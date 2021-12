“El aumento de casos de coronavirus es real”, afirmó Bantar

El director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar, indicó que el incremento de casos de coronavirus viene creciendo, y “es real, inevitable y requerirá que nuevamente tengamos precauciones para poder tratar o amortizar los contagios”, afirmó.

“Aprendí a no hacer futurología, por ejemplo la variante Delta no tuvo la eclosión que en otros países, eso ya nos diferencia, porque cuando llegó Ómicron no tenemos brote de variante Delta que pueda competir”, explicó el especialista.

Respecto a la nueva cepa, “la certeza es que Ómicron tiene 36 mutaciones o más” y mayor “capacidad infectiva y de transmisibilidad”. Respecto a la letalidad de la nueva variante “es difícil saberlo pero se cree que tiene síntomas leves”.

Por eso destacó la importancia de tomar medidas de prevención para no contagiarse, y ponerse el refuerzo de vacunas, “que no es tercera dosis sino refuerzo”, remarcó el médico. Asimismo Bantar llamó a ventilar ambientes con ventilación cruzada, utilizar barbijo, y buscar actividades al aire libre aprovechando el verano.