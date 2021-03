Diario de Radio Nacional 20/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LT 14 Paraná – CARLA VIZZOTTI: “Nos preparamos para minimizar la segunda ola”

LRA 7 Córdoba – Hospitales privados: Se sumaron a los Centros de Vacunación

LRA 42 Gualeguaychú- GUSTAVO BORDET: “Entre Ríos instalará postas sanitarias en la ruta 14”

LRA 6 Mendoza – MARIA JOSE ZANGLA: “No somos ajenos a ingresar a una segunda ola”

LRA 6 Mendoza – Migraciones: Analiza la reducción de vuelos hacia México, Brasil y Chile

LRA 28 La Rioja – Comenzó la vacunación: Para los adultos de entre 60 y 70 años

LRA 6 Mendoza – Grupo de riesgo: Ampliarían la vacunación para mayores de 60 años con sobrepeso

LRA 23 Catamarca – MATIAS KULFAS: “Generar empleo en la industria y agroindustria”

LRA 30 Bariloche – Calidad en exportación: Productores rionegrinos muy cerca de comercializar en Estados Unidos

LRA 13 Bahía Blanca – NESTOR ESPOSITO: “Todo parece indicar que D’Alessio no va a ir a declarar”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL FEIERSTEIN: “Los países que se han propuesto acabar con el Covid lo han logrado”

LRA 52 Chos Malal – AYELEN GUTIERREZ: Vuelve el servicio del “Tren del Valle”

LRA 1 Buenos Aires – Organizaciones mapuches: Denunciaron a Bullrich, Pichetto y Weretilneck por “discriminación”

LRA 1 Buenos Aires – SILVINA BATAKIS: “El gobierno anterior afectó más a la industria que la pandemia”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO ROUVIER: El gobierno de cara a las próximas elecciones

LRA 54 Jacobacci – GUILLERMO OLIVA TAGLE: Reunión del organismo para definir líneas de trabajo 2021

LRA 8 Formosa – GILDO INSFRAN: “Se instrumentarán incentivos fiscales”

LRA 27 Catamarca – LUCIA CORPACCI: “Este anuncio significa que las empresas no se van a ir”

LRA 6 Mendoza – Lesa Humanidad: Comenzó el juicio por Campo Las Lajas

LRA 1 Buenos Aires – RODRIGUEZ VILLAFAÑE: “Por primera vez se investiga la deuda externa desde el poder ejecutivo”

LRA 1 Buenos Aires – Represión en Jujuy: “La lucha es muy difícil y desigual”

LT 12 Paso de los Libres – MARTIN ASCUA: “Desde el 2017 estamos trabajando con la comisión del Barrio San Martín”

LRA 1 Buenos Aires – Celia de la Serna, la madre del Che Guevara: Militante socialista y defensora de la Revolución cubana

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LT 14 Paraná

Tras la reunión realizada en el Consejo Federal de Salud con sus pares provinciales, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, planteó los pasos a seguir para neutralizar los contagios de COVID-19 en el país.

En la reunión se discutió la estrategia para hacerle frente a las nuevas cepas del virus, y al aumento de casos que se registran en Paraguay, Brasil y Chile. “Nos preparamos para minimizar el impacto de la segunda de ola”, aseguró la ministra.

LRA 7 Córdoba

El Hospital Italiano es uno de los nosocomios que comenzó a recibir derivaciones hacia su vacunatorio, y su directora Médica, Susana Campos, comentó que “nosotros nos habíamos ofrecido por nuestra experiencia, y al Ministerio le pareció pertinente. Por eso, ahora quedamos a disposición del Ministerio de Salud de la provincia y depende de la llegada de nuevas vacunas”, expresó la profesional.

LRA 42 Gualeguaychú

Bordet analizó con el ministro de Transporte, Mario Meoni, la situación de las fronteras debido a la actualidad sanitaria de Paraguay, Brasil y Uruguay. “Por este motivo, el corredor de camiones de carga tendrá controles sanitarios”, informó el gobernador.

LRA 6 Mendoza

Zanglá se refirió a la situación epidemiológica de Chile y Brasil, y no descartó una segunda ola de contagios de COVID-19.

Luego, la funcionaria detalló las previsiones sanitarias que ha tomado para el futuro inmediato el gobierno de San Luis.

LRA 6 Mendoza

El delegado de Migraciones en Mendoza, Juan Manuel Serrano, se refirió al decreto para restringir los ingresos y egresos al país, en la inminencia de una segunda ola de contagios de COVID-19.

“Se mantiene el cierre de fronteras terrestres y se establece mantener como única vía de ingreso a la Argentina al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery”, informó Serrano, agregando que “el objetivo es desalentar cualquier tipo de viaje hace el exterior por la situación epidemiológica que hay en el mundo, pero sobre todo en los países limítrofes”.

LRA 28 LA Rioja

El director de Epidemiologia del Ministerio de Salud de La Rioja, Eduardo Bazán, sostuvo que el avance de la pandemia se mantiene estable a pesar de los contagios detectados recientemente, e informó el comienzo de la vacunación para los adultos de entre 60 y 70 años, junto a los grupos de riesgo correspondientes.

Con respecto a la situación crítica que viven los países limítrofes al detectar nuevas cepas del virus, Bazán dijo que “nos mantenemos atentos por el riesgo que se puedan detectar casos en el país, mientras esperamos la llegada de 30 mil dosis de vacunas de origen chino Sinopharm”.

LRA 6 Mendoza

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, dijo que “es esperable un aumento de casos y un rebrote de contagios de COVID-19”.

La funcionaria reiteró que los casos diarios mantienen un promedio de crecimiento estable, a la vez que anticipó que ampliarán la vacunación a personas mayores de 60 años con sobrepeso y obesidad por ser un grupo de riesgo que sufre graves complicaciones en casos de coronavirus.

LRA 23 Catamarca

Kulfas fue uno de los funcionarios que acompañó al Presidente en su visita a Catamarca, en el marco del cuarto encuentro del Consejo Regional del Norte Grande, e hizo hincapié en disminuir la asimetría de oportunidades entre el norte del país y las demás provincias,

“La agenda es la que han planteado los gobernadores. La idea es tener un mecanismo de compensación que permita generar empleo en la industria y la agroindustria. Hay otros puntos que se han señalado con relación a otras asimetrías, pero el eje central es el marco de la producción de empleo como modelo, saliendo de los modelos de especulación financiera”, indicó el ministro.

LRA 30 Bariloche

Darío Barriga, director Ejecutivo de Río Negro Exporta, dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre el trabajo realizado para concretar que los productos de nuestra provincia lleguen a Estados Unidos.

“Logramos hoy el objetivo de haber vinculado a algunos de los productores rionegrinos con un potencial consumidor en los Estados Unidos”, afirmó Barriga.

Se espera que en 90 días un contenedor colmado de chocolates, mermeladas, frutos secos y sidra parta con destino al norte de América.

Barriga contó que hoy son “30 empresas bajo un programa provincial y nacional en donde brindamos asistencia técnica” e indicó que “nos encontramos en el camino de trabajo conjunto con las empresas”.

LRA 13 Bahía Blanca

El próximo 29 de marzo, el falso abogado y presunto espía Marcelo D´Alessio fue citado a declarar en la Comisión Bicameral de Inteligencia que funciona en el edificio Anexo del Congreso Nacional. Por este tema, charlamos con el periodista especializado en temas judiciales, Néstor Espósito. “El presidente de la Comisión, el diputado Leopoldo Moreau giró una nota al penal de Ezeiza donde D´Alessio está alojado, desde hace poco más de dos años, invitándolo a declarar en la comisión sobre las causas de espionaje ilegal donde está involucrado. Hago hincapié en la palabra invitación, porque en rigor, no está obligado a ir y da la impresión que no va a hacerlo”.

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y docente de La Universidad de Tres de Febrero y de la UBA, aseguró a Encuentro Nacional que, “nuestra sociedad se quebró”.

“La concepción de que somos una comunidad se perdió, al no poder mantener una actitud precautoria ante un peligro como la pandemia”.

“El año pasado tuvimos cuidados colectivos, pero no duró. Hoy, con la nueva cepa, está sucediendo lo mismo, y hay que saber los riesgos que va a haber con esta nuevo mutación”, aseguró el sociólogo ante el advenimiento de una nueva ola de coronavirus en el país.

LRA 52 Chos Malal

La legisladora provincial por el Frente de Todos, Ayelén Gutiérrez, estuvo presente en la firma de convenio entre la provincia de Neuquén, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Andrés Meoni y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, por la vuelta del servicio del Tren del Valle.

LRA 1 Buenos Aires

Ante las acusaciones infundadas por los incendios en el sur hacia las comunidades Mapuches, la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, presentó una denuncia contra Miguel Angel Pichetto, Patricia Bullrich y el senador nacional en Río Negro, Alberto Weretilneck por “discriminación”. Orlando Carriqueo, secretario de la institución, charló con el equipo de Encuentro Nacional para dar más detalles. “Sin fundamentos comenzaron a acusarnos, desconociendo la idiosincrasia de los pueblos originarios mapuches, en donde tenemos nuestras tierras, nuestras fuerzas y medicinas, tratando imponer una violencia racial hacia nosotros”

Ante los dichos, el secretario afirmó que “hay una carga de odio racial ante nuestro pueblo”, y aseguró que Miguel Angel Pichetto es un “racista conservador, totalmente sin carisma ni llegada”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció una reducción de aportes patronales para las provincias de la zona del norte.

La Secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis habló acerca de las decisiones que fueron tomadas en las reuniones con los gobernadores de las provincias del norte: “Ayer se anunció la primera medida; la reducción patronal para estas 10 provincias del norte, de un 70% el primer año, hasta quedar en paralelo con los aportes patronales generales en los próximos años”. “El objetivo de esta reducción es que se generen más puestos de trabajo, ya que de esta manera el empresario no tiene que decidir no contratar para evitar el aporte”.

LRA 1 Buenos Aires

Rouvier habló acerca de su punto de vista del oficialismo frente a las próximas elecciones.

“El tema del vacunatorio paralelo sin duda fue un golpe negativo” afirmó. “Es una memoria que interviene en nuestra conducta pero uno puede votar de acuerdo a otros criterios, por ejemplo, toma en cuenta quien es la oposición”

Acerca de las últimas elecciones comentó que “se generó un voto castigo debido al mal legado de la oposición, la cual favoreció al actual gobierno”.

LRA 54 Jacobacci

En diálogo con Aire de Pueblo, el presidente del Ente para el Desarrollo de la Región Sur, Guillermo Oliva Tagle comentó las conclusiones de la primera reunión del directorio constituido. Señaló como una de las líneas de trabajo muy importante para este año: el control de la sarna. Se refirió también a la sala de faena de Comallo que ya está lista para ser licitada, Región Sur REGENERA, el trabajo que debe hacerse sobre los caminos y sobre la mejora en la producción ganadera.

LRA 8 Formosa

Insfrán participó de una nueva reunión del Consejo Regional del Norte Grande en Catamarca, donde el Presidente Alberto Fernández anunció un nuevo régimen de promoción para la generación empleo, con reducción de aportes patronales del 80%.

“Se instrumentarán incentivos fiscales en las contribuciones patronales que pagan los empleadores radicados en las provincias del Norte Grande”, precisó Insfrán, y luego expresó que “se propuso una rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales durante un periodo de tres años en sectores económicos determinados, orientados a la producción de bienes”.

LRA 27 Catamarca

La diputada nacional y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, estuvo presente en el cuarto encuentro del Consejo Regional del Norte Grande, acompañando al presidente Alberto Fernández y a los diez mandatarios provinciales que conforman el organismo. La legisladora se mostró optimista por el anuncio del presidente de crear un sistema de reducción de aportes patronales exclusivo para nuestra región.

“El anuncio del Presidente de volver a una modalidad de producción industrial es muy importante para Catamarca. Quiere decir que no se van a ir industrias como se estaban yendo, que cada puesto de trabajo será en alguna medida subsidiado por nuestro gobierno nacional para tratar de resolver esta asimetría que tiene nuestra provincia con el resto del país”, expresó la legisladora.

LRA 6 Mendoza

El destacamento 144 de Inteligencia, conocido como Campo Las Lajas, cuenta 107 víctimas, 67 desaparecidos y tres ejecutados, y el juicio por esa causa ha comenzado con la declaración testimonial del hijo de una de las víctimas, quien reconoció la participación de uno de los acusados entre las personas que participaban de la audiencia mediante videoconferencia.

En tanto, el periodista Sebastián Abella informó las novedades en materia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

Rodríguez Villafañe Integrante del tribunal del Juicio Popular a la deuda externa, junto a Nora Cortiñas y Pérez Esquivel, entre otros, destacó como “nos han acostumbrado a decir que si el estado le debe a los jubilados, le debe, pero si se pretende no pagar la deuda externa saltan y dicen que hay que honrarla”

“Los bancos se fueron dando cuenta del mundo que se venía y optaron por comprar y ajustar medios a través de deudas financieras” de esta manera reflexionó acerca de los bancos y como estos generaron “una estrategia mediática” que produjo un desentendimiento en la sociedad.

LRA 1 Buenos Aires

Tras las represiones que tuvieron lugar en el barrio de Campo Verde, Jujuy, el abogado de Héctor Huespe, abogado representante de las familias reprimidas, Luis Paz dialogó en A las Fuentes.

El abogado Luis Paz habló del proceso de persecución política que tiene lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy: “Gerardo Morales ha militarizado la zona con la presencia de más de 600 policías esta semana”.

Ante la pregunta de quién protege a Gerardo Morales dijo: “Ha creado un ministerio de la acusación, en la provincia de Jujuy, el cual es un cuarto poder que no está previsto en la Constitución”. De esta manera resaltó como “la lucha en Jujuy es muy difícil y desigual”.

LT 12 Paso de los Libres

Martín Ascúa, dialogó con Radio Nacional LT12 desde el barrio General San Martín, lugar de la ciudad en donde se realizó un nuevo operativo de abordaje territorial integral “La Muni en tu Barrio” y destacó el trabajo en conjunto con la comisión vecinal de dicha comunidad.

A su vez, Ascúa destacó que los trabajos por venir para la ciudad y destacó la futura presentación de “Libres 2030”, un ambicioso plan de proyectos, obras y demás servicios para la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

Descendiente del Mariscal de la Serna, último jefe realista de América, y católica ferviente que había llegado para convertirse en monja, y que finalmente se convirtiera en agnóstica, Celia de la Serna se erigió como una militante socialista y defensora de la Revolución cubana, llegando, por esta razón, a ser perseguida y encarcelada.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

En su espacio habitual en San Martín de los Andes, Pedro Saborido analizó el año transcurrido desde que fue declarada la pandemia en nuestro país. El guionista y productor dedico su charla con Adrián Fernández y Gianni Manuale a desgranar lo que ocurrió durante estos últimos 12 meses y que costumbres se han arraigado y cuales han perdido espacio en nuestra vida cotidiana.

LRA 4 Salta

La doctora y diputada provincial por el Frente de Todos, Gladys Paredes, fue consultada por la Radio Nacional en el tema de la lista que publicó el gobierno de Salta en las personas políticas vacunadas antes de tiempo.

Con cierta molestia aclaró que ella debía vacunarse porque pertenece al grupo de médicos que aun trabajan en su zona, con las comunidades indígenas, los más vulnerables.

Manifestó también que ella, creyendo en la vacuna desde un primer momento, ya se aplicó las dos dosis correspondientes de la Sputnik V en diciembre y enero, cuando incluso personalidades políticas de la oposición y hasta algunos del personal de salud se negaron a vacunarse.

Además cuestionó el hecho de que figurara sólo ella en esa lista y no otras médicas que también cumplen funciones políticas como la doctora y diputada saencista, Emma Fátima LANOCCI.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En la ciudad de Concepción, ubicada 75 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, se realizó la misa de inicio de ciclo lectivo 2021 de las instituciones educativas confesionales de la zona. En diálogo con el programa Cada Tarde, el Obispo de la Diócesis de Concepción monseñor Melitón Chávez reflexionó: “El año pasado y este año tienen desafíos muy particulares, ya tenemos herramientas para apuntarlos con más serenidad y menos ansiedad. Todos estamos hechos para el contacto, estrechar la mano y el abrazo, sabemos que en algún momento puede ser distinto y retornar esa normalidad”. “El acompañamiento de los padres siempre fue muy importante, con la virtualidad educativa se incrementa la importancia”, enfatizó.

LRA 14 Santa Fe

Es una iniciativa que presentó la legisladora nacional por Santa Fe, producto del consenso de las organizaciones que integran el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. La diputada nacional santafesina Patricia Mounier dio a conocer en diálogo con “Nacionalmente” los puntos principales del proyecto de su autoría donde se plantea incluir al listado de las enfermedades profesionales las causadas por el Covid 19. En primera instancia, explicó que las enfermedades a las que se refiere “están incluidas en los listados de los distintos sectores laborales relacionados con la profesión, las que ocasiona el trabajo que hacés”. Y ejemplificó con los docentes, que “generalmente les surgen problemas con la voz”. “Lo que se plantea en el proyecto es que sabiendo que el Covid deja en muchos casos secuelas, sean consideradas o incluidas en ese listado”, amplió.

Política | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La fractura en el peronismo local que estalló con la elección del Defensor del Pueblo, que puso de un lado a quienes responden al gobernador Juan Manzur y por el otro al vicegobernador Osvaldo Jaldo, es algo que el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, ya le había advertido al mandatario, según reveló. “Peleas hay cuando dos se pelean, cuando hay uno no existe como tal. Puede haber una división, siempre hay puntos de vistas y miradas que después termina en un encuentro y se solucionan las cosas o se mejoran.

Esperamos por el bien del Partido Justicialista, por la gobernabilidad, que haya un reencuentro. Nadie quería que pase esto.

En su momento hablé con el Gobernador y le dije de las posibilidades que había de que esto ocurra y también gente cercana a él. En su momento no nos escuchó”, dijo el legislador.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Julia Strada desarrolló el concepto de los “cuellos de botella”, en la historia económica argentina. Idea nacida en la escuela estructuralista de Raúl Prebisch en el año 1949 con la publicación de su manifiesto que destacaba la necesidad de industrialización y más cerca en el tiempo con la CEPAL (Comisión Económica Para América latina) y una gran lista de economistas estructuralistas relevantes.

El cuello de botella más relevante en la economía de nuestro país fue siempre la falta de dólares o divisas y su relación directa con la inflación, este programa se centra en la matriz energética y su importancia para sostener un proceso productivo de industrialización.

LRA 1 Buenos Aires

La industria automotriz proyecta para 2021 un nivel de producción de al menos 450.000 vehículos, lo que representará un salto de 193.000 unidades respecto a 2020, en el marco de políticas implementadas por el Gobierno nacional para la reactivación y crecimiento la actividad.

En base a estas previsiones, el sector productivo y el Gobierno confían en que el crecimiento interanual sea del orden del 75% en lo que respecta al volumen de producción, según un informe elaborado por la Jefatura de Gabinete

Este potencial salto productivo se podría dar en el marco de distintas políticas implementadas por parte del Poder Ejecutivo para con el sector, como el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor y la exención de retenciones a las exportaciones.

Laborales | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Retamar precisó que en el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) a ese 23 % se le suma un 21%, tras cerrar la paritaria 2020 en un 44% de incremento. Luego, sindicalista dijo que en julio comenzarán a discutir la paritaria 2021, “ya que para el gremio estos acuerdos cuentan de junio a julio de cada año”, informó.

LT 14 Paraná

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) definió realizar una medida de fuerza para el jueves 25 y el viernes 26 de marzo, tanto en la modalidad presencial como virtual. “Esperamos que rápidamente haya una propuesta salarial”, dijo el secretario General de AMET, Andrés Besel.

LRA 21 Santiago del Estero

La secretaria de trabajo de la provincia Aída Ruiz se refirió a la informalidad por parte de los empresarios que no cumplen con el decreto que el estado provincial firmó para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. El decreto se firmó justamente para terminar con esta situación, en la que les ofrecen determinados montos de sueldo, viviendas, comida y luego no se cumplen.

Aída Ruiz señaló la importancia de que los trabajadores informen a la secretaría sobre estas situaciones para que se los pueda asesorar y ayudar.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios, periodista, autora de “Mi amigo el padre Jorge” y amiga de Jorge Bergoglio, aseguró en Encuentro Nacional, que Bergoglio y el Papa “son la misma persona, ya que dice lo mismo que decía cuando era arzobispo”, “el poder no lo cambió”, afirmó.

En referencia al histórico viaje a Irak de Francisco, su íntima amiga manifestó que “a los dos peores enemigos que uno debe temer es, al que no se le conoce la cara y a la pandemia”. Ante el segundo peor temor (la pandemia), Barrios aclaró que Jorge Mario, no “solo está recontra vacunado, sino que, como jefe del Vaticano, fue él quien encargó las vacunas, y dijo que quien no se vacunara es un suicida”.

LRA 57 Bolsón

El secretario de Desarrollo Económico de El Hoyo, Agustín Do Nascimento, habló con Zona de Deconstrucción sobre las tareas de relevamiento y asistencia a los productores de la zona que fueron asistidos con generadores eléctricos para la correcta preservación de la fruta fina en las cámaras de frio.

Asimismo, confirmó la realización el 3 y 4 de abril de Entretejidos (Cuarta edición) en el gimnasio municipal, evento que contará con la presencia de los productores de lana artesanal e industrial, servicios gastronómicos y otros productores. “La idea es que sea un evento cultural y turistico”, afirmó Do Nascimento.

LRA 52 Chos Malal

En la columna semana de Hablemos de Salud, que lleva adelante el Area Programa del Hospital Gregorio Alvarez, mantuvimos contacto con la Doctora Angela Bruchmann, quien en esta oportunidad nos comentó acerca de cómo continúa la inmunización a las y los docentes en la localidad y también respecto a la vacuna antrigripal.

En este sentido, manifestó que comenzó a distribuirse en la localidad la vacuna antigripal, y que, a partir de esto surgen las dudas respecto a su colocación, en relación a la vacuna del covid-19. Por ello menciona que existen orientaciones por parte de la Asociación Científica de Infecciones Respiratorias de Argentina, que plantean como resolver distintas situaciones que se vayan presentando.

LRA 21 Santiago del Estero

La directora del nivel primario del Colegio Evangélico, Alfredo Furniss, se refirió a esta primera semana de clases presenciales en la institución educativa y señaló que fue una semana muy positiva tanto por el acompañamiento de los padres como por el comportamiento de los alumnos y manifestó: “Estamos en el proceso de enseñar el protocolo para que el alumno lo pueda concientizar e internalizar”.

LT 14 Paraná

Gisela Amin, integrante de la comisión directiva de la Soñada, Equino Terapia, asociación sin fines de lucro, planteó la necesidad de que Entre Ríos y el país cuenten con una normativa que establezca a la equino terapia como tratamiento médico. Hay provincias que cuentan con una ley “pero a nivel nacional no hay nada”, explicó la profesional de Viale. La normativa “aportaría muchísimo por los beneficios para las instituciones y sus equipos terapéuticos”, y para trabajar con las obras sociales dado que se hace muy difícil el funcionamiento de las instituciones y su mantenimiento, señaló.

LRA 21 Santiago del Estero

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Angel Nicolai, en diálogo con Radio Nacional se refirió a los objetivos previstos para este año en torno a la construcción de más viviendas sociales y señaló qué a pesar de la situación de pandemia que se comenzó a vivir el año pasado, se logró entregar casi 3 mil casas. Con respecto a los objetivos para este año, Nicolai expresó: “Nuestro objetivo es construir 5 mil viviendas sociales”.

LRA 9 Esquel

El subsecretario de Seguridad Vial de Chubut, Leonardo Das Neves, dialogó con Carlos Cólcer en Postales de Radio y elogió el proyecto para penar el homicidio vial, que presentó el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Sergio Massa. Sostuvo que es una iniciativa “formidable” y se convertiría en una herramienta más de prevención: “Todos los que estamos hace mucho tiempo en seguridad vial creemos que es una herramienta fundamental para que los siniestros, que son cosas evitables, no queden impunes”.

Se trataría de una modificación del código penal que permitiría avanzar con el objetivo de terminar con la impunidad. Hasta el momento, se contempla la figura del homicidio culposo, con la que generalmente se pena con menos de 3 años de prisión. “Hay siniestros sin intencionalidad del hecho pero hay siniestros donde las personas por la irresponsabilidad con la que conducían produjeron una muerte”, evaluó. Por otra parte, Das Neves remarcó que el lunes estará en Esquel para formar parte del encuentro regional de Licencias de Conducir.

Géneros | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

En “Ni los Chocos”, la titular del Centro de Abordaje de Violencia de Género (CAVIG), doctora Claudia Salica habló sobre la actividad que desarrolla esta institución inaugurada el 2 de diciembre de 2020.

“Se registran muchos casos, con niveles crecientes de violencia, tanto en lo cuantitativo como en los cualitativos”, manifestó en su análisis la doctora Salica. De manera específica señaló que aumentan los niveles de “crueldad” en la violencia ejercida por parte del agresor. En el aire de Radio Nacional San Juan, la fiscal a cargo del CAVIG afirmó que “esto ya no se reduce a una amenaza, o a un zamarreo sino que se elevan los niveles de violencia, marcando un fuerte aumento no sólo en la cronicidad sino también en los modos”.

LRA 25 Tartagal

Familiares, vecinxs y amigxs se movilizaron en Rosario de La Frontera para exigir justicia por Daniela Andrade. Quien fue encontrada sin vida en el mes de febrero de este año.

Dominga Paz, vecina de la localidad, en comunicación con Radio Nacional Tartagal informó sobre las irregularidades del caso. Hay múltiples versiones sobre la muerte de Daniela, entre ellas que falleció a raíz de un cáncer de mama. Sin embargo, otras versiones apuntan a que fue víctima de un femicidio. Lxs vecinxs sabían de las situaciones de abuso y violencia de género que padecía Daniela. Por tal razón, se realizaron marchas para exigir el esclarecimiento de su muerte.

LRA 30 Bariloche

Así lo confirmo Karina Chueri, abogada de la mujer víctima, en diálogo con Radio Nacional Bariloche. Chueri informó que la sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Héctor Leguizamón, Romina Martini y Bernardo Campana. A su vez, contó que “en los próximos días tenemos la audiencia de censura” y que aún no se define cuántos años de condena le tocarán pero que “el mínimo sería 6, así es que de ahí para arriba”.

También, la abogada se refirió al caso ocurrido en la región sur en 2019 y reflexionó acerca de la importancia de radicar las denuncias más allá de las complejidades. “Quiero destacar el enorme valor y coraje de Alicia”, sostuvo emocionada al hacer alusión al doble abuso perpetrado: por ser mujer y por tener un rango laboral inferior al del acusado. Chueri destacó el acompañamiento del movimiento de mujeres y celebró la resolución de la justicia.

LRA 1 Buenos Aires

A un año del decreto presidencial que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sintetizamos en las voces de mujeres, lesbianas, travestis y trans, los 365 días que vivimos en pandemia. Desde el área de géneros de Radio Nacional repasamos cómo fue el impacto de la cuarentena.

Varios estudios que hicieron foco en el impacto del incremento de las tareas domésticas y de cuidado, que históricamente recaen en las feminidades, durante la cuarentena; dan por resultado una sobrecarga en el trabajo no remunerado.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 54 Jacobacci

Dolores Solá, cantante de La Chicana charló con Pablo Zamorano y Claudia Huircán en Aire de Pueblo e hizo un repaso por los inicios del dúo. Se refirió a su relación con el público y señaló que a medida que pasaba el tiempo, se iban reconociendo ideológica y culturalmente con determinado grupo de personas con las que comparten una mirada nacional y popular. En ese sentido manifestó que están muy orgullosos de su público y que siempre trabajan para encontrarse con él.

Dolores comentó que no presentarán Hikikomori hasta que estén dadas las condiciones para la presencialidad. En referencia al disco comentó que es apocalíptico y que es posible que haya sido inspirado por los asensos de la derecha a los gobiernos latinoamericanos y los cuatro años de Macri. Es el disco en el que hay menos tango de toda su larga discografía. Por otro lado adelantó que se encuentra trabajando en un disco solista que tendrá listo a fin de año o primeros meses de 2022.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión de Estudio País con Quique Pesoa viajamos a LRA 29 AM 1170 / FM 96.7 Nacional Ciudad de San Luis, con Alejandro Heredia. Luego nos dirigimos hacia LT 11 AM 1560 / FM 92.9 Radio General Francisco Ramírez Nacional Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con Antonella Delsart. Por último recorremos LRA 52 AM 670 / FM 92.3 Nacional Chos Malal, Neuquén, con Antonio Rodríguez.

LRA 1 Buenos Aires

Adrián Korol e Ingrid Beck iniciaron el programa con una muy divertida entrevista a Julieta Cajg “Cayetina”, bicha de radio y de teatro.

Sus comienzos en la radio, la relación con su familia y en particular con su abuela, su madre y su hermano.

Tras varios años en FM Metro y en un emblemático programa como “Perros de la calle”, Cayetina confiesa “cada 4 o 5 años tengo que empezar de nuevo, no sé si de cero pero largo todo y arranco otra vez”.

LT 12 Paso de los Libres

El acordeonista brasileño Renato Fagundes pasó por el segmento de entrevistas “Magazine12” conducido por José Gómez y destacó su vida, obra y carrera. Renato comenzó desde muy pequeño a ejecutar el acordeón y actualmente es reconocido a nivel internacional por sus grandes interpretaciones del repertorio de don Ernesto Montiel.

Asentado en Uruguayana por la pandemia, Fagundes continúa diseminando chamamé a diestra y siniestra, siendo un gran representante de la correntinidad en el mundo.

LV 8 Libertador

Antinori expresó que “si bien estas demoras ocurren todos los años, en esta ocasión el contrato estipulaba que cobraríamos diez días hábiles luego de finalizada la filmación”.

Luego, el artista relató que no les dan una respuesta clara desde el gobierno provincial, recordando que “el año pasado cobré en mayo, y el 50% lo destinamos a ayudar a compañeras y compañeros que se quedaron sin ingresos por la falta de políticas públicas en pandemia para apoyar a las y los artistas”.

LRA 1 Buenos Aires

La primera parte del recorrido por nuestro Bazar de los Milagros, arrancamos como es habitual visitando al gran Litto Nebbia en el primer nivel que nos habla del disco “Zaldivar enjambre” de Diego Zaldivar.

Continuamos por el cuarto nivel con las Historias que la música Cuenta y a lo largo de todo este mes de marzo seguiremos festejando el centenario del enorme Astor Piazzolla.

Más adelante subimos un piso más y ahí Patricio Villarejo que siempre nos trae algo nuevo e interesante nos presenta a Angel Gabriel Tagliapietra, músico muy talentoso de Concordia.

En la segunda parte del programa nos dirigimos al segundo piso y en La herrería, comenzamos con la primera parte de una hermosa entrevista al enorme guitarrista Horacio Malvicino.

LRA 23 San Juan

El cantante sanjuanino autodefinido como “tanguero, cuyano y cantor, Claudio Rojas pasó por “Desmuteados”. El artista habló de “Generaciones”, una canción de su autoría que fue grabada a fines del 2020 en los estudios “Atrapa tus sueños”. “Si bien mi eje ha sido siempre el tango, no quise dejar de permitirme explorar otros ritmos, otros géneros musicales que nos ayudan a contar mejor lo que ha escrito”, explicó Claudio en Radio Nacional San Juan.

Además valoró el rol de las redes y plataformas digitales para los artistas, en un contexto de pandemia generado por el avance del Covid-19 en el país. “Primero el vínculo virtual con el público comenzó a través de Facebook y luego le di mucho valor al canal de YouTube”, dijo. Este último, es el medio elegido por Claudio Roja para hacer el lanzamiento de varios singles y covers que se transformarán en un álbum a estrenar en el mes de octubre de 2021.

LRA 1 Buenos Aires

El actor Pompeyo Audivert dialogó con Jorge Dubatti y Juano Villafañe sobre Habitación Macbeth, la pieza con que el próximo sábado 27 de marzo reabrirá sus puertas a la actividad teatral (presencial, con protocolos) la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (Corrientes 1543, 2° subsuelo).

Audivert reflexionó sobre la vigencia de Macbeth, de William Shakespeare, en la actual coyuntura socio-histórica, así como sobre las nuevas formas de hacer teatro en pandemia con protocolos y profilaxis.

Las funciones de Habitación Macbeth van sábados (21:00) y domingos (20:00).

LRA 1 Buenos Aires

El 20 de marzo de 1935, en Nueva York, el Zorzal criollo daba a conocer la firma del convenio con el sello discográfico estadounidense.

Junto a Alfredo Le Pera, escritor, letrista, grabarían un mensaje de claro corte publicitario para promocionar sus películas y últimas canciones.

Y a través de dicho registro sonoro, conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional, anunciaban el acuerdo alcanzado con la casa Víctor.

Apenas tres meses después, el 24 de junio de 1935, en plena gira por Latinoamérica, Gardel moría en un accidente aéreo a bordo de un F-31 de la compañía Saco, en el que viajaba de Bogotá a Cali, Colombia.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti, Juano Villafañe y Nora Lía Sormani conversaron con el teatrista y músico Luis Longhi sobre su libro Activismo teatral en tiempos de desamparo (2016-2019), publicado por La Docta Ignorancia.

En este trabajo Longhi reúne cuatro piezas teatrales: Fanny y el almirante, Enrique (protagonizada por Enrique Santos Discépolo en la última noche de su vida), Los recortado (así, sin “s” final) y Anita o la tragedia de las partes.

Longhi se refirió además al centenario del gran músico argentino Astor Piazzolla y a la relevancia del tango en la historia de la escena nacional.

LT 14 Paraná

Martín Calvo, difusor de las actividades culturales, informó que habrá una variada cartelera para el público del teatro. Mencionó que este viernes a las 21, en la Casa de la Cultura, en 9 de Julio y Carbó, se presentará “Medea va”. Además, “El Farmer” bajo la dirección de Augusto Caraballal podrá verse en Arandú Espacio de Arte, en bulevard Racedo 289.

“Bienvenida Casandra” es otra de las opciones para los amantes del teatro. En ese caso habrá que ir hasta La Vieja Usina, en calle Gregoria Matorras 861.

La obra de teatro que este viernes tendrá dos funciones, a las 21 y 22.30, será “Barahunda ¿Algo más para decir?”, en La Hendija, calle Gualeguaychú 171.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En “Todo con afecto”, la periodista y comentarista deportiva, Ángela Lerena, recordó sus inicios en la profesión y se refirió al lugar que hoy ocupan las mujeres en este deporte, marcado por una fuerte impronta machista.

LRA 1 Buenos Aires

Su estilo distintivo para dirigir tuvo adeptos y detractores, pero nadie puede negar que Javier Castrilli dejó su marca en el arbitraje argentino e internacional. Hoy, a más de 20 años de su retiro, el ex árbitro sigue ligado al fútbol como analista de arbitrajes, aunque eso no le impide, además, opinar sobre el juego en sí.

LRA 53 San Martín de los Andes

El técnico del área de Uso Público del organismo, Martín Rivera, se refirió a la habilitación de un circuito de bicicletas denominado “Bike Park” ubicado en tierras de la comunidad mapuche Curruhuinca en el Lote 27 en jurisdicción del Parque Nacional Lanín.

Humor | Volver al inicio

