Bergoglio “sigue siendo el mismo de siempre”

Alicia Barrios, periodista, autora de “Mi amigo el padre Jorge” y amiga de Jorge Bergoglio, aseguró en Encuentro Nacional, que Bergoglio y el Papa “son la misma persona, ya que dice lo mismo que decía cuando era arzobispo”, “el poder no lo cambió”, afirmó.

En referencia al histórico viaje a Irak de Francisco, su íntima amiga manifestó que “a los dos peores enemigos que uno debe temer es, al que no se le conoce la cara y a la pandemia”. Ante el segundo peor temor (la pandemia), Barrios aclaró que Jorge Mario, no “solo está recontra vacunado, sino que, como jefe del Vaticano, fue él quien encargó las vacunas, y dijo que quien no se vacunara es un suicida”.

Además, agregó que ser Papa no es tarea fácil, “es uno de los 3 líderes más poderosos e influyentes del mundo”.