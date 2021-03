“Todo parece indicar que D´Alessio no va a ir a declarar”

El próximo 29 de marzo, el falso abogado y presunto espía Marcelo D´Alessio fue citado a declarar en la Comisión Bicameral de Inteligencia que funciona en el edificio Anexo del Congreso Nacional. Por este tema, charlamos con el periodista especializado en temas judiciales, Néstor Espósito. “El presidente de la Comisión, el diputado Leopoldo Moreau giró una nota al penal de Ezeiza donde D´Alessio está alojado, desde hace poco más de dos años, invitándolo a declarar en la comisión sobre las causas de espionaje ilegal donde está involucrado. Hago hincapié en la palabra invitación, porque en rigor, no está obligado a ir y da la impresión que no va a hacerlo”.

Según Espósito, “D´Alessio sostiene que tiene pendiente de resolución un pedido de declaración como arrepentido, en la que el ex juez federal de Dolores, Ramos Padilla, no lo aceptó. Esa decisión fue apelada y aun no hay resolución. También fue pidió acogerse al régimen de protección de imputados colaboradores, que también fue rechazado y está apelado. Debería ir a declarar y está en una situación confusa. Todo parece indicar que no va a ir a declarar”.