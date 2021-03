Viajamos a Neuquén, Entre Ríos y San Luis

En esta nueva emisión de Estudio País con Quique Pesoa viajamos a LRA 29 AM 1170 / FM 96.7 Nacional Ciudad de San Luis, con Alejandro Heredia. Luego nos dirigimos hacia LT 11 AM 1560 / FM 92.9 Radio General Francisco Ramírez Nacional Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con Antonella Delsart. Por último recorremos LRA 52 AM 670 / FM 92.3 Nacional Chos Malal, Neuquén, con Antonio Rodríguez.

DESCARGAR

Hoy cocina Buenos Aires con Nina Andersen desde Necochea y su sánguche danés.

También hablamos de deuda externa e interna con Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado y escribano cordobés, quien fue Juez del Juicio Popular a la Deuda Externa y el FMI junto a Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.

El abogado destacó como “nos han acostumbrado a decir que si el estado le debe a los jubilados, le debe, pero si se pretende no pagar la deuda externa saltan y dicen que hay que honrarla”

“La medida que ha tomado el presidente ha sido muy importante, ya que por primera vez se investiga la deuda desde el poder ejecutivo” afirmó. “Se trata de responsabilidades porque acá hay personas que se deben responsabilizar económicamente, además otro tema que se ha estado tratando de levantar es la responsabilidad del poder legislativo, ya que la ley afirma que este debe intervenir en la negociación de la deuda externa, pero para los legisladores y legisladoras ha sido más fácil delegar funciones del poder ejecutivo y no asumir su función” concluyó.