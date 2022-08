Diario de Radio Nacional 2/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "La Argentina necesita el coraje de construir consensos"

LRA 1 Buenos Aires - PRIMERA MUJER EN EJERCER EL CARGO: Cecilia Moreau es la nueva titular de la Cámara Baja

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JUAN MANUEL PEDRINI: "El poder legislativo está conducido por mujeres y es un hecho histórico"

LRA 1 Buenos Aires - LORENZO PEPE: "Una vez más el peronismo es la luz en el camino"

LRA 1 Buenos Aires - CAMBIOS EN EL GABINETE: Bahillo será secretario de Agricultura y De Mendiguren de Producción

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A OMAR PLAINI: "Cristina ha sido víctima de una persecución política atroz en estos años"

Nacional Rock - ENTREVISTA A CHINO NAVARRO: "El alegato del fiscal Luciani tuvo muchos adjetivos y pocas pruebas”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JOSE MANUEL UBEIRA: "Son causas armadas al calor del lawfare y no hay elementos de prueba"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A VALERIA ROSSO PONCE: "Somos testigos impotentes del lawfare"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LUIS TAGLIAPIETRA: Denunciaron a los camaristas que sobreseyeron a Macri por espionaje

LRA 28 La Rioja - RICARDO QUINTELA: "La llegada de Sergio Massa descomprimió el crecimiento del dólar"

LT 14 Paraná - Un entrerriano en el gabinete nacional: Bordet confirmó que Bahillo, será el secretario de Agricultura

LRA 7 Córdoba - ADRIANA MEYER: "Estamos hablando de una desaparición forzada de personas"

LRA 26 Resistencia - Jorge Capitanich: Inauguración de obras en el CIFF número 12

LRA 26 Resistencia - Jessica Ayala: Se impulsa la reparación económica complementaria a ley Brisa

LRA 9 Esquel - JORGE RACHID: “Si el enemigo busca la fragmentación, nosotros debemos buscar la unidad"

LRA 7 Córdoba - Fernando Navarro: "Ojalá el peronismo de Córdoba sea parte de este proyecto"

LRA 1 Buenos Aires - ACTO DE REPARACION HISTORICA: Entregaron legajos de víctimas del terrorismo de Estado en San Juan

LRA 1 Buenos Aires

El presidente saliente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó que la Argentina "necesita que en algunos temas tengamos humildad, tolerancia, capacidad y coraje de construir consensos y políticas de Estado".

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados aceptó esta tarde por unanimidad la renuncia de Sergio Massa a su banca de legislador por la provincia de Buenos Aires, quien fue designado como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y asumirá el miércoles 3 en el cargo.

LRA 1 Buenos Aires

Diputados votaron como presidenta del cuerpo legislativo hasta diciembre a la legisladora bonaerense del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, la primera mujer en ejercer el cargo, en una elección en la que el interbloque de Juntos por el Cambio y la izquierda decidieron abstenerse.

LRA 1 Buenos Aires

El histórico dirigente visitó los estudios de Radio Nacional y habló sobre el 17 de octubre, la dictadura de Onganía, la figura de Raimundo Ongaro, la Triple A, la revolución fusiladora, la cárcel, la oposición a las privatizaciones, la juventud y la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. "En el 2023 nos va la vida", advirtió.

LRA 1 Buenos Aires

El exintendente de Gualeguaychú y ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, será el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en tanto el presidente del presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y dirigente de la UIA, José de Mendiguren, estará a cargo del área de Producción, bajo la órbita del ministerio unificado que será conducido por Sergio Massa.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Canillitas y senador provincial de Frente de Todos, se refirió a los cambios en el gabinete nacional tras la designación de Sergio Massa al mando del ministerio unificado en Económica, Producción y Agricultura. Además manifestó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner respecto al juicio oral que se lleva adelante por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Fernando “El Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita.

Navarro se mostró absolutamente convencido de la honestidad de Néstor y Cristina y expresó: “El alegato del fiscal está dirigido a los medios. Con muchos adjetivos y pocas pruebas”. Y agregó: “Un sector de la Justicia se involucró en la política con el gobierno macrista violentando el derecho constitucional”.

Opinó que la llegada de Sergio Massa al gabinete genera expectativas positivas y advirtió: “Reivindico el valor de Sergio Massa por afrontar esta parada. No es justo que le caiga todo el peso a él”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado se refirió a la instancia del alegato fiscal en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, luego de que el fiscal federal Diego Luciani informó ayer que acusará a la vicepresidenta Cristina Fernández por "asociación ilícita".

José Manuel Ubeira expresó que "Luciani sabe que no tiene mucho entre manos" y manifestó: "Hace agua por los cuatro costados".

Tras señalar que "estas causas fueron armadas al calor del lawfare y no hay elementos de prueba", remarcó que "la condena es de mero carácter político".

LRA 1 Buenos Aires

Tras la feria judicial, se retomó el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, con el alegato del fiscal federal Diego Luciani, quien anticipó que acusará a la vicepresidenta Cristina Fernández por "asociación ilícita". La abogada Valeria Rosso Ponce, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima advirtió que “es gravísimo lo que está pasando” dado que el fiscal carece de pruebas para sostener dicha acusación y, por ende, “hay un apartamiento del principio de legalidad que es un principio constitucional".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y padre de una de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales que sobreseyeron al expresidente Mauricio Macri en la causa penal sobre tareas de inteligencia a familiares de los tripulantes del submarino.

Luis Tagliapietra pidió que se inicie el juicio de remoción de Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por mal desempeño en sus funciones y afirmó: "Es un fallo inconstitucional e ilegal".

"Sabíamos que lo iban a salvar a Macri de un modo u otro, pero no pensábamos que se iban a animar a tanto", expresó, al señalar las irregularidades del caso y denunciar que existió una "asociación ilícita".

LRA 25 Tartagal

El periodista se refirió al sobreseimiento del expresidente, Mauricio Macri, en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Espósito aclaró que el fallo no dice que no hubo espionaje por parte del ex mandatario.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador interino se refirió a las obras que lleva adelante la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en distintos puntos de la provincia. “La población se multiplicó pero no hubo un cambio de estructura. Por eso se ocupa la SAT”, declaró Jaldo.

LRA 28 La Rioja

Quintela celebró el arribo de Massa al gabinete del presidente Alberto Fernández, generando altas expectativas. Al respecto, el mandatario provincial dijo: "Evidentemente, la llegada de Massa generó una gran repercusión, descomprimió el crecimiento del dólar y estabilizó el déficit en la Argentina. Ojalá esto permita desahogar a los hogares argentinos y a los riojanos”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, confirmó que Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, será el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. “Fue un consenso con Sergio Massa, y no tengo dudas que Bahillo podrá desempeñarse en el cargo”, afirmó Bordet.

LRA 7 Córdoba

Meyer, quien es periodista de Página12, habló en exclusiva con la testigo protegida que declaró en la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y luego expresó: "Ella estaba en el lugar de los hechos y lo que ella dice no se lo cuenta nadie, lo vivió. Sus declaraciones ratifican lo que viene diciendo la familia. Si Santiago murió en manos de Gendarmería estamos hablando de una desaparición forzada de personas".

LRA 5 Rosario

El máximo tribunal de justicia de Santa Fe decidirá si continúa con el proceso de avocamiento o si le devuelve el expediente al juez Lorenzini. "Hay que evitar el desguace de la empresa, la quiebra y la pérdida de puestos de trabajos", señaló Feldman.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Capitanich dijo: “Esta obra en el Centro Integrador de Fortalecimiento Familiar ´Domingo Savio´, en el Parque Urbano Tiro Federal, es trascendental porque se enmarca en una política pública que afronta el gran problema de la pobreza, que en nuestro país es estructural y hay que abordarla en forma integral, sistemática y holística”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, la legisladora, quien también es presidenta de la comisión de Género, Diversidad, Familia y Niños, Niñas y Adolescentes, afirmó: “Se dio despacho a este proyecto de ley que veníamos trabajando desde el año pasado, el cual tiene el despacho unánime de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Es el proyecto que creemos necesario para que la audiencia pueda entender la ley Brisa, que establece una reparación histórica para todas las víctimas colaterales de esta violencia tan extrema que significa el femicidio”.

LRA 9 Esquel

Rachid, quien también es docente e integrante del Instituto Patria, se refirió a la actual situación de la fuerza política que gobierna el país diciendo: “A veces nos enredamos en la agenda que todos los días el enemigo tira sobre la mesa para discutir las cuestiones que ellos mismos provocan. Nosotros debemos tener la perseverancia de construir nuestra propia agenda sobre objetivos a largo plazo que lleven la esperanza al pueblo argentino”.

LRA 7 Córdoba

El Chino Navarro, quien es un referente del Movimiento Evita, ponderó la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional, destacó la tranquilidad con la cual los mercados recibieron la designación y luego agregó: “Juan Schiaretti es un gobernador importante. Ojala el peronismo de Córdoba sea parte de este proyecto y podamos trabajar juntos".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA23 San Juan, el periodista David Cortez Vega brindó detalles del acto durante el cual la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entregó al gobernador Sergio Uñac copias digitales de la documentación que fue puesta a disposición del Archivo Provincial de la Memoria “Arquitecta Virginia Rodríguez” que tendrá a su cargo la custodia.

La acción forma parte de las políticas públicas de reparación que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria y su par provincial, como una forma de fomentar la democratización y la federalización del acceso.

El periodista compartió declaraciones que hizo el director de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Carlos Goya, quien valoró este hecho como una manera de "profundizar la memoria colectiva sobre lo que significó el terrorismo de Estado en la provincia".

LRA 43 Neuquén

El joven fue asesinado en un procedimiento policial en su casa en Villa La Angostura. “La familia llamó a la policía porque Robinson estaba en un brote por problemas con las drogas y no podían contenerlo. Después del accionar de la fuerza lo encontraron esposado y muerto", dijo Sánchez.

LRA 2 Viedma

Así lo señalaron desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro a raíz del presunto suicidio de un joven y de la última denuncia por golpes dentro de un calabozo de la Comisaría 1° de Viedma. “Pedimos al Estado erradicar estas prácticas”, dijo Gaitán.

LRA 29 San Luis

Jóvenes que participaban de la competencia de baile y rap en espacios públicos de San Luis fueron reprimidos por la policía. “El domingo se acercó un efectivo a requisar a uno de los chicos, después se lo quisieron llevar sin motivo y nosotros saltamos a defender”, dijo Vallejos.

LRA 30 Bariloche

Desde el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) hablaron de esa situación. “En los últimos dos años rescatamos aproximadamente a 1.050 trabajadores rurales en estado de explotación laboral rural”, señaló Llanos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la causa de Vialidad que tiene entre los acusados a Cristina Fernández de Kirchner. "Hay una tendencia a confundir lo que es una acusación a una condena", expresó el conductor de Gente de a pie. "La figura de asociación ilícita se está usando para perseguir políticos".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Margarita Stolbizer, diputada nacional y presidenta del GEN, quién apunto contra José Luis Espert a propósito de sus últimas declaraciones sobre la natalidad en los hogares pobres y dijo: “Es una bestialidad al igual que Milei cuando habla de la venta de órganos”.

Con respecto a la llegada de su viejo aliado, Sergio Massa, expresó que le desea lo mejor, pero con expectativas moderadas. Y agregó: “Massa es alguien fundamental del Frente de Todos y tengo una visión muy crítica sobre a dónde han llevado al país todo este tiempo”.

Margarita Stolbizer se mostró convencida de las pruebas en la Causa de la Obra Pública que acusa a la vicepresidenta y expresó: “Néstor y Cristina, como jefes de Estado, otorgaban la obra pública a Lázaro Báez”.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo, profesor de la UBA y especialista en Sociología de la Cultura, reflexionó acerca de la falta de representatividad de la política, y habló de desencanto y resignación de la población. En tanto, consideró que "no es fácil apagar el sentimiento igualitario" de la sociedad argentina, al tiempo que instó a "construir otro posible".

La charla se da en el marco de la presentación de su trabajo Contra el Homo Resignatus: Siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó la baja en las distintas cotizaciones del dólar en el país luego de la designación de Sergio Massa al mando del ministerio unificado de Económica, Producción y Agricultura.

LRA 3 Santa Rosa

Bejar señaló que, a pesar de los cambios en el Gobierno nacional, la realidad económica sigue condicionando a los comercios locales, tras lo cual afirmó: "Está complejo, y la situación sigue siendo de incertidumbre".

LRA 23 San Juan

La ministra se refirió a los cambios de Gabinete que se dieron en los últimos días. "Esperamos expectantes las medidas económicas del nuevo Ministerio de Economía y confiamos en que vamos a trabajar como lo hicimos hasta ahora”, dijo la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense destacó que el Gobierno nacional inició ayer la distribución de las primeras 645.600 dosis pediátricas de vacuna del laboratorio Moderna contra el coronavirus.

Tras recordar que continúan abiertas las inscripciones para la vacunación de los niños de 6 meses a 2 años, Leticia Ceriani explicó que las vacunas terminarán de recibirlas hoy en la provincia de Buenos Aires y serán destinadas a niños de 6 meses a 5 años, tanto para iniciar y completar esquemas entre los 6 meses y los 2 años 11 meses y 29 días, como para el inicio o la aplicación de refuerzos en la población de 3 y 4 años.

LRA 26 Resistencia

Sobre esto, Gómez sostuvo: “Esta campaña comprende siete millones de dosis de Moderna que se aplican desde el 1° de agosto a los niños y niñas de 6 meses a cinco años, y eso rige para nuestra provincia, con el objetivo de iniciar o completar los esquemas. Si bien en esa edad hay menor riesgo de contagio, el cual no es cero, en algunos países se informó que el virus afecta a quienes no están inoculados”.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de las primeras 645.600 dosis pediátricas de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Moderna.

En tanto, desde el vacunatorio “Patico Daneri", la periodista Macarena Bello dio detalles del funcionamiento del Centro de Salud y recordó que se está vacunando los días sábados para aquellas personas que no puedan concurrir de lunes a viernes.

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Velázquez, director de la obra habló sobre la adaptación teatral de la novela de Marco Denevi, que está en la sala del teatro La Carpintería. El argumento de la obra incluye "muchas matrices de argentinidad" y allí aparece un grupo de hermanos "desopilantes" que deciden irrumpir en casas de familias adineradas.

LRA 1 Buenos Aires

Con la participación de 280 sellos, una sede mucho más grande y la llegada de invitados internacionales como Peter Orner, Leslie Kern y Margo Glantz, la Feria de Editores (FED) celebra una nueva edición los días 5, 6 y 7 de agosto en el C Complejo Art Media y multiplica los alcances de este evento que busca ofrecer una experiencia con los libros al poner en contacto directo a lectores y editores, y ya es una cita obligada del calendario cultural en la medida que crece al calor de los muy buenos balances de sus ediciones anteriores.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Speranza es crítica de literatura y arte, narradora, ensayista y guionista de cine. Enseñó Literatura Argentina Contemporánea en la UBA y fue profesora visitante en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. En la actualidad enseña Arte Contemporáneo en la Universidad Torcuato Di tella.

Algunos de sus libros son Guillermo Kuitca. Obras 1982-1998; Manuel Puig. Después del fin de la literatura; Fuera de campo. Literatura y arte después de Duchamp; Atlas portátil de América latina y Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. Es autora de las novelas Oficios Ingleses y En el aire. Como periodista cultural colaboró en los suplementos culturales de los principales diarios de Argentina y desde hace varios años dirige junto con Marcelo Cohen la prestigiosa revista Otra parte.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Bahía Blanca, Roberto Ponce, confirmó esta mañana que no habrá paro de colectivos como estaba previsto para todo el país desde esta noche.

“Se llegó a una conciliación obligatoria que tendrá una duración de 15 días en los que se harán negociaciones”, agregó Ponce.

El reclamo de los colectiveros es un bono adicional de 25.000 pesos y una suma de aumento que se iba a continuar discutiendo en setiembre, además de la reapertura de paritarias.

LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores y jubilados del Estado de la ciudad de Buenos Aires denuncian el "vaciamiento de la obra social ObSBA" y sostienen que en realidad se trata de "un robo abierto y directo".

La docente porteña e integrante del colectivo de autoconvocados, trabajadores y afiliados en defensa de Obsba describió la actual situación y advirtió: "Estamos en riesgo de quedar sin cobertura".

"Necesitamos que Horacio Rodríguez Larreta nos de respuesta, que dé la cara", manifestó Ana Belinco, al tiempo que expresó: "El gobierno de CABA es el responsable político de que Obsba esté en quiebra".

En ese sentido, sostuvo que "el directorio de la obra social reconoce que están en una grave crisis financiera, pero no nos dicen por qué", pese a que según señaló "entra plata permanentemente".

LRA 7 Córdoba

La negociación salarial entre los sindicatos públicos y el Gobierno cordobés está “encaminada”. Así lo indicó Juan Monserrat, secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), quien sostuvo que el jueves habrá una reunión plenaria para analizar los avances.

“La propuesta del 70 % anual está lograda. Queremos ver en qué manera se ponen las porcentualidades en los meses de julio, septiembre, noviembre y enero”, dijo Monserrat.

LV 4 San Rafael

Después del fracaso de las reuniones paritarias y la decisión del Gobierno mendocino de otorgar un aumento salarial por decreto, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) volvería a realizar medidas de fuerza, tal como ocurrió durante dos días de la semana pasada.

Sobre el tema, Carina Sedano, secretaria general del SUTE, indicó: “Viene muy fuerte la idea de un paro por tres días, y si el gobierno no nos escucha iremos por cinco días”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Lidia Oviedo es paya médica e impulsora de la Ley Oncopediátrica en la provincia. Junto a distintas familias, los médicos y el personal voluntario realizaron movilizaciones y actividades para promover la ley a nivel provincial y nacional.

LRA 24 Río Grande

En Tierra del Fuego reclaman la adhesión de la provincia a la Ley de Oncopediatría recientemente sancionada por el Congreso Nacional. "Seguimos en esta lucha para tener una legislación que contenga a las familias fueguinas con niños con patología de cáncer infantil", dijo Pérez.

LT 11 Concepción del Uruguay

Daniela García, secretaria de Ambiente de Entre Ríos, habló sobre los incendios en el Delta entrerriano, expresando: “Se pidieron medios aéreos al Gobierno nacional para atacar los focos ígneos. Muchas veces los incendios son intencionales, porque estas son viejas prácticas de quema de pastizal, las cuales están prohibidas”.

LRA 19 Puerto Iguazú

La Asociación Civil Huellas de Esperanza de Puerto Iguazú realiza ferias populares de verduras, panificados e indumentaria a precios accesibles. “La propuesta surgió como modo de protesta pacífica contra la especulación de precios”, señaló Cáceres.

LRA 21 Santiago del Estero

En Santiago del Estero presentaron un proyecto para ampliar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas y que se convierta en ley. "Hace falta que tenga el poder de una ley para que no dependa de una voluntad política y llegue a todos los rincones del país”, comentó Jiménez.

LRA 26 Resistencia

Sicilia es la creadora de la Fundación AS, a través de la cual lleva cinco años trabajando con internos en los penales, hecho que se inició como una charla en un taller literario y continuó incorporando más libros y lecturas.

"Ya recorrí nueve provincias, y en todas los penales la fotografía es la misma. Es como que se mira, pero no se hace nada. Lo que se ve en las cárceles es el reflejo de una sociedad y por eso hay que sumar un granito de arena para transformarlo".

LRA 7 Córdoba

Según datos difundidos por el Ministerio de Salud de Córdoba en 2021 se registraron en la provincia 288 muertes de niños y niñas menores de un año, lo que implican 6,5 fallecimientos cada mil nacidos vivos. De este modo continua la tendencia descendente, ya que en 2019 la tasa había sido de 7,4, mientras que en 2020 fue de 7.

"Es un indicador que demuestra el acceso de la población general al sistema sanitario, a distintos servicios y a la educación, y también es un indicador que nos permite ver un poco más allá", expresó Marcela Yanover, directora de Maternidad e Infancia.

LRA 42 Gualeguaychú

Emiliano Riberas, director de Barómetro Zárate, señaló que se debe transitar con precaución por las rutas del sur de Entre Ríos debido al humo generado por los incendios en las islas.

LV 8 Libertador

Con relación al tema, Analía Morra, coordinadora ESI del observatorio ´Ahora que si nos ven´, sostuvo: “Durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres ha sido naturalizada, pero los femicidios, tanto como la violencia más extrema, debería conmovernos y no deberíamos olvidarnos de los nombres de las mujeres asesinadas, seguir las causas judiciales y no naturalizar estas muertes”.

LRA 14 Santa Fe

La selección femenina de fútbol consiguió una plaza en el mundial tras participar en la Copa América que culminó el 30 de julio y tuvo al seleccionado brasileño como campeón. "Argentina cumplió con el objetivo de clasificar al Mundial del año próximo que será en Australia y Nueva Zelanda”, dijo Manucci.

LRA 4 Salta

En Salta capital presentarán el libro "Deporte, Desaparecidos y Dictadura" de Gustavo Veiga. “El último registro cuenta 220 deportistas detenidos desaparecidos, que en su mayoría eran rugbistas y fueron secuestrados por su compromiso político sin distinción de partidos”, dijo el periodista.