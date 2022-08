ARA San Juan: "El fallo que sobreseyó a Macri no dice que no hubo espionaje"

El periodista especializado en temas judiciales Néstor Espósito, en un completo informe para Norte Grande se refirió, entre otros temas, al sobreseimiento del ex presidente Macri en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Espósito aclaró que el fallo no dice que no hubo espionaje por parte del ex mandatario. Escuchá el informe:

