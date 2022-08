Se impulsa la reparación económica complementaria a ley Brisa

En el día de ayer se dio despacho a este proyecto de ley que veníamos trabajando desde el año pasado, tiene el despacho unánime de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Es el proyecto 637/31 que creemos necesario para que la audiencia pueda entender la ley Brisa, que fue sancionada la ley 27452 que establece una reparación histórica para todas las víctimas colaterales de esta violencia tan extrema que significa el femicidio. Aquellos niños, niñas y adolescentes. Esta ley que fue sancionada a nivel nacional y luego adherida por la provincia, establece una serie de condiciones que muchas veces hace que poder acceder a ella , los plazos no sean acordes a la necesidad de la familia. Este año el 3 de junio el gobernador suscribió un decreto donde establece una reparación económica y amplía también a la figura de femicidio y transfemicidio. Trabajamos el día de ayer con la Subsecretaria de Género, Silvana Pérez, y establecimos algunas modificaciones al proyecto inicial en el cual veníamos trabajando. Obviamente todos y todas quisiéramos lograr la prevención y que estas muertes violentas no existan pero sabemos que es una dura realidad que nos atraviesa y que las víctimas colaterales que quedan luego de los distintos femicidios que no son ajenas a nuestra provincia, el estado debe reparar y debe responder " dijo la diputada provincial y presidenta de la comisión de Género, Diversidad, Familia y Niños, Niñas y Adolescentes.

