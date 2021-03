Diario de Radio Nacional 19/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 27 Catamarca – ALBERTO FERNANDEZ: “Saldar la deuda que tiene el país con el norte”

LRA 27 Catamarca – RAUL CHICO: “Tenemos un Presidente involucrado”

LRA 1 Buenos Aires – Llegó el vuelo: Argentina tiene 330 mil nuevas dosis 1 de la Sputnik V

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL ARROYO: La cadena fue “un llamado para volver a los cuidados”

LRA 1 Buenos Aires – ROBERTO GATTONI: “Los que vuelvan del exterior deberán hacer una cuarentena de 10 días”

LT 14 Paraná – Confirmado por Bordet: Entre Ríos integrará la Zicosur junto a 70 gobiernos de la región

LRA 8 Formosa – Hasta el próximo 9 de abril: La ciudad de Formosa avanzó hacia el DISPO

LRA 1 Buenos Aires – ARNALDO DUBIN: “Estamos ante una catástrofe epidemiológica”

LRA 12 Santo Tomé – LUIS CAMERA: “Los Estados del sur de Brasil están muy contagiados”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL RITTNER: Brasil alcanza el 30% de los muertos por coronavirus en el mundo

LRA 7 Córdoba – JOSE ROBREDO: “La mitad de la población chilena está en cuarentena estricta”

LRA 1 Buenos Aires – TERESA GARCIA: “Creo en la frescura y la cabeza de Máximo Kirchner”

LV 8 Libertador – 26 de marzo: Mendoza se suma a la séptima huelga global por el clima

LV 8 Libertador – SOFIA PERSIA: “Alrededor de 200 personas viven en situación de calle”

LRA 6 Mendoza – Lluvias en San Juan: Inminente la declaración de Emergencia Agropecuaria

LV 8 Libertador – RAUL MERCAU: “Una mayor autonomía de Mendoza no sería posible”

LT 11 Concepción del Uruguay – NORA CORTIÑAS y PEREZ ESQUIVEL: Conversatorio virtual en la carpa docente

LRA 53 San Martín de los Andes – Informe especial: A un año de la cuarentena

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Cuidarnos, de todos los males

LRA 17 Zapala – SAMUEL GARCIA: “El organismo viene preparado para consumir semillas”

LRA 52 Chos Malal – AYELEN GUTIERREZ: El “Tren del Valle” regresa al servicio

LRA 2 Viedma – RUBEN SUAREZ: Proyecto de difusión de la Legua Vasca

LRA 57 El Bolsón – CAROLINA LIEMPE: El Maitén resultó afectada seriamente por los incendios

LRA 54 Ingeniero Jacobacci – GUILLERMO OLIVA TAGLE: El Ente de la Región Sur se reunió para definir líneas de trabajo

LRA 30 Bariloche – JORGE MOLINA: Continúa la lucha para evitar la entrega del Cerro Catedral

LRA 9 Esquel – Reunión con trabajadores de fábricas recuperadas: Buscan incrementar los puestos de trabajo

LTA 7 Córdoba – HUGO ROMERO: “El proyecto de Ganancias presenta muchos cambios positivos”

LRA 42 Gualeguaychú – Paro docente en Entre Ríos: El 29 de marzo es la próxima reunión paritaria con el gobierno

LRA 42 Gualeguaychú – CRISTIAN ALIAGA: “La RAM no existe, es una operación de inteligencia”

LT 14 Paraná – Corte Suprema: Rechazó un recurso de Google y falló a favor de CRISTINA FERNANDEZ

LRA 26 Resistencia – Grupo Ciencia Anti Fake News: Profesionales del CONICET trabajan para combatir las noticias falsas

LU 4 Patagonia – Incendios en la Comarca Andina: Un bombero es la tercera víctima fatal

LT 12 Paso de los Libres – Para definir acciones asociativistas: El INAES Corrientes se reunió en Paso de los Libres

LT 11 Concepción del Uruguay – ROSARIO ROMERO: “El Juicio por Jurados llegó para quedarse”

LV 8 Libertador – JOAQUIN TOLOZA: “Estamos atravesando una situación muy compleja”

LRA 22 Jujuy – MARIANO PRZYBYLSKI: “Queremos trabajar en un protocolo para manifestaciones públicas”

LRA 27 Catamarca

El Presidente Alberto Fernández llegó a Catamarca para encabezar el cuarto encuentro del Consejo del Norte Grande. El mandatario arribó cerca de las 13 horas para reunirse con el gobernador local, Raúl Jalil, y los otros nueve representantes de las provincias.

Luego, el primer mandatario anunció el cumplimiento de una de sus promesas de campaña, expresando que “nos vamos a poner a trabajar en temas que tenemos pendientes, pero lo que quería anunciarles era un reclamo que recibí cuando estaba en campaña. Me planteaban la necesidad de equilibrar un poco las grandes asimetrías que hay entre los que producen en el norte y los del centro. Vamos a poner en vigencia un sistema de reducción de aportes patronales sólo para el Norte Argentino”.

LRA 27 Catamarca

Chico formó parte de una reunión con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y distintos ministros y representantes de las Cámaras Empresariales del NOA Y NEA. En esta oportunidad, se conversó sobre la voluntad de abaratar los costos de empleos en la región, hecho que generará que los industriales y productores estén dispuestos a contratar trabajadores en blanco.

Sobre la visita del Presidente a Catamarca, el senador afirmó que “Alberto Fernández decidió mirar a todo el norte grande, que tiene la cuarta reunión consecutiva en cuatro meses con gobernadores y empresarios de la región. Tenemos un Presidente involucrado”.

LRA 1 Buenos Aires

Un avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú aterrizó hoy a las 14.21 en el aeropuerto de Ezeiza con un cargamento de 330 mil dosis 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Las nuevas dosis, que serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, serán utilizadas para fortalecer la inoculación de personas mayores de 70 años en todo el país, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación en marcha en todo el territorio nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió a la cadena nacional que realizó ayer el Presidente, Alberto Fernández, donde habló del control del tránsito internacional y de la campaña de vacunación. En ese marco, el funcionario adelantó que, si hay que tomar nuevas restricciones ante una segunda ola, la “lógica este año es hacer cierres focalizados”.

En declaraciones radiales, Arroyo aseguró sobre el mensaje del mandatario que “fue un llamado de atención, una alerta, para volver a los esquemas de cuidado y evitar un cierre total que complicó tanto la vida económica y social el año pasado”.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández realizó un encuentro con los gobernadores, para evaluar la situación ante el crecimiento de casos por covid y las medidas que se deberán tomar en la frontera. En un mensaje, el Presidente llamó a “extremar los cuidados” para que el coronavirus “no nos vuelva a aislar”.

Gattoni formó parte de la reunión y explicó que “ante la lucha contra el tiempo”, el mandatario ratificó protocolos de precaución que no afecten la actividad social y económica.

“Confirmó el cierre de las fronteras para todo el turismo extranjero”, contó y agregó: “Los argentinos que volverán del exterior tendrán que presentar un PCR negativo y hacer cuarentena obligatoria por 10 días. Se resolverá en el día de hoy si será hotelera o domiciliaria”.

LT 14 Paraná

Bordet concretó la incorporación de Entre Ríos a la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), junto a 70 gobiernos subnacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

“Es muy importante para Entre Ríos integrar este gran bloque regional que nos permitirá negociar ante el mundo nuestros productos y defender nuestros sistemas productivos”, sostuvo el mandatario, quien fue acompañado por el gobernador de Tucumán y presidente pro témpore del Zicosur, Juan Manzur.

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 anunció que resolvieron avanzar progresivamente a la etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el próximo 9 de abril inclusive.

Dicha disposición implica una primera etapa de reinicio de actividades que incluyen el servicio doméstico y trabajos de mantenimiento, así como la obra privada con hasta diez obreros en forma simultánea, cumpliendo las medidas sanitarias específicas vigentes para esta situación de emergencia.

LRA 1 Buenos Aires

El médico intensivista Arnaldo Dubin se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el país tras el mensaje del presidente Alberto Fernández por Cadena Nacional, y de cara a una tercera ola de coronavirus: “Estamos en el abismo de una catástrofe epidemiológica, mucho más grave de la que hemos vivido hasta ahora”, advirtió.

LRA 12 Santo Tomé

Cámera se refirió a la situación que está atravesando la región debido a la pandemia, diciendo que “Brasil tiene muchos contagios en los Estados fronterizos, y el virus va a aparecer. El problema es que si aparece en mucha cantidad, hay que tomar medidas restrictivas”.

Luego, el médico aseveró que “el tiempo es sinónimo de vacunas. Si la segunda ola viene mañana estamos en problemas, pero si viene en un mes y medio ya vamos a tener más vacunados”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Brasilia, el periodista del diario Valor Econômico, Daniel Rittner se refirió a la situación que atraviesa el país vecino, “la más dramática desde el comienzo de la pandemia”, dijo.

En ese sentido, Rittner informó que Brasil, que representa el 2,7 % de la población mundial, alcanza el 30 por ciento de muertos del mundo.

Con alrededor de 3000 muertos por día y el sistema sanitario saturado, el país sigue vacunando “mal y poco”. Además, enfrenta a la cepa de Manaos, al menos dos veces mas infecciosa.

LRA 7 Córdoba

Robredo analizó la compleja situación que se vive en el país vecino, afirmando que “hubo un avance de los casos, a pesar de que el proceso de vacunación es un éxito. Hoy tenemos casi 40 mil casos activos, y el promedio de contagios diarios es el mismo que en el momento más grave de 2020″.

LRA 1 Buenos Aires

García dio su mirada sobre la estructura del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires tras la presentación de la lista de candidatos que encabeza el diputado nacional Máximo Kirchner y la integran diferentes sectores. “Creo en la frescura y la cabeza de Máximo Kirchner, en sus ganas de transformar las relaciones viciadas y viciosas que tiene la política en una cosa diferente, y vamos a colaborar para eso”, expresó en Ahí vamos.

LV 8 Libertador

La convocatoria se enmarca en la séptima huelga global por el clima, la cual tuvo su inicio en Suecia con Greta Thunberg, una adolescente comprometida con el cuidado del ambiente.

En tanto, en Mendoza “el próximo viernes 26 de marzo se concretará la acción con diversas actividades”, dijo el integrante de ´Viernes por el Futuro´, Ignacio Villaroya, quien luego se refirió a la importancia de concientizar sobre los cambios que se están produciendo.

LV 8 Libertador

Persia, integrante de la Fundación Puente Vincular, relató el trabajo que desarrollan en apoyo a las personas que pertenecen a este grupo vulnerable de la sociedad.

“La situación de Maia nos afectó en las fibras más íntimas de nuestra Fundación”, reconoció Persia, y luego destacó que “buscamos compartir tiempo con las personas que viven en situación de calle, sumando el acompañamiento desde el vínculo, desde conocer a la otra persona e intentar observar su realidad, la cual siempre es muy compleja”.

LRA 6 Mendoza

Luego de las lluvias, inundaciones y la caída de granizo que afectaron a San Juan, hay expectativa en el sector productivo por la inminente declaración de Emergencia Agropecuaria para atender los daños suscitados en los cultivos.

La periodista Bianca Piacentini informó sobre la situación de desastre agropecuario que atraviesan distintas localidades provinciales, y la posible declaración de Emergencia Agropecuaria en las próximas horas.

LV 8 Libertador

Mercau advirtió sobre las declaraciones realizadas a medios internacionales por el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, en referencia al llamado Mendoexit “que no es otra cosa que alentar la independencia Mendoza del gobierno nacional”, expresó.

“En la situación actual, una mayor autonomía de Mendoza no sería posible”, finalizó el economista.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de AGMER Entre Ríos, Marcelo Pagani, informó que Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel participaran de un conservatorio virtual en la carpa docente instalada frente al CGE en Paraná, en la vigilia del próximo 24 de Marzo.

“Estamos haciendo una carpa que además de caja de resonancia de nuestras demandas y reclamos, es una carpa que se construye con mucho debate”, expresó Pagani.

LRA 53 San Martín de los Andes

Cómo vivieron los vecinos y vecinas la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hace un año. Qué consecuencias generó la pandemia de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario habló sobre los riesgos que aún presenta el coronavirus a nivel global. El periodista apuntó al discurso que dio ayer Alberto Fernández por cadena nacional, en el que propuso seguir atentos a las precauciones y cuidados para evitar más restricciones.

“El Presidente en el marco de la cadena nacional sintetizó su mirada y el abordaje junto a los gobernadores como desde hace un año. El panorama sanitario incluye ahora el aumento de casos en los países de la región y la casi certeza de la segunda ola del virus entre mayo y junio. La clave es continuar con las medidas de prevención porque no hay ninguna razón para pensar que el cuadro de lo que arrancó como segunda ola tras el verano europeo y que hoy se sostiene en algunos países como Francia e Italia, no llegue a la Argentina. La consigna es seguir cuidándonos para evitar nuevas restricciones o aislamientos más graves”, planteó.

LRA 17 Zapala

El especialista se refirió a la posibilidad de incorporar semillas a nuestra dieta, sumándolas a una mostaza en la cocción de carnes o para las ensaladas y destacó que es importante reducir el consumo de sal.

LRA 52 Chos Malal

“La vuelta del Tren del Valle se concretó a través de una fuerte política nacional que entiende la necesidad de desarrollar este tipo de vías de comunicación en los distintos territorios”, puntualizó Gutiérrez.

LRA 2 Viedma

Cómo y cuáles serán las actividades prevista para este fin de semana en Carmen de Patagones y Viedma y cómo continuarán a lo largo del año.

LRA 57 El Bolsón

Detalles de la dramática situación que viven en la zona rural como consecuencia de los incendios que consumieron mucha vegetación, finalizó con la vida de muchos animales y generó necesidades urgentes para sus residentes.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Detalles de las conclusiones de la primera reunión del directorio constituido con el control de la sarna como principal objetivo del 2021.

LRA 30 Bariloche

Vecinos de Un Cerro Para Todos brindaron una conferencia de prensa ante la “avanzada judicial” del procurador Jorge Crespo quienes buscan archivar la demanda de inconstitucionalidad por la prórroga del Cedro Catedral.

LRA 9 Esquel

La consejera del Consejo Económico y Social de la Nación, Edith Encinas, se refirió al trabajo de la recuperación de empresas y a la reunión que mantuvo con el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, junto a trabajadores de fábricas recuperadas y las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

En el encuentro se hizo hincapié en generar mayor producción, desarrollo y servicios de estos emprendimientos, a través de capacitaciones que permitan aumentar los puestos laborales.

LTA 7 Córdoba

Un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, integrado por Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, dio dictamen positivo al proyecto de modificación al impuesto a las Ganancias, en tanto durante la próxima semana el mismo se debatirá en sesión especial.

El diputado nacional por Córdoba, Hugo Romero, informó sobre los cambios puntuales que se debatirán.

LRA 42 Gualeguaychú

El secretario General de AGMER, Oscar Ávila, dio detalles de la paritaria salarian que negocian con el Estado provincial, e informó que en asamblea se decidió decretar paro de actividades para el 19, 25 y 26 de marzo próximos, quedando en suspenso la medida para el 30 y 31 de marzo, a la espera de las decisión que se tome luego de la reunión pactada para el 29 entre los gremios y el gobierno.

LRA 42 Gualeguaychú

El fundador de Espacio Hudson, Cristian Aliaga, titular de la editorial patagónica que perdió más de dos mil libros por los incendios en la Comarca Andina, dijo que “vimos el humo y a los diez minutos teníamos los árboles quemándose al lado de la casa y al lado del depósito de Espacio Hudson. Salimos con lo puesto, como pudimos”, contó el investigador de ´Territorios en conflicto´, un trabajo que aborda la lucha por la tierra en la Patagonia del siglo XXI como un eje de conflicto económico, político y social.

En relación a esto, Aliaga expresó que “hay una operación que se está repitiendo ahora con los incendios, y es la operación de estigmatización del Pueblo Mapuche y la incitación al odio racial”.

LT 14 Paraná

La Corte Suprema de Justicia rechazó la oposición de Google a la medida judicial que le ordenó conservar todos los datos que motivaron la demanda de medidas preliminares que le inició la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los contenidos de sitios del motor de búsqueda.

El fallo del máximo tribunal ratificó lo decidido por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, cuando en septiembre último dispuso que, como medida previa, la empresa demandada debía “arbitrar los medios para conservar los datos asociados al nombre” de la titular del Senado “desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia”.

LRA 26 Resistencia

La integrante del grupo Ciencia Anti Fake News, Ayelén Milillo, se refirió a la proliferación y tratamiento de las denominadas noticias falsas, diciendo que “somos integrantes del CONICET, y hace un año comenzamos con el análisis con base científica de la difusión de noticias referidas al COVID-19. Allí comprobamos una sobreabundancia de información sobre el tema, y nos preguntamos de qué manera podíamos colaborar haciendo comunicación de la ciencia, especialmente para ayudar a las personas con la difusión de las noticias falsas que tienen títulos y desarrollos muy estruendosos, y juegan con la sensibilidad y angustia del público”.

LU 4 Patagonia

Se trata de José Rivero, de 68 años de edad, quien fue afectado por las llamas cuando evacuaba su vivienda ubicada en el Paraje Las Golondrinas durante los incendios que afectaron a la localidad.

Rivero tenía un 40% de la superficie de su cuerpo afectado por las quemaduras.

LT 12 Paso de los Libres

El titular del INAES en Corrientes, Gustavo Silva, destacó la concurrencia de diferentes actores sociales de la economía popular y social en Paso de los Libres, tras conformarse en la ciudad la Primera Mesa del Asociativismo en la provincia, con la finalidad de definir acciones para avanzar en un sector productivo que acumula más del 6% del PBI nacional.

LT 11 Concepción del Uruguay

Romero indicó que se ha implementado con éxito el Juicio por Jurados en la provincia, y destacó que se han elegido a 12 personas, de las cuales seis son mujeres.

“Los jurados han dado una respuesta muy positiva en los juicios que ya se han desarrollado”, informó la ministra.

LV 8 Libertador

Toloza reconoció que “ATE Nación se ha manifestado respecto de la situación planteada por cinco mujeres que denunciaron penalmente a Roberto Macho, delegado de ATE Regional Cuyo”.

En este sentido, el greamialista aclaró que “son compañeras activas, y cuatro de ellas fundaron el Departamento de Género del sindicato”, y luego anunció que “el Consejo Directivo de ATE Nacional, con Hugo Godoy a la cabeza, emitió un comunicado después de una reunión extraordinaria donde estuvieron presentes todos los secretarios”.

LRA 22 Jujuy

Przybylski dijo que “estamos preocupados por hechos de violencias institucionales, no sólo en Jujuy, sino en cada una de las provincias. Nosotros tenemos por objetivo bajar los niveles de esas violencias, y por eso cuando observamos o recibimos denuncias que podemos comprobar, nos ponemos en contacto con Derechos Humanos de las respectivas provincias, pedimos información, preguntamos y buscamos de qué manera podemos ofrecer alguna solución”.

LRA 21 Santiago del Estero

El Centro Provincial de sangre solicitó a los santiagueños recuperados de Covid-19 a acercarse para donar plasma ante el aumento en la demanda.

LRA 1 Buenos Aires

Un grupo de 110 estudiantes del nivel primario del norte de la provincia de San Luis fue aislado preventivamente luego de que una alumna resultara positiva en el test de coronavirus tras regresar de un viaje de egresados a la ciudad cordobesa de Carlos Paz que se realizó entre el 9 y el 13 de marzo último. En Radio país, la periodista de Radio Nacional San Luis Ayelén Britos sostuvo que la estudiante “posiblemente se haya contagiado en San Luis y no en la provincia vecina”. En tanto, describió la situación epidemiológica y precisó que en San Luis hay un promedio de entre 70 y 80 casos de coronavirus por día.

LT 14 Paraná

Bordet mantuvo una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández y sus pares provinciales para evaluar el avance del plan de vacunación en todo el país, la situación epidemiológica en cada distrito y las medidas a tomar ante la segunda ola de casos de COVID-19, la cual se prevé para dentro de unas semanas.

“Nos preocupa el aumento de casos en Brasil, Paraguay y Chile”, apuntó Bordet, e informó que “acordamos reforzar los controles en las fronteras y poner foco sobre los transportes de cargas”.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, se refirió al mensaje del Presidente Alberto Fernández al cumplirse un año de pandemia, diciendo que “fue un mensaje corto y claro, comparativo con otros países en el desarrollo del coronavirus y dio información de la campaña de vacunación. En este sentido, el Presidente llamó a no bajar los brazos y apeló a la responsabilidad de cada uno para cuidar a nuestros adultos mayores”.

LRA 5 Rosario

“Lunes o martes habrá un encuentro institucional”, adelantó Javkin sobre la posibilidad de reunirse con el flamante titular de la cartera de Seguridad, Jorge Lagna, para revisar algunos puntos y debatir otros.

LRA 29 San Luis

Un panorama sobre la situación política de Bolivia con la detención de la ex presidenta de facto Jeanine Añez y algunos de sus funcionarios que reavivó el debate entre oficialismo y oposición.

LRA 1 Buenos Aires

A dos semanas de las Pascuas, supermercados, confiterías y chocolaterías, promocionan los tradicionales huevos y figuras de todos los tamaños, marcas, colores y precios; típicos de esta celebración. En “Radio país”, el titular del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom), Miguel Calvete, afirmó que “todos los derivados del chocolate tuvieron un aumento de entre un 55 y 119% interanual”.

LRA 1 Buenos Aires

El boleto del subterráneo la ciudad de Buenos Aires aumentó desde hoy un 21,42% y pasa a costar $ 25,50, en el marco de la actualización aprobada por el gobierno porteño en audiencia pública el mes pasado.

LT 14 Paraná

“En una fecha tan dolorosa vamos a darle vida a los árboles por las 30 mil vidas que nos llevaron”, señaló la representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Alicia Glauser.

“Por los hijos, hermanos y compañeros, plantaremos árboles el lunes, martes y miércoles en distintos lugares de la ciudad”, finalizó Alicia.

LRA 43 Neuquén

Qué medidas de protesta lleva a cabo el gremio con el reclamo al Gobierno provincial por mejoras en la situación de la salud pública. “Necesitamos crear una mesa salarial propia de salud con los cuatro gremios que integran el sector”, apuntó.

LRA 55 Río Senguer

La concejala de El Hoyo, Gisel Cortez, comentó la situación de la localidad azotada por los incendios en la Comarca Andina, expresando que “nos encontramos tratando de resolver las cuestiones habitacionales. En la semana tuvimos una reunión con personas de Hábitat y nos ofrecieron una propuesta para implementar viviendas provisorias hasta tanto se pueda dar una solución habitacional de fondo“.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario se refirió a las gestiones del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para que la provincia tenga la oportunidad de acceder a 4242 viviendas mediante el plan “Casa Propia”. Además, brindó detalles sobre la construcción de 205 viviendas en el Parque Federal.

LRA 15 Tucumán

En el día de su asunción, Cobos prometió comunicarse con las empresas con respecto a los aumentos de los servicios públicos para defender a los usuarios.

LRA 4 Salta

Anuncio de la creación de nuevos puestos artesanales en la Quebrada de San Lorenzo en el Día del Artesano. Detalles de los lugares asignados para los y las artesanas.

LRA 7 Córdoba

El ex subdirector de Seguridad Sur de la Policía de Córdoba, comisario Gonzalo Cumplido, fue imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público en la investigación por el crimen de Blas Correas, llegando de esta manera a 17 policías involucrados en la causa que está a cargo del fiscal José Mana.

Alejandro Pérez Moreno, abogado de la familia de Blas, señaló la importancia de la imputación y destacó que Cumplido debía estar en el lugar al frente del operativo para esclarecer el crimen, y no lo hizo.

LRA 12 Santo Tomé

El ENACOM realizó la presentación oficial de las pruebas y demostraciones de la tecnología de quinta generación, 5G, para conexiones de banda ancha móvil en nuestro país.

El Titular de ENACOM Corrientes, Isidro Braillard Pocard, dijo que “estamos en una instancia de regulación del espectro, y el Estado tiene que licitar a las empresas porque las inversiones van a ser muy importantes”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras un año cerrada al público, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno reabrió sus puertas. Este lunes, la institución abrió sus puertas: por ahora, será de 10:30 a 14:30, y sólo podrán ingresar investigadores, con turno previo y bajo estrictos protocolos sanitarios.

El director de la Biblioteca, Juan Sasturain, celebró la reapertura, aunque aclaró que sólo se trata de una “rendija”. “Entreabrimos la puerta. No se puede hacer esos gestos demagógicos de decir ‘reabrió la Biblioteca Nacional’. Nosotros recibimos entre 1.500 y 2.000 personas por día, en estados normales (…) Hoy, entran unas 50 personas. Estamos abriendo paulatinamente, con muchísimo cuidado y respeto”, explicó.

A su vez, habló sobre su primer año de gestión y se refirió al último año de trabajo en el establecimiento, en el marco de la pandemia de coronavirus, en el que, destacó, la Biblioteca “fue un embudo a través de la comunicación virtual”, ya que toda la actividad se manifestó por ese canal.

LRA 1 Buenos Aires

Esteban Cadoche, abogado y cineasta santafesino contó que en el filme se abordará la vida y obra del ex Presidente, a través de la palabra de diferentes figuras, incluyendo la del actual mandatario Alberto Fernández.

En una charla con Esteban Cadoche, abogado y cineasta santafesino, en “Nacionalmente”, se anunció el estreno en mayo de un documental santafesino sobre el ex Presidente Néstor Kirchner.

“Néstor, su huella”, según su director, comenzó en octubre pasado y abordará la vida y obra del ex mandatario, a través de la palabra de diferentes figuras, incluyendo la del actual Jefe de Estado Alberto Fernández, con música de José Luis Castiñeira de Dios.

LRA 56 Perito Moreno

Seguel fue designada como representante del Instituto Nacional del Teatro en la provincia de Santa Cruz y en diálogo con el programa Resumen Nacional brindó detalles sobre su rol en este organismo, los desafíos que encuentra y el trabajo que el Instituto lleva adelante para acompañar al teatro independiente en la provincia.

Además hizo mención a recuperar el FESTESA y la Fiesta Nacional del Teatro luego de la pandemia con nuevos métodos para la participación de los elencos y el rol de la virtualidad.

La designación de Seguel es un hecho destacado para la localidad porque por primera vez una ciudadana de Perito Moreno ocupa este lugar en el organismo más destacado del teatro nacional.

LRA 30 Bariloche

Escenas en sINTonía

Los dos radioteatros ganadores ya fueron grabados

“Escenas en sINTonía” es un proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Radio Nacional, con el objetivo de generar herramientas de trabajo para creadores escénicos de Argentina a partir de la puesta en valor del formato de teatro en radio como medio de producción teatral.

De San Carlos de Bariloche, fueron seleccionadas dos obras: “Plaza Avellaneda”, que lleva la firma de Enrique Fernández Villar, y “Tina no se anima” de Manuel Gutiérrez Arana. Estas ya fueron grabadas en los estudios de LRA30 (fotos) e ingresaron al proceso de edición para poder ser escuchadas a la brevedad.

El concurso, realizado entre el 14 de octubre y el 5 de noviembre de 2020, se enmarcó en la celebración del primer centenario de la radiodifusión argentina. De los proyectos inscriptos se seleccionaron 48, con un premio de $100.000 para cada uno.

“Tina no se anima” está realizada por Baco Compañía Teatral con la participación de Helena Benito, Emanuel Gallardo, Carolina Rodríguez, Virginia Salamida, Manuel Gutiérrez Arana (autor, actor y director) y Rodolfo Fernández Lisi.

“Plaza Avellaneda” es una realización de Por Las Ramas Teatro y actúan Javier Cattáneo, Santi Cámpora, Bárbara Marigo y es dirigida por José Luis Díaz y Bárbara Marigo

“Escenas en sINTonía” busca estimular la producción de contenidos entre la radio y el teatro, proteger la labor de autores y autoras nacionales, grupos y elencos del teatro independientes y generar contenidos que pudieran desarrollarse en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) aportando un material de valor para la celebración de los 100 años de la radiofonía argentina

RTA puso a disposición de los ganadores la posibilidad de grabar los proyectos mediante sistemas de comunicación virtual, utilizando salas o espacios teatrales, estudios de radios locales o de Radio Nacional. En Radio Nacional Bariloche ya se grabaron estas dos obras locales y pronto comenzará la emisión de cada uno de los proyectos ganadores en ciclos o programas de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Argentores, Sergio Vainman respondió a los dichos del productor Sebastián Ortega quien afirmó que “la Argentina podría estar produciendo diez veces más de lo que produce si algunas personas dejarán de ser tan obtusas con estas reglas que ya no van”, y destacó la respuesta que dio el organismo al respecto.

En ese sentido, el reconocido autor manifestó que tras la pandemia “la industria tiene que renacer” y defendió la legislación del país para la producción audiovisual.

Asimismo señaló que “hay otros mecanismos” para salir de la situación en la que se encuentra la industria que no sea la precarización de los trabajadores y que la clave para la salida de la crisis es la “unión”.

“Vamos a seguir trabajando para que el audiovisual argentino vuelva a ser lo que fue. Que no nos marquen la cancha. No pueden jugar unos sí y otros no”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

La primera dama de la República Argentina, Fabiola Yáñez, y la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, visitaron un lugar destinado a víctimas de violencia de género en el municipio de Moreno. Acompañadas por la intendenta municipal Mariel Fernández y el equipo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, recorrieron el centro y pudieron conversar con las mujeres.

Fabiola Yáñez, luego de escuchar atentamente el conmovedor relato de cada una de las mujeres, las alentó a seguir adelante, a cambiar el llanto por sueños, y a volver confiar en ellas mismas para superar la difícil situación que están atravesando, sabiendo que gracias a la ayuda y contención que están recibiendo podrán reconstruir sus vidas.

LRA 27 Catamarca

“Cuidar en Igualdad” es una campaña nacional lanzada para reconocer a los cuidados como una necesidad y un derecho.

Al respecto la secretaria de Género y Diversidad, María Carrizo, explicó que “se lanzó como un plan estratégico en 2021, donde primero van a elevar las necesidades y demandas locales”, agregando que “para recabar estos datos van a comunicarse con distintos referentes de los municipios, de las universidades y de las organizaciones sociales que trabajan con los derechos de las mujeres”.

LRA 1 Buenos Aires

Irina Hauser dialogó con Lisandro Cottone acerca de Nuestra ESI Trans una agrupación de jóvenes trans que realiza podcasts para subsanar falencias en los contenidos de la Educación Sexual Integral.

LRA 23 San Juan

La especialista brindó detalles de la actividad que desarrolla desde el 2 de diciembre de 2020 con casos que demuestran el aumento en la violencia de género.

LRA 25 Tartagal

Qué importancia tiene en el básquet femenino norteño la primera edición de este campeonato en el que participarán delegaciones de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

PASCUAS

Cómo todo sabemos, estamos transitando la Cuaresma. Pasado dicho período, llegan las pascuas. Un amigo siempre me dice que es la celebración más política del calendario…, ¿será por la rosca? Rosca que evidentemente, no alcanzó para acordar con los productores de huevos de pascua, que estos lleguen al pueblo a través de precios razonables.

Ayer estuve viendo vidrieras. Un huevo de 150 gramos cuesta entre 800 y 1000 pesos, Viendo esos valores, indefectiblemente volví a la Argentina del trueque: “Un kilo de carne, sale un huevo”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA