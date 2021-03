Continúa la lucha para evitar la entrega del #CerroCatedral

Vecinos por un Cerro Para Todos realizó una Conferencia de Prensa este viernes 19 de marzo por la mañana, en las escalinatas de la sala de prensa del Centro Cívico.

Indicaron que “ante la avanzada judicial del procurador Jorge Crespo que en complicidad con los jueces del Superior Tribunal de Justicia buscan archivar la demanda de inconstitucionalidad por la prórroga del Cerro Catedral volvemos a decir NO.”

“Cuando los pueblos dicen NO los gobernantes/representantes deben escuchar” expresaron desde el colectivo.

Jorge Molina, dirigente de la CTA e integrante del colectivo Vecinos por un Cerro Para Todos, dialogó con Radio Nacional al respecto y afirmó: “Crespo le erra sustancialmente en esta definición. Podría haber viajado y reunido con nosotros para saber”

“Uno no conoce cuáles son las razones detrás de esto. Realmente no me imagino cuál es el sentido de regalar el canon” advirtió Molina.

“La Provincia acaba de pedir endeudarse en 5 mil millones de pesos, ¿qué sería de Bariloche y de la Provincia si no llegaran fondos a nivel nacional? Estarían colapsadas. Esto lo asocio con el Cerro porque con esa explotación de un bien natural se generarían ingresos para los barilochenses”, argumentó Molina.

“Hay que decirlo” agregó el dirigente, “hay una definición del gobierno provincial de callar las voces de los vecinos por un cerro para todos.”

La nota completa: