“La mitad de la población chilena está en cuarentena estricta”

La situación actual de pandemia en distintos puntos del continente refleja un marcado aumento de casos de covid 19, lo que llevó a algunos estados a tomar medidas más estrictas sobre la circulación de la población. En Chile varias localidades declararon cuarentena estricta para evitar la propagación del virus.

En diálogo con Radio Nacional Córdoba, el periodista chileno José Robredo analizó la compleja situación que se vive en el país vecino. “Ha habido un avance de los casos a pesar de que el proceso de vacunación es un éxito. Hoy tenemos casi 40 mil casos activos. El promedio de contagios diarios es el mismo que en el momento más grave del 2020″, explicó Robredo.

Debido a que el virus, a diferencia del año pasado, está propagado a lo largo del país, algunas regiones incluido Santiago de Chile, han tenido que imponer una cuarentena estricta poniendo a la mitad de la población está en cumpliendo el aislamiento “el sistema sanitario está al borde del colapso”, detalló el periodista. “La mano viene complicada porque la gente no tiene dinero, no puede salir a trabajar y el Estado no está generando planes de apoyo consistentes. Por eso, volver a la cuarentena genera un gran malestar”

En Chile el proceso de vacunación comenzó en febrero y ya hay alrededor de cinco millones de personas vacunadas, casi todas las personas de entre 65 y 90 año pero “hoy el promedio de quienes están en los hospitales es de 35 años”, aclaró.

“El coronavirus se propagó mucho durante las vacaciones porque se abrió el país pero no se tomaron estrategias de seguimiento y trazabilidad para poder tener cierta idea de cómo podía moverse el virus. Nos movemos y no tenemos conocimientos de con quienes hemos estado y con la gente trabajando en la calle, aumentan los casos”, explicó Jose Robredo sobre las principales causas que llevaron al aumento exponencial de casos durante el verano.

Respecto al plan de vacunación Robredo explicó que “el sector privado también tiene acceso a la compra de vacunas pero el sector público se encargó del 90% de la vacunación”

“El Gobierno chileno dice que estamos muy bien respecto al plan de vacunación pero no dicen que estamos muy mal con los contagios”, concluyó.

Escuchá la nota completa