Diario de Radio Nacional 17/7/2022

LRA 1 Buenos Aires - REAPERTURA DE TECNOPOLIS: Alberto Fernández: "El futuro está en el desarrollo del conocimiento"

LRA 1 Buenos Aires - CERRUTI ADVIRTIO CONTRA "FAKE NEWS": Afirmó que el Gobierno "trabaja y gestiona" en un mundo complejo

LRA 1 Buenos Aires - SEGMENTACION DE TARIFAS: Tolosa Paz destacó la "contundencia" de Batakis en sus medidas

LRA 26 Resistencia - RODOLFO TAILHADE: "Hay complicidad del Poder Judicial con el macrismo"

LT 14 Paraná - ANSES: Se puede pedir turno para completar el formulario del subsidio

LRA 3 Santa Rosa - JUAN CARLOS PAVONI: Carne, pan y leche a precio social en Metileo

LRA 1 Buenos Aires - Suministro de gas europeo: El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - Los incendios en España: Continúan expandiéndose en varias comunidades

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: "Cuando vos tenés varios liderazgos, no tenés ninguno"

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL JAUREGUI: La historia económica argentina para comprender la situación actual

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO CASTALDI: "Tenemos una ciudad que explota de gente, con mucho movimiento”

LT 12 Paso de los Libres - ALFREDO GOMEZ: "Desde el ministerio felicitamos por la paritaria que logró Ascúa en Libres"

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: La increíble historia del robo de La Gioconda en 1911

LV 8 Libertador - Literatura y memoria: “Las chicas de la pública”, una novela valiente y reflexiva

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO MORALES: Astillero, nueva vanguardia del tango y continuación de la obra de Astor

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: Voces femeninas en la nueva escena del Hip Hop

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Pueblos originarios: Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Una mirada acerca del medio ambiente y la vida de las ballenas francas

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a las familias a "conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología" y aseguró que "el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento", al participar en la reapertura de la megamuestra que disfrutaron más de 52 mil personas.

"Vienen unos días de vacaciones de invierno donde yo quiero que esto se llene de familias que vengan a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, en materia de educación, en ciencia y tecnología", dijo el primer mandatario cuya presencia no formaba parte inicial de la grilla de autoridades confirmadas y que sorprendió a los presentes recorriendo por más de una hora el predio de Villa Martelli y haciendo numerosos altos para sacarse fotos y saludar a la gente.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti definió hoy a la administración del Frente de Todos como "un Gobierno que dialoga, trabaja y gestiona en un momento complejo de la Argentina pero de nivel mundial también", mientras que al abordar el rol de los medios en tiempos de redes sociales advirtió que "las fake news le hacen daño a la democracia".

Cerruti destacó también que los principales miembros de la coalición mantienen "diálogos institucionales confidenciales, reservados" y valoró que esas reuniones "se puedan llevar con confidencialidad" porque allí se analizan "políticas de Estado", tras lo cual reprochó cierta lógica del periodismo para la cual "todo tiene que saberse y ser título de un portal a los dos minutos".

Sobre la serie de reuniones que protagonizaron en las últimas semanas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, remarcó que "está muy bien" que eso suceda con regularidad porque -dijo- se trata de "personajes políticos importantes" y "deben tener un diálogo con cierta confidencialidad y luego se cuenta lo que se deba contar, cuando haya conclusiones".

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz destacó hoy la "contundencia" de la ministra de Economía, Silvina Batakis, para avanzar con la segmentación de tarifas y remarcó que el Gobierno quiere seguir "sosteniendo" el subsidio a los servicios de gas y energía eléctrica "en los hogares donde los ingresos necesiten todavía la ayuda del Estado".

"Había que tomar esta decisión y celebro que Silvina Batakis haya llegado con esta contundencia, que diga el viernes a la mañana va a estar el formulario y eso finalmente sucedió", resaltó Tolosa Paz sobre la medida anunciada por la ministra para que los usuarios que necesiten mantener los subsidios, soliciten el beneficio.

La diputada aseguró que desde el Gobierno se busca "seguir sosteniendo el subsidio a las facturas de luz y de gas en los hogares donde los ingresos necesitan todavía la ayuda del Estado".

LRA 26 Resistencia

El legislador del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires analizó las denuncias e investigaciones sobre hechos de corrupción de la administración macrista, señalando: “El sobreseimiento de Macri en la causa de espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan no me sorprende, porque el fiscal que intervenía en esta instancia ya había adelantado que no iba a acusarlo, con lo cual se veía venir algo así. Hay complicidad del Poder Judicial con el macrismo”.

LT 14 Paraná

Fernanda Raverta, titular de la ANSES, informó que está habilitada la solicitud de turnos presenciales para completar el formulario de segmentación energética, una opción pensada para aquellas personas que carezcan de un dispositivo móvil, una computadora o de acceso a Internet para hacer el trámite de manera online.

LRA 3 Santa Rosa

Pavoni se mostró agradecido por la respuesta de la gente a la iniciativa de ofrecer el asado, la leche y el pan a precios sociales, tras lo cual sostuvo: “La respuesta de la gente ha sido muy positiva y tuvimos que abrir antes de lo previsto. Nosotros venimos trabajando en este tipo de propuestas desde 2017 con la puesta en marcha de la panadería municipal social”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Paris, el corresponsal de Página/12, Eduardo Febbro, se refirió a la falta de gas en el continente europeo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“A la tragedia climática se le agrega la guerra en Ucrania, en el plano militar y la guerra energética que adquirió un carácter ya muy peligroso. Nadie tiene una gota desde hace más o menos 20 días”.

“Lo que se teme es que los rusos aleguen una falla del gasoducto para no suministrar gas a partir de finales de agosto. Desde mayo Putin viene cortando el gas hacia diferentes países, todos los contratos que tenía los fue reduciendo”.

Se refirió al precio de la exportación de gas de Estados Unidos a Europa: “Es el doble, no solo porque el gas sea más caro porque también hay que licuarlo, transportarlo y deslicuarlo. Europa está buscando alternativas en países como Azerbaiyán, Argelia y Turquía, son los que son candidatos para suplir el gas ruso”.

LRA 1 Buenos Aires

Los incendios ya arrasaron más de 14.000 hectáreas, casi todo el territorio está en riesgo extremo de incendio según la Agencia Estatal de Metereología, que identificó como las zonas más comprometidas a Extremadura, Castilla y León, Galicia y Andalucía.

En la provincia de Cáceres, el fuego ya consumió mil hectáreas e ingresó a la zona del Parque Nacional de Monfragüe, ubicado en la localidad de Casas de Miravete, mientras que en Jaraicejo, donde residen 500 personas, se inició una "evacuación preventiva".

LRA 1 Buenos Aires

El docente universitario se refirió a las medidas tomadas por Silvina Batakis, haciendo hincapié en que en el Ministerio de Economía “la mecha es muy corta” y que “no hay paciencia”.

Resaltó la situación de la nueva ministra: “Silvina asume en el contexto de una corrida múltiple; de un aumento de todas las cotizaciones del dólar, de una corrida del precio, de una corrida contra los bonos del gobierno y de una corrida por los bienes”.

“Particularmente cuando asumís en el Ministerio de Economía te piden todo en 5 minutos. La mecha es muy corta y no hay paciencia para nada” destacó el graduado en la Universidad del Salvador.

LRA 1 Buenos Aires

Jáuregui repasó las características económicas de la Argentina a lo largo de su historia, para entender cómo se llegó a la situación actual.

En este sentido explicó: “Al final de la segunda guerra mundial se inaugura una época para la Argentina muy complicada en cuanto a su lugar en el mundo. Entre otras cosas porque la potencia dominante y triunfadora, que es Estados Unidos, es una combatidora imbatible de las exportaciones del sector argentino”.

“Empieza a marcarse un problema que va a ir cambiando de escenario, pero que de alguna forma va a seguir hasta el 2002, un problema de ubicación y la inclusión de las masas en la vida política que va a significar otra parte de la inestabilidad macroeconómica” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 30 Radio Nacional Bariloche, el periodista Conrado Castaldi se refirió a la gran temporada turística en la ciudad y los problemas de vivienda.

Resaltó que “es un invierno importantísimo”: “Con mucha nieve, para recuperarse de todo lo que fue la pandemia. Con récord de turistas nacionales e internacionales. Tenemos una ciudad que explota de gente, con mucho movimiento”

Se refirió a la falta de tierras y la saturación de población: “Los sectores de menores recursos en nuestra ciudad viven justamente en los sectores altos de San Carlos de Bariloche. No hay acceso a la tierra, es muy caro, por eso muchos optan por esto”.

LT 12 Paso de los Libres

Al ser consultado por el acuerdo salarial del 75,5 % al cual arribó el Municipio de Paso de los Libres, Gómez aseveró: "Desde el Ministerio de Trabajo felicitamos la paritaria que logró el intendente Martín Ascúa en Libres".

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso hizo un repaso por la historia del robo de una de las obras más famosas del mundo: La Gioconda. Esta joya, que forma parte de la colección del Museo del Louvre de París, fue pintada por Leonardo Da Vinci y es un retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo.

LV 8 Libertador

La obra es una novela de Laura Caruso Moyano que cuenta la vida de dos docentes que se reencuentran para hablar sobre los años ´70.

“Es la historia de una cohorte de mujeres de la Escuela Pública que cursaron sus estudios en los ´60 y entraron al mundo real en los ´70 en una Argentina violenta. 40 años después, un desengaño amoroso desencadena el encuentro de Graciela e Isabel, y las lleva a peregrinar a Santiago de Compostella”, expresó Causo Moyano.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Estación Piazzolla”, Víctor Hugo presentó al grupo Astillero, parte de la nueva vanguardia, formados en el año 2005 por Alex Musatov en violín, Jacqueline Oroc en violonchelo, Mariano González Calo en bandoneón, Federico Maiocchi en contrabajo y Julián Peralta en el piano.

Astillero cuenta con cinco discos publicados con los que han recorrido algunos de los escenarios y festivales de tango y jazz más importantes del mundo, incluyendo en su repertorio interpretaciones de la obra de Astor con un carácter excepcional. Asimismo, han participado en importantes obras de teatro internacional y producciones para la BBC de Londres. Consolidados como parte fundamental del nuevo tango de Buenos Aires, son considerados como una virtuosa continuación de Piazzolla.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Mujer País”, Anabella Zoch indagó en la versatilidad de los músicos argentinos para interpretar distintos géneros musicales del mundo, haciéndolos propios e imponiéndoles las características locales.

En este sentido se refirió a la explosión en nuestro país del Rithm & Blues y el Hip Hop convertido en el centro de la escena con el Trap y sus múltiples variantes, presentando algunas de las nuevas figuras femeninas.

En la segunda parte del programa se presentó a la cantante rionegrina Camila Warner, la mendocina Marianela Abraham, Maia Wagner con su fusión de raíz folklorica, y en la columna de “Hombres que cantan mujeres” Luis Miguel interpreta el tema “Cuando vuelva a tu lado” de la compositora mexicana María Grever, nacida en 1885, creadora de más de ochocientas canciones populares, y quien fuera la primera compositora de ese país en trascender a nivel internacional.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Daniel Loncon, mapuche e integrante de la cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, hizo referencia al Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022 que se desarrolló en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba, expresando: “Es fundamental comprender que el conocimiento es y debe ser una herramienta de transformación social que supere las desigualdades estructurales, las injusticias y la pobreza que afligen a gran parte de la población mundial”.

LRA 1 Buenos Aires

Enrique Viale, abogado ambiental, dialogó con Alicia Barrios acerca de la importancia de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y lo que dice acerca del cuidado de la tierra, nuestra casa. Por otra parte, conversaron acerca del poder de las empresas que realizan agronegocios en la Argentina. Viale también destacó la importancia de la lucha organizada que llevan adelante diversos pueblos de América latina que intentan frenar proyectos que destruyen la naturaleza y sus consecuencias.

LRA 27 Catamarca

Yoko Ortiz, presidenta de la delegación en Catamarca de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), recordó los años de lucha previos a la sanción de la ley, cuando un grupo reducido viajo a Buenos Aires a representar a Catamarca, diciendo: “Nos tocó ir con el lema de las primeras marchas del orgullo, que es orgullo de ser y no por orgullo gay. Cuando iniciamos estas marchas en Catamarca éramos muy pocas e íbamos con varios lemas, de los cuales uno de ellos fue el del matrimonio igualitario”.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá el gol de Boca en el Relato de Matías Canillán por Radio Nacional.