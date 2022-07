"Hay complicidad del Poder Judicial con el macrismo"

El diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires analizó la situación procesal de dirigentes opositores y las políticas públicas llevadas adelante por la gestión actual, además de relatar detalles sobre las denuncias e investigaciones que realiza en materia penal sobre hechos de corrupción macrista.

“El sobreseimiento de Macri en la causa de espionaje ilegal a familiares de la tripulación del ARA San Juan no me sorprende, porque el fiscal que intervenía en esta instancia ya había adelantado que no iba a acusarlo con lo cual se veía venir algo así. La complicidad del poder judicial con el macrismo, así como señalar que los jueces que están decidiendo esto fueron puestos a dedo por Macri ya está sobregirada, me parece que hay que solidarizarse con las familias que tienen con este fallo una nueva victimización. Perdieron a sus familiares y atravesaron un proceso donde les escondieron información, fueron espiados, vulnerados en intimidad, humillados por algo que ahora la Justicia dice que era natural. Este fallo también muestra una falta de humanismo de parte de los jueces”, afirmó y lamentó que, con la constitución de esta Corte Suprema no sea posible avanzar en la reforma de su composición, financiamiento y funcionamiento.

“Es indispensable avanzar en la reforma de la composición, funcionamiento y financiamiento de la Corte Suprema, pero con esta Cámara no va ser posible. La gente tiene que saber que con toda cuestión judicial los proyectos en Senadores pasan y acá en Diputados, quedan. Hay sectores que no apoyan estos proyectos de temas judiciales para no aparecer en los diarios. Es difícil, en medio de tanta cobardía política, avanzar con los procesos necesarios", dijo.

En un crítico análisis de la estrategia oficialista llevada hasta ahora, no consideró oportuno priorizar lo electoral del próximo año, sino más bien enfocarse en la gestión de lo que queda de gobierno. “De acá a un año o un año y medio, no hay otra cosa que la gestión, y la gestión a favor de los intereses populares, no lo que está pasando". Afirmó que no es la capacidad de asistencia del Estado lo que está siendo debatido sino mejores políticas. “Nosotros no venimos a dar asistencia, venimos a dar trabajo, venimos por la industrialización del país, por el pleno empleo. Esas son nuestras banderas históricas", sostuvo.

En relación a su última denuncia, apuntó que “María Eugenia Vidal, durante su gobierno, saqueó el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Incluso el mismo Dalessio, informante del macrismo, declara que Vidal sacó fondos del Banco y compró la productora del programa Animales Muertos (Animales Sueltos) de América24". Así como también se investiga la compra fraudulenta por parte de la dirigente del PRO de un inmueble durante su gestión y otros manejos de fondos en negro extraídos de las arcas públicas.

