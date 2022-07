Cerruti destacó que el Gobierno "trabaja y gestiona" en un mundo complejo

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti definió hoy a la administración del Frente de Todos como "un Gobierno que dialoga, trabaja y gestiona en un momento complejo de la Argentina pero de nivel mundial también", mientras que al abordar el rol de los medios en tiempos de redes sociales advirtió que "las fake news le hacen daño a la democracia".

DESCARGAR

Cerruti destacó también que los principales miembros de la coalición mantienen "diálogos institucionales confidenciales, reservados" y valoró que esas reuniones "se puedan llevar con confidencialidad" porque allí se analizan "políticas de Estado", tras lo cual reprochó cierta lógica del periodismo para la cual "todo tiene que saberse y ser título de un portal a los dos minutos".

Sobre la serie de reuniones que protagonizaron en las últimas semanas Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, remarcó que "está muy bien" que eso suceda con regularidad porque -dijo- se trata de "personajes políticos importantes" y "deben tener un diálogo con cierta confidencialidad y luego se cuenta lo que se deba contar, cuando haya conclusiones".

En una entrevista, la portavoz aseguró que en el contexto de "tanta complejidad" que atraviesa el planeta a partir de la guerra "uno no sabe qué va a pasar con la economía mundial mañana" e insistió en que esas circunstancias "nos impactan por las relaciones comerciales", al alertar sobre los cortes de gas y electricidad que ya está viviendo en Europa.

"No lo menciono como una excusa, es importante tener consciencia de lo que está sucediendo", exhortó, y llamó a "manejarse con serenidad" ante este panorama, una recomendación que dirigió a todos los actores de la sociedad argentina porque -insistió- "la situación es muy compleja en un mundo donde la economía va a empeorar, según dicen los propios europeos, que esperan que lo peor llegue en el invierno de ellos".

Por otro lado, al ser consultada sobre las manifestaciones populares que se registraron en los últimos días, Cerruti consideró que "expresan un malestar de un cierto sector que el Gobierno escucha" y en el mismo sentido añadió: "También expresan la mirada de estos grupos sobre lo que habría que hacer y qué medidas había que tomar y algunas de ellas se están tomando y otras se están evaluando".

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno otorgue por decreto un bono para aumentar los salarios y compensar los incrementos de precios, la portavoz respondió: "Nada se descarta. Ninguna medida que pueda ser necesaria se descarta. Pero no me transformes esto en 'va a haber un bono'. Solo digo que no se descarta".