“Las chicas de la pública”, una novela valiente y reflexiva

“Las chicas de la pública” es una novela de Laura Caruso Moyano que relata anécdotas que cuenta la vida de dos docentes que se reencuentran para hablar sobre los años ´70 y hablan sobre lo vivido en esa época. La autora dialogó durante el programa Muchas Gracias con Emilio Vera Da Souza, Ariel Robert y Carolina Quiroga.

“Es la historia de una cohorte de mujeres de la Escuela Pública que cursaron sus estudios en los sesenta y entraron al mundo real en los setenta. En una Argentina violenta. Cuarenta años después, un desengaño amoroso desencadena el encuentro de Graciela e Isabel y las lleva a peregrinar a Santiago de Compostella”, explica el relato sobre la obra.

Laura comentó en su entrevista durante el programa Muchas Gracias que en la obra se cuela la historia del asesinato de Paco Urondo, y criticó la falta de atención del actual gobierno de Mendoza.

“Cuando yo volví a mi pueblo, la cohorte me había organizado una presentación y para ellas fue una gran sorpresa porque este tema no se trataba”, explicó Caruso.”Yo no pensé que iba a tener tanto apoyo, recibimos muy buena acogida”, expresó haciendo alusión a Balcarce, el pueblo al que pertenece.

“Desde lo que yo quiero lograr cuando escribo, esta colección cuenta historias necesarias y no conocidas. Tiene mucho humor, mucha ironía”, manifestó Caruso. “Es fácil de leer, porque lo que me gusta es narrar”.

