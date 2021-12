Diario de Radio Nacional 17/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "No hay futuro para países que se encierren en sí mismos"

LRA 1 Buenos Aires - Diputados rechazó el Presupuesto 2022: Por 132 votos de la oposición contra 121

LRA 13 Bahía Blanca - Presupuesto 2022 - Los detalles de por qué no se aprobó

LRA 1 Buenos Aires - BLANCA OSUNA - “Quedó clara la irresponsabilidad absoluta de Cambiemos”

LRA 13 Bahía Blanca - AXEL KICILLOF: Lanzamiento de la temporada de verano 2021/2022

LRA 1 Buenos Aires - Provincia de Buenos Aires: Avanza la aplicación de la tercera dosis

LRA 7 Córdoba - JESICA LEVINGSTON MCLEOD: "Es necesario incrementar la colocación de las terceras dosis de la vacuna"

LRA 22 Jujuy - GUSTAVO ECHENIQUE: "Hay una falsa sensación de fin de la pandemia, y esto no ocurrió"

LT 14 Paraná - BEATRIZ MONTALDO: “Veníamos de un Estado ausente y castigador”

LRA 7 Córdoba - 20 años después: "2001, una crisis cantada", la banda de sonido del estallido

LRA 26 Resistencia - Por una banca legislativa: Claudia González apeló a la Comisión Interamericana de DD.HH

LT 12 Paso de los Libres - JORGE ROMERO: "Corrientes no está siendo discriminada en el Presupuesto nacional 2022"

LRA 42 Gualeguaychú - Medio ambiente: Incidentes en Chubut en una movilización contra la Zonificación minera

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Apretados por la Corte"

LRA 1 Buenos Aires - SILVINA BORGIA: Incidentes tras la aprobación de un proyecto de megaminería

LRA 27 Catamarca - FERNANDA AVILA: “Las inversiones están aumentando, y es lo que queremos”

LRA 9 Esquel - EDUARDO BARCESAT: "El panorama es sombrío"

LRA 9 Esquel - NICOLAS GUTMAN: "No seamos la zona de sacrificio de los países ricos"

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: "No interrumpe el proceso de crecimiento y recuperación"

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández, Sergio Massa y Martín Guzmán se reunieron en la Quinta de Olivos donde abordaron las consecuencias de este revés legislativo que entorpece la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tomó la gestión de Macri

El Presidente, el titular de la cámara Diputados y el ministro de Economía estudiarán las implicancias económicas que provoca no tener una ley que permite tener un planeamiento financiero y definirán cómo será la implementación de la prórroga del actual Presupuesto.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández sostuvo que "no hay futuro para países ermitaños que se encierren en sí mismos o emprendan aventuras en soledad", al exponer esta mañana en la reunión del Mercosur que se desarrolla en forma virtual desde Brasil.

"Vivimos el desarrollo de otros países como nuestro propio desarrollo. El crecimiento de uno ha favorecido el del resto", dijo el mandatario argentino en su disertación desde la Residencia de Olivos.

Fernández participa en la cumbre del Mercosur que se realiza de manera virtual desde Brasilia, y que tiene como ejes centrales de análisis la suma de valor a la producción regional, tecnología y generación de empleo.

LRA 1 Buenos Aires

Previamente el cuerpo había rechazado por ajustada mayoría un planteo de postergar hasta el martes próximo el debate el Presupuesto 2022 y convocar nuevamente a la comisión de Presupuesto al ministro de Economía, Martín Guzmán.

La moción planteada por el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, logró 122 afirmativos contra 128, correspondientes al interbloque de Juntos por el Cambio, que anticipó su rechazo a ese planteo, tras un fuerte cruce en el recinto con el Frente de Todos.

Con el debate trabado, el diputado Cristian Ritondo había solicitado un cuarto intermedio: "Lo que estamos haciendo es tener una respuesta en común. Les pido que nos respeten, no queremos salir para dejar sin quórum y lo estamos debatiendo acá”, añadió Ritondo, en torno de la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, impulsado por el

La propuesta de pasar a un cuarto intermedio y analizar la posibilidad de retomar el martes la discusión, fue avalada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

LRA 13 Bahía Blanca

La periodista de Radio Nacional, Amanda Alma, brindó detalles del tratamiento del Presupuesto 2022 para el financiamiento del Estado y que hoy no fue aprobado en la Cámara de Diputados.



LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 por 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención. En ese contexto, Blanca Osuna sostuvo que de esta manera “quedó clara la irresponsabilidad absoluta de Cambiemos y el conglomerado que lo rodea”.

La diputada nacional destacó que el Gobierno cumplió con todas las instancias previas al envío del proyecto de ley y agregó: “La Argentina viene avanzando, que los recursos del Estado tienen para sostener las políticas activas están. Ahora viene una tarea más pesada que tendrá que desarrollar el Ejecutivo al no contar con esta ley para llevar adelante estas acciones que no se pueden detener”.

LRA 18 Río Turbio

En declaraciones que brindó en esta jornada, la gobernadora Alicia Kirchner se refirió a la extensa agenda de trabajo que desarrolló a lo largo de estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y puso especial énfasis en el tratamiento del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de Nación, el cual consignaba 27 obras para la provincia.

Sobre este último punto, remarcó la imperiosa necesidad de observar la realidad de cada una de las provincias e instó a los legisladores y legisladoras de la oposición a tener una mirada federal y madura en relación al presupuesto.

LRA 1 Buenos Aires

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

LRA 13 Bahía Blanca

“Estamos preparados para comenzar una temporada que será despampanante, con el 100% de ocupación en todos los destinos turísticos de la Provincia”, indicó esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar la presentación de la temporada de verano 2021/2022. El acto se realizó desde General Conesa, municipio de Tordillo, donde se inauguró el último tramo de las obras que transformaron las rutas 11 y 56 en autovías. Participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y el presidente de Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), Ricardo Lissalde.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló sobre el fallo de la Corte "bochornoso que deja en el limbo al Consejo de la Magistratura". También se refirió al rechazo del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. "Es algo que no ocurre muy seguido.

LRA 7 Córdoba

A dos días de la realización de la segunda vuelta presidencial en Chile, en la que Gabriel Boric, con ideología de izquierda, y José Kast, referente de la derecha, dirimirán al sucesor de Sebastián Piñera, el periodista argentino Leonel Poblete Codutti sostuvo que se espera un final muy cerrado, y luego agregó: “Si Boric gana por un margen escaso, la elección va a terminar en Tribunales. La derecha agita el fantasma del fraude”.

LT 14 Paraná

Gustavo López, titular del ENACOM, en su paso por el Congreso nacional presentó un proyecto de ley que busca modificar aspectos del decreto del ex presidente Mauricio Macri vinculados a la televisión paga. “La idea es reparar el daño que se hizo a la pluralidad de voces federales y a la producción de contenidos”, explicó López.

LRA 6 Mendoza Quino

Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+I, explicó cómo su área, junto al Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, a través de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, pondrá en marcha “Mendoza Teclab”, una línea de financiamiento que destinará 1.650.000 dólares para avalar proyectos o investigaciones que desarrollen soluciones a las problemáticas propias de la provincia.



LRA 23 San Juan

El grupo de "Viudas, viudos y huérfanos por COVID-19" realizará una suelta de globos el sábado 18 diciembre a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo para recordar a las personas fallecidas.

LRA 5 Rosario

El funcionario brindó detalles de la nueva disposición del Gobierno Provincial, que exigirá el calendario completo de vacunación para ingresar a centros culturales, teatros, cines, gimnasios, salones de eventos, fiestas, casinos y bingos. “El pase sanitario no está en discusión”, señaló Torres.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Falleció una nena de 3 años que se había vacunado contra la Covid-19 un día antes. Por esa razón, la madre de Ámbar señaló que la vacuna Sinopharm tuvo que ver con el deceso de la menor. Mientras que desde el área de Salud señalan que hay que esperar los resultados de la autopsia.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia dio precisiones sobre la marcha de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y los esfuerzos implementados para acelerar la aplicación de los refuerzos de las vacunas contra el coronavirus, que para esta jornada ha adjudicado "800 mil turnos".

Por otro lado, la periodista recordó que desde el martes 21 de diciembre regirá la presentación obligatoria del pase libre de covid-19, por ejemplo, para realizar trámites adminitrativos en delegaciones de la administración pública bonaerense.

Detalló, también, que los turistas de otros distritos podrán aplicarse la vacuna contra el coronavirus en los distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

LRA 7 Córdoba

Reino Unido atraviesa una nueva crisis sanitaria con el récord de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, junto con el sistema sanitario en colapso a partir de la aparición de la variante Ómicron.

"Hay un 80 % de las personas con las dos dosis. El sistema de Salud está saturado, y hay una muerte por esta variante, mientras se especula que aún hay más", expresó la viróloga argentina, Jesica Levingston McLeod.

LRA 22 Jujuy

Echenique hizo un llamado a la comunidad, instándola a proseguir con los cuidados preventivos y también a completar el esquema de vacunas contra el COVID.

"La pandemia no ha terminado, y la gente debe tener en claro esto. Se puede divertir, pero en la manera de lo posible no olvidarse de que estamos en una pandemia. Tenemos ingreso de pacientes en Terapia Intensiva, algunos de ellos sin esquema de vacunación, algo que no podemos entender".



LT 14 Paraná

Se cumplen 20 años del estallido social, de la crisis económica y los hechos sangrientos de diciembre de 2001, los cuales marcaron la historia argentina y la entrerriana.

En tanto, Beatriz Montaldo, ex diputada provincial y ex secretaria General de AGMER, manifestó: “La gran desigualdad social, la defraudación de los gobernantes hacia los ciudadanos fue lo que llevo al estallido social de 2001”.

LRA 42 Gualeguaychú

Al cumplirse 20 años de la movilización del 19 y el 20 de diciembre de 2001 en el país, Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú, reflexionó sobre aquella fecha, diciendo: “Día del horror, angustia, piquete, crisis, devaluación, bonos, descontento social, el primer mandatario huyendo en helicóptero, el desfile de cinco presidentes, hambre, pobreza y cacerolazos. ¡Que se vayan todos!, saqueo, Estado de sitio y muerte”.

LRA 7 Córdoba

A días de cumplirse 20 años del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, el compositor, docente e investigador, Martín Liut, realizó una compilación digital con el resultado de una investigación llevada a cabo por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Quilmes.

LRA 26 Resistencia

El periodista Brian Pellegrini explicó la situación del reclamo, señalando: “Ante el fallecimiento del diputado José Barbetti su vacante debía ser cubierta por una mujer, pero la mayoría de la Cámara de Diputados designó a Gustavo Corradi. Entonces, Claudia González, a quien en realidad le correspondía la banca, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco que, por mayoría, rechazó esa acción”.

LT 12 Paso de los Libres

“Al contrario, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aclaró que si bien en los números de este Presupuesto existen más de 3.000 millones de pesos en obras para Corrientes, que es sustancialmente menor al Presupuesto 2021, esto sucede porque en la provincia se están ejecutando más de 33.000 millones de pesos en obras, las cuales vienen del Presupuesto 2021”, informó Romero.

LRA 42 Gualeguaychú

La aprobación de la ley que permite la Zonificación minera en Chubut provocó la reacción de ambientalistas que desde hace 18 años levantan las banderas del "No a la Mina"

Tras esto, María Lloyd, periodista de Esquel, manifestó que se viven días difíciles en la ciudad, y luego ofreció detalles del conflicto.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi hizo un repaso histórico del comportamiento de la Corte Suprema de Justicia desde 1930 hasta la actualidad y enfatizó la importancia de lograr “consensos de genuina representación” para que el máximo tribunal se transforme “en el Poder que la República necesita”.



LRA 52 Chos Malal

Se cumplen 20 años del 20 de diciembre del 2001, cuando el ex presidente Fernando de la Rúa firmó su renuncia. "Hoy estamos lejos de la crisis económica del 2001, porque el sistema está más fortalecido, y hay más restricciones respecto al uso de los dólares", señaló Schpoliansky.

LRA 30 Bariloche

El gremialista se refirió a la situación que vive Chubut luego de la aprobación de la ley de zonificación minera. “Expresamos desde hace mucho tiempo que la megaminería no tiene licencia social en nuestra provincia. Es una política de saqueo, se llevan todos los recursos”, señaló Montenegro.

LRA 1 Buenos Aires

“La situación represiva estatal ha tenido, en este último tiempo, mucha visibilidad; pero lo que más llama la atención es que se rompió el muro del silencio, habiendo manifestaciones en contra de este tipo de accionares”, aseguró la abogada y referente de Correpi.

LRA 4 Salta

El funcionario dijo que los mandatos de intendentes y concejales serán de 4 años con la posibilidad de una sola reelección, que los concejos deliberantes que tengan 3 o 5 integrantes se renovarán cada 4 años, y que para constituirse en municipio una localidad deberá tener 3 mil habitantes.

LRA 29 San Luis

Corresponden a vecinos del Barrio 500 Viviendas Norte que se inscribieron en el plan “Mi casa con gas” que les permite acceder al servicio con una financiación accesible.

LRA 14 Santa Fe

El edil dio detalles sobre la inclusión del Puente Santa Fe / Santo Tomé en el presupuesto nacional. Las planillas de obras públicas del proyecto de 2022 incluyeron una partida de 2 mil millones de pesos para la construcción de este esperado paso entre ambas ciudades santafesinas.

El ministro realizó un balance de los cuatro años de gestión y detalló los desafíos para los próximos. "Por las políticas que me tocaron ejecutar en los últimos años, me encuentro orgullo por que pasamos a ser una provincia muy productiva en el NOA", señaló Mandrile.

LRA 1 Buenos Aires

Ambientalistas que se oponen a la ley que habilitó la explotación de yacimientos polimetálicos en dos departamentos de la provincia de Chubut, volvieron a protestar ayer frente a la Casa de Gobierno provincial en Rawson, que sufrió serios daños en medio de nuevos incidentes con la Policía. La docente e integrante de No a la Mina Esquel describió la situación y expresó su descontento: "Es una ley votada de manera ilegal".

Además, denunció que "hubo coimas" parara la aprobación de la ley y acusó a la Policía de torturar a personas y allanar sus casas de manera ilegal: "Hay una cacería, en esta provincia vivimos en un estado de irregularidad", afirmó Silvina Borgia.

LU 4 Patagonia

Lahoz, obispo de Comodoro Rivadavia, se refirió al comunicado que emitieron los obispos patagónicos pidiendo la derogación de la Zonificación minera que se aprobó en las últimas horas, diciendo: "Es cierto que el 14-11 no es una mayoría que indique un consenso, ni siquiera de toda la Legislatura, porque nuestro pueblo se manifiesta anti minero, y lo hace pacíficamente”.



LU 4 Patagonia

El obispo Roberto Chobi Alvarez reforzó la postura de la Iglesia en contra de la Zonificación minera, señalando: “Ayer ha sido un día para olvidar, fue muy triste la violencia, y es clarísimo que no tiene nada que ver con el pueblo movilizándose. Para nosotros se tiene que derogar lo aprobado, y mientras eso no suceda, como ha pasado en Mendoza, vamos a acompañar las movilizaciones populares”.

LU 4 Patagonia

Mardones, referente de ATECH y vecina de Comodoro Rivadavia, indicó: “El pueblo está diciendo no a la votación que se dio de espaldas al pueblo, y la gente sale en defensa del agua. Hoy, desde la Regional Sur, nos apostamos en el Concejo Deliberante repudiando esto, exigiendo al veto y hacemos responsable al gobernador de la cacería que se hizo de vecinas y vecinos”.

LRA 6 Mendoza Quino

Viviana Moreno, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, contó cómo se desarrolló la lucha popular para evitar la sanción de la ley provincial de Zonificación, la cual autoriza la minería en la meseta central de la provincia.

La jornada se vivió este jueves, donde además hubo represión contra manifestantes que seguían la ajustada votación en las afueras de la Legislatura.

LRA 9 Esquel

Obispos patagónicos emitieron un comunicado en rechazo al proyecto de Zonificación minera en Chubut, el cual fue aprobado en la Legislatura provincial y promulgado por el gobernador, Mariano Arcioni.

"Queremos acompañar a nuestro pueblo en su reclamo", expresa un fragmento del comunicado, mientras uno de los firmantes, Joaquín Jimeno Lahoz, insistió en la paz social, pero advirtió que "sólo se recuperará con la derogación de la ley".

LRA 57 El Bolsón

Las convocatorias y movilizaciones en Chubut son masivas y constantes, luego de que la Legislatura provincial aprobara la Zonificación Minera por el Gobierno Provincial encabezado por Mariano Arcioni. “En Rawson fue una cacería, en la que le tiraron a todo lo que se movía", señaló Raso.

LRA 27 Catamarca

Avila, ex ministra de Minería de Catamarca, asumió como secretaria de Minería de la Nación, tras lo cual expresó: “Hay que seguir el camino que trazó el doctor Alberto Hensel, con diálogo y reuniones a través de consensos, y generando agendas comunes”.

LRA 9 Esquel

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dio su punto de vista sobre la ley de Zonificación minera aprobada por la legislatura de Chubut, y expresó: "Es un fracaso de la política, y veo muy difícil que se pueda revertir en la justicia. Y menos en esta justicia”.

LRA 9 Esquel

Gutman se refirió a la Zonificación minera aprobada por la legislatura de Chubut, indicando que el código minero actual no le permite a las provincias el aprovechamiento de los recursos, y casi en su totalidad se los llevan al exterior.

"El sistema en Argentina es peor que los peores sistemas africanos", consideró el especialista.



LRA 1 Buenos Aires

Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, desmenuzó los puntos centrales del proyecto de Presupuesto 2022 que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de una sesión maratónica que se extendió durante toda la madrugada y tiene previsto proceder a la votación alrededor de las 10 de la mañana.

Advirtió que "aún no está garantizado" que el gobierno pueda contar con esa herramienta fundamental "para dar mayor previsibilidad", mientras continúa el debate del proyecto en la Cámara de Diputados.

En un intento por analizar los reclamos de "más ajuste y más rápido" esgrimidos por diputados de la oposición explicó que, ante el fracaso de la política económica del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, la opción es "radicalizar esa postura".

LRA 53 San Martín de los Andes

La norma fue aprobada por el cuerpo legislativo, con algunas modificaciones, y establece que la tasa que se paga actualmente por impuesto de patentes baja a un 3%. “Para la gente es muy difícil pagar todo lo que hay que pagar hoy en concepto de impuestos”, señaló la concejala.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, entregó diez unidades habitacionales a familias de Seguí, las cuales concretaron el sueño del techo propio.

Tras esto, el mandatario entrerriano confirmó que el municipio de Seguí adquirió un predio de nueve hectáreas, donde se podrán construir alrededor de 207 viviendas, y para dicho proyecto, se comprometió al Programa “Casa Propia”, con el cual “podremos seguir haciendo viviendas en Seguí”, aseguró Bordet.

LRA 26 Resistencia

Ante la situación planteada por las condiciones de alojamiento de las personas detenidas sin condena en las comisarías de Resistencia, el Gran Resistencia y las localidades cabeceras de los distintos Departamentos chaqueños, la integrante del Comité Para la Prevención de la Tortura, Silvina Cantero, expresó: “Hoy tenemos 1.140 personas alojadas en comisarías con una infraestructura preparada para atender a 520. Eso es producto del hacinamiento y de los criterios de uso de la prisión preventiva, los cuales hay que discutir”.

LT 12 Paso de los Libres

La referente de los Derechos Humanos de Paso de los Libres, María Alejandra Mumbach, integrante de la Comité contra la Tortura de Corrientes, fue electa Comisionada Nacional del Comité Nacional para Prevención contra la Tortura y asumirá su función a partir del próximo 29 de diciembre, con un mandato de dos años.

LRA 1 Buenos Aires

La concejal opositora Lucía Martínez Zara (Frente de Todos) dijo que “cuando ayer se presentaron los responsables de Economía y Políticas Sociales hubo 2 propuestas bien distintas: el área de Economía fue muy respetuoso, mientras que la titular de Políticas Sociales (Vanina González) fue absolutamente diferente”.

Martínez Zara habló sobre el presupuesto municipal que se trató ayer en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca con el paso de los distintos responsables de las secretarías comunales para explicar el destino de los dineros.



LRA 2 Viedma

El secretario adjunto del Sindicato Único de Empleados la Industria de la Pirotecnia y Afines (SUEIPA) confirmó que se van a empezar a eliminar los productos que dañan a personas con hipersensibilidad auditiva. Sólo fabricaran pirotecnia lumínica.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte adelantó detalles de lo que será el operativo verano 2022 que, esta vez, se llamará “Viajá seguro”.

El objetivo es controlar en más de 43 lugares las terminales, estaciones y rutas el estado de los choferes, su descanso, el uso del cinturón de seguridad y el barbijo, entre otras cuestiones.

“Será un verano inédito”, declaró José Arteaga ya que a raíz de las miles de ventas que se realizaron en trenes para llegar a los destinos turísticos.

Por otra parte, aclaró que el pase sanitario todavía en el transporte “no será exigido”, pero sí recomendó que las personas lo tengan descargado en la aplicación.

LV 8 Libertador

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, se refirió a la terrible tormenta que se precipitó sobre distintas zonas causando daños en cultivos y zonas urbanas.

Defensa Civil tuvo que intervenir en más de 170 situaciones, donde hubo por lo menos 107 árboles y ramas caídas, 17 viviendas anegadas, 25 cables caídos o cortados, 19 postes caídos, el derrumbe parcial de tres viviendas y el fallecimiento de dos personas que “fueron aplastadas por árboles cuando intentaban guarecerse del granizo”.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte adelantó detalles de lo que será el operativo verano 2022 que, esta vez, se llamará “Viajá seguro”.

El objetivo es controlar en más de 43 lugares las terminales, estaciones y rutas el estado de los choferes, su descanso, el uso del cinturón de seguridad y el barbijo, entre otras cuestiones.

“Será un verano inédito”, declaró José Arteaga ya que a raíz de las miles de ventas que se realizaron en trenes para llegar a los destinos turísticos.

LRA 43 Neuquén

Trabajadoras del Servicio de Prevención de Violencia familiar de Neuquén denuncian que falta presupuesto, teléfonos y computadoras para poder brindar un servicio eficiente. Aseguran que las situaciones de violencia familiar se duplicaron en pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor Sergei Vidal Morozov ha muerto y su editorial le ha propuesto a su discípulo, Franco de Robertis, una edición anotada de sus cuentos póstumos. De esto se trata Notas al pie, la última novela de Alejandro Dolina.

"El libro comienza con una serie de cuentos y viene con unas notas, que son notas eruditas, explicativas. Pero conforme avanza el libro, las notas se hacen más frecuentes, menos eruditas y más reveladoras de una personalidad tremenda por parte del discípulo que está anotando el libro de su maestro", explica a Encuentro Nacional el escritor y conductor.

LRA 1 Buenos Aires

“Pecadora” es el título del nuevo libro de la escritora Florencia Canale sobre la vida de Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez. Dicho amor fue proyectado en la película de 1984 que protagonizó Susú Pecoraro e Imanol. La autora declaró que “no fue un pecado” lo que cometieron los jóvenes pero que sucedió en un contexto histórico diferente: “Eso estaba prohibido”.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna musical Néstor Espósito hizo una reseña del tema que compusieron juntos Astor Piazzolla y Horacio Ferrer hace medio siglo. El genio de dos artistas que revolucionaron la música con una canción que “puso algo distinto ahí donde todo era demasiado igual”.

El primer disparador fue la película francesa “Rey por Inconveniencia”, donde un grupo de locos queda abandonado en un pueblito de Francia luego de que todos los habitantes se fueran tras la retirada de los nazis de dicho país. Piazzolla se impactó con el argumento del film y le propuso a Ferrer que escribiera una letra bajo esa inspiración para un tango de los suyos. Si bien ambos trabajaban juntos hace un par de años, Ferrer lo miró con cierta desconfianza. Entonces Piazzolla le dijo: “Si, ya sé que estoy piantao”. Ese día nació “Balada para un Loco”.

LRA 13 Bahía Blanca

El músico Homero Bimbo se presentó hoy en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca.

Contó sobre sus proyectos y acerca de su obra “La Descamisada” y de la que dijo que la pensó de “cómo sería acompañar a Eva en un día. Te encontrás con Eva… con el amor y odio. Ella inventó una imagen de Perón”.

LRA 1 Buenos Aires

River en vuelo chárter hacia la provincia del norte argentino este viernes por la tarde para pasar la noche de cara al duelo frente a Colón por el Trofeo de Campeones del sábado a las 21:10 en el estadio Madre de ciudades con arbitraje de Patricio Losteau.

La duda de Gallardo en el equipo de sería Zuculini o Ponzio de cara al partido en Santiago del Estero. En el ataque podría ser titular Benjamín Rollheiser por Jorge Carrascal ya que Braian Romero no tiene el alta médica del esguince en la rodilla derecha. Los otros jugadores lesionados que tampoco tienen la posibilidad de jugar son Nicolás De la Cruz (trombosis venosa en el pie izquierdo), Fabrizio Angileri (se resintió de un desgarro en el isquiotibial izquierdo) y Enzo Pérez (luxación en el codo izquierdo). Todos viajaran junto al plantel millonario.