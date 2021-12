Zonificación minera: "No seamos la zona de sacrificio de los países ricos"

Nicolás Gutman, ambientalista, politólogo y economista que se especializa en legislación minera, se refirió en diálogo con Trabajo de Hormiga por Nacional Esquel a la zonificación minera aprobada por la Legislatura de Chubut este miércoles. Señaló que por el código minero actual no permite a las provincias el aprovechamiento de los recursos y casi en su totalidad se los llevan al exterior. "El sistema en Argentina es peor que los peores sistemas africanos", consideró. "Mucha gente no quiere la minería por una cuestión del territorio y las mineras les interesa discutir en ese sentido para no discutir del robo que están haciendo". Afirmó que él no tiene conocimiento de que haya proyectos para modificar esta situación: "Nadie quiere mover la estructura legal menemista, neoliberal de los 90". "No tenemos un acceso a las propias riquezas, por declaraciones juradas. Las propias empresas dicen cuánto se están llevando y el gobierno va a cobrar regalías por eso", indicó. "No seamos la zona de sacrificio de la transición energética de los países ricos", enfatizó.

