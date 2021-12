Chubut: “La megaminería no tiene licencia social en nuestra provincia”

Radio Nacional Bariloche entrevistó a Tomás Montenegro, integrante de CTA Chubut acerca de la situación que vive la provincia luego de la aprobación de la ley de zonificación minera.

“Lamentablemente se trata de un nuevo capítulo de este gobierno de la provincia de Chubut y la historia que estamos atravesando hace muchos años de un salvaje ajuste de parte del gobierno y de estas medidas antipopulares”, resumió Montenegro.

Y añadió: “Nosotros venimos expresando hace mucho tiempo que la megaminería no tiene licencia social en nuestra provincia. Es una política de saqueo, se llevan todos los recursos. Es un desastre ambiental donde toda megaminería se haya realizado. No hay un ejemplo en el mundo donde no haya provocado daños irreparables.”