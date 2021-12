"En la gente hay una falsa sensación de fin de pandemia, y esto no ocurrió".

DESCARGAR

El reconocido profesional de nuestro medio hizo un llamado a comunidad, instándola a proseguir con los cuidados preventivos y tambien a completar el esquema de vacunas contra el Covid. Sobre el particular advirtió: "La pandemia no ha terminado. La gente debe tener en claro esto. La gente se puede divertir, pero en la manera de lo posible no olvidarse de que estamos en una pandemia. Sigue habiendo casos en Jujuy, ayer hubo 25 con fallecimientos. Tenemos ingreso de pacientes en terapia intensiva, algunos de ellos sin esquema de vacunación, algo que no podemos entender teniendo en cuenta desde hace cuánto que se viene vacunando a la gente. Esto creo que es importante remarcar, necesitamos que la gente también acompañe al sistema de salud en su totalidad".

La Mañana de Todos, lunes a viernes de 09.00 a 12.00

con Gustavo Martinez, Luis Paternó y Fabricio León.

Móvil: Marcela Ramirez.