Diario de Radio Nacional 17/10/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El peronismo nació para traerles respuestas a las grandes mayorías"

LRA 1 Buenos Aires - PRODUCCIÓN ESPECIAL: "17 de octubre, Día de la Lealtad"

LRA 1 Buenos Aires - Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora: "El peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca"

LRA 1 Buenos Aires - El panorama provincial: La visita del Presidente a Comodoro Rivadavia el martes

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "Volvamos a crear para creer en la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO MONTOYA: "Es un gran fracaso, una derrota a nivel político”

Telam - CLAUDIO MARTINEZ: “El canal sufrió dos pandemias: el macrismo y el Covid”

LT 14 Paraná - Bajante del Río Paraná: Reducen el cupo de acopio y extracción de sábalos

LRA 6 Mendoza Quino - Caída de prestaciones y falta de atención en OSEP - Diputada del Frente de Todos realizó un pedido de informe

LRA 1 Buenos Aires - Coronavirus en Argentina: 3 muertos y 400 nuevos contagios

LT 14 Paraná - Requisitos para las infancias: Vacunación contra el coronavirus

LT 12 Paso de los Libres - EVELIN GIANCRISTOFORO: "Nos propusimos redoblar los esfuerzos y salir de cara a los vecinos"

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Entrevista al Peronólogo Ignacio Cloppet y la científica Adriana Gulisano

LRA 1 Radio Nacional - Espacio para la memoria: 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad

LRA 1 Buenos Aires - ANABELA ZOCH: Dora Barrancos abre conciencia

LT 14 Paraná - Día Internacional de las Mujeres Rurales: Debate sobre el rol de la mujer rural de hoy

LRA 1 Buenos Aires - OJEDA-SAMPEDRO: Mujeres del teatro

LRA 1 Buenos Aires - Francisco, ocho años después: El Papa del pueblo

LRA 1 Buenos Aires - ANDRES NAPOLI: La importancia de la Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable

LRA 27 Catamarca - Con sensor infrarrojo: Crean dispositivos GPS de monitoreo animal

LRA 27 Catamarca - Para integrantes de las Fuerzas de Seguridad: Lanzan el Programa de “Detección de las señales tempranas de violencias”

LRA 26 Resistencia - ALEXIS QUIÑA: “Más de 47 millones de inversión en el Centro de Salud de Villa Libertad”

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: "La vanguardia es así", especial Charly García

LRA 1 Buenos Aires - RUDY CHERNICOFF: “Esta vida me permite agradecer todo lo que me está pasando"

LRA 3 Santa Rosa - JUAN REVESTIDO: Presentan un libro sobre los mensajes al poblador rural

LRA 1 Buenos Aires - LITTO NEBBIA, “Planeta Nebbia”: Los Hermanos Núñez, dúo fundamental e innovador

LRA 1 Buenos Aires - KIKO VENENO: "Es una forma de estar vivo, ganas de expresarse, de compartir"

LRA 1 Buenos Aires - 3-0 con goles de Almendra, Vázquez y Rojo: Boca goleó a Huracán en Parque Patricios

LRA 1 Buenos Aires

El presidente y titular del Partido Justicialista (PJ) Alberto Fernández destacó hoy el rol del peronismo al cumplirse este domingo el 76º aniversario del Día de la Lealtad, y manifestó que se va "a recuperar esa Argentina en la que todos podían estudiar, podían trabajar, comprar sus viviendas y cumplir sus sueños".

"La Argentina va a desplegar todo su potencial científico y productivo para generar empleo" y será "un país más pujante y más integrado" que "contenga a todas y a todos", afirmó el primer mandatario en un video de algo más de 7 minutos, al tiempo que criticó a los que "promueven el egoísmo y falsas salidas individualistas".

En el mensaje difundido por el PJ a través de sus redes sociales, el Presidente recordó la movilización del 17 de octubre, donde "el pueblo salió a las calles a luchar por la vida y la libertad de quien les había otorgado derechos sociales", y remarcó que "marcharon con una única bandera, la bandera argentina".

"Ese día, en ese instante, nació el peronismo", manifestó el mandatario.

Haciendo un paralelo con la actualidad, dijo que "necesitamos entender nuestra historia para poder pensar en el futuro del país" y "poder cicatrizar las heridas".

Entonces recordó que "el peronismo nació para traerles respuestas a las grandes mayorías. A los trabajadores, a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios".

LRA 1 Buenos Aires

Un trabajo escrito y conducido por Gustavo Campana para concoer detalles de aquella histórica jornada de 1945

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó hoy a la militancia peronista a reunirse mañana en las plazas por el Día de la Lealtad y pidió que “no se conmemore desde una postura nostálgica” sino con la idea de "refundar la alianza entre el capital y el trabajo” porque, resaltó, “el peronismo está más vigente que nunca” con su propuesta de “incorporar a los trabajadores a la política nacional".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LU 4 Radio Nacional Patagonia Argentina, el periodista Alberto Díaz reflexionó acerca del panorama de cara a las elecciones de noviembre, la baja de casos de coronavirus en la región y la visita de Alberto Fernández a Comodoro Rivadavia.

En este sentido destacó: “Hay muy pocos casos, ha bajado mucho el nivel de contagios en Comodoro y en Chubut como ocurre en gran parte del país”. “Es una situación que ha traído gran tranquilidad a la región”

Al respecto de las elecciones en Chubut destacó: “El FdT se ha consolidado como segunda potencia en la provincia, tras las PASO se ha plantado para tratar de revertir este panorama electoral”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó que, "sin importar el resultado", tras las elecciones del 14 de noviembre el Gobierno nacional convocará "a la oposición, a los empresarios y a los trabajadores" para "acordar diez políticas de Estado".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de Canillitas y senador provincial de la Provincia de Buenos Aires reflexionó acerca de la importancia de las marchas convocadas por el Día de la Lealtad e hizo hincapié en "la búsqueda de la unidad"

Con relación a su importancia en el rol de los medios de comunicación expresó: “Cuando vos tenés la responsabilidad de representar a un colectivo y sentís que hay atropello, difamación y monopolización al respecto de los temas de interés común obvio te plantas. El dialogo se transforma en una resistencia”

Al respecto del fin del mandato de Angela Merkel expresó: “Es un poco la cultura de la vieja Europa también, tienen una muy distinta a la nuestra, pero es una demostración de que hay que tomarla como una de las grandes mujeres que en este siglo ha luchado por la revolución de género en esta sociedad aún machista. Ha mostrado un camino más que interesante”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Roberto Montoya, autor de libros como ‘El Imperio Global’ se refirió a la derrota política de Estados Unidos y el conflicto en Afganistán: “Evidentemente le toco a Joe Biden dar la retirada, la evidencia más importante de la derrota del imperialismo americano que ya viene sufriendo derrota tras derrota militar en los grandes conflictos bélicos de las últimas épocas”.

En este sentido expresó: “Ha heredado una situación que no ha logrado solucionar ninguno de los presidentes anteriores. Es un gran fracaso, una derrota a nivel político”.

Telam

"En la Televisión Pública no necesitamos insultar ni gritar para convocar audiencia", señaló Matínez. El director Ejecutivo de la Televisión Pública resaltó la importancia que tuvo la emisora durante la pandemia, reveló planes futuros, con más periodísticos y más ficción en la pantalla que este fin de semana cumple siete décadas. https://www.telam.com.ar/notas/202110/571873-claudio-martinez-television-publica-70-aniversario.html

LT 14 Paraná

Respecto del trimestre anterior, para el período octubre-diciembre se resolvió aplicar una reducción del 30% en la asignación del cupo total para la extracción y acopio de pescados del río Paraná.

La medida dispone un cupo de extracción para la exportación de 642,9 toneladas de sábalos y del llamado pescado de línea; y de 457,1 toneladas para el mercado interno.

LRA 6 Mendoza Quino

La diputada provincial del Frente de Todos, Paola Calle, dio detalles sobre el pedido de informe realizado tras la caída de las prestaciones y la falta de atención de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en la sede del Departamento de San Rafael.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

3 personas murieron y 400 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.666 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.272.551 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 795 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 36,4% en el país y del 41,8% en la Area Metropolitana Buenos Aires.

Un 63% (252 personas) de los infectados de hoy (400) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 5.272.551 contagiados, el 97,47% (5.139.615) recibió el alta y 17.270 son casos confirmados activos.

LT 14 Paraná

Valeria Rodríguez Alcántara, integrante del Área de Atención Integral de la Niñez de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil de Entre Ríos, informó que avanza la inmunización del grupo de las infancias de entre 3 y 11 años. La especialista también brindó detalles sobre la vacuna Sinopharm, la cual está aprobada para ser aplicada en dicha franja etaria, luego y recordó cuáles son los requisitos para tener presente en la inoculación.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

La candidata a concejala por el Frente de Todos en el partido de Quilmes, Evelin Giancristóforo, destacó que desde su espacio político en la zona sur del conurbano bonaerense entendieron el mensaje de las urnas, y luego agregó: "Nos propusimos redoblar los esfuerzos y salir de cara a los vecinos".

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios entrevista al historiador peronólogo Ignacio Cloppet para hablar acerca de la celebración del 17 de octubre que no solo representa el día de la lealtad, sino un antes y después en la historia argentina. Cloppet también se refiere a la actualidad y vigencia de la doctrina justicialista y la figura de Perón y Eva.

En la segunda parte del programa, Alicia conversa con la Dra. en física Adriana Gulisano, subdirectora del grupo de investigación de ciencias físicas de la Antártida, quien relata las actividades de investigación llevadas a cabo en las bases antárticas argentinas, los descubrimientos realizados y las alertas respecto al calentamiento global y cambio climático que surgen en ese continente.

LRA 1 Radio Nacional

La fecha recuerda la gran movilización obrera y sindical que exigió en la Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires, la liberación del entonces coronel y secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón.

Considerado el momento del nacimiento del peronismo, esa concentración popular catapultó a Perón a la presidencia de la Nación, la que asumió pocos meses después, el 4 de junio de 1946.

El Partido Justicialista nombró la fecha como Día de la Lealtad pero también se la identifica como Día de la Lealtad Peronista.

Semana Giorgi | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó sobre el debate televisivo entre postulantes a diputadas y diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires; advirtió que deberían tener un “marco más democrático y plural” y lamentó la falta de propuestas, de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el corto plazo hasta las elecciones legislativas del 14 noviembre y, para el después, destacó la necesidad de “buscar consensos, crear compromisos de convivencia y garantías de gobernabilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el comportamiento de los referentes y candidatos de la derecha que, fuera del gobierno, “muestran su desprecio por la democracia y la República que fingen representar” y el apoyo con el que cuentan de parte del “periodismo de guerra”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó sobre la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural; las razones para instituir esa fecha, en 2010; el contexto latinoamericano y la necesidad de analizar "la historia de nuestros países y mantener el diálogo abierto entre las distintas culturas".

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a los verdaderos enemigos del gobierno nacional y, entre ellos, identificó al poder real al que definió como el “arsenal de desinformación y acción psicológica más poderoso de la historia democrática argentina”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Compartimos la charla Ted de nuestra madrina Dora Barrancos invitando a abrir conciencia, sobre el feminismo como deseo de una vida digna para todes, hombres, mujeres y otredades.

Además, las provincias siempre se hacen presentes en la voz de Luna Sureña, desde Villa el Chocón, Lucia Guanca desde Salta, Mariana Masseto en Buenos Aires y Patricia Gómez de Santa Fe.

En nuestra sección Hombres que cantan mujeres, Ricardo Montaner eleva a Silvina Garré.

El recuerdo de Tamara Castro y la presencia de Liliana Herrero, Ligia Piro, Sandra Mihanovich y Miss Bolivia.

LT 14 Paraná

En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Mujeres Rurales de la provincia de Entre Ríos en Federal. Hubo paneles multitemáticos y las expositoras hablaron sobre el rol de la mujer rural en el ámbito empresarial, en la educación y en la producción primaria.

Al respecto, María Luisa Sardá, una de las expositoras, productora ganadera y presidenta de la Comisión Mesopotamia de la Asociación Argentina de Criadores Hereford, destacó la calidad del encuentro.

LRA 1 Buenos Aires

Ahora que volvió el aforo al 100% en los espectáculos, aprovechamos para recorrer por dónde va la cartelera teatral. Mujeres dirigiendo, escribiendo y actuando una enorme cantidad de propuestas que aprovechamos para recomendar.

En Mujeres de..¡de acá! conversamos con la actriz, directora y profesora de teatro Lorena Vega. En estos momentos dirige “Precoz” y actúa en “Las cautivas” y en “Imprenteros”, que además escribió.

También con Mariela Asensio, actriz, performer, dramaturga, directora y docente. Actualmente como dramaturga tiene en cartel “Perdidamente” y actúa en “La casa oscura”

Y la participación especial de Sandra Mihanovich, parte del elenco de Brujas, un clásico que cumple 30 años en escena.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 27 Catamarca

“Hoy en nuestra escuela, que es la única que brinda servicio a personas con discapacidad visual, estamos compartiendo una jornada de difusión y concientización con toda la comunidad educativa, ya que estamos trabajando sobre el Día Mundial del Bastón Blanco. Estos bastones son un instrumento de orientación y movilidad para las personas con discapacidad visual”, dijo la profesora de la Escuela N° 998 Santa Lucía, Sandra Brizuela.

LRA 1 Buenos Aires

Andrés Nápoli, abogado, especialista en Derecho Ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se refirió a lo importante que es la aprobación de este proyecto de ley resaltando que “el mundo está evolucionando hacia allí”

“En este tiempo electoral tan crítico en materia económica se está promoviendo un proyecto de ley con la idea de empezar a mirar para adelante, para insertarnos en este mundo que viene” destacó.

En este sentido explicó en que consiste la ley, con el reemplazo de fuentes no convencionales en los vehículos: “Lo que se busca es ir hacia una fuente alternativa, lo que van a ser los vehículos del futuro”. “Argentina es un país que tiene una gran industria automotriz y la idea es seguir sosteniéndola. Es una oportunidad para insertarse en el mercado de la exportación”.

LRA 27 Catamarca

“Esto surge de un convenio entre el INTA y la Universidad Nacional de Catamarca. Es un collar GPS, el cual permite conocer la posición animal, también la fecha y hora de la misma, y además tiene un sensor infrarrojo para medir la temperatura y humedad del ambiente. En esta etapa, con toda esta información, lo que tratamos de hacer es conocer que es lo que hace el animal”, expresó el referente de la Estación Experimental Agropecuaria de Catamarca, ingeniero Ariel Herrera.

LRA 27 Catamarca

“Vemos como están creciendo los niveles de violencia en las relaciones humanas, y nosotros decidimos ocuparnos desde la competencia que tenemos en un actor fundamental que es el miembro de Seguridad. Porque son seres humanos que tienen problemas como cualquier otro y todo ese malestar que pueda tener algún miembro de la Fuerza puede desencadenar en un accionar violento, ya sea en un procedimiento o en el ámbito de su familia”, indicó el ministro de Seguridad catamarqueño, Gustavo Aguirre.

LRA 26 Resistencia

“El 12 de este mes vivimos una fiesta de la salud con la inauguración de todas las obras de este lugar, que atiende a un universo de más de 60 mil personas, pues nucleamos la actividad de 14

centros sanitarios. Las refacciones implican a todas las áreas en su totalidad, y es una obra de gran magnitud”, dijo el director del Centro de Salud de Villa Libertad, Alexis Quiña.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el mes de su cumpleaños, un programa especial para señalar la música, letras y mensajes de un imprescindible del rock nacional y de la música popular de Argentina. Charly García nació el 23 de octubre de 1951 y pronto, desde muy corta edad, se convertía en cantautor, vocalista y multinstrumentista.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo disperso repasó todas las ciudades y países en los que vivió San Martín en sus 72 años de vida. En total, pasó 55 años en Europa y 17 en América, de los cuales 11 fueron en Argentina, 3 en Chile y 3 en Perú.

Además, Saborido y Miguez hablaron de la historia y los orígenes de las lenguas gallegas y la vascas.

LRA 1 Buenos Aires

Recientemente declarado “Personalidad destacada” de CABA en el ámbito de la cultura, el humorista, cantante y actor se refirió a la distinción que recibió y a su relación con el fútbol desde muy temprana edad.

En tanto a su reconocimiento expresó: “Esta vida me permite agradecer enormemente todo lo que me está pasando, estoy en un momento muy hermoso de mi vida en el que tengo que ser un agradecido. No me puedo quejar”

Al respecto de sus comienzos con el fútbol contó: “Yo que me crie jugando al futbol, por razones de laburo mis viejos se mudaron al barrio del norte, creo que nunca sufrí más en mi vida que esa semana”.

LRA 3 Santa Rosa

Juan Revestido es el autor de ´Los mensajes al poblador. Entre Nacional Esquel y la comunicación rural´, el libro que recopila por primera vez los 60 años de historia de la radio patagónica a través de las voces de sus trabajadores y de sus oyentes rurales.

“Cuando me enteré de la existencia de este tipo de mensajes quedé sorprendido y fascinado con tantos envíos, y me pareció interesante poder hacer algo con ello. Luego, con el tiempo, me di cuenta que el libro iba a tener más aportes”, explicó Revestido.

LRA 1 Buenos Aires

Pepe y Gerardo Núñez formaron uno de los dúos más importantes del folklore argentino. Creadores de Chacarera del 55, tuvieron una gran influencia en la renovación de la música folklórica que se produjo a mediados de la década del '60, integrando el Movimiento del Nuevo Cancionero, y en esta emisión de Planeta Nebbia, Litto repasa sus principales composiciones.

LRA 1 Buenos Aires

El músico español se refirió a su último disco, su significado y como hizo del confinamiento su momento para la elaboración del mismo.

Al respecto de “En una etapa en la que pude estar en mi casa con un jardín, así que a pesar de lo trágico del momento y de toda la enfermedad que estaba pasando pude estar bien”

Al respecto de su canción “Días Raros” expresó: “Es una forma de hacer lo mejor que uno puede hacer, responder con una canción como esta, poner en palabras lo que está pasando alrededor del mundo”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors alcanzó esta noche el tercer puesto del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al golear de visitante a Huracán por 3 a 0 en partido de la 16ta fecha.

Agustín Almendra (32m PT), Luis Vázquez (16m ST) y Marcos Rojo (de penal, 30m ST, su primer tanto con la camiseta azul y oro), anotaron los goles de Boca, que alcanzó a Lanús en el tercer escalón de las posiciones con 27 puntos, detrás de River Plate (líder con 33) y Talleres de Córdoba (escolta con 32).

Huracán, que venía de tres victorias consecutivas, quedó con 22, en el undécimo puesto junto a Racing Club.

En la próxima fecha del certamen, 17ma, el Globo visitará a Banfield (miércoles desde las 19) y Boca recibirá en la Bombonera a Godoy Cruz de Mendoza (el mismo día pero a las 21.15).