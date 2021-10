La candidata a concejala por el Frente de Todos en el partido de Quilmes, Evelin Giancristóforo, destacó que desde su espacio político en la zona sur del conurbano bonaerense entendieron el mensaje de las urnas y que en esa vía "Nos propusimos redoblar los esfuerzos y salir de cara a los vecinos".

A su vez, realizó un especial énfasis en la convocatoria a todas las plazas del país para celebrar el día de la lealtad, este domingo 17 de octubre.

Analizó los resultados de las PASO en donde destacó que "a muchos vecinos les pregunto si fueron a votar y me decían que no porque no votarían a la derecha y que existe una apatía por todo lo que describió Cristina Kirchner. Por eso debemos redoblar los esfuerzos para convencer y persuadir como decía el general Perón".