Recientemente declarado personalidad destacada de CABA en el ámbito de la cultura, el humorista, cantante y actor se refirió a la distinción que recibió y a su relación con el fútbol desde muy temprana edad.

En tanto a su reconocimiento expresó: “Esta vida me permite agradecer enormemente todo lo que me esta pasando, estoy en un momento muy hermoso de mi vida en el que tengo que ser un agradecido. No me puedo quejar”

Al respecto de sus comienzos con el fútbol contó: “Yo que me crie jugando al futbol, por razones de laburo mis viejos se mudaron al barrio del norte, creo que nunca sufrí mas en mi vida que esa semana”

“Bajé a la calle a buscar partido, me puse a caminar y no había un solo pibe jugando a la pelota hasta que vi un pibe que estaba pegándole a la pelota contra la pared”

“La primera imagen de futbol de club que me viene es de la cancha de Vélez, yo tenia 6-7 años y un día se sentó al lado mío Rugilo, el león de Wembley, porque estaba lesionado”. “La segunda es cuando mi tío me llevo a probarme en Boca y el gerente de la cancha me dio la mano y me dijo ‘chau pibe, crece pronto’” destacó.