Diario de Radio Nacional 16/3/2022

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez advirtió este miércoles a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) que de "no cumplir con los compromisos asumidos" en la provisión de carne para el programa Cortes Cuidados, no podrán continuar con sus exportaciones.

Así se lo manifestó Domínguez a los integrantes de la cámara empresaria tras una reunión que mantuvieron hoy en la sede de la cartera agropecuaria, tras la decisión unilateral de ABC de discontinuar su participación en el programa pactado con el Gobierno.

"Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne", indicó el funcionario nacional en su cuenta de Twitter.

Nacional Rock

El diputado nacional José Luis Gioja habló con Rosca And Roll y reflexionó sobre la realidad del país. A raíz de los números arrojados por el INDEC de la inflación de febrero “Nos genera muchísima preocupación la inflación que hay” y agregó “Hay mucho de especulativo en el tema de la inflación, yo le creo al presidente.”

El sanjuanino planteó la necesidad de un estado que proteja a los sectores con menores recursos y advirtió “Con los precios cuidados solamente no alcanza, tiene que haber más presencia del Estado.” También, apuntó contra Macri “le importa un bledo el país. Está en otra cosa”.

Por último, pidió que se apruebe el acuerdo con el FMI en Senadores “Es importante que se apruebe el acuerdo con el FMI porque es la solución a un problema heredado”.

LRA 1 Buenos Aires

Por primera vez, el undécimo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del país es bimodal, virtual y presencial.

"El 18 de mayo será el censo pero desde el día de hoy se puede realizar de forma digital. El día del censo sólo habrá que brindar un código si se completa antes", destacó el director del Indec Marco Lavagna.

LRA 6 Mendoza Quino

El operativo del Censo Nacional 2022 ya está en marcha y Mendoza trabaja para coordinar todos los detalles del relevamiento.

En coordinador del censo en la provincia, Daniel García, dijo: "Este censo viene con estrategia bimodal, y desde las 8 de la mañana se habilitó un link donde las personas podrán auto censarse desde cualquier dispositivo. Esta parte comenzó hoy, y terminará el próximo 18 de mayo a las 8 horas, cuando los censistas empiecen el recorrido habitual por el territorio nacional".

LRA 21 Santiago del Estero

Ya está habilitado el botón “censo digital” para realizar el censo de manera digital y se extenderá hasta el 18 de mayo. Es la primera vez que se realiza en el país un censo bimodal: digital y presencial. El funcionario instó a los santiagueños a participar del mismo.

LRA 1 Buenos Aires

La directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi informó acerca del proyecto ley para un régimen de licencias parentales igualitarias.

En ese sentido señaló que "madre y padre son igualmente responsables desde el día 1 y eso se marca con licencias igualitarias", y explicó que las mujeres cuentan con menos tiempo para su desarrollo personal debido a esta problemática.

Asimismo, sostuvo que Cuidar la igualdad, el proyecto elaborado en conjunto con el Ministerio de Trabajo busca "darle lugar de tarea a eso que se pensaba que era una responsabilidad natural de las mujeres", para que los trabajadores no tengan la necesidad de "hacer malabares con días libres y vacaciones".

LRA 1 Buenos Aires

La columnista de “Ahí Vamos” habló sobre los aumentos de precios en el país y el problema que este tema ha significado para la política argentina. “Es bastante más profundo de lo que el sistema político se anima a admitir. Nadie puede dar una respuesta sostenida y perdurable respecto a esta cuestión a la sociedad”, expresó.

“Si el gobierno cambia cada cuatro años, no se puede cambiar la receta para bajar la inflación. Tiene que haber un acuerdo político para dar respuestas”, opinó.

Pozzo agregó que las cuestiones macroeconómicas respecto a la inflación estarán marcadas bajo el acuerdo del gobierno con el FMI. Y agregó: “Lo que tiene que ver con las decisiones internas se está hablando de fideicomisos. Como existe el del aceite, y puede haber uno para las harinas. También se mencionó la compra a término de verdura, para fijar el precio de antemano. Y algún acuerdo de precios renovado también”, detalló.

LRA 1 Buenos Aires

Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, detalló las últimas novedades sobre “las dos causas paralelas que están transitando juntas” e investigan lo ocurrido el jueves pasado en inmediaciones del Congreso Nacional y especifícamente, contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández, mientras Diputados debatía el acuerdo con el FMI.

En la causa federal intervienen la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes investigan lo ocurrido como un hecho planificado y los delitos podrían encuadrarse bajo las figuras de "daños agravados" e "intimidación pública", hechos distintos a los que pesquisa la Justicia porteña, que “tiene a dos personas detenidas” e investiga atentados contra la policía local y daños al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

LRA 14 Santa Fe

El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) brindó detalles acerca del cuestionario que se incluye este año dentro del Censo y que se encuentra enfocado en las comunidades de pueblos originarios.

LRA 42 Gualeguaychú

Peretti, dirigente y ex director de la Federación Agraria Argentina, analizó el precio de los commodities, los cuales se han disparado producto de la guerra que se vive en Ucrania.

Días atrás, la Secretaría de Comercio Interior oficializó el fideicomiso del trigo para asegurar el precio de la harina y de los fideos, con el objetivo de operativizar su cumplimiento dentro para los productos del programa Precios Cuidados.

En este sentido, Peretti indicó: “El alimento no falta en el país, pero el problema es el precio al que llegan los productos a la mesa de los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente social reflexionó sobre la actual situación económica del país, luego de que el Indec difundiera que el índice de precios al consumidor registró un incremento de 4,7 % en febrero pasado. Tras señalar que "la inflación tiene variables raras y la especulación es una de ellas", Alejandro "Pitu" Salvatierra afirmó: "Los sectores populares necesitamos un Estado fuerte y activo".

"Me pone contento que el Gobierno inicie la guerra contra la inflación. No lo hubiese anunciado, porque ahora nos remarcan los precios", señaló. En ese marco, sostuvo que "el Estado necesita intervenir en la cadena de producción de alimentos" y lamentó que "la mayoría de las personas que viven en barrios populares no llega a sustentar su alimentación".

"Siempre la situación de las villas en el conurbano más profundo es la más compleja", subrayó.

LT 14 Paraná

En el marco de la reunión del Consejo del Salario, que definirá el salario mínimo, vital y móvil, este miércoles se realizaron protestas en todo el país.

En Paraná un grupo de organizaciones marcharon frente al ministerio de Desarrollo Social Nacional, y también en la plaza 1º de Mayo, mientras el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Isaías Larrea, explicó que cortaron el tránsito frente al municipio “porque hace seis meses solicitamos una audiencia y el intendente Bahl, desde que asumió, no recibió a ninguna organización”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Barcelona, la periodista Abril Rea, productora de Tv, Radio y Gráfica y Corresponsal para medios internacionales, describió la situación en España respecto a la recepción de refugiados ucranianos que escapan de la guerra mientras “los números marcan tendencia” y la ONU advierte que ya "más de tres millones de personas huyeron de Ucrania" en los 20 días que lleva la invasión rusa, entre ellos casi un niño por segundo.

Explicó que “España está preparando 20 mil plazas, en lugares estratégicos”, en “Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante, ciudades elegidas por el gobierno para los recién llegados, para orientarlos, para efectuar documentación express, permiso de residencia y trabajo”.

Ejemplificó que “Madrid ha recibido 800 personas desde el viernes y han iniciado este trámite de residencia” y precisó que "el 90 por ciento" de las y los que llegan "son mujeres y niños”.

LV 4 San Rafael

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también perjudica la economía de los Departamentos del sur provincial, que son los principales productores de ciruela de Mendoza.

“Lo cierto es que hoy las exportaciones para Rusia se encuentran cuasi paralizadas. Hay empresas que han tenido inconvenientes con los contenedores que estaban en viaje y, finalmente, se pudo arreglar que las navieras descarguen en otros puertos en lugar de hacerlo en San Petersburgo”, explicó el secretario de Desarrollo Económico de General Alvear, Carlos Ponce.

LRA 42 Gualeguaychú

El hecho ocurrió en la comuna de Ercilla, a 600 kilómetros al sur de Santiago, cuando la ministra iba camino a reunirse con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, quien fue asesinado por la fuerza policial en noviembre de 2018.

El periodista chileno Lucas Aguayo dio detalles del episodio, relatando también cómo fueron los primeros días en la presidencia del joven primer mandatario trasandino, Gabiel Boric.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

“La noche del chancho” fue una represión estudiantil y docente ocurrida en la Escuela Agropecuaria Provincial número 1 de Gobernador Gregores, en Santa Cruz, ocurrida en marzo de 1977, bajo la última dictadura militar.

"La noche del chancho es una noche de represión, ya que los chicos se quedaron sin padres, les recayó un artículo que los definía como subversivos después de 1977 y no pudieron encontrar trabajo", describió el profesor de la escuela de Gobernador Gregores, Marcelo Serafini.

LRA 7 Córdoba

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián María López, junto al Secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, presentaron la grilla de actividades de la Semana de la Memoria 2022.

Luego, Angulo expresó que este año el slogan de la convocatoria es “Abracemos la memoria, cuidemos la democracia", que tiene como nota particular la participación del Gobierno de Córdoba, junto a numerosos municipios y a las universidades públicas.

LT 14 Paraná

Entre el 20 y el 25 de este mes, el Centro integrador Comunitario (CIC) II Este de Paraná, organizará diversas actividades, en el marco del Mes de la Memoria.

Tras esto, Emilio Ruberto, encargado del Centro, informó que están realizando una campaña de recolección de útiles escolares, la cual finaliza el próximo domingo 20 de marzo con la proyección de la película “La noche de los lápices”.

LRA 1 Buenos Aires

El 16 de marzo de 1812, el general José de San Martín crea el Regimiento de Granaderos a caballo, del que fue su primer jefe y con el que luchó en la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata para independizarse de España. En la actualidad, el regimiento es la guardia presidencial y tiene diversas funciones protocolares.

LRA 25 Tartagal

En 1812 el Padre de la Patria San Martín, creó su ejército de granaderos para libertar América. En el espacio dedicado a la memoria con la columna semanal “La Historia también es Noticia” de Radio Nacional Tartagal, el periodista e historiador, Martín Miguel Güemes Arruabarrena, destacó la valentía y disciplina que inculcó San Martín.

LRA 1 Buenos Aires

39 personas fallecieron y 4.681 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.334 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 8.985.836 los contagiados totales y 8.791.259 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 741 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 39.3% en el país y del 40.1% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país 95.310.114 dosis, de las cuales 40.526.118 de personas han recibido la primera dosis, 36.729.155 han completa el esquema de vacunación; 3.040.362 de ciudadanos recibieron una dosis adicional y 15.016.548 han recibido un refuerzo.

LRA 27 Catamarca

El ministro de Industria, Comercio y Empleo de la provincia, Lisandro Álvarez, se refirió al crecimiento del empleo privado en Catamarca, y dijo: “Este es el quinto mes consecutivo que se ubica nuestra provincia, en forma proporcional, como primera en el número de creación de empleo privado. Esto sucede en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir a los aportes previsionales. La creación de empleo neto, tomando desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2021, fue de alrededor de 4.000 lugares”.

LRA 26 Resistencia

Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social del Chaco, expresó: “Estamos convencidos que la inversión del Chaco y de Nación debe vincular a los titulares de los diferentes planes con el trabajo. Muchos ya lo vienen haciendo, y otros requieren formalización laboral”.

LRA 26 Resistencia

Chiaramonti, vicepresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), se refirió a distintos aspectos de la Economía Popular en el Chaco, afirmando: “Somos pioneros en su incorporación en la agenda política y eso se dio desde la asunción de Jorge Capitanich como gobernador, pero ya lo veníamos haciendo desde antes. Este concepto integra a quienes quedaron excluidos del mercado laboral formal, y nuestra idea es convertir los programas sociales en trabajo, hecho que significa partir desde el piso de ingreso que tienen los compañeros”.

LT 12 Paso de los Libres

Arias, perteneciente al Frente de Todos, dijo: "Vamos a luchar contra los que especulan con la crisis por la sequía y los incendios para defender a nuestros pequeños y medianos productores. El Estado provincial tiene los recursos necesarios, que han sido enviados por el Gobierno nacional, para estar presente en las zonas afectadas".

LRA 28 La Rioja

Capdevilla, secretaria municipal de Obras Públicas de La Rioja, resaltó el financiamiento nacional de las obras en la ciudad, precisando: "El Plan Nacional ´Argentina Hace´ es muy importante para la municipalidad, ya que no contamos con el apoyo de la provincia”.

LV 8 Libertador

Así lo sostuvo la concejala del PJ en Malargüe, Daniela Favari, agregando “Presenté un pedido de informes al Concejo Deliberante, porque es un tema muy complejo y de mucha gravedad institucional”.

LRA 25 Tartagal

El exfuncionario José Guzmán fue apartado del cargo tras ser acusado de robar donaciones valuadas en 9 millones de pesos que presuntamente provenían desde Aduana. Responsabilizó a Guillermo Alemán, intendente de Aguaray.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La diputada se refirió a la propuesta de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de crear un Ministerio de la Igualdad y la Integración anunciado en el marco de los actos oficiales por el día internacional de las Mujeres Trabajadoras.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Intendente de Yerba Buena habló sobre el encuentro que tuvo con el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, y dijo que hubo un diálogo positivo sobre las acciones que se plantean a futuro. “Tucumán necesita de ese respeto institucional”, destacó Campero.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre la situación política y económica del país, en el marco de la búsqueda del gobierno nacional de contener la inflación.

"La paz social que existe en la Argentina, que es alta considerando las circunstancias; la gobernabilidad, que es alta; y la estabilidad institucional, que se da por sentada; no son axiomáticas y hay que cuidarlas. La sociedad argentina se está comportando con enorme serenidad y con relativa solidaridad frente a circunstancias que son muy difíciles. Habría que pedir, o quitar, a los sectores que se están beneficiando en medio de tanta malaria y sufrimiento, para que ayudaran un poco, para distender, para redistribuir: dificilísimo".

LRA 9 Esquel

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la inflación de febrero de 2022 fue del 4,7 %, donde se destaca que los precios minoristas escalaron al ser impulsados por los valores de los alimentos.

Al respecto, la economista y especialista en consumo, Carina Farah, señaló: "La renuncia del consumo que se hizo para atrás socava cualquier herramienta que tengamos para frenar la inflación", y luego puso el acento en la importancia de mover la economía para equilibrar la suba de precios en los bolsillos de los más vulnerables.

LRA 1 Buenos Aires

La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en enero en 57,9%, siete décimas por encima del 57,2% de igual mes de 2021, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba se refirió la medida que tiene que ver con la modificación del decreto con el subsidio para la exportación del aceite y harina de soja, que de esta forma pasaría del 31% al 33%. “Lo que estaba estudiándose era dos puntos para igualar a los exportadores, la medida no afecta a un solo productor”, recalcó.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Nación pondrá a disposición 1.000 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas entrerrianas, y 260 millones de pesos en créditos personales para la construcción o refacción de viviendas familiares.

El secretario de Hacienda de la provincia contó que los convenios que firmó ayer el gobernador Gustavo Bordet, se realiza con el Fondo de Garantías de Entre Ríos que “permitirá que los ciudadanos puedan acceder a este crédito para el desarrollo productivo”.

“Los sectores son amplios, se necesita realizar el trámite ante el Ministerio de Producción que brindará el certificado”, explicó Gustavo Labriola.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la difusión de la inflación de febrero, que alcanzó un 4.7, y un aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas de un 7,5%; el licenciado en Economía, exsubsecretario de Defensa de la Competencia y de Mercado Interno, y ex director Nacional de Programación macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, abogó por la suba de las retenciones y la imposición de cupos.

En ese sentido, Horacio Rovelli señaló que los exportadores se apropian de la renta de la tierra, y remarcó que la suba de los precios internacionales no afecta su producción ni les genera mayores costos, sino que solo produce ingresos exorbitantes.

LRA 7 Córdoba

En referencia al incremento de precios de los productos del sector, el presidente de la Asociación Frutihortícola de Córdoba, Juan Perlo, señaló: “Fallan y faltan los controles, ese es el principal problema. Por ejemplo, la bolsa de papas de 120 kilos vale 600 pesos en el mercado, pero para el público el precio es mucho mayor. Son las grandes superficies las que ponen el precio y las verdulerías siguen ese precio de referencia. Esto no ocurría hace 15 años".

LRA 7 Córdoba

Rinaldi analizó el contexto y las decisiones relacionadas a las retenciones y al aumento de precios, señalando: “Panorama muy complicado, sobre todo por los indicadores inflacionarios. Lo paradójico es que lo que más ha traccionado han sido los alimentos, por ejemplo las carnes y las hortalizas”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Maciá en Entre Ríos Juan Diego Conti presentó días atrás la 25º Fiesta Nacional de la Apicultura-Expo Apícola del Mercosur junto al ministro de Producción Juan José Bahillo. La misma se llevará adelante en la sede de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos de la capital entrerriana del 25 al 27 de marzo.

"Hay exposiciones, charlas y exposiciones. También tenemos la ronda internacional de negocios, donde todos pueden comercializar sus productos a distintos lugares del mundo. Este sector es muy grande en la zona y hay expectativa de poder hacer este evento luego de dos años", comentó.

LRA 29 San Luis

La ministra de Educación de San Luis se refirió a la paritaria docente que se llevó a cabo el lunes. “Fue una reunión de muchísimo respeto, hubo un consenso en un primer acuerdo y ya mañana tenemos otra reunión”, explicó la funcionaria.

LRA 27 Catamarca

El Instituto Provincial firmó un contrato para realizar mejoramientos estructurales en las viviendas con la empresa ´Las Albañilas´, la cual está conformada solo por mujeres.

Tras esto, Ivana Valles, una de sus integrantes, comentó: “La empresa está conformada en un 100 % de mujeres albañilas, y también tenemos administrativas, una abogada y una arquitecta. Somos un total 15 mujeres”.

LT 12 Paso de los Libres

Ferreira Dame, director del Hospital Regional San José, hizo referencia a los cuidados a tener en cuenta con la gripe A, precisando: “En 2010 tuvimos la pandemia de la gripe, pero a no alarmarse porque para esto ya hay medicamentos y, ante la duda, ante un síndrome febril, un dolor de garganta o una cefalea de uno o dos días de evolución, es importante que la persona no deje pasar más tiempo y consulte al médico para que determine que tratamiento realizar, porque hay una confusión muy grande con el coronavirus”.

LRA 9 Esquel

Recrearán el desembarco y el enfrentamiento armado con los ingleses, como sucedió en la Guerra de Malvinas, hecho que se llevará a cabo el próximo 1° de abril en las costas de Chubut.

Tras esto, uno de los organizadores de la representación, Gerardo Báez, de la Agrupación de Veteranos de Malvinas de la policía de Chubut, dio de detalles de la organización del evento.

LRA 12 santo Tomé

Almirón, consejera de Yacyretá, reflexionó sobre los incendios en la provincia y expresó: “Se minimizó la situación, y las consecuencias están a la vista”.

LRA 42 Gualeguaychú

El Censo Nacional 2022 comenzó con su etapa digital, en la cual los habitantes de nuestro país podrán autocompletar un formulario de 61 preguntas, que concluirá el 18 de mayo próximo cuando se realice el tradicional relevamiento vivienda por vivienda.

La titular de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, Rosario Burgos, explicó el procedimiento para usar en forma correcta el trámite mediante el formato digital.

LRA 1 Buenos Aires

Tendrá la particularidad de que, por primera vez, esta edición del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda combinará una etapa virtual con cuestionario digital para contestar que comienza hoy, y una instancia presencial que será el 18 de mayo, decretado feriado nacional.

Los censistas urbanos y rurales recorrerán más de 15 millones de viviendas y se estima contabilizar más de 45 millones de personas en todo el país.

Desde este 16 de marzo se puede completar el cuestionario digital del Censo 2022 establecido por el INDEC y al que podrá accederse desde un móvil, computadora u otro tipo de dispositivo electrónico en el sitio oficial https://censo.gob.ar.

Habrá tiempo hasta el 18 de mayo, día en que se hará el relevamiento casa por casa para realizar la encuesta en forma presencial o pedir el comprobante de finalización a quienes la hayan completado virtualmente.

LRA 1 Buenos Aires

La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa por el llamado "derecho al olvido", en la cual se solicita que Google quite de su buscador todas las referencias al pasado de una persona, en este caso Natalia Denegri, se desarrollará este jueves con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y abogados.

LV 4 San Rafael

Ante la ola de inseguridad y de hechos violentos que a diario se observan en Mendoza, desde la Bicameral de Seguridad se reclamó la renuncia del titular de la cartera provincial, Raúl Levrino, y de los funcionarios que lo secundan.

En tanto, el titular del organismo, el senador Rafael Moyano, afirmó: “El fracaso en materia de seguridad en Mendoza es más que notorio en los últimos años. No hay un plan en la materia y, además, no se aceptan aportes ni recomendaciones. Levrino vino una sola vez a la Legislatura, y así es muy difícil hablar con una silla vacía”.

LRA 26 Resistencia

“Trabajamos con las autoridades del Chaco en operativos llevados a cabo en distintas localidades de El Impenetrable, donde asisten organismos nacionales que brindan atención a la comunidad. El programa está destinado a brindar soluciones socio sanitarias a quienes tengan pensiones contributivas, y su puesta en marcha es posible a través de convenios del Chaco con Nación”, dijo el coordinador en la provincia del programa nacional, Mariano Chapo.

LRA 9 Esquel

A un año del incendio que afectó el noroeste de Chubut, específicamente a El Hoyo y Lago Puelo, el vecino del barrio Bosques al Sur de Lago Puelo, Manuel Prado, evaluó la situación de los afectados, luego de recordar que se quemaron más de 13 mil hectáreas y 500 casas, con un saldo de cuatro muertos.

Tras esto, Prado expresó: "Llegaron cosas del Estado, pero no a la altura de las circunstancias y dejaron muchas cosas pendientes, sobre todo en cuanto a la construcción de ciudadanía y a resolver problemas psicológicos y emocionales de los afectados".

LRA 55 Río Senguer

El Sello Buen Diseño (SBD) es una distinción que le otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, por su participación en la producción local sustentable, su posicionamiento en el mercado y su calidad de diseño.

El subsecretario de Productividad de la Secretaria de PYME de la Nación, Pablo Bercovich, se refirió a los detalles de esta convocatoria.

LRA 4 Salta

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con modificaciones el proyecto que busca la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género. La iniciativa volverá al Senado para su tratamiento.

LRA 3 La Pampa

El Sindicato de Prensa de La Pampa Zona Sur repudió la publicación del portal periodístico Dos Bases, donde se tituló el hallazgo de una joven pampeana como “Se pierden más que los caniches”.

Al respecto, la comunicadora Cintia Alcaraz, afirmó: “Ese titular no es un hecho aislado en ese medio. Son provocaciones que le dan resultado, porque buscan que se haga viral. Este medio lo hace voluntariamente, no cae en el error. Por eso el Sindicato toma la decisión de repudiar esta acción”.

LRA 1 Buenos Aires

Se desarrollará hoy en Paraná el Foro Federal Participativo del Plan Nacional de Acción Contra la Violencia por Motivos de Género. Al respecto, la Subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, destacó lo realizado en estos espacios que ya tuvieron lugar en varias provincias y dijo que "en estos dos años y medio se avanzó mucho en las políticas de género", al tiempo que aclaró que "hay un camino por recorrer".

LRA 1 Buenos Aires

La Sala II del Tribunal de Juicio de esa ciudad del norte salteño dispuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual continuado agravado contra dos exseminaristas. Desde LRA 4 Salta, la periodista Silvia Noviasky, quien investigó este caso, dio detalles del proceso, de los pasos que dio el religioso en la provincia y de la propia pesquisa periodística llevada adelante.

La pena que recibió es la misma que había solicitado la Fiscalía en su alegato, con argumentos basados en los informes psicológicos y psiquiátricos realizados al exobispo en el juicio oral y público que comenzó el lunes 21 de febrero, en Orán y dictó sentencia el 4 de marzo.

El religioso fue trasladado a la Unidad Regional 2, de la Policía de la Provincia, donde quedó alojado a la espera de un cupo en la Unidad Carcelaria de Orán.

Nacional Rock

Romano habló con Rosca and Roll y junto con Vero Castañares y Lautaro Maislín recordaron a Arturo Bonin. Rescatando el compromiso social del actor y haciendo un recorrido por los trabajos compartidos, se llevó a cabo un pequeño homenaje a Bonin.

LRA 5 Rosario

El actor, músico y humorista Ignacio Urtizberea\u200b, conocido popularmente como Mex, estará este sábado en el teatro municipal La Comedia (Mitre 958), con una obra que propone el encuentro entre un artista “vanidoso e insoportable” y un escritor (Marcelo Chirinos), cuya misión es escribir la biografía del actor en un solo día, según adelantó en una entrevista con Nacional Rosario.

“Estoy con unas ganas terribles, me resulta un planazo ir a Rosario, porque me encanta y hace un montón de tiempo que no voy. Hay una necesidad de encontrarse con la gente después de la pandemia”, contó el también conductor televisivo en el programa Buen Día Nacional (8 a 12 hs.). “Esta es una obra bien teatral”, aseguró.

LRA 17 Zapala

El director provincial de Fomento de la Industria del Cine de la provincia de Neuquén, Martín Ferrari, explicó sobre la convocatoria de Pulso Audiovisual, el 1° Festival provincial de videoclips. Se presentarán los 5 videoclips ganadores de una propuesta de trabajo de 2021 y se abre la inscripción para piezas musicales de autoría provincial. Para Ferrari el concurso “es muy importante porque la provincia tiene una ley de cine”.

LT 12 Paso de los Libres

Debido al aniversario de la emisora, LT 12 recibió las salutaciones enviadas desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca por parte de su titular, Julián Domínguez, junto al saludo del subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José Romero.

LT 12 Paso de los Libres

Copani estará presente el próximo domingo 20 de marzo en el festival aniversario que se llevará a cabo por los 70 años de Radio Nacional LT 12 General Madariaga.

LRA 26 Resistencia

“Estoy muy triste por la muerte de Arturo Bonín, un actor muy querido de verdad por muchísimos colegas y con una larga trayectoria en el teatro y en el cine, y muy comprometido en su vida política, ya que participó todos los años en ´Teatro por la identidad´ y en todo lo referido a los Derechos Humanos. Sobre los premios ACE estoy muy satisfecha, porque el acto volverá a ser presencial, que es la mejor forma de reunión. El evento se llevará a cabo el 28 de este mes, con transmisión por la Televisión Pública”, señaló Lafón.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Embón en cuerpo y alma”, Norberto “Ruso” Verea, conductor de radio, periodista deportivo y ex arquero de fútbol, repasó su carrera radial y deportiva y brindó su mirada sobre la sociedad. Analizó el impacto de la pandemia y reflexionó sobre la pobreza y la idiosincrasia argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Se estrenó Porno y helado, la nueva producción de Amazon Prime Video, creada, escrita y dirigida por Martín Piroyansky. La serie argentina cuenta con el regreso a la actuación de Susana Giménez, y un talentoso elenco: Sofi Morandi, Nacho Saralegui, Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo y Favio Posta. “La consigna interna para escribir la serie fue que sea libre, puede pasar cualquier cosa”, aseguró Piroyansky a este medio.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador buscará poner en cancha el mejor equipo posible. Martínez continúa entrenándose de manera diferenciada y su presencia está casi descartada, pero el resto de los habituales titulares no arrastran problemas físicos ni de suspensiones y todos estarán a disposición. La realidad es que hay un puesto en el mediocampo que todavía no tiene un dueño claro y por el mismo pelean Agustín Palavecino y Nicolás De La Cruz.

Marcelo Gallardo recién confirmará el equipo un rato antes del partido, pero todo indica que saldrían a la cancha para enfrentar al rival de toda la vida los mismos once que golearon a Gimnasia el pasado domingo. Es decir que River formaría con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz o Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Julián Alvarez.

LRA 1 Buenos Aires

La Liga Profesional de Fútbol autorizó a Boca Juniors a jugar con la camiseta alternativa, de color amarillo, el Superclásico frente a River, del domingo a las 19, por la séptima feche de la Copa de la Liga. En tanto, Rojo no participó de la práctica por precaución.

Asimismo, el entrenador Sebastián Battaglia sigue analizando variantes, para encontrar el equipo. Hoy en la práctica probó con: Rossi, Advíncula, Zambrano, Finalmente y Fabra, Medina, Pol Fernández, Ramírez y Molinas, Villa y Vázquez. También participaron del ensayo Romero y Benedetto, en lugar de Molinas y Vázquez, respectivamente.

LRA 1 Buenos Aires

El plantel de Boca retornó a los entrenamientos pensando en el superclásico del domingo, frente a River en el Monumental, desde las 19:00. Battaglia espera por los lesionados Ángel Romero y Darío Benedetto.

Asimismo, la gran incógnita es saber quién va a reemplazar al lesionado Carlos izquierdoz, en la zaga central del xeneize.

Más allá del deseo de Ángel Romero y Darío Benedetto de ser titulares en el clásico, Molinas cumplió una buena actuación y Vázquez es el goleador del ciclo Battaglia.

LRA 3 Santa Rosa

Horacio Pereyra, colaborador de la Asociación de Veteranos de Malvinas La Pampa, dio detalles de lo que será el torneo nacional de newcom que se llevará a cabo en Santa Rosa los días 18, 19 y 20 de marzo.

LRA 26 Resistencia

"La nueva comisión directiva hace menos de veinte días me dio esta posibilidad de regresar como director a la escuela de árbitros, con muchas expectativas porque a la mayoría de los árbitros de primera A y B que están yo los conozco, fueron mis colegas y además hay un montón de chicos nuevos y aspirantes así que este año va a ser un trabajo lindo. Además hay gran participación de mujeres, este camino lo inició Julia Fortín en la liga chaqueña ya hace 20 años. Ese puntapié inicial hoy da sus frutos, tenemos a la arbitra Mariana Duré que ya está en la Primera nacional, también María Ríos como asistente, muy buena participación en todos los torneos nacionales, y a las chicas que vienen detrás muy buen número y muy motivadas en la parte física, no tienen nada que envidiarles a los varones", dijo el nuevo director de la escuela de arbitraje de la Liga Chaqueña de Fútbol.

LRA 42 Gualeguaychú

Agustín Juriol, periodista deportivo de LRA42, hizo un repaso de la próxima fecha de clásicos en el futbol nacional y la implementación del var. En el ámbito local, destacó la charla panel de mujeres en el deporte que organiza el Club Juventud Unida en Gualeguaychú y comentó de partidos de básquet esta noche en el departamento.

LRA 26 Resistencia

El periodista analizó el triunfo de Chaco For Ever frente a Arsenal, y expresó: “Fue una gran alegría, especialmente porque For Ever jugó con muchos suplentes frente a un equipo de primera división. Quiero destacar la gran participación de la gente en todas las presentaciones de nuestro equipo”.