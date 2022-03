“For Ever lleva mucha alegría a la gente”

El periodista, integrante del equipo del programa Off Side de Radio Nacional Resistencia, analizó el triunfo de For Ever frente a Arsenal de Sarandí: “fue una gran alegría especialmente porque For Ever jugó con muchos suplentes frente a un equipo de primera división. Para muchos de los jugadores era la primera vez que vestían la camiseta del club y la gran satisfacción llegó en la definición por penales que es una de las características de esta Copa Argentina. Quiero destacar la gran participación de la gente en todas las presentaciones de nuestro representante”, indicó.

