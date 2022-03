Urtizberea llega a Rosario con su obra Mi amigo Mex

El actor, músico y humorista Ignacio Urtizberea​, conocido popularmente como Mex, estará este sábado en el teatro municipal La Comedia (Mitre 958), con una obra que propone el encuentro entre un artista “vanidoso e insoportable” y un escritor (Marcelo Chirinos), cuya misión es escribir la biografía del actor en un solo día, según adelantó en una entrevista con Nacional Rosario.

DESCARGAR

“Estoy con unas ganas terribles, me resulta un planazo ir a Rosario, porque me encanta y hace un montón de tiempo que no voy. Hay una necesidad de encontrarse con la gente después de la pandemia”, contó el también conductor televisivo en el programa Buen Día Nacional (8 a 12 hs.). “Esta es una obra bien teatral”, aseguró.