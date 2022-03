Comienza el Censo 2022 con estrategia bimodal

El operativo Censo Nacional 2022 ya está en marcha y Mendoza trabaja para coordinar todos los detalles del relevamiento que dará a conocer quiénes somos, cuántos somos y cómo vivimos.

En comunicación con el programa Temprano es Mejor, Daniel García, coordinador en Mendoza del Censo Digital 2022 relató que "Este censo viene con estrategia bimodal, desde las 8 de la mañana de está habilitado un link donde las personas podrán autocensarse desde cualquier dispositivo, tanto computadora, tablets o celulares. Esta parte comienza hoy y termina el 18 de mayo a las 8 de la mañana, cuando los censistas empiezan el recorrido habitual por el territorio nacional"

García dijo que "se apunta a que todas aquellas personas que tengan alfabetización digital puedan responder fácilmente, el cuestionario es bastante intuitivo. No reviste gran confidencialidad y está resguardada por una ley de confidencialidad. De todas maneras contemplamos que hay muchas personas que no podrán acceder por no tener dispositivos o falta de conectividad, por lo tanto se seguirá trabajando como en los Censos anteriores, con el recorrido habitual para que todas las personas puedan responder"

El entrevistado destacó además que, "luego de completado el censado digital recibirán la visita del censista igualmente. Recibirán por correo electrónico un código alfanumérico de 6 dígitos. Ese código nos estarán pidiendo por nuestra casa el 18 de mayo. En ese momento se considera que termina el censo. Esas preguntas serán más breves".

