Diario de Radio Nacional 16/11/21

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Casa Rosada. Alberto Fernández recibió a Jorge Capitanich y a Martín Insaurralde

LRA 1 Buenos Aires - Lucha contra el coronavirus. Avanzan los proyectos para la producción de vacunas nacionales

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MELELLA, gobernador de Tierra del Fuego: “El Frente de Todos

ganó por casi 11 puntos”

LRA 1 Buenos Aires - EMILIO PERSICO, sobre el Día de la Militancia. Aseguran que la marcha será “masiva y de unidad”

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA MONTENEGRO, diputada de la ciudad de Buenos Aires:

"Hay que resolver las consecuencias sociales de la pandemia y de Macri"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO VILCA, legislador electo: "Es meritorio que un laburante haya podido lograr una banca"

LRA 13 Bahía Blanca - NICOLAS DEL CAÑO, diputado nacional electo: "Es la mejor elección que hemos hecho con el Frente de Izquierda"

LRA 1 Buenos Aires - Sobreviviente de la ESMA. Entrevista a Rosita Soffiantini

LRA 1 Buenos Aires - Encuentro en Casa Rosada. Analizan proyectos para la producción de vacunas en el país

LRA 42 Gualeguaychú - Coronavirus. Avanza la vacunación en niños, adolescentes y mayores

LRA 1 Buenos Aires - Siempre es hoy. 16 de noviembre de 1974

LRA 1 Buenos Aires - Una alternativa energética. Argentina invierte en Hidrógeno Verde

LRA 42 Gualeguaychú - Editorial. La anti política: "La política es una basura, pero nuestros políticos no"

LRA 1 Buenos Aires - El editorial de MARIO GIORGI: "Segunda parte para evitar el segundo tiempo”

LRA 6 Mendoza Quino - Elecciones presidenciales 2021. Los residentes chilenos en Mendoza podrán ejercer su derecho al voto

LRA 1 Buenos Aires - Entrevista. José Natanson analizó similitudes entre Alberto Fernández y Raúl Alfonsín

LRA 7 Córdoba - VALERIA BRUSCO, politóloga: "El componente afectivo tiene más peso que el ideológico a la hora de votar"

LT 11 Concepción del Uruguay - MARCELO CASARETTO: "Las elecciones pasaron, y ahora la responsabilidad es seguir gobernando"

LRA 3 Santa Rosa - MIGUEL GÓMEZ, de Agricultura Familiar: "Hay que trabajar en desconcentrar la producción de alimentos"

LRA 6 Mendoza Quino - LILIANA PAPONET: "Necesitamos tener una reunión para reinventarnos"

LRA 13 Bahía Blanca - ROMINA PIRES: “Algo se dijo el domingo en las urnas. La gente quiere que trabajemos”

LRA 13 Bahía Blanca - María Apólito. Producción de vacunas, creación de empleo y más

LV 8 Libertador - Política económica. ¿El FMI ganó las elecciones?

LRA 1 Buenos Aires - HÉCTOR DAER: “El Día de la Militancia será una muestra de apoyo al proceso político”

LRA 9 Esquel - Anunciaron la prórroga en el Boletín Oficial. Ley Ovina: se destinarán 850 millones de pesos para el sector

LU 4 Patagonia - Paridad de género. Imponen una medida cautelar por una banca de Juntos por el Cambio

LT 12 Paso de los Libres - Hospital San José. Comenzó la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 para el personal de Salud

LRA 1 Buenos Aires - ESTEBAN SANZIO: "El resultado de la elección demuestra que el FdT está más vivo que nunca"

LT 14 Paraná - HUGO BALLAY: “Se vienen dos años importantes en lo económico”

LRA 26 Resistencia - MARIELA QUIRÓS: “En estas elecciones la militancia trabajó en defensa del proyecto”

LRA 1 Buenos Aires - Entrevista a LUIS TAGLIAPIETRA. ARA San Juan: “Lo que más nos importa saber es la verdad de lo que ocurrió”

LRA 1 Buenos Aires - JOSÉ LUIS GIOJA: "Aprendimos una lección y estamos comprometidos con nuestro pueblo”

LRA 26 Resistencia - Doctor Darío Gómez. Nuevos tratamientos orales para combatir el COVID-19

LRA 9 Esquel - Contra el COVID-19. Comenzó formalmente la vacunación con la dosis de refuerzo en Esquel

LRA 26 Resistencia - VALERIA CARRERAS, abogada: “Van a pasar cuatro o cinco años hasta que se sepa la verdad sobre el ARA San Juan”

LRA 1 Buenos Aires - Desigualdad y la exclusión. Organizaciones de DDHH latinoamericanas le piden a la OEA actuar en Guatemala

LRA 26 Resistencia - Nicolás Slimel. Proyecto de condonación de deudas para pequeños y medianos productores

LRA 1 Buenos Aires - El editorial de MARIO WAINFELD. ¿Quién ganó el domingo? ¿Quién gana en 2023?"

LRA 53 San Martín de los Andes - Juan Farías, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Jornadas nacionales de capacitación de la UTEP

LRA 43 Neuquén - Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche. Reclamaron que se prorrogue la Emergencia Territorial Indígena

LRA 30 Bariloche - Julieta Wallace, concejala de Bariloche por el Frente de Todos. El peronismo rionegrino llamó a la reflexión, tras el resultado en las urnas

LRA 2 Viedma - Eloise Gaido, subsecretaria de Desarrollo Territorial de Patagones. Se brinda ayuda con fondos nacionales a los productores de Patagones

LRA 8 Formosa - En la capital de la provincia. Los residentes de 50 años en adelante recibieron la dosis adicional

LRA 5 Rosario - Diego Añaños, politólogo. La periodista de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, estará en el Senado

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - OMAR BECERRA, secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de Ushuaia: "Los vecinos defendieron el futuro con su voto”

LRA 4 Salta - ABEL CORNEJO, ministro de Seguridad y Justicia de Salta: “Yo no tengo relaciones con personas vinculadas al tráfico de drogas”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, con quien dialogó sobre el triunfo electoral en esa provincia, y también sobre las obras de infraestructura en ejecución y las proyectadas para ese distrito. Durante el encuentro, Capitanich le comentó al primer mandatario, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que se quedará en Buenos Aires para formar parte del acto por el Día de las Militancias, el cual se realizará en la Plaza de Mayo.

Luego, Fernández se reunió con el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con quien repasó los resultados de las elecciones legislativas, y coordinó las principales líneas de trabajo en ese distrito.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional oficializó la creación de la Mesa Interministerial para la Investigación, Desarrollo y Producción de Vacunas, Tratamientos, Diagnóstico y otras Tecnologías Sanitarias, cuyo objetivo será "promover la investigación, desarrollo y producción de tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y control del SARS-CoV-2”.

La Mesa Interministerial fue creada por una resolución conjunta, que firmaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la cual fue publicada en el Boletín Oficial.

LRA 1 Buenos Aires

Merella, gobernador de Tierra del Fuego, se refirió a los resultados de los comicios nacionales en el distrito, donde el Frente de Todos revirtió una derrota de 3,5 puntos sufrida en las PASO y se impuso por casi 11 puntos de diferencia sobre Juntos por el Cambio. "Es un gran apoyo al Gobierno nacional", afirmó Gustavo Melella, al tiempo que le atribuyó los resultados "al gran trabajo de toda la militancia, yendo casa por casa".

Tras señalar que "se trabajó en la memoria cercana, recordando lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio", el funcionario dijo que se hizo hincapié en "las acciones positivas del Gobierno nacional en la provincia". En ese marco, resaltó que "el pueblo fueguino reconoció" la gestión del presidente Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, confirmó la asistencia de la organización a la marcha por el Día de la Militancia, y adelantó que la convocatoria de mañana tendrá una “imagen de masividad”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, evaluó los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo anterior en todo el país, en las que resultó electa para cumplir un nuevo mandato, a partir del próximo 10 de diciembre en la legislatura porteña.

Montenegro reivindicó “la campaña de cercanía, de mucha presencia y el ida y vuelta con el territorio” a la hora de marcar una mejora respecto a los votos obtenidos en las PASO, y aclaró que con los resultados logrados “el pueblo nos marcó que este es el camino que debemos seguir”.

LRA 1 Buenos Aires

A pocos días de que finalice su mandato como legislador jujeño, Alejandro Vilca fue electo diputado nacional y asumirá el próximo 10 de diciembre una banca en la Cámara Baja, tras obtener el 25,08 % de los votos en representación del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U), el cual se ha constituido en la tercera fuerza a nivel nacional.

Al hacer una evaluación de los comicios en los que fue votado por uno de cada cuatro jujeños, Vilca consideró “histórico” el desempeño de esa fuerza política en la provincia y, en ese sentido, reivindicó como “meritorio que un laburante haya podido lograr una banca”.

LRA 13 Bahía Blanca

Nicolás del Caño, referente del FIT y diputado electo por la provincia de Buenos Aires, dijo: "Conseguimos una elección muy importante en todo el país siendo la tercera fuerza y ratificando las PASO a nivel nacional. Las conquistas parlamentarias que hemos logrado son al servicio de las luchas que dan las mujeres, los trabajadores y la juventud, en defensa del medio ambiente".

Luego, el referente de la izquierda aseguró que tuvieron una buena elección en Jujuy, siendo la segunda fuerza con más del 25 % de los votos, y obteniendo un diputado nacional. "La elección en la provincia de Buenos Aires nos permitió crecer significativamente, colocando diputados en el Congreso", expresó finalmente el representante del FIT en Radio Nacional Bahía Blanca.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Historias fragmentadas”, Conrado Geiger entrevistó a Ana María Soffiantini, sobreviviente de la ESMA y desaparecida entre 1977 y 1979, también conocida como Rosita.

En una nota realizada en el Predio de la Memoria y los Derechos Humanos, ex ESMA, lugar en el que estuvo detenida, Rosita contó su vida anterior al secuestro, sus primeros pasos en la militancia peronista, los hechos que se sucedieron hasta su detención y lo vivido en la ESMA.

LRA 3 Santa Rosa

El titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), Miguel Gómez, realizó un balance de su visita a La Pampa, que incluyó un recorrido por los proyectos que se están desarrollando en La Maruja, Santa Isabel y General Pico, expresando: “Hay que trabajar fuertemente en desconcentrar la producción de alimentos”.

LRA 7 Córdoba

La politóloga Valeria Brusco consideró que tras su victoria en las elecciones, la versión local de Juntos por el Cambio se pronunció en favor de una mirada federal, además de sembrar interrogantes acerca del futuro del eventual proyecto de “nacionalización” de la gestión de Hacemos por Córdoba.

En cuanto a los factores que explican el triunfo de la coalición opositora en zonas de exclusión y pobreza, teniendo en cuenta la experiencia en el Gobierno nacional durante la administración de Mauricio Macri, Brusco explicó: “En los últimos años se dio el fenómeno del componente afectivo antes que el ideológico, y eso lo venimos estudiando".

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, explicó de qué se trata la tarea de la Comisión Interministerial que buscará avanzar en los proyectos de la producción nacional de vacunas contra el coronavirus, con la finalidad de desarrollar medicamentos propios con mayor valor agregado.

“Institucionalizamos la conexión que teníamos entre todos los ministerios para coordinar las tareas que venimos haciendo en estos casi dos años de pandemia”, expresó Apólito.

LRA 1 Buenos Aires

Daer, secretario general de la CGT, se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada y, tras el encuentro, dijo que asistirán mañana en el Día de la Militancia “todos los sectores del movimiento obrero, de los movimientos sociales y del peronismo”.

Luego, el sindicalista agregó: “Será una muestra de apoyo a un proceso político que encabeza el presidente Fernández”.

LRA 1 Buenos Aires

A cuatro años del hundimiento del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes, declaró que cuando notan que “la justicia no avanzó” en la causa, se “encienden todas las alarmas”.

En ese contexto, el abogado sostuvo: “Lo que más nos importa y necesitamos es saber la verdad de lo que ocurrió”, indicando que encontró “una señal de la operación política sobre la justicia", y luego agregó: “La jueza tampoco avanzó sobre el ex presidente Mauricio Macri y sobre el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos por San Juan, José Luis Gioja, se anticipó a los festejos por el Día de la Militancia, y también analizó los resultados electorales, diciendo: "La política se trata de encontrar soluciones para tienen nuestro pueblo y para eso hay que dialogar, pero se tienen que dar las condiciones. El peronismo siempre estuvo del lado del trabajador”.

Luego, el diputado agregó: “En mi generación pintábamos ´Perón vuelve´ y ´Perón volvió´, y recuperamos un montón de cosas. Debemos volver a nuestro pueblo. Nosotros festejamos porque seguimos siendo la primera minoría, y casi empatamos en la provincia. Aprendimos una lección y estamos comprometidos con nuestro pueblo”. Sobre el acto a desarrollarse, Gioja señaló: “Vamos a festejar el Día del Militante. Hay que reconstruir la Argentina, ponerse de pie, y el Gobierno tiene que hacer todo lo que prometió, y que no se pudo hacer antes por la pandemia”.

LRA 26 Resistencia

Carreras, abogada de familiares de los 44 tripulantes muertos del ARA San Juan, explicó el estado de situación de las investigaciones sobre su hundimiento, señalando: “La causa avanzó muchísimo después de las audiencias de alegatos del año pasado, las cuales determinaron la responsabilidad penal de Mauricio Macri, del ministro de Defensa y del jefe de la Armada, quienes habían sido anteriormente exculpados, y se ordenó que se siga la investigación con la realización de pericias de las 67 mil imágenes que se tenían del naufragio”.

Luego, la abogada agregó: “Hasta hoy hay cinco causas por diferentes motivos, todos relacionados con el ARA San Juan, y la verdad los argentinos la tendremos recién dentro de cuatro o cinco años, porque estamos frente a un complot que se verifica en el encubrimiento de la Armada”.

LRA 1 Buenos Aires

Wainfeld analizó los resultados de las elecciones del domingo pasado, y explicó qué es lo que celebraron el oficialismo y la oposición.

"El Frente de Todos obtuvo alivio por los resultados en la provincia, tuvo respuestas y realizó un trabajo territorial escuchando a la gente", destacó el periodista, y luego añadió: "Por su parte Juntos por el Cambio celebró el resultado en general, que obtuvieron más votos y que el FdT perdió el quórum en el Senado. La elección de 2023 depende más del Gobierno que de la oposición".

LRA 43 Neuquén

Nehuel explicó que el próximo martes 23 se vence la prórroga de la norma que impide que se lleven adelante los desalojos, y si la medida se interrumpe, se prevé una ola de criminalización. “Ante la falta del censo es urgente que se trate el tema en el Congreso”, señaló Nahuel.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el primer encuentro de la Comisión Interministerial, el cual buscará avanzar en distintos proyectos de producción nacional de vacunas contra el coronavirus y hacia el desarrollo de medicamentos propios con mayor valor agregado.

De la reunión que se realizó en Casa Rosada participaron los titulares de las carteras de Salud, Carla Vizzotti; Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

LRA 42 Gualeguaychú

Hugo Giménez, coordinador Departamental de Salud de Gualeguaychú, informó sobre el avance de la campaña de vacunación en niños y adolescentes, y luego se refirió a las dosis adicionales para inmunocomprometidos y mayores.

LT 12 Paso de los Libres

La doctora Lina Altamira, expresó que comenzó la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 para el personal de Salud del Hospital San José. Tras esto, la profesional informó que será inoculado el personal de Salud privada y el de Salud municipal, incorporándose posteriormente a los mayores de 70 años.

LRA 26 Resistencia

El doctor Darío Gómez se refirió a la aprobación de los nuevos medicamentos orales para tratar el coronavirus, indicando: "En estos últimos días se aprobaron medicamentos orales y comienza una nueva etapa del tratamiento contra el coronavirus, más allá que las vacunas son la herramienta fundamental para el control de la pandemia”.

LRA 9 Esquel

El epidemiólogo Emiliano Biondo, perteneciente al Área Programática Esquel, se refirió a la continuidad del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 para residentes de la ciudad.

Bajo los lineamientos presentados por el Ministerio de Salud del Chubut, se inició la vacunación con la dosis de refuerzo mediante demanda voluntaria para las personas mayores de 70 años y para el personal de Salud, que hayan recibido su segunda dosis hace más de seis meses.

LRA 8 Formosa

En cumplimiento con la Campaña de Vacunación contra el COVID-19 prevista para noviembre, recibieron la tercera dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca los residentes de la ciudad de Formosa de 50 años en adelante que hayan completado su esquema con la primera y la segunda dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas, transcurridos los 28 días de la última aplicación.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Hace 47 años son repatriados de España los restos de Eva Perón.

LRA 42 Gualeguaychú

Luis Molinuevo, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, analizó el mensaje anti política de candidatos que, entre discursos que se parecen más a una función de stand up o mensajes de odio de clases, consiguen cautivar a gran parte del electorado.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre la nueva etapa que encara la coalición gobernante, los desafíos que enfrenta y las razones del oficialismo para considerar un triunfo los resultados electorales del domingo anterior.

LRA 6 Mendoza Quino

Eduardo Schott, cónsul de Chile en Mendoza, se refirió al desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de noviembre para aquellos ciudadanos chilenos que se encuentran residiendo en la provincia y quieran participar de los comicios.

Luego, Schott habló sobre la habilitación de las fronteras terrestres para el próximo 1° de enero, diciendo: “Aún no tenemos confirmación oficial de la apertura”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de las elecciones, el periodista describió los parecidos en el contexto de gestión entre Alberto Fernández y Raúl Alfonsín, diciendo: “La principal línea que veo en común es un gobierno de voluntad progresista sometido a una serie de restricciones financieras fuertes, el cual duda sobre hacer un ajuste o no”.

Luego, Natanson remarcó que, como en la década del 80, hay un escenario político con “dos jugadores como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”, agregando sobre la oposición: “Considera que hay que bajar los subsidios y cambiar la legislación laboral, y esa agenda no es muy diferente de la que plantea el Fondo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El diputado nacional Marcelo Casaretto se refirió al resultado de las elecciones de medio término, diciendo: "Creo que en Entre Ríos tenemos que hacer un análisis profundo de lo que pasó y de cómo seguir", y luego agregó: "Las elecciones pasaron, y ahora la responsabilidad es seguir gobernando".

LRA 6 Mendoza Quino

La recientemente electa diputada nacional por el Frente de Todos, Liliana Paponet, analizó los resultados electorales, y luego afirmó que es necesario tener una reunión con los distintos sectores del peronismo “para reinventarnos y acercarle una mejor propuesta a los mendocinos y mendocinas”.

LRA 13 Bahía Blanca

La concejala de Bahía Blanca, Romina Pires, se refirió a las elecciones legislativas, en las cuales el Frente de Todos cayó frente al oficialismo, diciendo: “No hay responsables concretos de la derrota, aunque creo que algo se dijo en las urnas el domingo. La gente quiere que trabajemos para darle respuestas a los problemas que surjan”.

LRA 9 Esquel

El contador Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, hizo referencia a la prórroga y al trabajo realizado para modificar los artículos, cuyo objetivo ha sido poder hacerla más funcional a la ley.

Entre el articulado de la Ley Ovina hay un dato importante, el cual fija un monto de 850 millones de pesos para financiar al sector, y además deja abierta la posibilidad de futuras actualizaciones. De esta manera el monto pasa de 20 a 850 millones de pesos.

LU 4 Patagonia

Ignacio Torres, quien fue elegido senador nacional por Juntos por e Cambio, deberá dejar su banca de diputado a partir del próximo 10 de diciembre, en tanto se ha generado una polémica por quién será su remplazo.

Aunque se ha difundido que la banca le corresponde a Matías Taccetta, Claudia Riveros, ex candidata y referente de la UCR, avanzó en un planteo judicial “porque en el acta de proclamación la primera titular era Torres y la segunda era yo, mientras Taccetta estaba como suplente. En esto se basa el planteo que se va a realizar, el cual será acompañado de una medida cautelar de no innovar”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente del partido de Baradero, Esteban Sanzio, destacó la marcha por el Día de la Militancia que se realizará mañana con destino a la Plaza de Mayo, y luego expresó: "Es un día muy significativo, que tiene que ver con un reconocimiento al trabajo que hicieron los compañeros y las compañeras".

Después, tras resaltar que, en comparación con los resultados obtenidos en las PASO por el Frente de Todos, "hubo una recuperación enorme en muchísimos municipios” , Sanzio subrayó: "El resultado de la elección y el reencuentro con los compañeros demuestra que nuestro espacio está más vivo que nunca".

LT 14 Paraná

Ballay, ministro de Economía de Entre Ríos, expuso ante la comisión ampliada de diputados y senadores sobre el tratamiento de la Ley de Presupuesto, diciendo: “Expresamos todas las necesidades de los sectores dentro del proyecto, y después viene la posibilidades de ejecutarlo el año próximo. Empiezan dos años importantes en lo económico, y el hecho de haber pasado las elecciones va a tranquilizar los mercados”.

LRA 26 Resistencia

Quirós, diputada electa por el Frente de Todos, analizó el resultado de las elecciones del 14 de noviembre pasado y el trabajo que vendrá, expresando: “Tenemos dos años intensos por delante. Debemos seguir el trabajo y lo haremos buscando el consenso como lo dijeron el gobernador Capitanich y el presidente Alberto Fernández, con la finalidad de tener un Chaco en desarrollo y en crecimiento”.

Luego, Quirós agregó: “Mañana, 17 de noviembre, será el Día del militante y nosotros lo adelantamos al 14 de noviembre en las elecciones, cuando se vio a esa militancia en su plenitud”.

LRA 1 Buenos Aires

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el Caribe se unieron para llevar su voz en defensa de los derechos humanos a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual se desarrolló en Guatemala.

Entre las once demandas que le presentaron al organismo se encuentran la necesidad de ampliar los derechos de las mujeres, de las minorías y de los grupos discriminados; la protección del medio ambiente, la separación de la religión de los Estados, el fortalecimiento democrático y la atención a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En tanto, Iduvina Hernández, activista defensora de los derechos humanos de Guatemala, se refirió, entre otros temas, a los riesgos que implica defender los derechos de las personas en su país.

LRA 30 Bariloche

Wallace realizó un análisis luego de las elecciones de medio término en todo el país, expresando: “De cara al futuro es importante reflexionar sobre las herramientas que surgen del propio Frente para la Victoria en su momento. Hay un descontento en gran parte de la militancia".

LRA 2 Viedma

Gaido informó que continúa la convocatoria a los pequeños y medianos productores agropecuarios del distrito de Patagones, con el objetivo de inscribirse en el Programa “Fondo Rotatorio 2021".

LRA 5 Rosario

Añaños realizó un análisis de los resultados electorales en Santa Fe, donde la candidata de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, se impuso en senadores con el 40 % de los votos. “Es un trabajo de campaña sobre la nada”, aseguró el experto.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario habló de las elecciones legislativas, y dijo: "Con mucha responsabilidad logramos que nuestra propuesta sea acompañada en un momento tan especial para la Argentina”.

LRA 4 Salta

Cornejo negó tener vínculos con el martillero Eduardo Torino, quién está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, junto a los hermanos Castedo.

“Es un mecanismo utilizado para amedrentar a jueces que luchan contra el narcotráfico”, señaló Cornejo.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Tras su anuncio, el “Proyecto Pampas” despertó una serie de interrogantes vinculados a los usos y aplicaciones del hidrógeno. Se trata de la iniciativa para desembolsar una millonaria inversión por parte de Fortescue Future Industries (FFI) con el objetivo de desarrollar la producción de hidrógeno verde en Río Negro y convertir a la provincia en un polo mundial exportador del elemento al año 2030.

Ricardo Lauretta, docente y responsable del Laboratorio de Energía del ITBA, Hablo sobre el hidrógeno verde, y este nuevo desafió que emprende la república Argentina junto a Australia y explicó como sera el ciclo que se producirá en Argentina, señalo que se parte de agua y se vuelve al agua y la posibilidad que esté sea sin contaminación alguna.

LV 8 Libertador

El economista Juan Manuel Gispert analizó lo ocurrido en las elecciones de medio término, expresando: “El mensaje del presidente de la Nación, en su discurso grabado, marcó como eje central el diálogo. Alberto, no solamente manifestó una cuestión constructiva, sino que el dato más importante fue la presentación de un plan económico acordado con Cristina, con todos los partidos del Frente de Todos y con el Fondo Monetario Internacional”.

LRA 26 Resistencia

El diputado Nicolás Slimel se expresó sobre el proyecto de condonación de deuda a pequeños y medianos productores, diciendo: "Hubo una política del Gobierno chaqueño donde en 2020 se había establecido un margen de condonación de deuda a todos los productores ganaderos y agropecuarios en la provincia que reunían ciertas condiciones, con un monto equivalente a 150 millones de pesos. Luego, se elaboró un nuevo proyecto, que hemos firmado casi todos los legisladores del Frente Chaqueño, mediante el cual se incorpora en este listado nominal a las cooperativas agrícolas y a los productores ganaderos que habían quedado afuera en su momento, con un monto similar y una cifra importantísima”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Farías se refirió a las jornadas de capacitación sobre economía popular, realizadas en las instalaciones del Hotel del Sol, en San Martín de los Andes, indicando que está confirmada la asistencia de integrantes de la organización provenientes de todo el país.

Sociedad | Volver al inicio

NORTE GRANDE

El periodista y escritor revisionista, Daniel Parcero, en diálogo con NORTE GRANDE, adelantó lo que será la presentación de su libro “Seccional La Casualidad ATE Salta”. El acto se realizará en la sede de ATE Salta este miércoles a las 18. Además del autor, participarán trabajadores sobrevivientes de esa mina y sus familias.

"El libro trata sobre un complejo minero, campamento azufrero, que fuera el depósito azufrero más importante de la Argentina. Fue cerrado por un decreto dictatorial en 1979 que buscaba que fuéramos un país cada vez más dependiente", señaló el autor.

LT 14 Paraná

El evento comenzó ayer, lunes 15 de noviembre, en forma presencial en Santo Domingo, República Dominicana. El tema principal es la lucha por el derecho a la salud, el hábitat y la vida, ante el avance del neoliberalismo y la resistencia esperada del Movimiento Popular, durante y después de la pandemia.

José Selig Ripley, integrante por la República Dominicana de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Pública (ALAMES), manifestó: “El concepto de salud pública no es lo mismo que el de salud colectiva. Preferimos hablar de salud colectiva, la cual es entendida como aquel desarrollo de potencialidades humanas, históricas y socialmente determinadas”.

LRA 3 Santa Rosa

Hasta el 19 de noviembre se conmemora la Semana Mundial de la Prematurez, una oportunidad para visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de los y las bebés que nacen antes de tiempo. En tanto, Cintia Jacobi, directora de Maternidad e Infancia de La Pampa, se refirió a la importancia del evento.

LRA 27 Catamarca

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Prematuro, pero el acontecimiento se hace extensivo a toda la semana.

En tanto, la doctora Verónica Di Giovanni, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia, explicó la finalidad de esta fecha, señalando: “Esto comenzó para visibilizar cuales eran los derechos de atención y asistencia de los niños y las niñas prematuros. Luego, se fue extendiendo, y el lema de este año apunta a la prevención de la prematurez (‘Cuidar para prevenir’)”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Luis Quintero, jefe del Departamento de Educación y Promoción de Salud de Concepción del Uruguay, se refirió al operativo de salud que se realizará en el marco de la jornada de prevención contra la diabetes.

LT 11 Concepción del Uruguay

Germán Suárez, integrante de Infancias Compartidas, se refirió a las diversas situaciones que viven los padres y las madres que tienen impedimento de contacto con sus hijos.

El próximo 20 de noviembre se conmemorará el Día de los Derechos de la Infancia, y en ese marco Infancia compartida de Concepción del Uruguay invitó a una jornada nacional de concientización, la cual se llevará a cabo en simultaneo en distintos puntos del país.

LT 12 Paso de los Libres

Hermindo González, abogado de la familia de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que había desaparecido el domingo en la madrugada, en el marco de una razia policial en la costanera de la ciudad de Corrientes, explicó la situación judicial, refiriéndose al estado de la causa.

LU 4 Patagonia

Fabiana Lescano, madre de uno de los 44 tripulantes del submarino hundido, llegó a Comodoro Rivadavia en el marco del cuarto aniversario de la tragedia.

Lescano explicó por qué eligió la ciudad para poder tomar contacto con el recuerdo de su hijo. señalando: “Tomamos la decisión hace un par de meses, porque acá se traza una línea recta con ellos. Entonces, me dije: ´Quiero estar ahí´, porque acá también es donde se realizó la búsqueda”.

LRA 27 Catamarca

Radio Nacional Catamarca firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, con el objetivo de brindar distintas capacitaciones a los trabajadores de la emisora en materia de tecnología y acceso a las nuevas herramientas digitales.

En este sentido, la directora de la radio, Sonia Luna, y la titular de la cartera tecnológica, Eugenia Rosales Matienzo, expresaron sus opiniones sobre la nueva actividad a desarrollarse.

LRA 22 Jujuy

El Ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín, informó: "Ayer, aproximadamente a las 20 horas, se escaparon de la comisaria de Alto Comedero 11 detenidos, de los cuales siete fueron recapturados, mientras se está haciendo un rastrillaje intenso por toda la capital y las localidades aledañas para recapturar a los demás”.

LRA 29 San Luis

Se cumplió el cuarto aniversario de la desaparición del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo, en tanto Ariel Alcaraz, padre del marino Fabricio Alcaraz Coria, expresó: "Estamos esperando que salga la verdad por sobre todas las cosas".

LRA 21 Santiago del Estero

Se conmemoró el cuarto aniversario del hundimiento del ARA San Juan en aguas del Mar Argentino y Lourdes Melián, hermana de uno de los tripulantes del submarino, recordó a David con mucha tristeza y con la esperanza que se haga justicia.

LRA 4 Salta

Comienza la diplomatura en interpretación y traducción intercultural wichí/castellano para el acceso a la justicia. Esto fue posible en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, y la Diplomatura surge como respuesta a las demandas y necesidades planteadas por miembros de las comunidades indígenas del pueblo wichí en espacios de formación y reflexión, organizados por el Consejo WichíLhämtes (CWLh), en los que se evidenció la necesidad de contar con intérpretes y traductores bilingües e interculturales dentro del sistema judicial.

LRA 52 Chos Malal

El gremialista Marcelo Guagliardo se refirió a la nota que le presentaron a las autoridades del Gobierno de Neuquén, pidiendo una convocatoria para la discusión salarial y las condiciones laborales generales. "Son casi 50 las escuelas que no tienen presencialidad por cuestiones de infraestructura", expresó el secretario.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario confirmó que a partir del ciclo lectivo 2022, 250 escuelas, entre públicas y privadas, se incorporarán al modelo pedagógico de innovación.

"Son nuevas metodologías de educación. Es trabajar en el desarrollo de todas las ciencias, pero a través de lo maker", comentó Aranda.

LRA 57 El Bolsón

El conflicto es por las tierras que el gobierno de Río Negro le otorgó a la cooperativa telefónica de El Bolsón. Se trata de terrenos ubicados en arroyo Las Minas, sobre la naciente del río Chubut, lugar en donde se erigió un cementerio de la comunidad Cayunao.

En tanto, el presidente de Coopetel relató cómo accedieron al terreno.

LT 14 Paraná

El Parque Industrial Municipal Sustentable de Gualeguaychú se instalará sobre la Autovía Artigas, y será el primero de Entre Ríos que no genere residuos líquidos.

En tanto, Carlos García, secretario de Obras y Servicios Públicos de la ciudad, informó sobre el avance de los trabajos en el predio.

LU 23 Lago Argentino, Calafate

Puig se refirió a la creación de la nueva carrera pensada desde Santa Cruz, y dijo: “Interpela a otras especialidades y tiene como objetivo que los egresados puedan administrar la generación, la producción y la distribución de la energía”.

LRA 25 Tartagal

Residentes del Hospital San Vicente de Paul de Orán realizaron una fiesta en la terraza del nosocomio el sábado anterior cerca de las 4 horas, según consta en la denuncia.

Ante lo ocurrido la diputada electa, Ramona Riquelme, lamentó la situación y manifestó que los residentes deberían ser desvinculados del establecimiento.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Belén Biré, responsable del Área de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Gualeguaychú, brindó detalles sobre la jornada organizada por el programa municipal Juguemos por la Equidad de Géneros, donde se vivió una nueva edición de picaditos y charlas de fútbol femenino para el fortalecimiento del mismo. La jornada se denominó Nosotras y el fútbol donde participaron más de 90 jugadoras.

En diálogo con Ronda Federal, Biré destacó la importancia de llevar adelante jornadas con perspectiva de género y allí trabajar sobre los derechos de todas las personas. “Estuvimos trabajando las problemáticas de género en lo deportivo”, explicó.

LRA 28 La Rioja

Goycochea, referente de la organización feminista de La Rioja, dijo que se convocó a una asamblea abierta para organizar la marcha del próximo 25 de noviembre, agregando que las integrantes de la agrupación están muy doloridas por los hechos sucedidos en las últimas 24 horas en la provincia, donde fallecieron dos menores en La Rioja, más una joven de 15 años que apareció sin vida en Chamical.

LRA 1 Buenos Aires

Las mujeres policías de Santa Fe cuentan con herramientas que apuntan a remover los obstáculos para su permanencia y ascenso dentro de la institución. El traslado temporal del personal durante el período de gestación y lactancia para que puedan estar cerca de sus viviendas, más la ampliación del tiempo para participar de los concursos de ascensos policiales en caso de estar transitando su período de embarazo, posparto y lactancia, son dos de las medidas que aprobó el gobierno provincial.

En tanto, la subsecretaria de Bienestar y Género de la policía de Santa Fe, Natacha Guala, subrayó la importancia de estas medidas.

LRA 17 Zapala

El 19 de noviembre se conmemora el Día del Grito Global contra el Abuso Sexual en las Infancias y en Neuquén se realizarán dos marchas: una en la Capital y la otra en San Martín de los Andes.

“Los abusos sexuales a las infancias son una práctica social encubierta, silenciada”, señaló Acebedo.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de concretar un relevamiento para conocer cómo es la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país, la Red Federal de Periodistas Feministas, concentrada en 14 provincias de nuestro territorio, lanzó una campaña informativa denominada "La Ley dice".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Berti es argentino y vive en París desde hace veinte años. Nacido en Buenos Aires en 1964, comenzó su carrera como periodista y no hay prácticamente género literario o trabajo con la palabra en la que no haya incursionado con calidad y talento. Cronista, guionista, ensayista y narrador, su trabajo como periodista especializado en música y cultura quedó atrás en el tiempo y hoy sus libros tienen prestigio y reconocimiento internacional. Su primer libro, a mediados de los 90, fue un conjunto de relatos, Los pájaros y luego llegaron Agua, La mujer de Wakefield, Todos los funes, La sombra del púgil, Un padre extranjero, Faster, Rockología, La máquina de escribir caracteres chinos y Por, entre otros libros.

LRA 1 Buenos Aires

Explicó que el trastorno de la comunicación que “es una alteración en la fluidez oral y que puede ser multifactorial, pero puede ser determinante la genética”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 62 años fallecía en Buenos Aires el pintor y dibujante Florencio de los Ángeles Molina Campos.

LRA 27 Catamarca

La artista catamarqueña Bren Coll, radicada hace diez años en Córdoba, logró quedarse con el codiciado premio que otorga cada año la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines de esa provincia, el cual distingue a la Mejor Artista Folclórica del año.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Cultura de la Nación, en conjunto con la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes, llama al “Concurso Nacional a la Innovación y Transferencia en Desarrollo para Industrias Culturales”, con el objetivo de seleccionar diez proyectos de base tecnológica para el desarrollo de hardware y/o software.

El vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes y rector electo, Alfredo Alfonso, dio detalles al respecto, expresando: "Se trata de canalizar muchas de las cosas que los y las estudiantes generan y otorgar una oportunidad en todo el país".

LRA 1 Buenos Aires

En su última novela, cuyo título es "Pecadora", Canale retrata a Camila O’Gorman, quien nació en 1828. Un personaje femenino intrépido e idealista, que luchó hasta el final contra las crueles imposiciones que pretendían cercenar su libertad.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luego de un fin de semana libre en medio de esta mini pretemporada que La Academia lleva adelante en Avellaneda, debido a que no hubo fútbol local con motivo de las elecciones legislativas en la Argentina, el plantel retorno a los entrenamientos con la mira puesta en Colón de Santa Fe.

El conjunto que conduce Fernando Gago comenzó la semana con tareas en el gimnasio para todos. Luego, en la cancha auxiliar del estadio, hubo trabajos tácticos y de posesión.

Con respecto a los jugadores que arrastran lesiones de distinto grado, Gustavo Cortez trabajó en el campo de juego con pelota, en tanto Exequiel Schelotto y el juvenil Gastón Viera realizaron kinesiología y gimnasio.

Racing recibirá al Sabalero en el Cilindro el próximo domingo 19:15 hs, en el marco de la 21º fecha del torneo de La Liga Profesional.

LRA 57 Bolsón

El equipo de El Bolsón, Jabalíes Rugby Club venció por un contundente 49 a 12 a Pehuenes de Bariloche y sumó su quinto triunfo consecutivo que lo dejó a un solo partido de quedarse con el Torneo Regional zona cordillera. El último paso será ante Dinos en Plaza Huincul y todo hace pensar que el título no se le va a escapar ya que el conjunto de nuestra ciudad viene jugando en gran nivel y es el único invicto del torneo.

LRA 1 Buenos Aires

Leonardo Olivera, es muralista y participó de un homenaje a Diego Maradona junto a Matías De Brasi y Sergio Condorí en el barrio porteño de Chacarita.

Pero el trabajo, que se encontraba en una pared en la esquina de Santos Dumont y Guevara fue cubierto con pintura gris por una cuadrilla del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires custodiada por efectivos de la Policía Federal

El mural había sido realizado el 31 de octubre, un día después de que "El Pelusa" hubiera cumplido 61 años.