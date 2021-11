“La muerte se esconde cada vez más”

Eduardo Berti es argentino y vive en París desde hace veinte años. Nacido en Buenos Aires en 1964, comenzó su carrera como periodista y no hay prácticamente género literario o trabajo con la palabra en la que no haya incursionado con calidad y talento. Cronista, guionista, ensayista y narrador, su trabajo como periodista especializado en música y cultura quedó atrás en el tiempo y hoy sus libros tienen prestigio y reconocimiento internacional. Su primer libro, a mediados de los 90, fue un conjunto de relatos, Los pájaros y luego llegaron Agua, La mujer de Wakefield, Todos los funes, La sombra del púgil, Un padre extranjero, Faster, Rockología, La máquina de escribir caracteres chinos y Por, entre otros libros..

Tiempo atrás, Berti estuvo en nuestro programa a propósito de la salida de su libro Círculo de lectores, publicado por Páginas de espuma, un compendio sobre modos, hábitos, mitos y prácticas de la lectura.

Traducido por Claudia Ramón Schwartzman, recientemente Cía. Naviera Ilimitada publicó Una presencia ideal, un conmovedor relato coral que es resultado de una residencia de Berti como escritor en la unidad de cuidados paliativos de un hospital universitario en Rouen, Francia. Las voces del personal sanitario y administrativo del lugar y también las de los voluntarios que se acercan para entregar lo que saben hacer a las personas que están internadas allí conforman un tejido extraordinario y sensible en un espacio en el que la muerte no es un futuro distante y ajeno. Las reflexiones más profundas se dan en el marco de este lugar en el que la gran parte de las veces no hay cura posible. El de Berti es un libro que consigue lo imposible: producir una literatura luminosa, de sonrisas y lágrimas, a partir de historias que se suceden en el umbral de la muerte.

En Libros que sí Hinde recomendó “Viaje al fondo del río”, de Valeria Tentoni y Guido Ferro (Pípala), “El huésped”, de Isaac Bashevis Singer, (Nórdica) y “Bien vestidos. Una historia visual de la moda en Buenos Aires 1870-1914”, de María Isabel Baldasarre (Ampersand)

En Voz alta la escritora Clara Obligado leyó el poema “Fortuna” de Ida Vitale y en Mesita de luz, la editora del sello Tusquets Paola Lucantis nos contó que libros está leyendo.