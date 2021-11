Retomaron las prácticas

Por Fabian Codevilla

Luego de un fin de semana libre en medio de esta mini pretemporada que La Academia lleva adelante en Avellaneda, debido a que no hubo fútbol local con motivo de las elecciones legislativas en la Argentina, el plantel retorno a los entrenamientos con la mira puesta en Colón de Sta Fe.

El conjunto que conduce Fernando Gago comenzó la semana con tareas en el gimnasio para todos. Luego, en la cancha auxiliar del estadio, hubo trabajos tácticos y de posesión.

Con respecto a los jugadores que arrastran lesiones de distinto grado, Gustavo Cortez trabajó en el campo de juego con pelota, en tanto Exequiel Schelotto y el juvenil Gastón Viera realizaron kinesiología y gimnasio.

Racing recibirá al Sabalero en el Cilindro el próximo domingo 19:15 hs, en el marco de la 21º fecha del torneo de La Liga Profesional.

De cara al futuro y ya pensando en el 2022, el nuevo técnico pretende incorporar tres refuerzos de jerarquía, un marcador central, suenan los nombres de Lautaro Gianetti y Lisandro López, un volante central de las características del propio entrenador en su época de jugador, el elegido es Ever Banega y también analiza la posibilidad de un enganche/media punta con gol, el sueño era Maximiliano Moralez, actualmente en el fútbol de la MLS, pero su llegada parece casi imposible debido a que el jugador estaría renovando su vínculo con el New York City.

Con respecto a la actual plantilla, Leo Sigali actualizó su contrato y lo alargó hasta diciembre de 2022, se haría uso de la opción por Enzo Copetti, Tomás Chancalay y Matias Tagliamonte, Joaquin Novillo retornaría a Belgrano (Cdba), Maxi Lovera a Grecia y es muy probable que Nacho Piatti, Darío Cvitanich y el capitán Licha López decidan dejar la práctica activa del fútbol en forma profesional cuando finalice la actual temporada.