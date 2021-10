Diario de Radio Nacional 16-10-2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - TRISTAN BAUER, sobre la reapertura de Tecnópolis: “Es un renacer poder volver a compartir de esta manera”

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: "Es fundamental para poder seguir pensando en aperturas"

LT 14 Paraná - MATIAS LAMMENS: “Entre Ríos es una provincia que respira turismo”

LRA 1 Buenos Aires - Reconocieron costos mayores a los reales: La AGN confirmó que Cambiemos benefició a Edenor y Edesur

LRA 1 Buenos Aires - ANTONIO CALO: "El 17 la gente va a marchar por sus propios medios"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO AREDEZ: "A Blaquier jamás se le pasó por la cabeza estar sentado ante la Justicia"

LRA 1 Buenos Aires - Reportan 1.358 casos: 27 muertes en las últimas 24 horas

LT 14 Paraná - Campaña de Vacunación: Llegaron 500 mil dosis del segundo componente de Sputnik V desde Rusia

LT 14 Paraná - Entre Ríos: Siete de cada diez personas completaron el esquema de vacunación

LRA 3 Santa Rosa - ARIEL BOGGINO: Por suba de casos de COVID suspenden actividades en Embajador Martini

LRA 1 Buenos Aires - JORGE GILES, el 17 de octubre: “Se marcha por una forma de ver la vida”

LRA 7 Córdoba - ALEJANDRO GRIMSON: El legado del hito fundacional del peronismo

LV 8 Libertador - DANTE GONZALEZ: "Es la epopeya del pueblo trabajador argentino"



LRA 26 Resistencia - JULIO SOTELO: Todo preparado para la Semana de la Cultura Peronista Chaqueña

LT 14 Paraná - JUAN ZABALETA: “Vemos una Argentina creciendo con mucha expectativa”

LT 14 Paraná - PABLO CLEMENTI: “Es un alivio llegar a esta edad con algo”

LRA 26 Resistencia - CARLOS MARTINEZ: "Salimos de esta situación a través de la generación de empleo genuino"

AREA DE GENEROS - La persecución judicial: Contra las “Madres protectoras”

LRA 27 Catamarca - Igualdad: Primer Encuentro de Mujer, Género y Diversidad

LT 12 Paso de los Libres - Escuela “Juan Domingo Perón”: Petitorio de la comunidad escolar

LT 12 Paso de los Libres - ANA ALMIRON, senadora nacional: Protocolo corregido para la apertura del puente

LRA 1 Buenos Aires - QUIQUE PESOA, “Estudio País”: Visitamos Del Fuego Noticias en Río Grande, Tierra del Fuego

LRA 1 Buenos Aires - GONZALO DEMARIA, “La comedia es peligrosa”: En los 100 años del Teatro Nacional Cervantes

LRA 1 Buenos Aires - PABLO RAZUK: Invocar a Scalabrini Ortiz

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO ALIVERTI: Descubrimiento y conquista en la obra de Oliverio Girondo

LRA 1 Buenos Aires - PARISI-NEBBIA-RODRIGUEZ: El enorme trompetista Fats Fernández y una charla con el "Negro" Rada

LRA 1 Buenos Aires - LILIANA MANNA: “No le damos a la premiación de documentales radiofónicos la importancia que merecen"

LRA 1 Buenos Aires - INGRID BECK-ADRIAN KOROL: El recorrido artístico y musical de Chango Spasiuk, misionero sin fronteras

LRA 1 Buenos Aires - Marcelo Gallardo: "Enzo Pérez va a jugar"

LRA 1 Buenos Aires - Mañana visita a Huracán: Se concentra Juan Ramírez

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

Renacer Sinfónico

Con la producción del Ministerio de Cultura de la Nación, y Radio y Televisión Argentina; y la realización de Radio Nacional Clásica, en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires; se llevó adelante la gala Renacer Sinfónico: 70 Aniversario de Televisión Pública.

El evento contó con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien celebró su realización: “Es una noche de reencuentro después de una larga pausa por la pandemia. Es una noche para celebrar por todas las actividades que están volviendo a funcionar. Desde el espectáculo hasta el deporte”, dijo y expresó que “el público y los trabajadores lo necesitaban”.

Por su parte, la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano dijo sentirse "emocionada por volver a poder disfrutar de las orquestas, que durante este tiempo no pudieron trabajar", y cuyos "músicos viajaron junto a su instrumento, desde todos los rincones del país" para participar de la gala; al tiempo que destacó la participación de la orquesta sinfónica de la RAI.

Renacer Sinfónico

La gala Renacer Sinfónico, con la que Radio Nacional homenajeó a la Televisión Pública, por sus 70 años. Una producción conjunta de Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Ministerio de Cultura de la Nación en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Cultura estuvo presente en el estudio de Radio Nacional en Tecnópolis, donde expresó la alegría de poder conmemorar los 10 años del espacio y resaltó la función del lugar durante la pandemia.

“Tuve la suerte de estar en aquel momento cuando Cristina dio su discurso inaugural y desde ese momento fue concebido para un espacio para el acceso a la ciencia y el descubrimiento de la tecnología” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Manzur, afirmó en un encuentro con empresarios e inversores en Estados Unidos que "un acuerdo positivo con el FMI es una prioridad nacional que involucra a todos los sectores de la sociedad argentina", al presentar junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, los principales lineamientos y perspectivas de la política y de la economía argentinas.

Ante más de una veintena de inversores y empresarios, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía transmitieron precisiones acerca del rumbo político y la hoja de ruta de la economía, sobre la cual destacaron que el presidente Alberto Fernández "encomendó la tarea de, desde el diálogo, generar los entendimientos que sean necesarios para que la Argentina se recupere de forma sostenible".

Manzur y Guzmán participaron en la ciudad de Nueva York, de un encuentro con empresarios e inversores, en donde se presentaron los principales lineamientos y perspectivas de la política y de la economía argentina, y se dialogó sobre los avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según la Casa Rosada.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo hoy que el avance de la vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes es "fundamental para poder seguir pensando en aperturas".

"Estamos con una campaña de vacunación que está avanzando rapidísimo y la vacunación desde los 3 años de edad es fundamental para poder sostener los logros y poder seguir pensando en aperturas", dijo Vizzotti esta mañana.

La ministra aseguró que "estamos con una confianza de la población en las vacunas muy alta" y precisó que ya se encuentran vacunados con una dosis "el 90 por ciento de la población mayor de 18 años".

LT 14 Paraná

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó que “Entre Ríos es una de las provincias que más prestadores turísticos inscriptos tiene. Una provincia que respira turismo como Entre Ríos está entre los principales destinos elegidos por los argentinos y argentinas para vacacionar, también como turismo de escapada, que es un turismo corto”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Auditoria General de la Nación, Jesús Rodríguez, se refirió al informe aprobado por dicha entidad en el cual se determina que durante el gobierno de Cambiemos se favoreció a las empresas Edenor y Edesur a costa de los usuarios, reconociéndole a estas operadoras costos superiores a los reales.

Al respecto indicó que este informe es el resultado de una votación dividida acerca del estudio sobre la revisión tarifaria integral llevada a cabo en el 2016, explica la manera en que fueron realizados los balances cuestionados de sobreestimación de costos y asimismo se manifiesta acerca de los puntos en este sentido que se encuentran bajo tratamiento en el proyecto de presupuesto.

LRA 1 Buenos Aires

El 17 de octubre, las elecciones legislativas de noviembre y el proyecto de la oposición de eliminar las indemnizaciones por despido; bajo la mirada del dirigente de la UOM y secretario general de la CGT.

"El 17 de octubre la gente va a marchar por sus propios medios. Para los peronistas es un día sagrado" en el que se conmemora "la lealtad a la doctrina", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo se refirió a la elevación a juicio oral a Carlos Blaquier y a Alberto Lemos por crímenes de lesa humanidad durante las Noches de los apagones en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador General San Martín, Jujuy, durante la última dictadura cívico militar.

En ese sentido expresó que "los empresarios de Jujuy no están acostumbrados, ni se imaginan sentarse ante un tribunal a rendir cuentas por lo que hicieron. A Carlos Blaquier jamás se le ha paso por la cabeza estar sentado ante la Justicia por los apagones, las listas que entregaron" y la infraestructura que pusieron a disposición del terrorismo de Estado.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

27 personas fallecieron y 1.358 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.660 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.271.361 los contagiados totales y 5.137.618 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 808 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 36.2% en el país y del 41.5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 55.220.143 de personas en todo el país, de los cuales 30.866.554 han recibido la primera dosis, y 24.353.589 la segunda dosis.

LT 14 Paraná

Un nuevo embarque de vacunas proveniente de Moscú con 500 mil dosis del segundo componente de Sputnik V llegó a nuestro país, con la finalidad de seguir completando los esquemas de vacunación contra el COVID-19. En tanto, tras este envío, la Argentina superó las 81.600.000 de dosis de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia.

LT 14 Paraná

Diego Garcilazo, director de Epidemiología de Entre Ríos, informó que en la provincia siete de cada diez ciudadanos completaron su esquema de vacunación contra el coronavirus.

Además, el funcionario indicó que en las últimas semanas continuó disminuyendo la cifra de contagios y las internaciones por la enfermedad.

LRA 3 Santa Rosa

El intendente de Embajador Martini, Ariel Boggino, se refirió al cierre de actividades por el aumento en los casos de COVID-19 en la localidad, expresando: "Hay colaboración de la gente que cuando hay actividades donde se van a congregar personas consultan y están predispuestos a suspenderlas”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El autor de “Mocasines. Una memoria Peronista”, instó a que, el próximo 17 de octubre “hay que empezar a juntarse en función de que, como pueblo, estemos organizados, ya que no tenemos otro capital que la movilización popular”.

“Hay que salir a enfrentar a los poderosos enemigos”, agregó.

“El 17 se celebra juntándose en las plazas de cada localidad. No es una celebración partidaria, es la reivindicación de una forma de ver la vida y del destino de la nación, siendo inclusivo con el otro", sostuvo.

LRA 7 Córdoba

Alejandro Grimsom, doctor en Antropología y asesor presidencial, explicó algunos puntos importantes sobre la significación y el legado del 17 de octubre en la previa de ese día tan importante para el Movimiento Justicialista.

“Está claro que el 17 de octubre de 1945 se dio en un contexto económico sin distribución, donde había mucho temor entre los trabajadores por la detención de Perón, el hombre que había provocado la máxima ampliación de derechos", explicó Grimson, agregando: "Lo más importante es este protagonismo del pueblo”.

LV 8 Libertador

Así lo manifestó Dante González, dos veces diputado nacional de extracción sindical peronista.

LRA 26 Resistencia

Comenzará la Semana de la Cultura Peronista Chaqueña en la sede del Partido Justicialista, donde se podrán ver las distintas expresiones de este movimiento, talleres y charlas desde el 18 al 22 de octubre, inclusive.

En este marco, Julio Sotelo, presidente del Instituto de Capacitación Política “Juan Domingo Perón”, señaló: "Nosotros entendemos que el peronismo dejó de ser un partido político, prácticamente nunca lo fue, para ser un movimiento y se transformó en un hecho cultural”.

LT 14 Paraná

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien llegó a Entre Ríos para firmar diferentes convenios con el gobernador Gustavo Bordet, explicó que en el marco de las actividades se entregaron herramientas del Programa ´Banco de Herramientas´ del Ministerio de Desarrollo Social y se construirán playones deportivos para “ocupar nuevamente los espacios públicos”.

“La ampliación del Programa ´Banco de Herramientas´ es para entrerrianos y entrerrianas cuentapropistas que tienen oficios y forman parte de lo que entendemos que es el arranque de la economía desde abajo”, dijo el ministro.

LT 14 Paraná

“Gracias a Cristina y al presidente Fernández”, expresó una de las mujeres que recibió en Paraná el beneficio de las jubilaciones en reconocimiento por tareas de cuidado. Otra de ellas, señaló que “es un alivio” poder contar con dicha ayuda, mientras que por otro lado muchas mujeres coincidieron en lo complicado que era salir a trabajar cuando había que atender, criar y educar a los hijos.

Por su parte, Pablo Clementi, gerente de la Unidad de Atención Integral de UDAI Paraná, se refirió a la entrega del beneficio realizado en la capital entrerriana.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“Es un comienzo que el sector empiece a reactivarse en este tema, porque no es solamente la reunión en sí, sino las ferias y los congresos, que abarcan muchas cuestiones como son el sonido, el audio y el catering. Tiene un trasfondo y una cadena de valor amplia, motivo por el cual, sin dudas, el Turismo de Reunión dinamiza las economías locales”, dijo la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, recorrieron los stands de los emprendimientos de toda la provincia en la nueva edición de la Feria de la Economía Social, la cual se llevó a cabo con motivo del Día de la Madre.

“Cuando acompañamos a un emprendedor, estamos acompañando el desarrollo local de la provincia”, expresó la vicegobernadora en su visita a la Feria.

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El candidato a diputado nacional por el Frente ´Vamos con vos´ expresó los pilares de su propuesta, diciendo: "Salimos de esta situación a través de la generación de empleo genuino, y eso se hace discutiendo un régimen de protección para la micro, pequeña y mediana empresa en la Argentina, que son los sectores que emplean a la mayoría y dan trabajo en nuestro país".

Semana Wainfeld | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la realización de una nueva edición del Coloquio de IDEA, cuyo cierre contó con la participación del presidente Alberto Fernández. Mario se refirió a la pelea del Gobierno para la baja del precio de los alimentos y enumeró algunos de los actores de un lado y del otro de este conflicto.

"Con esta gente que no cambia de ideas, y que tiene pocas; hay que pulsear fuerte", expresó y señaló la validez de la aplicación, debido el caso, de la ley de abastecimiento.

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido por los debates más trascendentes de la historia política del país, y algunas de las ventajas y falencias de esta práctica, tras el encuentro realizado en el canal de cable Todo Noticias (TN) del Grupo Clarín, entre los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, y moderado por Marcelo Bonelli.

LRA 1 Buenos Aires

A partir de la reunión del presidente Alberto Fernández con algunos de los empresarios más poderosos del país, encuentro en el que se discutieron temas que atañan a la economía y la negociación con el FMI, y sobre el cual los medios hegemónicos de comunicación elucubraron sus deseados escenarios; Mario evaluó las condiciones objetivas de un posible acuerdo, y dio un pantallazo de la marcha de la política de la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Una recorrida por la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por la deuda, en el marco de un supuesto mal desempeño de la titular del organismo durante su gestión como directora ejecutiva del Banco Mundial, investigación que se cerró tras no encontrarse evidencia de ello; y que podría llegar a tratarse de una rencilla "con olor a interna".

Géneros | Volver al inicio

AREA DE GENEROS

Sol (Su nombre ficticio para resguardar su verdadera identidad) tiene seis años y hace dos que fue arrebatada de su hogar por decisión judicial. Su mamá, Natalia Castaño, denunció al progenitor de la niña por abuso sexual y perdió la custodia, además de ser acusada de impedimento de contacto.

Natalia se separó cuando la nena tenía nueve meses e inició una causa por violencia de género contra su expareja. Primero, se dictó una restricción de acercamiento y en 2016 se decidió una revinculación. En esos encuentros, sucedieron los episodios de violencia sexual, que Sol expresó a través de síntomas en su cuerpo, hasta que pudo relatar lo que pasaba.

LRA 27 Catamarca

Manuel Sosa, Delegado de la Federación CREFOR en Catamarca y Secretario Ejecutivo Suplente del Consejo Municipal de la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género, se refirió a los avances en temas como la igualdad: “Hubo, hay y espero que siga habiendo cambios, estamos en un momento cultural que estamos deconstruyéndonos constantemente".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“La gente se va acercando para que nosotros les contemos sobre la concientización del lavado de manos con la importancia que tiene esto, y más en tiempos de pandemia”, comentó el estudiante de la Tecnicatura en Análisis Clínicos del Instituto San Mateo, Pedro Heredia.

LT 14 Paraná

Las pruebas de una vacuna contra el dengue resultaron positivas y el gran avance médico y epidemiológico a nivel mundial fue puesto de relieve en nuestro país. Es que las conclusiones del estudio de fase III fueron presentadas en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica que se desarrolla en Buenos Aires, observando que la enfermedad está dentro de las diez amenazas principales para la seguridad sanitaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LT 12 Paso de los Libres

En pedido de un edificio escolar, docentes y tutores del Colegio Juan Domingo Perón, el cual funcionaba en el Hogar Escuela, realizaron una manifestación pública que finalmente logró su cometido, considerando que desde el Ministerio de Educación confirmaron que el próximo mes iniciarán las obras de la nueva escuela.

“Nos quedamos sin establecimiento, sin estar en un lugar físico para hacer nuestra tarea. Necesitamos de esa educación”, explicó la docente que entregó el petitorio.

LT 12 Paso de los Libres

Ana Almirón, senadora nacional del Frente de Todos por Corrientes, se refirió a las gestiones para las aperturas de las fronteras correntinas, diciendo que estuvo en contacto con la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quien le informó que luego de diez días Gustavo Valdés y el gobierno de Corrientes reenviaron los protocolos para las aperturas de las fronteras, entre las que destaca el Puente Internacional que une Paso de los Libres y Uruguaiana.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Ariel Montenegro, integrante del portal multimedia Del Fuego Noticias se refirió a la actualidad provincial y reflexionó acerca de la promoción industrial.

Al respecto del turismo comentó: “Este invierno hubo temperaturas bajas y nieve, pero no tanto frío. Después de la pandemia necesitábamos mucha nieve para que vengan los turistas y sucedió”.

Reflexionó acerca de las redes sociales: “A mí me da miedo especialmente por el futuro, esta diversificación hace que la gente no lea, por ende, a mí me parece que esto genera algo negativo en las personas”. “Con este tipo de herramientas incentivamos a las personas a no leer. No se interiorizan para ver si la información que se le brinda es verdad”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con el dramaturgo Gonzalo Demaría, autor de “La comedia es peligrosa”, espectáculo que se estrenó ayer y que fue especialmente escrito para los festejos del centenario del Teatro Nacional Cervantes. Demaría habla además de Cacería, el guión que prepara para la MGM sobre su libro, y sobre Siglo de Oro Trans, que presenta en el Teatro San Martín.

LRA 26 Resistencia

El Instituto Nacional de Teatro (INT) y el Ministerio de Cultura de Nación continúan con la gira regional NEA, a través de obras seleccionadas de la Fiesta Provincial del Teatro de Chaco 2021. Guillermo Elordi comentó: "´Caravana de teatro´ es una gira regional, abarca las cuatro provincias del noroeste argentino y hoy comenzamos por Corrientes, donde se presentarán a las 21.30 horas ´Las Riendas´, en el Teatro de la Ciudad, y a la misma hora ´La canción del camino viejo´, en el Teatro Flotante".

LT 12 Paso de los Libres

La acordeonista chamamecera Elsita Cristaldo repasó su historia, su repertorio y su legado contando anécdotas y analizando su forma de comprender esa expresión del alma que es la música chamamecera.

En esa vía, Elsita comentó el compromiso que siente cada vez que tiene que tocar chamamé, diciendo: "La música hay que hacerla con mucha alegría".

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con el actor y director Pablo Razuk, quien presenta Scalabrini Ortiz, de Florencia Aroldi, en el Teatro Picadero, CABA, con Alejandra Darín y dirección de Sebastián Berenguer. La pieza retoma el pensamiento y la vida del autor de El hombre que está solo y espera.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Dos Gardenias” Eduardo Aliverti propone un recorrido por la poesía de Oliverio Girondo, considerada una expedición de descubrimiento y conquista que llega a los bordes del mundo en una travesía donde el suelo se hunde a medida que se avanza.

Las obras completas de Girondo poseen la característica de culminar en un punto de incandescencia máxima, concentrando en un foco único todos los fuegos precedentes, con un sentido vertical en el que su vértice excede las medidas corrientes y pasará tiempo hasta que se le haga justicia en toda su dimensión.

LRA 1 Buenos Aires

Iniciamos este nuevo recorrido por nuestro Bazar de los milagros con Litto Nebbia y el recuerdo de un gran disco "Tangos y Standards" de Roberto "Fats" Fernández.

Además, subimos al cuarto piso para escuchar un par de temas en Historias Que La Música Cuenta y continuamos con el gran Juan Carlos Cirigliano.

En la segunda parte del programa bajamos hasta el segundo piso donde se encuentra La Herrería, dónde seguimos disfrutando con una gran nota al enorme y querido Ruben "Negro" Rada.

LRA 1 Buenos Aires

La productora se refirió a los documentales premiados de la Radio Pública, sus comienzos laborales y resaltó que en el país “no existe el entusiasmo suficiente” con relación a los documentales radiofónicos.

Expresó la importancia y gratitud de ganar concursos como el Premio Ondas en España: “Hay solo una categoría en la que se podía inscribir la cual era mejor programa de radio del mundo y ahí nos anotamos con Rosario Lufrano con ‘Trata de Personas’”.

LRA 1 Buenos Aires

En una emisión a pura música, los Bichos conversaron con el acordeonista, compositor y fundamentalmente chamamecero que va más allá de una propuesta musical típica. Contó sobre su espectáculo "Música y Palabras" con el que se presenta los jueves en la sala Chacarerean, acompañado por el guitarrista y percusionista Marcos Villalba.

"Es una charla musicalizada, un concierto hablado donde el intercambio con la gente es mucho más fluido. Está permitido hablar y yo contesto las inquietudes de la gente. El concierto se construye en el ida y vuelta".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Gallardo confirmó a Enzo Pérez en conferencia de prensa: "Está bien, se pudo recuperar. Entrenó sin problemas en estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para poder jugar, él se siente bien. El partido más importante es el que vamos a jugar (por las amarillas), después veremos".

Sobre las ausencias de River en los últimos partidos: lesiones y convocatorias a las Eliminatorias Sudamericanas remarcó: "Fue un mérito muy grande con todas la dificultades que tuvimos para conformar el equipo. Nos pone bien, estamos ahí y eso requiere de haber tenido que meter mano a algunas alternativas que por ahí no eran las convenientes o no eran las mejores. Sacamos a flote partidos que llegamos con mucha problemática y pudimos sacar buenos resultados y eso nos sostuvo".

LRA 1 Buenos Aires

Desde las 20.15, Boca visitará a Huracán, con arbitraje de Nicolás Lamolina, por la décimo sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Battaglia define el equipo en estas horas. Vuelve Juan Ramírez a estar entre los concentrados.

De no mediar ningún inconveniente de último momento, serían cuatro las modificaciones en el xeneize: ingresarían Rojo, Rolón, Molinas y Vázquez, en lugar de López, Campuzano, Cardona y Orsini. El equipo: Rossi, Weigandt, Izquierdoz, Rojo y Fabra, Montes, Rolón, Almendra y Molinas, Pavón y Vázquez. La novedad significativa en la lista de concentrados es el retorno de Juan Ramírez, pero no la de Eduardo " Toto " Salvio. También aparece en la nómina Vicente Taborda.

Humor | Volver al inicio

Pasta dental

La historia que les voy a contar, es un hecho real. Un hombre se presentó a uno de los

CHOCOLATE POR LA NOTICIA