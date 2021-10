Visitamos Del Fuego Noticias en Río Grande, Tierra del Fuego

Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Ariel Montenegro, integrante del portal multimedia Del Fuego Noticias se refirió a la actualidad provincial y reflexionó acerca de la promoción industrial.

Al respecto del turismo comentó: “Este invierno hubo temperaturas bajas y nieve, pero no tanto frío. Después de la pandemia necesitábamos mucha nieve para que vengan los turistas y sucedió”

Reflexionó acerca de las redes sociales: “A mí me da miedo especialmente por el futuro, esta diversificación hace que la gente no lea, por ende, a mi me parece que esto genera algo negativo en las personas”. “Con este tipo de herramientas incentivamos a las personas a no leer. No se interiorizan para ver si la información que se le brinda es verdad”

“Rio Grande crece mucho más que Ushuaia y Tolhuin, siempre de la mano de la promoción industrial. Las empresas necesitan tener una previsibilidad de 4 años por lo menos” resaltó.

El portal de noticias se puede hallar en www.delfuegonoticias.com.ar