Todo preparado para la "Semana de la Cultura Peronista Chaqueña"

Comenzará la Semana de la Cultura Peronista Chaqueña, en la sede del Partido Justicialista. Se podrán ver las distintas expresiones de este movimiento, talleres y charlas desde el 18 al 22 de Octubre. En este marco, Julio Sotelo, presidente del Instituto de Capacitación Política, Juan Domingo Perón, señaló:" venimos de hace 7 años organizando en la sede del Partido Justicialista en lo que denominamos en llamar " La Semana de la Cultura Peronista". Nosotros entendemos que el peronismo dejó de ser un partido político, prácticamente nunca lo fue, para ser un movimiento, y se transformó en un hecho cultural y cuando digo esto me refiero a que es abarcativo de casi todas las cosas cotidianas que se pueden hacer en la República Argentina con algo de peronismo te encontrás, por ejemplo si querés hablar de historia no podés evitar el peronismo, querés hablar de letras y no podés dejar el peronismo . De todo lo que te parezca el peronismo siempre tuvo algo en todos los ámbitos¨: música, historia, relaciones internacionales, filosofía etc. Por eso en el Instituto hemos tenido la idea junto a un grupo de compañeros en rescatar este fenómeno social y lo rescatamos y lo llamamos "Semana de la Cultura Peronista Chaqueña" y por eso lo hacemos en la semana del 17 de Octubre" comentó.

