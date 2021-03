Diario de Radio Nacional 16/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – Clausura del Hospital Español: El PAMI irá a la Justicia

Buenos Aires – AUGUSTO SANCHEZ: “Con los aportes del Gobierno se construirán módulos habitacionales”

Esquel – Avión Hércules a Lago Puelo: Vacunas para los brigadistas

Buenos Aires – FRANCISCO MERITELLO: La transparencia de los medios públicos

Santiago del Estero – NICOLAS TROTTA: “Vamos a acompañar al gobernador Zamora en todo el proceso electoral”

Buenos Aires – La Rioja potencia sus controles: Para prevenir contagios de COVID-19

Tartagal – CLAUDIO DEL PLA, Diputado Provincial: Vacunatorio VIP: Involucran al presidente de la Cámara de Diputados

Buenos Aires – RODRIGO QUIROGA: Científicos argentinos pidieron el cierre de fronteras en una carta abierta

Paraná – GUSTAVO BORDET: “El plan de vacunación viene muy bien”

Formosa – Comenzará mañana: Insfrán anunció la vacunación para adultos mayores de 75 años

Santo Tomé – MARTIN BARRIONUEVO: “No necesitamos un chofer, necesitamos un ministro de Salud”

Paraná – CLAUDIO NIZ: “Vamos excelente, según lo planificado”

Córdoba – PABLO YEDIN: “El Estado está haciendo un gran esfuerzo para conseguir vacunas”

Buenos Aires – Universidad Nacional de Mar del Plata: Detectan glifosato y otros contaminantes en el agua de escuelas

Libertador – ROBERTO FELETTI: “En la segunda mitad del año se notarán las medidas adecuadas”

Concepción del Uruguay – MAURICIO DAVICO, intendente de Pueblo general Belgrano

“Que les caiga todo el peso de la ley”

San Martín de los Andes – TRISTAN BAUER: El ministro de Cultura de la Nación visita Neuquén

Patagonia – SANTIAGO IGON: “Somos varios los funcionarios que pedimos la renuncia de Massoni”

Patagonia – En la Legislatura: Se aprobó el pedido de informes a Federico Massoni

Esquel – CARLOS LINARES: “El ministro de Seguridad es un caradura importante”

Paraná – MARCELO CASARETTO: Presentó un proyecto para que todos los jueces paguen ganancias

Mendoza – Día Nacional de la Memoria en la provincia: El 24 de marzo habrá marcha sin acto de cierre

Santa Rosa – VANINA FLESIA: Implementaron el boleto educativo rural

Catamarca – Mañana será la primera audiencia: Conciliación obligatoria para reclamo de los empleados municipales

Viedma – MARIO SANCHEZ: La situación de los barrios después del temporal

Neuquén – LORENA BARABINI: La campaña “Plantamos Memoria” empieza en Neuquén

Buenos Aires – DARIO PIGNOTTI: “Bolsonaro se convirtió en un socio y aliado del coronavirus”

La Rioja – ALCIRA BRIZUELA: “El BEG es una promesa cumplida de nuestro gobernador”

Mendoza – MARIANA RETAMALES: “El gobierno de Cornejo avaló hechos de violencia de Género”

Puerto Iguazú – ALEJANDRO GARZON MACEDA: “Como consumidor yo elijo, es un derecho”

El Bolsón – MACARENA MENDOZA: El fuego consumió los instrumentos de la orquesta El Hoyo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El PAMI llevará a la Justicia al Gobierno porteño, al que responsabiliza por el cierre del Hospital Español, según anunció la titular de la obra social de los jubilados, Luana Volnovich, quien se reunirá con representantes de la administración de la Ciudad, a la que acusó de tener una “actitud casi mafiosa”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, describió la situación y subrayó que “el incendio sigue activo”, al tiempo que expresó: “Ayer a la tarde tuvimos dos nuevos principios de incendios”. En Radio país, destacó que “trabajan más de 200 brigadistas para seguir conteniendo el fuego” y detalló la asistencia que dan a los vecinos. En ese marco, agradeció las donaciones que recibe la localidad e indicó que lo que más se necesita ahora “es agua mineral y herramientas de carpintería”. En tanto, precisó que “con los aportes del Gobierno nacional se construirán módulos habitacionales”.

LRA 9 Esquel

El fuego en Lago Puelo se encuentra controlado, con algunos focos nuevos que surgieron sobre la Ruta 45, en Cerro Radal, los cuales ya fueron sofocados.

Al respecto, el viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, dijo que “estamos priorizando la vacunación de brigadistas, porque es probable que aumenten los contagios, y hay que seguir combatiendo el fuego y asistiendo a los vecinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, realizó una conferencia de prensa para informar sobre las irregularidades detectadas en el circuito administrativo de la TV Pública. Aseguró que tomaron la decisión de intervenir las áreas de producción y administración, se removió de sus cargos a los máximos responsables de la misma y a su vez iniciaron un sumario administrativo para la línea que participó del procedimiento. “Se reintegró en efectivo más de 8 millones de pesos y el resto, que corresponde a 3.314.000 son auditados en cuestión”, dijo.

LRA 21 Santiago del Estero

Trotta dio inicio al ciclo lectivo 2021 con la inauguración del Colegio Secundario del Bicentenario de la Autonomía Provincial en Vilmer junto con el gobernador Zamora. Ambos firmaron un convenio de cooperación con la adquisición de equipo informático. El ministro apoyó la gestión del gobernador.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de La Rioja será más estricto en los controles de ingreso de las personas a la provincia ante la situación de emergencia que se da en países limítrofes y otros distritos argentinos por el coronavirus. En “Radio país”, el periodista de Radio Nacional La Rioja, Carlos Vega, se refirió a la situación epidemiológica en la provincia y detalló en consisten algunas de las nuevas medidas para prevenir la propagación del COVID-19.

LRA 25 Tartagal

Detalles de la denuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, por el “Vacunatorio VIP” en Salta. “El mismo que me dijo que no iba a tratar nuestro proyecto para que se conozca el listado de los vacunados, resultó ser beneficiario por fuera de las normas en el mes de enero”, dijo Del Plá.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 500 científicos argentinos como Andrea Gamarnik y Alberto Kornblihtt, investigadores del Conicet; firmaron una carta abierta pidiendo el cierre de fronteras para evitar o demorar la llegada de la variante del coronavirus de Manaos.

“Estamos preocupados porque esta mutación tiene una gran capacidad para generar reinfecciones, es casi como arrancar una pandemia de cero”, contó Rodrigo Quiroga, investigador asistente del Conicet y otro de los participantes del escrito.

LT 14 Paraná

En el Centro de Salud Serafín Guillani, de Don Cristóbal, Departamento Nogoyá, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, informó que se está planificando la vacunación para pacientes en diálisis y personas de riesgo, y luego destacó la marcha del plan de inmunización en la provincia.

“Continuamos con el plan de vacunación que viene muy bien. Vacunamos a casi todo el personal de Salud y a los adultos mayores que están en geriátricos o residencias, los cuales conforman cinco mil personas, aproximadamente. Ahora estamos vacunando a personal policial y a los bomberos mayores de 70 y de 80 años, y a docentes de escuelas especiales”, precisó el mandatario.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció que mañana, miércoles 17 de marzo, recibirán la primera dosis de la vacuna los adultos mayores de 75 años residentes en la ciudad de Formosa.

“Trabajamos intensamente para vacunar a la población más expuesta al virus en el menor tiempo posible, y a medida que vamos recibiendo las dosis en la provincia”, sostuvo el primer mandatario formoseño.

LRA 12 Santo Tomé

Barrionuevo opinó sobre la situación sanitaria de Corrientes, diciendo que “es importante prestar atención al interior provincial, que está con un marcado crecimiento de contagios”.

“La cepa de Manaos, que es la que más circula en Latinoamérica, es la que está haciendo estragos, y en este sentido el bloque de senadores del Partido Justicialista ha presentado un proyecto solicitando la vacunación de los trabajadores de los centros de frontera, fundamentalmente en Santo Tomé, que es un centro de frontera mixto” manifestó Barrionuevo.

LT 14 Paraná

Niz, referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), hizo mención a la vacunación contra el coronavirus en Entre Ríos, indicando que “vamos excelente, según lo planificado. Podríamos vacunar a más personas por día, pero dependemos de la cantidad de dosis que nos manden desde Nación”.

“La semana pasada se finalizó la aplicación de dosis a guardia cárceles, y esta semana se espera terminar con los grupos de policías, bomberos y docentes de escuelas especiales”, informó Niz, y agregó que en el futuro inmediato recibirá las vacunas los pacientes en diálisis y personas de riesgo, para luego comenzar con grupos educacionales de 1º, 2º y 3º grado.

LRA 7 Córdoba

El diputado por el Frente de Todos e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Pablo Yedlin, remarcó que “el problema de la disponibilidad de las vacunas es grande a nivel mundial, y en ese marco el Estado argentino hace todos los esfuerzos posibles para conseguir las dosis”.

“Son vacunas en desarrollo y hay actualizaciones de emergencia, por lo que no hay disponibilidad para que las vendan los privados. Eso ocurrirá más adelante, cuando esté la autorización definitiva y la disponibilidad sea mayor”, indicó el funcionario, quien señaló que las vacunas no llegaron al ritmo prometido porque los laboratorios no tienen capacidad de fabricación.

LRA 1 Buenos Aires

El grupo de extensión Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un análisis químico de siete perforaciones que abastecen de agua a 11 establecimientos educativos de espacios periurbanos y rurales de la zona oeste rural de General Pueyrredón, donde se detectó la presencia de diversos contaminantes. Leonardo Lupi es uno de los integrantes de ese equipo y, en Ahí vamos, detalló los resultados que obtuvieron en el estudio. En ese marco, alertó que tales perforaciones no pueden considerarse aptas para consumo humano, ya que los niveles de nitrato y el herbicida glifosato representan un riesgo para la salud de la población que la consume.

LV 8 Libertador

Feletti sostuvo que hay que desacoplar los precios locales de los internacionales, y se expresó a favor del aumento de los derechos de exportación.

“No es tan real que la matriz exportadora de nuestro país no tiene valor agregado”, sostuvo el economista, y agregó que “Argentina es exportadora de servicios también, aunque los grandes movimientos de divisas se obtienen de la exportación de la soja, por ejemplo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Davico se refirió a la detención por narcotráfico del concejal e integrante de su misma fuerza política, Andrés Yrigoyen. “Que les caiga todo el peso de ley”, dijo el Intendente, y agregó que “tomé la decisión de hablar con el Concejo Deliberante y pedirles la inmediata remoción y expulsión del concejal en cuestión”.

“Mi responsabilidad es sobre el Ejecutivo, sobre los funcionarios que pongo”, expresó Davico y también sostuvo que “no puedo hacerme responsable de cada situación, cosa, hecho o dicho que estos realicen en su vida privada”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Detalles de la estadía de Bauer en Neuquén para realizar encuentros y entrega de materiales a distintas organizaciones de la provincia. Cómo será la reactivación de la industrial cultural durante la pandemia del coronavirus.

LU 4 Patagonia

El diputado por el PJ-Frente de Todos, Santiago Igon, habló sobre las acusaciones que recibió por parte del ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, diciendo que “antes del incendio no había un sólo patrullero de la provincia en la Comarca, porque se manejan con una camioneta que les presta el municipio. Massoni debería estar pidiendo disculpas por poner en riesgo la seguridad del Presidente, debido a que necesitamos soluciones y no mentiras”.

LU 4 Patagonia

El bloque del PJ-Frente de Todos solicitó un pedido de informes para el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni. En la enumeración de argumentos, se hace referencia a la falta de logística en la seguridad para la llegada del Presidente Alberto Fernández a la provincia, y el descuido en el operativo tras el arribo a Chubut del ministro de Educación, Nicolás Trotta.

LRA 9 Esquel

Linares se refirió a los dichos del ministro de Seguridad de Chaco, Federico Massoni, y a los hechos de violencia que sufrió la comitiva de Alberto Fernández tras su llegada a la provincia, expresando que “todo acto de violencia es reprochable”, y luego manifestó que “la justicia debe investigar y buscar culpables”.

Finalmente, Linares insistió en enfocarse en las necesidades de la comunidad que perdió propiedades y pertenencias en el incendio de la Comarca Andina.

LT 14 Paraná

Casaretto presentó un proyecto de ley para que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, ya que la ley establece que sólo pagan los magistrados designados desde 2017 sobre una parte de sus haberes.

“Preguntáles a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus amigos si les parece bien que los jueces paguen ganancias”, dijo Casaretto, y luego aseguró que presentó el proyecto teniendo la convicción de que se trata de “un acto de estricta justicia para todos los argentinos”.

LRA 6 Mendoza

El integrante de HIJXS Mendoza, Nazareno Bravo, adelantó qué actividades se están organizando para conmemorar el 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria, diciendo que “a diferencia del año pasado, para este se planifica una marcha aunque sin acto de cierre, con el fin de evitar aglomeraciones en el marco de pandemia. Habrá también una caravana y diferentes actos en los ex centros clandestinos que funcionaron durante el terrorismo de Estado para elevar la memoria de las víctimas y los sobrevivientes”.

LRA 3 Santa Rosa

La directora provincial de Equidad y Derechos de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa, Vanina Flesia, se refirió a la implementación del boleto rural, y dio detalles del decreto que estableció el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia, el cual incluye a docentes, asistentes escolares y estudiantes de todos los niveles y modalidades.

“Específicamente, el boleto educativo rural trata de llegar con este beneficio a todas las zonas donde no hay transporte público de pasajeros”, explicó Flesia.

LRA 26 Resistencia

El secretario General de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCh), Ricardo Matzkin, se refirió a las medidas de fuerza que realizarán mañana, miércoles 17 de marzo, diciendo que “comenzaremos con 48 horas de paro, y pedimos la apertura de las paritarias de Salud, el pase a planta de los trabajadores precarizados, una recomposición salarial y la puesta en marcha de la carrera sanitaria. Desde hace cuatro años que tenemos aumentos por debajo de la inflación, con una pérdida del 60% del poder adquisitivo de los salarios”.

LRA 27 Catamarca

Fue dictada la conciliación obligatoria en el conflicto por el aumento de sueldos para los empleados municipales de la ciudad de Catamarca. La propuesta del gobierno fue un incremento del 32%, abonado en tres cuotas, mientras que los gremios piden el 50%. En tanto, mañana miércoles a las 11 horas se realizará la primera audiencia en busca de llegar a un acuerdo entre las partes.

El secretario General de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo, dijo que “necesitamos lograr que los trabajadores puedan tener una respuesta favorable a las peticiones planteadas en este conflicto”.

LRA 2 Viedma

Sánchez informó que no se cumplió el pronóstico de “lluvias mayores” por lo que no hubo pedidos de asistencia y convocó a cursos de capacitación intensiva con la UOCRA. La inscripción comenzarán a partir de abril con la página de la municipalidad.

LRA 43 Neuquén

A partir de mañana, desde las 17, se realizará un acto en el que se plantarán plantas nativas como adhesión a la convocatoria por 45 años del golpe cívico militar encabezado por distintas organizaciones de Derechos Humanos.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Brasil, el corresponsal de Página12 Dario Pignotti describió la situación epidemiológica del país vecino y cuestionó la falta de medidas por parte del presidente Jair Bolsonaro para prevenir los contagios de COVID-19: “El ritmo de vacunación es absolutamente lento, no habrá aislamiento social y se dejó el trabajo a los gobiernos provinciales”, dijo.

En “Radio país”, afirmó que ese país “es una cámara de gas a cielo abierto” y remarcó: “Bolsonaro se convirtió en un socio y aliado del coronavirus y ahora Brasil es una amenaza para el resto del mundo”.

LRA 28 La Rioja

Luego de la puesta en marcha el nuevo servicio de transporte de pasajeros por parte del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y del ministro de Transporte, Mario Meoni, los estudiantes de las escuelas públicas y privadas podrán acceder al Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).

La secretaria de Transporte y Movilidad de la provincia, Alcira Brizuela, manifestó su alegría por hacer realidad el BEG, el cual llegará a más de 13 mil estudiantes riojanos.

LRA 6 Mendoza

Retamales explicó los motivos por los cuales su partido se sumó al repudio de los dichos misóginos del radical Alfredo Cornejo, sumándose a las muestras de solidaridad con la intendenta Flor Destéfanis.

“Tomamos con sorpresa las declaraciones de un diputado nacional adelante de la juventud, aunque viendo de quién viene no es tan sorprendente”, sostuvo Retamales, y luego manifestó “¿cómo podemos pretender instituciones con perspectiva de Género con representantes profiriendo misoginia entre sus juventudes? Sin ir más lejos, el gobierno de Cornejo avaló muchísimos hechos de violencia de Género entre sus funcionarios denunciados”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Una reflexión sobre el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Conciencia sobre el rol de cada consumidor, responsabilidades y derechos. Cómo ejercerlo de manera responsable. Cómo es el ránking de quejas hechas por los consumidores.

LRA 57 El Bolsón

Detalles de las necesidades de la orquesta “Entre Montañas” de la localidad El Hoyo que se vio afectada por los incendios que azotan la región.

LRA 30 Bariloche

Detalles del plan de vacunación en la provincia, cuántas vacunas se aplicaron y cuántas dosis se repartirán entre hoy y mañana de Sputnik V. “Nuestra prioridad son los adultos mayores”, enfatizó Iberó.

LRA 14 Santa Fe

El sistema científico tecnológico continúa trabajando para disminuir el contagio de Covid-19 y para ello, el equipo de investigación desarrolló un barbijo con una capacidad del filtrado del 97 por ciento denominado Atom Protect N95 Plus.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, reveló que el grupo Dorrego, con nueve integrantes, se reunió nuevamente para hablar del plan de vacunación y de la consolidación de la agrupación de cara al año electoral. “Lejos de haber perdido y desaparecido, creo que nos fortalecimos”, dijo.

“Siempre la tendencia fue una Provincia domesticada y pensamos que está para gobernarse a sí misma al estilo de Córdoba, con su propia dirigencia y que tome sus propias decisiones”, declaró al respecto de la posibilidad de buscar un candidato bonaerense dentro de su espacio.

LRA 17 Zapala

Detalles de la denuncia a funcionarios nacionales por haber vinculado a mapuches con los incendios de la Comarca Andina. “Es un discurso racista, acusatorio sin pruebas; un despropósito”, dijo Carriqueo.

LRA 4 Salta

Críticas al gobernador Gustavo Sáenz por la “inoportuna” reforma constitucional en la provincia. “Nos manda a votar en pandemia, desdobla las elecciones y encima ahora conocemos el escándalo de las vacunas VIP”, exclamó Hernández.

LRA 9 Esquel

La dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Marcela Capón, confirmó que junto a varias organizaciones sociales, gremiales y políticas, presentaron en la Legislatura Provincial un pedido para retirar el proyecto de Zonificación Minera, ya que consideran que no es viable.

El pedido no sólo se basa en que se retire para el tratamiento de la próxima sesión, sino de la Legislatura Provincial.

LRA 29 San Luis

Datos sobre el acuerdo con San Juan referido a la deuda que Nación saldará con bonos del tesoro. Más información sobre el incremento en la recaudación producto de la recuperación económica pospandémica.

LRA 22 Jujuy

El referente de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), Darío Aban, se refirió a la nueva reunión que mantuvieron con el gobierno jujeño, expresando que “mantenemos el pedido del 40% de aumento salarial, queremos que se pague el presentismo por febrero y consideramos que el ofrecimiento del gobierno es insuficiente. En esta mesa paritaria aún no tenemos soluciones del tema educativo”.

LRA 27 Catamarca

El próximo domingo 21 de marzo a las 16 horas se llevará a cabo en la ciudad de Catamarca el ´Primer Caminatón-Una vuelta por la inclusión´, con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. El evento será organizado por el Espacio Somos Vecinos del concejal Maximiliano Mascheroni y la agrupación La suerte de tenerte, correspondiente a familiares de chicos con Síndrome de Down.

“Nos sentimos privilegiados de empezar a desandar el camino de la inclusión. Nosotros tenemos desde barreras mentales hasta barreras arquitectónicas, y el camino hacia una ciudad inteligente no puede dejar afuera a nadie”, comentó uno de los organizadores de una ´Una vuelta por la inclusión´, Diego Hermoso.

Nacional Folklórica

En esta emisión de Dejame que te cuente, Luis Bremer tiene el honor de recibir al Sr. Pietro Sorba, especialista si los hay, quien te da innumerables consejos para obtener el punto deseado de cocción de la pasta, las distintas variantes de pastas secas y frescas, además se sumerge en la historia de las distintas pastas argentinas, su valor nutricional, el enorme abanico de salsas y otros elementos para acompañar el plato, y muchos datos más que te van a interesar que se desarrollan a lo largo de la entrevista que te ofrecemos a continuación.

Nacional Folklórica

En esta publicación, Lucía Capozzo nos cuenta los secretos de la bañacauda, un plato traído a la argentina por los inmigrantes piamonteses entre los años 1876 y 1914, aproximadamente. Asentados fundamentalmente en el territorio de Santa Fe y Córdoba, fue tal el arraigo de esta comunidad que hay un pueblo llamado Piamonte, y gran parte de la colectividad piamontesa ha mantenido casi sin variantes su dialecto originario, por lo que regularmente vienen investigadores de Italia para estudiar y resguardar el acervo linguísito del piamontés. Sin más, te invitamos a escuchar la nota, con papel y lápiz a mano porque Lucía te revela la receta de la bañacauda.

LRA 52 Chos Malal

Detalles del libro que aborda temas de salud, políticas sanitarias y cómo se organizan las sociedades para resolver sus problemas de salud en términos generales. La presentación será mañana desde las 18 vía streaming.

LRA 3 Santa Rosa

Sorrouille Cengarle, historiador y docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, se refirió al discurso anti mapuche del referente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, y lamentó que “aún haya un racismo que es parte del sentido común de gran parte de la población”.

“Es descabellado para cualquiera que está en el territorio pensar que lo que dijo Pichetto pueda ser verdad”, indicó el historiador.

LRA 23 San Juan

Cómo es el estado de las familias perjudicadas por las abundantes lluvias en la zona de Pocito. “Lo importante, por el momento, es llegar con la asistencia que necesita la gente”, dijo Sánchez.

LRA 26 Resistencia

Chaco realizó el lanzamiento del Registro de Hacedoras, Productoras y Creadoras Culturales, “con el objetivo de visibilizar el trabajo vinculado al sector productivo de la cultura. Trabajamos en articulación con diferentes organismos y áreas, porque entendemos que la cultura es uno de los factores simbólicos más importantes para los pueblos”, señaló la presidenta del Instituto de Cultura provincial, Mariela Quirós.

LRA 3 Santa Rosa

La cantante y guitarrista entrerriana Noelia Recalde habló sobre sus inicios en la música, su presente como artista junto a la formación Triángula, y lo que significó la reversión de su tema Agua Dorada”, que fue presentado en el marco del 8M por más de 40 artistas.

“Nunca pensé en la trascendencia de ´Agua Dorada´. Algunas canciones tienen más registro racional que emocional, y justo esta ha sido más intuitiva que otra cosa. Fue como haber tomado el lenguaje de lo que yo veía en el contexto social, de haber ido a las manifestaciones feministas y reflexionar alrededor de eso”, contó emocionada Noelia.

LRA 1 Buenos Aires

Agustina Larrea nació en 1982, es periodista y profesora de periodismo. Con su trabajo pasó por diversas redacciones (Barcelona, Perfil, Buenos Aires Herald, Infobae) y hoy escribe en eldiario.ar, donde produce la sección semanal Mil lianas con recomendaciones culturales y notas vinculadas a la cultura. Tomás Balmaceda nació en 1980, es doctor en Filosofía, periodista y docente. Escribe en diversos medios como la revista Viva, el diario La Nación y el suplemento Soy de Página 12 y es autor de libros como Los 90. La década que amamos odiar.

Juntos escribieron en 2014 Quién es esa chica. Las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino.

Son dos de los periodistas más inteligentes y atractivos de su generación y son, también, dos de las personas más profesionalmente curiosas que conozco. Recientemente publicaron Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco (Ediciones B), un muy buen libro de divulgación sobre uno de los territorios más fascinantes del planeta.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Wischñevsky dialogó con la historiadora María Victoria Moreno acerca de su estudio sobre los consumos culturales de la clase media en los ’60, una década en la que hubo “un cambio en la manera de que los artistas intervienen el mundo”, en su “búsqueda de poner en manifiesto alguna problemática”, una posición crítica que se contrapuso, por ejemplo en Argentina, a la dictadura de Onganía.

Además, el rol de las mujeres y su protagonismo en relación a los hombres: “La mujer se debía masculinizar bastante, incluso en un mundo de vanguardia como era el del arte en ese momento”.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Qué finalidades se traza el programa comandado por distintos profesionales que se abocan a diferentes tareas y áreas. A qué personas abarca.

LRA 1 Buenos Aires

En el partido de clausura de la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional, “El Rojo” mostró una versión deslumbrante y venció 6-0 a Sarmiento de Junín, en el Liberadores de América.

El equipo venía en curva ascendente, pero hoy mostró la mejor cara desde el arribo de Falcioni. Sus tres delanteros convirtieron los seis goles, dos cada uno: “Tucu” Palacios, “El Chino” Romero y Jonathan Menéndez.

Con esta victoria suma cinco al hilo, cuatro por campeonato y una por Copa Argentina.

De cara al partido del sábado en el José Amalfitani; contra Vélez, el otro líder de la zona 2, podrá contar con Alan Velasco que superó Covid-19

Ganó, sigue creciendo, es puntero, amplió un plantel que parecía que no tenía variantes y ahora todos entran bien y sigue sumando resultados para un Imperio cada vez más grande.

¿20 años no es nada?

Lo dice la letra del tango…, pero del dicho al hecho. Esta mañana mientras desayunaba, le comenté a mi señora: “Vos sabés que después de afeitarme me siento como de 20 años menos”. Ella contestó: “Mirá que bien… Pero, ¿por qué no te afeitas de noche?”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA