“Nunca imaginé que Agua dorada se convertiría en una voz de lucha”

DESCARGAR

La cantante y guitarrista entrerriana, Noelia Recalde habló sobre sus inicios en la música, su presente como artista junto a la formación Triángula y lo que significó la reversión de su tema “Agua Dorada”, que fue presentado en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, por más de 40 artistas.

“Nunca pensé en la trascendencia de Agua Dorada. Algunas canciones tienen más registro racional que emocional. Y justo esta ha sido mas intuitiva que otra cosa. Fue como haber tomado el lenguaje de lo que yo veía en el contexto social de haber ido a las manifestaciones feministas y reflexionar alrededor de eso y de repente, esta canción así muy concreta, en el 2018”, contó en diálogo con Juan Ignacio de Pian en Lo que queda del tiempo, por Nacional Santa Rosa.

“No me imaginé que iba a tomar esta dimensión y que iba a ser una voz de lucha. Es una locura”, expresó.



Más adelante reflexionó sobre el feminismo y cómo influye hoy en día en sus canciones y en su forma de pensar. “El feminismo se integró a mi vida y, por ende, a mis composiciones y a manera de vivir y relacionarme”, consideró.

“El feminismo, para mí, fue algo que pude ver concretamente gracias a vivir en Buenos Aires, porque tal vez en el interior no llega esa fuerza de las manifestaciones en la calle”, dijo.

Noelia Recalde nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos en 1987.

Cantante y guitarrista autodidacta desde los 9 años de edad, comenzó a realizar composiciones propias a partir de los 14 y un año más tarde inició sus presentaciones en vivo en diferentes bares de la ciudad.

Su formación musical ha sido desde entonces una enseñanza de la mano de sus amigos, sus libros y discos. Ha tocado y grabado con diferentes músicxs del país y el extranjero. Ha compuesto música para obras de teatro, series de TV, radio y documentales.

Editó 3 discos con su trío Valbé, un disco solista (Palabra) y un disco homónimo con su reciente proyecto Triángula.

Fundó y coordinó uno de los ciclos más representativos de la canción: Martes Rueda durante 4 años consecutivos. Produjo el Festival Sonora 2017 en BsAs y Gualeguaychú (Festival internacional de mujeres compositoras).

Fue convocada como jurada de los Premios Gardel en 2019 y por Ibermúsicas en 2020. Actualmente se encuentra desarrollando un método de desbloqueo creativo para grupos en dinámica virtual y presencial, realiza arreglos vocales y coaching de grabaciones, integra la banda Triángula (Junto a Micaela Vita, Nadia Larcher, Juan Saraco, Lucas Bianco y Jonatan Szer), el dúo Lohdoh (junto a Jonatan Szer) y está en pleno desarrollo de su camino solista.

“Me gustan todos los caminos. Todo sirve. La experiencia del trío fue sólida porque me dio autogestión. También estar en un dúo me dejó mucho aprendizaje. Y la experiencia en Triángula, que está siendo súper nutritiva en muchos aspectos. Pero también rescato el camino de tocar sola, porque es de una libertad inmensa que me permite ir para cualquier lado, por eso me encanta”, describió finalmente.