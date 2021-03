“La vacuna no evita el contagio, sino que evita terminar en terapia”

La Secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero, dialogó con Radio Nacional Bariloche acerca del avance en el Plan de Vacunación en la Provincia.

Se aplicaron 35.886 vacunas en Río Negro al día de hoy. “Entre ayer (lunes) y hoy (martes) se están repartiendo las nuevas dosis recibidas de Sputnik-V” informó Ibero.

Respecto a las cepas de Covid que tiene Río Negro, Ibero afirmó que “se han ido enviando para hacer pruebas al Hospital Malbrán, y hasta ahora en nuestra provincia no se registran al momento las cepas brasilera ni británica” y agregó que “hubo alrededor de tres cepas diferentes en nuestra provincia desde que se iniciaron las pruebas.”

Por otro lado, Ibero dijo que “nuestra prioridad son los adultos mayores” respecto al orden de aplicación de vacunas.

La funcionaria fue contundente al momento de aclarar la función que tiene la vacuna: “la vacuna no es para que yo no me contagie sino para que si me contagio no tenga que ir a terapia intensiva”.

