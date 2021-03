“Hay que pensar la Antártida como el gran continente del futuro”

Agustina Larrea nació en 1982, es periodista y profesora de periodismo. Con su trabajo pasó por diversas redacciones (Barcelona, Perfil, Buenos Aires Herald, Infobae) y hoy escribe en eldiario.ar, donde produce la sección semanal Mil lianas con recomendaciones culturales y notas vinculadas a la cultura. Tomás Balmaceda nació en 1980, es doctor en Filosofía, periodista y docente. Escribe en diversos medios como la revista Viva, el diario La Nación y el suplemento Soy de Página 12 y es autor de libros como Los 90. La década que amamos odiar.

Juntos escribieron en 2014 Quién es esa chica. Las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino.

Son dos de los periodistas más inteligentes y atractivos de su generación y son, también, dos de las personas más profesionalmente curiosas que conozco. Recientemente publicaron Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco (Ediciones B), un muy buen libro de divulgación sobre uno de los territorios más fascinantes del planeta.

En la sección El Extranjero, Hinde comentó el libro “The Soviet Writers’ Union and Its Leaders: Identity and Authority Under Stalin”, de Carol Any y en Libros que Sí recomendó “Un verdor terrible”, de Benjamin Labatut y “La analfabeta,” de Agota Kristof

En Mesita de Luz, el periodista, escritor y guionista Hugo Paredero nos contó que libros está leyendo y En Voz Alta, la locutora y periodista cultural Valeria Delgado leyó el comienzo de “G”, la novela de John Berger.