Diario de Radio Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Para nosotros el trabajo no es un costo, es inversión social”

LRA 1 Buenos Aires – CRISTINA FERNANDEZ: “Estamos construyendo un país diferente para todos y todas”

LRA 1 Buenos Aires – FRANCISCO MERITELLO: “Los medios públicos luchamos con veracidad contra las noticias falsas”

LRA 1 Buenos Aires – TERESA GARCIA: “Estoy convencida de que el Frente de Todos ganará en la provincia”

LRA 1 Buenos Aires – MARA RUIZ MALEC: Criticó las “propuestas” de Cambiemos

LRA 1 Buenos Aires – HECTOR RECALDE: “Larreta está chocando contra la realidad y la Constitución Nacional”

LRA 1 Buenos Aires – LUIS CAMPOS: Cuestionan propuesta de Larreta de eliminar la indemnización por despido

LRA 1 Buenos Aires – LEON PIASEK, abogado laboralista: “Los despidos gratis sirven para disciplinar a los trabajadores”

LRA 42 Gualeguaychú – JOSE PABLO FEINMANN: “Los medios han colonizado y, en lugar de pensar, somos pensados”

LRA 42 Gualeguaychú – Red Federal de Radio Nacional: Creación del área de Discapacidad

LRA 1 Buenos Aires – PAOLA TAMBURELLI: Se amplió a 2.300 el cupo diario de ingreso de pasajeros al país

LRA 2 Viedma – VALERIA CAMPOS: Marchas en repudio a la gobernadora Arabela Carrera

LRA 27 Catamarca – GUILLERMO ANDRADA: “ANSES ayudó con 4 mil millones de pesos durante la cuarentena estricta”

LU 23 Lago Argentino – JOSE Pepe SALVINI: A 34 años del primer triunfo electoral de Néstor Kirchner

LT 12 Paso de los Libres – 178 años: Actos por el aniversario de la ciudad

LRA 27 Catamarca – ARNOLDO NUÑEZ: “El Presidente reconoció nuestro trabajo en pandemia”

LRA 19 Puerto Iguazú – WALTER GOOBAR: “Bolsonaro está viendo una diferencia difícil de superar con Lula”

LV 8 Libertador – Golpismo, odio y amenazas: Lecciones del Brasil de Bolsonaro

LRA 17 Zapala – SANDRA FERRERO: “Tuvimos la osadía de construir política desde la cordillera”

LRA 53 San Martín de los Andes – RAUL GODOY: Impulsan la estatización de todos los recursos naturales de la provincia

LRA 57 El Bolsón – SILVIA ROJAS: Vecinos se movilizaron en contra del loteo en Pampa de Ludden

LV 8 Libertador – MARTA CESAR: “Ningún grupo antiderecho se preocupa por la desnutrición infantil en Salta”

LU 4 Patagonia – CARLOS LINARES: “Muchas cosas no suceden en Chubut por la desidia del gobierno de turno”

LRA 42 Gualeguaychú – ANA MARIA DEL MONTE: Destacan las obras de inversión nacional y provincial en Urdinarrain

LRA 12 Santo Tomé – CAMAU ESPINOLA: “Estamos discutiendo dos modelos de país”

LRA 29 San Luis – SILVIA SOSA ARAUJO: “El 85% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis”

LRA 21 Santiago del Estero – FACUNDO JUAREZ: Aumentó el consumo de medicamentos y los ataques de pánico

LRA 1 Buenos Aires – JORGE FINOCHIETTO: Crearon una aplicación para medir el riesgo de contagio de Covid-19

LRA 9 Esquel – SERGIO CARDOZO: “Han disminuido las formas graves de COVID-19”

LT 12 Paso de los Libres – JAVIER SIGILLO: Autorizan espectáculos con hasta 300 personas

LRA 26 Resistencia – En canal Encuentro y en la TV pública: “Vacunas e inmunidad colectiva”, serie de televisión sobre el COVID

LT 11 Concepción del Uruguay – Restricción en la circulación, entre las 3.30 y las 6 horas: Falta la formalidad de adhesión al decreto provincial

LT 12 Paso de los Libres – ANA ALMIRON: “Corrientes es la segunda provincia del NEA que recibió más recursos de Nación”

LT 14 Paraná – GUSTAVO BORDET: “Tenemos un gobierno comprometido con nuestros ciudadanos y vecinos”

LV 4 San Rafael – PASO 2021: Todo lo que hay que saber para votar el domingo

LRA 42 Gualeguaychú – CAROLINA GAILLARD: “Es muy importante estar en sintonía con el gobierno nacional”

Nacional Folklórica – ROBERTO PIANELLI: El candidato por el Frente de Todos y sus propuestas

LRA 54 Ing. Jacobacci – JOEL CORDOBA: Repaso por la agenda del bloque en el Concejo Deliberante local

LRA 13 Bahía Blanca – BRENDA VARGAS MATYI: El papel de los jóvenes en la próxima conformación del Poder Legislativo

LV 19 Malargüe – JOSE JAIMES: El Banco Nación da créditos para refacción y terminación de viviendas

LRA 26 Resistencia – ANALIA REAL: “El Estado debe proteger a la pequeña producción”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerraron la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo. El acto se realizó en Tecnópolis en la localidad bonaerense de Villa Martelli.

El Presidente aseguró que en el anterior gobierno “habían terminado con la salud pública” y a los 99 días de asumir debió “reconstruir” ese sistema de salud “que estaba destruido” para poder hacer frente a una pandemia que nadie esperaba. También resaltó que la Argentina llevó adelante “un proceso de vacunación impresionante” contra el coronavirus y destacó que más del 80 por ciento de las personas mayores de 18 ha recibido al menos una dosis.

“No es lo mismo un gobierno que cree en la salud pública que uno que considera que la salud la resuelve el mercado”, ni tampoco es lo mismo “los que creen que la educación pública es un derecho, que los que creen que es una desgracia en la que se cae”.

Por otro lado, Fernández destacó que para el Gobierno nacional el “trabajo no es un costo, es inversión social”, debido a que es lo que “más dignifica al ser humano” y “aporta” funcionamiento del capitalismo. “Ya no tenemos más espías al servicio de los jueces ni operadores comprando voluntades”

En tanto, dijo que en este gobierno “ningún medio es perseguido por lo que dice“, con lo que marcó diferencias con la anterior gestión de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

Cristina aseguró que la “vocación política es la de la trascendencia” y afirmó que desde el gobierno nacional se está “construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas”.

“Gobernamos así, gobernamos para todos. Nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho”, agregó al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el cierre de campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las PASO, en Tecnópolis.

“Gobernar es eso, gobernar es hacer, está en nuestro ADN, de peronistas y de toda la vida”

En ese sentido, sostuvo que, ante la incertidumbre de la pandemia, “salimos a hacer, que es lo que sabemos” y destacó políticas como la construcción de hospitales modulares en todo el país, el centro de aislamiento montado en la propia Tecnópolis, y la inauguración de hospitales abandonados por la gestión anterior.

“Armamos el país para enfrentar lo que venía” y “salimos a buscar vacunas de dónde las podíamos conseguir”, hoy argentina es “uno de los países que más vacunas ha recibido”, resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva edición de la Entrevista Federal, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, dialogó con los periodistas de Radio Nacional de todo el país sobre el rol de los medios públicos, la lucha contra las fake news, el programa Renacer Audiovisual, la Televisión Digital Abierta (TDA), los medios de gestión social y el actual contexto. “Queremos recuperar en nuestras pantallas el laburo para los argentinos”, afirmó.

El funcionario resaltó que la inversión de $ 2.400 millones que el Estado nacional realizará en el marco del programa Renacer Audiovisual logrará que “la industria audiovisual sea un gran músculo de generación de devisas”. “Fue muy importante el impulso que nos dio el Presidente en función de armar un programa de recuperación de la industria audiovisual”, dijo, y agregó: “No solo queremos generar laburo, creemos que esto tiene que ser una industria pujante porque creemos en la calidad de nuestros contenidos”.

LRA 1 Buenos Aires

María Teresa García, Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y precandidata a senadora bonaerense del Frente de Todos, analizó el cierre de la campaña electoral de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para el próximo domingo.

Destacó el acto celebrado ayer en la provincia, con una modalidad distinta debido a la pandemia, en el marco de una campaña que definió como “atípica” y que, debido a la necesidad de cumplir protocolos, impidió “que el peronismo tenga una campaña tradicional con gran actos”.

Anticipó un triunfo contundente del oficialismo en la provincia y a nivel nacional e hizo hincapié en “el alto grado de violencia verbal, con voces antisonantes y mucha agresión, desplegada por los precandidato de la oposición”.

Como contrapartida, enumeró los ejes sobre los que se apoyó el Frente de Todos, considero necesario ordenar la campaña de cara a las elecciones generales de noviembre, instó a los jóvenes a pensar y reflexionar y enfatizó “no hay tik tok ni gritos que le vayan a corregir la vida”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Mara Ruiz Malec criticó el modelo de desarrollo y producción que propone Cambiemos “porque la gente va a estar peor con menos derechos. La propuestas de Vidal, Santilli y Larreta son la mismas que las de de Macri. No creció el empleo por las decisiones que tomaron”.

La funcionaria del Gobierno de Axel Kicillof criticó a la exgobernadora y precandidata a diputada nacional de Juntos por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al considerar que la gestión de Cambiemos “devastó la provincia”.

“Tenemos que producir más y construir más trabajo”, aseguró. “En la Provincia tuvimos menos puestos de trabajo perdidos en el 2020 que en el 2019 donde no hubo pandemia”, concluyó.

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) dijo que “(desde Juntos) nos proponen una Argentina despiadada que utiliza a los trabajadores y que cuando ya no le conviene le da una patada en el trasero”.

Yasky habló sobre la propuesta que se hizo desde Juntos de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de garantía.

“Mienten cuando aseveran que no hay posibilidades de trabajo si no es un trabajo semiesclavo. Esa propuesta nos llevaría al siglo 19. Que tomen nota de que eso se terminó” El legislador diferenció a los empresarios pymes de los grandes empresarios.

LRA 1 Buenos Aires

El actual director de YPF rechazó la propuesta del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de garantía. “La política argentina no da lugar a que puedan darse regresiones como estas”, sostuvo Recalde, al tiempo que consideró que “Larreta tiene un discurso para fidelizar a los propios”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, propuso eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un seguro que se utiliza en el sector de la construcción. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, explicó de qué se trata la reforma del funcionario de CABA: “No genera mejora en el trabajo y tiene riesgos muy importantes en la destrucción de los empleos en las crisis”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado laboralista se refirió a la propuesta de Juntos, que presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja para reemplazar las indemnizaciones por seguros contratados, y señaló que se trata de “un discurso remanido de la derecha”, y “una de las formas más graves de vulnerar la estabilidad de un contrato, porque sirve para disciplinar con la amenaza de un despido gratis”.

En ese sentido señaló que para aplicar esta política “habría que derogar en una constituyente no solo el artículo 14 bis de la Constitución, sino la ley de contrato de trabajo amparada en las normas internacionales”.

LRA 42 Gualeguaychú

Feinmann analizó el contexto social y político del país y la región. En Radio Nacional Gualeguaychú expresó que el poder real está en mano de las corporaciones y el campo que, han conseguido hacer un partido de derecha consolidado, además, con los medios y el radicalismo son parte de una forma belicosa y agresiva de hacer política.

“Quien mira radio y televisión está colonizado y, en lugar de pensar, es pensado; en lugar de decidir, deciden por él, lo han captado. Vive en exterioridad”.

LRA 42 Gualeguaychú

Con el objetivo de crear un espacio para impulsar políticas inclusivas en los medios públicos, se realizó la presentación del Área de Discapacidad de Radio Nacional con la presencia de Silvia Vela, Directora de Radio Nacional Gualeguaychú, y Gimena Blanco, productora de la emisora.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano; la Subsecretaria de Medios, la periodista Rosaura Audi; Alejandro Pont Lezica, Director de Radio Nacional; Fabián Galarraga, periodista de LT 11 y uno de los impulsores de la agenda de discapacidad en el medio público; Juan Martín Ramos Padilla, Gerente de Emisoras de Radio Nacional y el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga.

En tanto, Fabián Galarraga explicó los alcances del lanzamiento y destacó que sea un tema de agenda de Radio y Televisión Argentina (RTA).

LRA 1 Buenos Aires

La Administradora Nacional de Aviación Civil confirmó que, por los indicadores epidemiológicos, se permitió el incremento del cupo diario de ingreso al país. Pasó de 1.700 a 2.300 pasajeros.

“Según las empresas, son menos de mil personas las que quedan afuera”, dijo Paola Tamburelli. A su vez, adelantó que aún faltan ajustar protocolos para poder comenzar la prueba piloto de turismo desde Uruguay y Chile.

La funcionaria de la ANAC celebró y destacó la inauguración de un nuevo corredor seguro que es el Aeropuerto Internacional de Mendoza, Gobernador Francisco Gabrielli.

LRA 2 Viedma

Hoy se realizó una protesta frente a la Casa de Gobierno de Río Negro para repudiar los conceptos de la gobernadora sobre la propiedad de la tierra. “Nos declaramos en contra del foro que se hizo en Bariloche y a las expresiones de la gobernadora, que legitima que la tierra es para pocos. Queremos tierra, vivienda digna y trabajo”, señaló Campos.

LRA 27 Catamarca

“La ANSES manejó $4.000 millones en Catamarca para ayuda cuando la situación estaba peor. Aun así, el Gobernador Raúl Jalil tuvo el empeño de seguir trabajando en lo que se está viendo ahora con las obras, y la provincia generó trabajo estando en pandemia. Tenemos más de 1.300 puestos de trabajos creados en la construcción y en la industria e inauguramos fábricas”, mencionó el ministro de Comunicación, Guillermo Joao Andrada.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El ex secretario recordó el primer triunfo electoral que llevó a la gobernación de Santa Cruz a Kirchner. “Toda mi vida acompañé a Néstor, desde el secundario y luego en La Plata vivimos un montón de cosas juntos. Tuvimos una amistad desde la adolescencia”, comentó Salvini.

LT 12 Paso de los Libres

El próximo domingo es el 178° aniversario de la ciudad, pero al realizarse el acto eleccionario las actividades pasarán para el lunes 13 de septiembre, las cuales comenzarán a las 7.15 horas con la concentración de autoridades en el municipio, luego el izamiento del pabellón nacional, posteriormente el tedeum, y finalmente las palabras del intendente municipal.

LRA 27 Catamarca

“Estoy muy contento con lo que recibimos de la comunidad y en los barrios populares puntualmente en cuanto a la aceptación y el cariño. Sentimos que le podemos acercar como movimiento social en la política algo nuevo a la gente. La ventaja que teníamos a la hora de encarar esta cuestión electoral en la que somos primerizos es que venimos de una campaña permanente. Estamos todos los días en el territorio y tenemos noción de lo que la gente quiere y necesita”, comentó el precandidato a concejal por el espacio Barrios de Pie del Frente de Todos, Arnoldo Núñez.

LRA 19 Puerto Iguazú

El periodista se refirió a la crisis institucional que atraviesa Brasil. “El presidente brasileño tiene un núcleo duro que lo sostiene y a un año de las elecciones presidenciales, los aliados se siguen alejando”, señaló Goobar.

LV 8 Libertador

El analista político Pablo Balcedo se refirió a la situación actual en Brasil asegurando que “a los 199 años de la independencia, el presidente Bolsonaro convoca una marcha que pretende ser de ultimátum a las investigaciones que lleva adelante la justicia sobre los actos que reivindicaron pasados de dictadura, actos de demostración de fuerza de la mano de sectores bastante radicalizados y violentos. Todos los canales conducen a una red de financiamiento de estas acciones que fueron denunciadas por poner en riesgo la democracia”.

LRA 17 Zapala

La precandidata recordó que la suya fue una campaña modesta y respetando el protocolo. “Pudimos palpar el gran deterioro de nuestra democracia, ciudadanía y que la política está asociada con corrupción y acomodos”, comentó Ferrero.

LRA 53 San Martín de los Andes

El precandidato afirmó que la situación hídrica de Neuquén impone que se cancelen las concesiones de todos los recursos naturales de la provincia y pasen a manos del Estado y control de las organizaciones sociales. “Las concesiones que vencen el año que viene”, señaló Godoy.

LRA 57 El Bolsón

Vecinos y vecinas de la Comarca Andina se convocaron en la plaza Pagano de El Bolsón para manifestarse en contra del posible loteo en Pampa de Ludden, en la zona rural de Mallín Ahogado. “Un privado vino a romper con la paz social del lugar”, señaló Rojas.

LV 8 Libertador

Así se expresó Marta Cesar, periodista, feminista y presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, quien luego analizó la situación legal que atraviesa la médica que garantizó una interrupción legal prevista por el Código Penal argentino desde 1921 ante la solicitud de una joven de 21 años por razones de salud. La profesional fue detenida y luego liberada cuando las autoridades entendieron que se trataba de un caso de interrupción legal por causales.

LU 4 Patagonia

Carlos Linares, precandidato del Frente de Todos, se refirió a la recorrida de campaña que ha realizado en las últimas semanas indicando que “noto mucha esperanza en lo que viene, con un sistema de vacunación que a pesar de los agoreros terminó siendo más que exitoso en un volumen histórico nunca visto para vacunar con tanta rapidez a un país completo. Eso nos da la posibilidad de vernos y conectarnos”.

LRA 42 Gualeguaychú

Ana María del Monte, indicó que hace años no llegaban obras de importancia para la ciudad, destacando la ampliación de la Escuela Técnica con una inversión de más de 11 millones de pesos y la adquisición de un transporte escolar para discapacidad.

LRA 12 Santo Tomé

El senador nacional y precandidato a renovar su banca, Mauricio Camau Espínola, expresó que “estamos discutiendo qué modelo de país queremos. La Argentina ha tenido dificultades en diferentes etapas y hemos salido adelante, tienen que entender que la enorme deuda que tomó Mauricio Macri no se reinvirtió y ese modelo no tiene futuro para la Argentina. Hoy estamos en un modelo que supo pasar la pandemia, supo tomar decisiones para sostener la economía, y ahora tenemos que sacar la Argentina adelante. Los jóvenes tienen que saber que no es un juego, es una decisión de la que va a depender el futuro de ellos”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

La ministra de Salud hizo un análisis de la situación epidemiológica en la provincia de San Luis. Se registra una notable baja de casos positivos y de pacientes en terapia intensiva y fallecimientos.

LRA 21 Santiago del Estero

El psicólogo se refirió a las secuelas más comunes que se observan durante la post pandemia. Además, se refirió a los ataques de pánico y advirtió sobre el caso de niños y niñas pequeñas.

LRA 1 Buenos Aires

Finochietto, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador independiente del CONICET dio precisiones sobre el funcionamiento del prototipo de esta tecnología “ContactApp”.

El docente explicó que la idea madre fue “transformar el celular en una herramienta que sea útil, en estos tiempos de pandemia” y permita identificar “el riesgo de haberse contagiado o eventualmente de contagiarse” de coronavirus.

Detalló que el proyecto “comenzó hace un año; estuvo a cargo de 25 investigadores y contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación”.

LRA 9 Esquel

Sergio Cardozo, director del Hospital Zonal Esquel, se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad, diciendo que “tenemos dos internados solamente y eso para nosotros es importante. Las formas más graves del COVID han disminuido”, y luego agregó que “todos los tratamientos que hacemos son ambulatorios, son casos jóvenes y casi todos vacunados”.

LT 12 Paso de los Libres

Sigillo comentó que el municipio habilitó la realización de espectáculos artísticos y musicales con asistencia de público, y con un tope de 300 personas mediante la resolución N°257/21. Los eventos podrán realizarse en lugares debidamente habilitados y con estricto cumplimiento de los protocolos de COVID-19.

LRA 26 Resistencia

“Hoy 9 de septiembre en el Canal Encuentro a las 22.30 horas y por el canal público a las 23, se emitirá ‘Vacunas e inmunidad colectiva’, una serie de cuatro capítulos que informa sobre los procesos para desarrollar una vacuna nacional contra el coronavirus, como también los operativos realizados para el traslado de vacunas durante la pandemia y la fabricación en nuestro país de los insumos necesarios para combatirla”, informó la periodista en espectáculos, Nora Lafont.

LT 11 Concepción del Uruguay

Juan Martín Garay, secretario de Gobierno Municipal de Concepción del Uruguay, dijo que “si bien el decreto ya tiene validez y vigencia en todo Entre Ríos, en los próximos días haremos la formalidad de adherir con un decreto municipal. De esta manera los gastronómicos tendrán mayor posibilidad de apertura, siempre respetando el 70% de aforo”.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Almirón destacó el apoyo económico que brinda el Estado nacional a todos los correntinos y explicó lo importante de las PASO 2021 del próximo 12 de septiembre.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó el acto de cierre de campaña del Frente de Todos de cara a las PASO. En el encuentro estuvieron presentes los precandidatos a diputados nacionales Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte; la vicegobernadora Lauta Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl.

En su discurso, el gobernador aseguró que “no son tiempos fáciles. Nos ha tocado gobernar 16 meses de pandemia y nadie se prepara para eso”, y luego añadió que “nos pusimos a trabajar para afrontar esto y nos encontramos con un sistema de Salud devastado por el gobierno anterior”.

LV 4 San Rafael

Desde la Junta Nacional Electoral Carlos Romano aseguró que todo va a estar preparado para que los ciudadanos voten bajo estrictas normas sanitarias, de acuerdo al protocolo vigente.

Luego, Romano dijo que se deberá concurrir con barbijo y solicitó confirmar el lugar de emisión del voto, dado que hubo algunos cambios. Recordó, además, que quienes no figuran en el padrón directamente no deben concurrir.

LRA 42 Gualeguaychú

Gaillard consideró que los entrerrianos tienen que optar por un Estado presente que garantice salud y acompañe con medidas económicas a los trabajadores. “Es muy importante estar en sintonía con un gobierno nacional que le ha dado a la provincia más de 80 obras públicas contra una o dos obras que tenía en el gobierno de Macri”, afirmó Gaillard.

Nacional Folklórica

Roberto Pianelli calificó como “grave la situación del trabajo y el salario, venimos de 4 años de un gobierno que hizo caer el salario un 20 ó 25 por ciento, sumado a la pandemia que azotó al mundo y por supuesto también a la Argentina, que ha contribuido a empeorar las condiciones laborales en todo el planeta. Es uno de los temas centrales que ya el propio Presidente ha planteado, hay que lograr que el salario vaya por encima de la inflación, con políticas públicas que generen empleo”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El concejal se refirió a las distintas acciones y avances que llevaron adelante desde el bloque del Frente de Todos en Jacobacci. Además, hizo mención al tratamiento de la Ley Nacional que pretende regular la actividad de las cuidadoras domiciliarias.

LRA 13 Bahía Blanca

La precandidata a diputada nacional Brenda Vargas Matyi (Frente de Todos) de la provincia de Buenos Aires dijo que con su llegada a la Cámara Baja “la idea es que las demandas lleguen más directamente, que la política deje de ser un privilegio”.

La oriunda de La Matanza, de 26 años, agregó que “los jóvenes podemos interpretar todas las edades porque estamos en contacto con gente de todas las generaciones” y que uno de sus desafíos es “qué vamos a hacer de acá en adelante y cómo impacta en los demás”.

LRA 17 Zapala

LRA 53 San Martín de los Andes

LRA 54 Ing. Jacobacci

LRA 5 Rosario

De cara a las PASO, el magistrado analizó los comicios en los que se elegirán legisladores nacionales y concejales. “La veda electoral significa que no puede haber proselitismo partidario, así que toda la información que se pueda dar en los medios es posible y necesaria”, aclaró Blando.

LRA 14 Santa Fe

El gobierno provincial adhiere a la resolución del Ministerio de Transporte de la Nación que establece el transporte urbano y suburbano gratuito. El cronograma incluye el domingo 12, en que se votarán las PASO, y también las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

Economía | Volver al inicio

LV 19 Malargüe

El Banco Nación lanzó créditos a 10 años para la refacción y ampliación de viviendas con un monto máximo de 2 millones pesos. Están destinados para aquellas personas en relación dependencia o contratados, autónomos, monotributistas, jubilados y/o pensionados. El Gerente de la sucursal Malargüe, José Jaimes, explicó el alcance de los créditos diciendo que “los interesados deben solicitar un turno en la entidad bancaria para que sean asesorados”.

LRA 26 Resistencia

“La agricultura familiar cumple en el Chaco una función muy importante, vive en el campo y su principal característica es que es familiar y produce alimentos. El tema de la tenencia de la tierra es muy antiguo y aun hoy tiene vigencia especialmente por los desalojos que se intentan, y eso tiene que ver con el concepto de propiedad privada que se impone sobre otros derechos. Es una disputa permanente que gracias a los medios y las redes sociales hoy se conoce masivamente”, indicó Analía Real, Secretaria de Agricultura Familiar.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El temporal llegó a la Costa Atlántica con vientos que llegaron a los 100 km, según confirmó Hugo Piriz, jefe de Defensa Civil y bombero voluntario de Villa Gesell. Las lluvias acumularon entre 45 y 90 milímetros de agua afectaron también a Mar del Plata, Partido de la Costa y Pinamar.

“Hubo varias voladuras de techos y carteles, estuvimos trabajando toda la noche. Fue un día complicado. Hubo personas que se autoevacuaron a la casa de los familiares, el lugar de asistencia por suerte no lo tuvimos que usar”, detalló.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ministra se refirió a la presencialidad completa que se inició esta semana. “Todo fue charlando con cada equipo. Para volver a tener la presencialidad había que asegurar algunas normas porque es un nuevo proceso de aprendizaje”, señaló Cubino.

LRA 27 Catamarca

Ginocchio, quien va en busca de la reelección a su cargo, dijo que “estuve trabajando con respecto a la conectividad de Catamarca, con Córdoba como centro y con La Rioja como región, para que desde Córdoba hasta Catamarca podamos llegar por autopista. Y creo que es fundamental una autopista o autovía con La Rioja. Avanzar en esta temática es algo que vengo impulsando, y también con miras al gran proyecto que es el Corredor Bioceánico”.

LRA 27 Catamarca

Gracias a una iniciativa desarrollada por la delegación del INADI en Santa Fe y Radio Nacional Santa Fe, se llevó adelante el Taller de Comunicación sin Discriminación destinado a periodistas y comunicadores de nuestras emisoras. Entre las temáticas previstas estaban ´Igualdad y No Discriminación´ y ´Buenas Prácticas de Comunicación Inclusiva´.

La Delegada del INADI Santa Fe, Paula Saini, explicó que “esta ha sido una iniciativa de INADI Santa Fe y Radio Nacional Santa Fe con la idea de federalizar la palabra, el conocimiento y encontrarnos con periodistas de todo el país fue muy enriquecedor”.

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco decretó tres días de duelo provincial por el fallecimiento del escultor Fabriciano Gómez, presidente de la Fundación Urunday y creador de los certámenes de escultura de la provincia.

“Es una gran pérdida para la cultura de nuestra provincia a la que potenció e hizo conocida en todo el mundo a través de su obra. El dolor es profundó”, dijo el gobernador Jorge Capitanich.

LRA 27 Catamarca

Para el 21 de septiembre está programada la audiencia pública para el proyecto “Acueducto Biprovincial Santiago del Estero-Catamarca”. Se trata de una obra complementaria para el Río Albigasta y el Dique El Bolsón. En tanto el Director de Estudios y Proyectos Hídricos, Fernando Molas García, dio más detalles al respecto.

LRA 26 Resistencia

”Nosotros en CTERA, cuando tomamos conocimiento de la resolución del Consejo Federal, ya se hablaba de la presencialidad plena en todas las provincias, aquellas donde no exista un contagio fuerte. Hay cierta preocupación, no de los docentes porque ya estamos vacunados, pero de los niños y las niñas, los pibes y las pibas en las escuelas, porque ellos todavía no están vacunados en su totalidad. En ese sentido, vemos con preocupación que de golpe se abra todo junto. Nosotros advertimos y pedimos que lo hagan de manera pausada, escalonada”, expresó Carlos Cuevas, referente de UTRE-CTERA.

LRA 22 Jujuy

La ministra de Educación, Isolda Calsina, indicó que “luego del trabajo articulado que veníamos haciendo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud anunciamos que el 22 de septiembre vamos a aumentar la presencialidad en todas las escuelas urbanas. El final de las burbujas educativas será en la jornada posterior al Día del Estudiante, en la que no hay clases”.

LRA 52 Chos Malal

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) seccional El Huecú reclama por la situación de los establecimientos educativos. “De no regularizar el estado de las instituciones, madres y padres autoconvocados evalúan tomar el CEP° 30 de la localidad”, señaló Tarifeño.

LRA 30 Bariloche

En Bariloche solicitan la reapertura de los comedores de las escuelas rionegrinas. “Nosotros empezamos el reclamo el 29 de agosto cuando se dio inicio a la presencialidad”, manifestó Figueroa. El viernes 10, en Onelli y Moreno convocan a marchar por el comedor escolar.

Laborales | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

El médico ratificó que la movilización se produjo por la falta de respuesta del gobierno provincial. “Los 3 ejes que motorizan el plan de lucha son la recomposición salarial, la aplicación efectiva de la Ley de Carrera y la actualización de las jubilaciones de los profesionales del sector”, señaló Sanna.

LRA 25 Tartagal

Trabajadores y trabajadoras repudiaron las acciones del intendente del municipio de Gral. Enrique Mosconi, Isidro Ruarte, que los increpó mientras pedía aumento salarial. Esto cae mal ante la sociedad, ante los trabajadores. Denigrar de esa manera, creo que no es bueno”, señaló Rearte.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Cristian Silva, director del Mapa Federal del Cuidado del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, expresó que “el Mapa Federal del Cuidado es un sitio web interactivo que permite localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado para primeras infancias, personas mayores y personas con discapacidad en todo el país. También cuenta con información de espacios de formación para aquellas personas que deseen capacitarse y trabajar en este ámbito”.

LRA 24 Río Grande

La licenciada se refirió a la entrega en Río Grande del documento “no binario”. El documento reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

LRA 4 Salta

El funcionario se refirió así a la imputación de la médica Miranda Ruiz por haber realizado un aborto legal en Tartagal. “La profesional como el equipo interdisciplinario que actuó en la ILE lo hicieron en el marco de lo establecido por los protocolos”, señaló Esteban.

LRA 43 Neuquén

La politóloga informó que la participación política de las mujeres mejoró en los últimos cinco años, pero no lo suficiente en ámbitos como el Poder Judicial y los Partidos Políticos. “Respecto al poder judicial no solo tenemos un puntaje muy bajo, sino que estamos peor que en 2016”, señaló Rulli.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Políticas Culturales dependiente del ministerio de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica bonaerense destacó: “En este tiempo que viene de pospandemia, luego de ser uno de sectores que más sufrió en la pandemia, avizoro una gran etapa que ya se está notando en los teatros y museos. Se volverá a recuperar la cultura del encuentro y el abrazo que todos necesitamos”.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges entrevistó a la escritora y guionista Claudia Piñeiro, ganadora de numerosos premios nacionales e internacionales en literatura, teatro y periodismo, y coautora de la serie “El reino”. En Una Mujer, la dramaturga habló acerca del desarrollo de la serie, el proceso creativo y el trabajo de campo realizado para abordar esta temática. Además, repasó sus años de formación, los primeros trabajos y la actualidad de la mujer en la industria literaria, y reflexionó sobre el rol de los artistas en la sociedad.

LRA 1 Buenos Aires

La cultura continúa estrenando nuevas obras en un contexto de baja de casos por coronavirus en Argentina. Una de ellas es “Las cautivas” que se podrá presenciar en el Teatro de la Ribera con la dirección de Mariano Tenconi Blanco.

Se trata del encuentro y amor entre dos mujeres que escapan al campo, mientras comienzan una aventura. Una de actrices protagonistas, Lorena Vega, adelantó que tiene un final trágico.

LRA 1 Buenos Aires

En una entretenida charla, el Tata habló de su presente, de su amor por la música, de la pandemia y de su amistad con Manuel Antín

“La música no envejece a mí me sigue gustando hacer música, en pandemia abría las puertas de mi casa, la gente se reunía en la puerta y yo les tocaba”.

Humor | Volver al inicio

SERVICIO METEOROLOGICO

Ultima y corta semana por los cierres de campaña y la veda electoral. Lo cierto es que todos los escenarios de cada una de las fuerzas, debió ser cambiado dada la inclemencia climática.

Algunos dicen que el mal tiempo sería un presagio. En lo particular pienso que si bien soplan vientos cruzados, es difícil saber cómo estará el domingo.

Si el viento sopla de un lado, continuará nublado y no habría CAMBIO. Recuerdo que la última vez que apostamos al CAMBIO, Paso un TSUNAMI que arrasó con todo.

Por todo esto votemos TODOS, como corresponde Y veremos el sol en la vida que queremos!!!

Guarda con la veda…

