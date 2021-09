La presencialidad en las escuelas: “advertimos que sea escalonada”

” nosotros en CTERA cuando tomamos conocimiento de la resolución del consejo federal ya se hablaba de la presencialidad plena en todas las provincias, aquellas donde no exista un contagio fuerte. En esa oportunidad hablábamos de los trabajadores en la toma de decisiones con respecto a romper las burbujas, entrar en la normalidad en las escuelas. Pedimos que se charle con los trabajadores que van a estar presente en el lugar donde se producen los hechos, así que estuvimos advirtiendo ese tema. Además hay una tendencia a las aperturas de todas las actividades, lugares donde hay presencia de grupos de personas, creemos que está bien esto, pero esas personas que tienen la posibilidad de salir, también tienen la posibilidad de vacunarse. Hay cierta preocupación, no de los docentes porque ya estamos vacunados, pero de los niños y las niñas, los pibes y las pibas en las escuelas, ellos todavía no están vacunados en su totalidad. En ese sentido vemos con preocupación que de golpe se abra todo junto. Nosotros advertimos y pedimos que lo hagan de manera pausada, escalonada.

Los pibes son los que mejores cumplen el protocolo, son los que más se cuidan, se lavan las manos frecuentemente, usan el barbijo. En este relevamiento que hicimos advertimos que hay falta de personal de servicio en las escuelas, los porteros. La verdad que eso es un punto esencial, en el dictado de las clases, no por las clases en sí, sino por las condiciones que tienen que estar los establecimientos para dictar clases. Esto es una faltante en la mayoría de las escuelas” afirmó.

