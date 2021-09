“Los medios públicos luchamos con veracidad contra las noticias falsas”

En una nueva edición de la Entrevista Federal, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, dialogó con los periodistas de Radio Nacional de todo el país sobre el rol de los medios públicos, la lucha contra las fake news, el programa Renacer Audiovisual, la Televisión Digital Abierta (TDA), los medios de gestión social y el actual contexto. “Queremos recuperar en nuestras pantallas el laburo para los argentinos”, afirmó.

El funcionario resaltó que la inversión de $ 2.400 millones que el Estado nacional realizará en el marco del programa Renacer Audiovisual logrará que “la industria audiovisual sea un gran músculo de generación de devisas”. “Fue muy importante el impulso que nos dio el Presidente en función de armar un programa de recuperación de la industria audiovisual”, dijo, y agregó: “No solo queremos generar laburo, creemos que esto tiene que ser una industria pujante porque creemos en la calidad de nuestros contenidos”.

Meritello destacó el rol de los medios de gestión social y señaló que “son un enorme universo con poca registración”. “Para nosotros es importante ponerlos en la órbita general, por eso creamos el programa SUMAR hace un año”, dijo. En ese sentido, resaltó: “Se inscribieron a SUMAR más de 300 medios de todo el país, es un subsidio para la infraestructura y lo que tiene que ver con la tecnología”.

Por otro lado, el secretario de Medios y Comunicación Pública puso en valor la Televisión Digital Abierta y lamentó que al asumir “nos encontramos con la TDA absolutamente desmantelada”. “La TDA es una herramienta que tenemos desde el Estado para mejorar los contenidos”, subrayó.

Además, frente a las fake news que se difunden en redes sociales y algunos medios privados, Meritello manifestó: “Los medios públicos luchamos con veracidad y rigurosidad contra las noticias falsas”. “Los medios públicos tienen un rol en la sociedad argentina y un rol no menor dentro del periodismo”, dijo.

En tanto, anticipó que “mañana se hará un streaming con las tres FM de Radio Nacional con referentes de los tres géneros” y sostuvo que “es el puntapié inicial de un recorrido federal”.

Con relación a las elecciones PASO, el funcionario dijo: “Creemos que la elección del domingo será una experiencia no menor porque será la primera en pandemia. El 30% de los empadronados cambió el lugar de ubicación donde votaban”. “El domingo habrá que tener un poco más de paciencia y empatía con el otro. Le pedimos a los medios no distribuir noticias falsas. La primera carga de resultados estará a las 23 y no a las 21 como estaba previsto”, explicó.

Tras afirmar que “estas elecciones expresan la confrontación de dos modelos de país”, Meritello expresó: “El modelo de país de la gestión anterior era sin medios públicos, nosotros sí creemos en los medios públicos. Lo nuestro es su puesta en valor”.

En ese marco, recordó: “Cuando comenzó la pandemia, en menos de 24 horas nos pusimos a dar clases de matemáticas y ciencias sociales por la radio y televisión pública”.

En otro orden, destacó la figura de Alberto Fernández y manifestó: “El Presidente es un hombre común y no quiere dejar de serlo”. “Hemos visto presidentes que armaron sets de televisión en transportes públicos. “Nuestro presidente es muy honesto en términos comunicacionales”, señaló.

Asimismo, el secretario de Medios y Comunicación Pública subrayó: “Vivimos en un país donde todo el mundo puede expresarse de la manera que quiera y donde los medios son absolutamente libres”. “Nuestras tres bases son la libertad de expresión, la honestidad con la que se gobierna y la tercera tiene que ver con la eliminación de mesas judiciales y operaciones”, agregó.

“Este último año y medio fue muy duro para los argentinos. Lo que viene es una Argentina mucho mejor y alegre”, sentenció.