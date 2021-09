Camau: “Estamos discutiendo dos modelos de país”

En diálogo con el Senador Nacional y precandidato a renovar su banca Mauricio Camau Espínola hizo referencia acerca de las propuestas de cara a las PASO del próximo domingo.

“Hoy estamos discutiendo qué modelos de país queremos, la Argentina ha tenido dificultades en diferentes etapas y hemos salido adelante, tienen que entender que la enorme deuda que tomó Mauricio Macri no se reinvirtió, ese modelo no tiene futuro para la Argentina, y hoy estamos en un modelo que supo pasar la pandemia, supo tomar decisiones para sostener la economía, y ahora tenemos que sacar la Argentina adelante. Los jóvenes tienen que saber que no es un juego, es una decisión de la que va a depender el futuro de ellos” manifestó Camau.

Finalmente destacó las fortalezas de los programas nacionales y su llegada a Corrientes a través de las gestiones legislativas.

