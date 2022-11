Diario de Radio Nacional 15/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Tras la reunión con Xi Jinping - Fernández confirmó que la Argentina accedió a una ampliación del swap

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ, se reunió con su par chino Xi Jinping: "Les agradezco a todos la preocupación, estoy bien y trabajando"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNÁNDEZ, sobre el ARA San Juan: "No descansaremos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia"

LRA 1 Buenos Aires - Cafiero en el G20: "Necesitamos recuperar la paz"

LRA 1 Buenos Aires - En Bali - Massa destacó la importancia de la ampliación del swap con China

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC - La inflación de octubre fue del 6,3%, y la interanual alcanzó el 88%

LT 14 Paraná - Será de un 16,62% - Aumento y bono para jubilados en diciembre

LRA 6 Mendoza Quino - Proyecto de ley - Permitiría jubilarse a 800 mil personas durante el primer año

LRA 43 Neuquén - NATALIA SALVO, abogada: "El Poder Judicial quiere a Cristina como victimaria"

LRA 1 Buenos Aires - MARIANO FRAGUEIRO FRIAS: “No hay pruebas de nada para una condena”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS RODRIGUEZ: “Aguad debería estar preso”

LRA 1 Buenos Aires - LUIS TAGLIAPIETRA, padre de un tripulante del ARA San Juan: "Nos encontramos con una Justicia corrupta y mentirosa"

LU 4 Patagonia - LUIS TAGLIAPIETRA, padre de un tripulante del ARA San Juan: “No tenemos un lugar donde llevarle flores a nuestros hijos”

LV 8 Libertador - A cinco años - El hundimiento del ARA San Juan no tiene avances en la justicia

LU 4 Patagonia - VALERIA CARRERAS, abogada de la querella: "Seguimos buscando a los responsables de estas 44 muertes"

LU 4 Patagonia - FABIO CAMBARIERI, administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia: “El operativo del ARA San Juan fue el más grande de la historia naval”

LRA 22 Jujuy - Homenajes - A cinco años del hundimiento del submarino ARA San Juan

LRA 54 Ing. Jacobacci - MIGUEL TOCONÁS, hermano de Mario Toconás - Se cumplen cinco años del hundimiento del ARA San Juan

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO CHERQUIS BIALO: "Messi ha tomado la bandera de capitán, ídolo y líder"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FERNANDO NAVARRO: "Está bien que se investigue el Potenciar Trabajo, pero no se puede asustar"

LRA 1 Buenos Aires - Incendios en Jujuy: Ya se han perdido más de 8 mil hectáreas

LRA 4 Salta - JOSÉ MARÍA PACHECHO, segundo jefe de la División de Bomberos Voluntarios de Orán: “Queda un solo foco de incendio en la provincia”

LRA 13 Bahía Blanca - Alberto Álvarez, coordinador General de Desarrollo Social de la Nación - Una convocatoria para llegar a los grupos más vulnerados

LRA 9 Esquel - Encuentro intercultural por Lago Escondido: "Lewis maneja el poder en Río Negro y por eso se niega a cumplir sentencia"

LRA Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires - Médicos residentes piden información sobre la oferta del Gobierno porteño

LRA 1 Buenos Aires - CARINA GOYA: Continúa el conflicto de residentes con el Ministerio de Salud porteño

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARÍA EVA KOUTSOVITIS - Presupuesto porteño: ajustes en salud, educación y transporte

LRA 1 Buenos Aires - Con récord de inscriptos: Se lleva adelante el programa Jóvenes y Memoria

LRA 1 Buenos Aires - MARIO OPORTO: Quilmes firmó un acuerdo de cooperación con la ciudad de Mianyang

LRA 1 Buenos Aires - BERNARDA LLORENTE: "El desafió es ampliar la agenda e intentar la soberanía informativa"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL SOLANO: "El Gobierno de la Ciudad tiene una política de ajuste presupuestario"

LRA 3 Santa Rosa - MARTÍN BERHONGARAY, diputado nacional: "Confío en que la ley de Humedales será discutida este año"

LRA 23 San Juan - CRISTINA LÓPEZ, senadora del Frente de Todos: "No me sorprende nada del senador Juez"

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - MYRIAM MARTÍNEZ, legisladora por el Frente de Todos en Tierra del Fuego:

“Pino es un atrevido y me falta el respeto como mujer”

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Irse de boca, costumbre nacional"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: Precios Justos y la estrategia para desacelerar "la inercia inflacionaria"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO BOADA: Convocaron a una audiencia pública por el precio de gas natural

LRA 1 Buenos Aires - Gasoducto “Néstor Kirchner”: Avanzan negociaciones para financiar segunda etapa

LV 8 Libertador - El efecto de las heladas tardías - Las políticas conjuntas necesarias para un sector muy golpeado

LRA 1 Buenos Aires: LIONEL SCALONI: “Ante Emiratos Arabes no tomaremos ningún riesgo”

LRA 1 Buenos Aires - SELECCION DE MEXICO: Funes Mori en la lista final del "Tri"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que mantuvo "una muy buena reunión" con su par de la República Popular China, Xi Jinping, y luego destacó: "Hoy lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al Gobierno chino para que la Argentina disponga libremente de 25.000 millones de yuanes, que significan 5.000 millones de dólares, hecho que significa una gran noticia, la cual agradecimos profundamente. El presidente Xi me explicó que era una excepción absoluta que hace China para con la Argentina, y así lo tomamos y lo agradecemos".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández contó que el problema de salud que tuvo se generó por "una descompensación producto de una gastritis erosiva, que generó un sangrado y una baja de la presión importante”. Luego, Fernández dijo en conferencia de prensa en Bali, donde participa de la 17° Cumbre de Líderes d G20, que "para verificar exactamente el nivel de sangrado, nos trasladamos a un hospital al solo efecto de hacer una endoscopía. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar".

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández expresó su "eterna gratitud" a los 44 tripulantes del ARA San Juan al cumplirse cinco años del hundimiento del submarino, y luego sostuvo: "No descansaremos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. A cinco años del hundimiento del #ARASanJuan, mi eterna gratitud a las y los tripulantes por su valentía y compromiso con la patria", expresó el presidente a través de la red social Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El canciller sustituyó en la Cumbre del G20 en Bali, Indonesia, al presidente Alberto Fernández, quien fue atendido por personal de salud, debido a un episodio de hipotensión y mareos. Durante el discurso, Santiago Cafiero aseguró que se necesita "recuperar la paz y contribuir a la recuperación mundial", agregando: "La seguridad alimentaria significa terminar con el hambre en el mundo".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía explicó que "lo que representa el swap, o la ampliación del uso del swap para la Argentina, es contar con 5.000 millones de dólares, más las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del organismo nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó el 6,3% mensual en octubre de 2022, y acumuló un alza de 76,6% en los diez meses del año. En la comparación interanual, el registro del incremento alcanzó el 88,%.

Asimismo, el organismo remarcó que la comunicación, con 12,1%, fue el rubro de mayor aumento en el mes, explicado por la suba de los servicios de telefonía e internet, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%), destacando el incremento de los servicios de electricidad y gas debido a la segmentación tarifaria.

LT 14 Paraná

La titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaron el aumento en diciembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino.

En tanto, Viviana Gandolfo, abogada especializada en asesoría previsional, aseveró: “El aumento será de 15,62%, y para todos y todas”.

LRA 6 Mendoza Quino

El proyecto de ley de autoría de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde tuvo media sanción del Senado con 38 votos a favor, 18 abstenciones y seis en contra.

Luego, la diputada nacional por el Frente de Todos Mendoza, Marisa Uceda, expresó: "Es un nuevo sistema, un pago de regularización de deuda que no sería una moratoria" y después añadió: "Hoy la moratoria está solo disponible para mujeres, y este nuevo sistema de regularización de deuda previsional vuelve a incluir a los varones. Solo el primer año serán cerca de 800 mil personas los beneficiados".

LRA 43 Neuquén

La letrada se refirió al pedido de recusación por parte de los abogados de Cristina Fernández contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por intento de asesinato. "La jueza resolverá, y si eventualmente rechaza la recusación, la querella apelará", dijo Salvo.

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal federal Diego Luciani desistió ayer de su derecho a replicar el contenido de los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados, y consideró que la acusación en la causa Vialidad se mantiene "incólume”. El debate seguirá el próximo viernes a las 9.30 horas, donde hablará el defensor del acusado empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, en uso del derecho a "dúplica" a raíz de una de las manifestaciones de la fiscalía durante esta jornada.

“Estuve en cada una de las audiencias, no hay pruebas de absolutamente nada para que falle con una condena a alguien”, dijo Mariano Fragueiro Frías, abogado de Héctor Garro, ex titular de Vialidad de Santa Cruz.

“El Tribunal le dio la palabra a los acusadores por unas nulidades del defensor de Báez. Tenía que responder sobre eso e hizo una réplica. Es un agravio que diga que va a hacer una cosa y después realiza una vivada procesal”, agregó el abogado.

LRA 1 Buenos Aires

Uno de los familiares que se refirió al tema fue Carlos Rodríguez, hermano del maquinista Hernán Rodríguez, quien contó cómo fue espiado por el gobierno de Mauricio Macri: “Vi cosas en mi Facebook y líneas personales, me desaparecieron las últimas dos llamadas que tengo con Hernán. También sucedió que hubo apócrifos que querían entrar al grupo de WhatsApp. Lamentablemente la justicia está parada y creo que se van a perder las pruebas. Siempre supusimos que iba a quedar en la nada cuando la causa pasó de Dolores a Comodoro Py”, y luego agregó que el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, “debería estar preso”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, se refirió al funcionamiento del Poder Judicial a cinco años del hundimiento del submarino, diciendo: "Son días difíciles, pero la memoria es muy importante y también la justicia. Una justicia corrupta, burocrática, inepta y mentirosa", y después afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri "nos mintieron, demonizaron, atacaron, amenazaron y espiaron".

LU 4 Patagonia

Sobre el 1uinto aniversario del hundimiento del ARA San Juan, Tagliapietra, padre Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes del ARA San Juan, quien también es abogado, agregó: “Lamentablemente, las épocas siempre son complicadas, pero a la vez me pasa que la lucha es diaria, por eso en realidad todos los días son más o menos iguales. Esta fecha es para todos más especial, se suma esto al renovado interés de algunos medios por el tema, en definitiva un sano interés”.

LV 8 Libertador

Recordamos el ARA San Juan, a cinco años del hundimiento donde fallecieron los 44 tripulantes. Para seguir el caso, dialogamos en ´Muchas Gracias´ con Claudio Rodríguez, quien nos contó el proceso que hasta el momento lleva la justicia en las múltiples causas que existen.

Son dos las causas existentes más fuertes, en tanto la que está en Caleta Olivia permanece inmovilizada, tras lo cual Rodríguez señaló: “Lamentablemente eso no funciona. Hemos hecho todas las gestiones, y tenemos miedo que se pierdan las pruebas”.

LU 4 Patagonia

La abogada de la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras, se refirió a los avances en las causas en trámite, diciendo: “Se cumplen cinco años del hundimiento, pero lo que no se hundió es el clamor de justicia y verdad. Pueden estar orgullosos en el interior del país que la justicia aún no está cooptada. Seguimos buscando a los responsables de estas 44 muertes, y podemos decir que el 7 de noviembre tuvimos el último movimiento de la causa en Caleta Olivia, que nos dará como resultado esas imágenes de los hallazgos, una información concreta sobre la manipulación de pericias”.

LU 4 Patagonia

Al respecto, Cambarieri afirmó: “Fue un acontecimiento muy importante, nos comunicaron a último momento y trajo aparejado un desafío y una responsabilidad importante para llevar a cabo acá un operativo que tuvo características internacionales”.

LRA 22 Jujuy

En relación al aniversario, Alberto Espinosa, padre de Franco Javier Espinosa, expresó: "Respecto a la justicia va todo lento. Tenemos tres abogados trabajando en ese aspecto”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Miguel es hermano de Mario Toconás, el único tripulante rionegrino que estuvo a bordo del ARA San Juan. A cinco años del hundimiento del submarino, hizo hincapié en la sensación de desprotección, de hostigamiento y persecución que sufrieron por parte del gobierno de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

En vísperas del Mundial Qatar 2022, el histórico periodista deportivo no escatimó elogios hacia el capitán de la Selección y expresó: "Estamos frente a un Lionel Messi que ha tomado la bandera de capitán, ídolo y líder, que son condiciones que reunió en la selección argentina Diego Armando Maradona".

Ernesto Cherquis Bialo señaló que "el equipo es de Scaloni, pero también es de Messi; y antes, no era de Messi".

Por otro lado, calificó como "una locura" que el Mundial se realice en Qatar y manifestó que "solo es explicable por la corrupción". "Compraron todo, tengo una profunda indignación", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y dirigente del ´Movimiento Evita´, Fernando navarro, habló sobre los controles en el programa ´Potenciar Trabajo´, señalando: "Se realizan para verificar si el programa se desarrolla siguiendo las pautas que le dieron origen. En los últimos meses hubo un intercambio entre la AFIP y Desarrollo Social, aunque no estaba debidamente cruzada la información. Está bien que la justicia investigue, pero no se puede hacer terrorismo, asustar y generar más problemas".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA22 Jujuy, el periodista Pedro Tacacho describió el estado de situación de los focos ígneos que afectan la provincia, algunos activos y controlados, otros extinguidos, mientras se mantienen guardias permanentes de brigadistas que, a su vez, colaboran en combatir el fuego en la provincia de Salta.

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se mantienen activas las llamas en Ledesma (Palo Blanco y Duquesa), se encuentran contenidas en Ledesma (Piromaníaco) y Palpalá (Puerta de Sala y Linterna), controladas en Ledesma (Bracamonte y Tres Mosqueteros), en tanto fueron extinguidas en Dr. Manuel Belgrano (Mármol).

En tanto, el Director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Alejandro Cooke, informó que los brigadistas ya combatieron más de 500 incendios en la provincia que consumieron alrededor de 11 mil hectáreas hasta el momento.

LRA 4 Salta

Pacheco informó sobre el estado de los incendios forestales en el norte de Salta, diciendo: “El único foco que todavía se encuentra activo es el de Valle Morado. en Colonia Santa Rosa”.

LRA 13 Bahía Blanca

Álvarez, dio detalles de la actividad que se llevará a cabo este miércoles de 11 a 16 horas, señalando: “Lo que queremos es llegar es al grupo más vulnerado: muchas mujeres solas, muchos chicos, abuelos postrados y gente en situación de calle. La citación es para los municipios interesados en plantear sus problemáticas, las cuales serán entregadas en mano a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz”.

LRA 9 Esquel

En el Día de la Soberanía Nacional se realizó un encuentro intercultural en Bariloche en reclamo al derecho de acceder a Lago Escondido, espejo de agua ubicado dentro de un territorio hoy en propiedad del magnate inglés Joe Lewis, quien impide el ingreso al lugar.

Numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientalistas, indígenas y de derechos humanos se reunieron para visibilizar el abuso de poder del empresario extranjero, en tanto la ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, explicó la ilegalidad del proceso judicial que priva a los argentinos de ejercer su derecho a acceder al lago cordillerano.

LRA Buenos Aires

Los trabajadores nucleados en la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes de los Hospitales de la ciudad de Buenos Aires adelantaron que reclamarán información sobre una eventual propuesta de aumento formulada por el Gobierno porteño al Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM).

Tras esto, mediante un comunicado, los trabajadores expresaron: "Hemos conseguido una oferta por parte del gobierno, pero no se ha tenido en cuenta los reclamos de los concurrentes".

LRA 1 Buenos Aires

Con una "noche de las luces", los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires comenzaron este lunes su novena semana de conflicto con el Gobierno porteño por recomposición salarial. Este miércoles cumplirán tres semanas consecutivas de paro y continúan reclamando que el ministro de Salud Fernán Quirós los reciba y mejore la oferta salarial en busca de elevar el sueldo a 250 mil pesos.

Carina Goya, residente del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, afirmó que actualmente cobran un salario de 160 mil pesos y expresó: "Reclamamos un salario igual a la canasta básica".

"Hoy vamos a seguir de paro y movilizados, sentimos mucho apoyo por parte de la población en general", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

La ingeniera civil y fundadora del movimiento ´La Ciudad somos quienes la habitamos´, María Eva Koutsovitis, analizó el presupuesto 2023 aprobado por la Legislatura porteña, donde Juntos por el Cambio tiene la mayoría de las bancas.

"El presupuesto prevé un 93% de los ingresos para el año que viene, y un aumento del gasto del 87%. Es bastante infrecuente que nos sobren recursos, más si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires uno de cada cinco ciudadanos habita en hogares con carencias concretas”.

LRA 1 Buenos Aires

Del 15 de noviembre al 15 de diciembre se lleva adelante, en la localidad de Chapadmalal, el encuentro dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires, coordinadas por la Comisión por la Memoria (CPM) para el abordaje de la memoria del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia.

En ese sentido, la directora general de la CPM, Sandra Raggio sostuvo que este año la agenda, que está armada por los propios participantes, destaca las temáticas de género (en particular la diversidad); así como las diferentes dimensiones de la última dictadura.

Además, explicó que las actividades culminan con la presentación de un trabajo de investigación con entrevistas y archivo a plasmarse en un mural, una intervención urbana, performance, programas de radios, etc.

LRA 1 Buenos Aires

El Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires explicó los alcances del entendimiento alcanzado con el objetivo de formalizar la vinculación de cooperación bilateral con el distrito chino, avanzado en términos tecnológicos. “Buscamos relaciones con características y objetivos similares”, sostuvo, “es la continuidad de un trabajo que se viene realizando para vincular municipios”.

Mario Oporto remarcó que, los lazos con municipios de China constituyen “una relación subnacional muy importante para la Argentina” y precisó que abarca "relaciones con las universidades, culturales, e inclusos económicas, científicas y tecnológicas, agrarias y turísticas".

“Intentamos como objetivo fundamental dar a conocer y poner en valor la producción que tiene cada municipio”, explicó y agregó al respecto que “China nos da muchas posibilidades para esto”.

El acuerdo alcanzado por Quilmes y Mianyang se enmarca en un documento denominado “MOU”, el Memorándum sobre el Establecimiento de Relaciones Amistosas entre ambos distritos y se enmarca en una política que busca vincular municipios bonaerenses y ciudades de China, para unir lazos institucionales y comerciales bajo relaciones amistosas luego de una firma del hermanamiento.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la periodista, politóloga y productora de medios, Bernarda Llorente, actual directora de la agencia de noticias Télam, quien hizo un repaso de su carrera y dejó su mirada sobre distintos temas de actualidad, la evolución de las sociedades y la transformación de la industria de la comunicación.

Bernarda también recordó el trabajo junto a las Abuelas de Plaza de Mayo para la realización de la exitosa telenovela “Montecristo” y “Televisión por la identidad” durante su ejercicio en la dirección artística de Telefe, destacó la posibilidad de haber entrevistado a protagonistas de la sociedad como el Papa Francisco, y la producción del documental “Los medios de la guerra” donde se cuenta el tratamiento propagandístico de la guerra de Malvinas.

Asimismo, se refirió a la evolución de la historia a través de las conciencias colectivas, la importancia de las posibilidades estructurales para mejorar la vida, la concentración de la riqueza a través de los conflictos armados, la destrucción del medio ambiente y lo vivido en la pandemia de COVID 19.

LRA 1 Buenos Aires

Los trabajadores nucleados en la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes de los Hospitales de la ciudad de Buenos Aires realizarán este lunes, en el marco de una nueva jornada de paro en el plan de lucha por tiempo indeterminado que llevan adelante en reclamo de una urgente recomposición salarial, una acción callejera nocturna a la que convocan a asistir con linternas y velas bajo la consigna "que la salud no se apague".

La cita es a partir de las 20 en la esquina de las avenidas Santa Fe y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo, contextualizada en las protestas por mejoras en los salarios, con un "piso de 200.000 pesos".

El legislador porteño Gabriel Solano apoyó los reclamos de los trabajadores de la salud.

"El Gobierno de la Ciudad no recibe a los trabajadores de la salud, hace dos meses están reclamando y no tuvieron tiempo para reunirse. Algunos llegan a 100 horas semanales y guardias de tres días seguidos y ganan 300 pesos por hora", explicó Solano.

LRA 3 Santa Rosa

El proyecto de ley de Humedales logró dictamen en la Comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, tras lo cual el diputado nacional Martín Berhongaray, quien tuvo una activa participación en el debate del proyecto. sostuvo: “Todos coincidimos en que necesitamos una ley de Humedales por múltiples aspectos. Se trata de proteger el ambiente, pero también de generar un equilibrio con la potencialidad productiva que tiene nuestro país”.

LRA 23 San Juan

La funcionaria sanjuanina se refirió a los dichos del senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, sobre la democracia, diciendo: "Se siente impune a todo lo que dice".

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Ante las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, que afirmó que la vicepresidencia del PJ era un cargo “medio agarrado de los pelos”, Myriam Martínez se defendió, expresando: “Nos está faltando el respeto a todos los peronistas de Río Grande”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial, Mario habló sobre las polémicas declaraciones de distintas figuras de la política. El comentario de Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia sobre las piedras en homenaje a los fallecidos por el COVID-19, más las declaraciones de Kelly Olmos, relacionadas al Mundial y la inflación, sumando finalmente el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien aseguró que "la democracia no le cambio la vida a los argentinos".

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo un análisis sobre los desafíos del ministro de Economía Sergio Massa, quien tiene como objetivos principales "estabilizar el frente financiero y cambiario" y "acumular un poco de reservas". "Sigue siendo una situación crítica pero no como la del mes previo a su asunción. El otro desafío inmediato que se le presentaba es la tasa de inflación", apuntó.

Zaiat mencionó que uno de los componentes más fuertes es la inercia inflacionaria para que suban los precios en Argentina, y a dicha cuestión es adónde se quiere intervenir desde Economía con el programa Precios Justos. "Hay dos medidas fundamentales para intervenir sobre esas expectativas. Por un lado, habrá casi 2000 productos a precio fijo por 4 meses, con eso se quiere frenar la fiebre de aumentos. Esos productos actuarán de contención para el resto de los precios. Con las mismas empresas, definieron 30 mil productos donde se define un aumento del 4 % mensual", detalló.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Energía la citó para el 6 de diciembre próximo para "evaluar y dar tratamiento a los precios del gas natural respecto de la porción del precio que el Estado Nacional podrá tomar a su cargo" y que constituye uno de los componentes de la tarifa del servicio, a través de la Resolución 771/2022. Al respecto, el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores precisó que “se va a discutir el gas en boca de pozo y el subsidio que el Estado Nacional va a pagar y que se viene debatiendo desde mayo”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó que "avanzan" las negociaciones entre la Argentina y Brasil para el financiamiento de la segunda etapa de la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), cuya traza se extenderá desde Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en Santa Fe.

"Los equipos de Energía Argentina (Enarsa), de los ministerios de Economía de Argentina y de Brasil, de las cancillerías y del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (Bndes) avanzan en negociaciones para concretar el financiamiento de la segunda etapa de la obra", expresó Scioli este mediodía en su cuenta de Twitter.

Asimismo, consideró que el GPNK "es la obra con impacto binacional más importante de la historia y hace realidad la integración energética de Argentina y Brasil".

"Cambiará la relación de los dos países en términos de eficiencia energética, generación de empleo y competitividad", enfatizó el funcionario.

LV 8 Libertador

“La gente del agro no está bien, entendemos lo que significa perder la cosecha y en el marco de una situación de problemas que no tienen solución, lo que lleva a que muchos dejen de trabajar”, explicó la funcionaria BICE Fideicomiso S,A., Gabriela Lizana, quien agregó que es entendible la reacción al expresar: “Es un sector que está empobrecido, y esto lo convierte en una catástrofe”.

LRA 9 Esquel

En conferencia de prensa las y los trabajadores chubutenses de la Salud leyeron un documento público desde la Asamblea de Trabajadores del Hospital Zonal de Esquel, donde se refirieron al deterioro del sistema público en general, a la falta de inversión, a la falta de cobertura mínima en las zonas rurales y a los acuerdos salariales paupérrimos.

Tras esto, los trabajadores reclamaron la reapertura inmediata de paritarias con aumentos para el sueldo básico y el pase a planta de los contratados, y luego confirmaron que adherirán a la jornada de lucha nacional del próximo 17 de noviembre.

LRA 7 Córdoba

Se llevó a cabo una nueva jornada de protesta en los hospitales públicos de Córdoba, con las realización de asambleas y la ratificación del paro y la movilización que se realizará este miércoles.

En tanto, la bioquímica del Hospital ´Domingo Funes ´, Verónica Reyes, dijo: “El primer punto es el aumento del básico para el personal de salud, y el reclamo incluye una batería de medidas históricas”.

LRA 7 Córdoba

En el marco del conflicto que se desató desde hace dos semanas en el sistema de Salud provincial, la ministra de Salud cordobesa Gabriela Barbás agregó: "Nunca se va a cortar" el diálogo”, y luego reconoció que la medida de fuerza convocada para mañana "afectará a todos los hospitales, pero se están garantizados los servicios de emergencias".

LRA 1 Buenos Aires

El humorista y escritor pasó por el estudio de la Radio público para presentar su último libro denominado “Una historia de la vida en el capitalismo”, donde refiere que “el anticapitalismo aparece cuando el disfrute no es totalmente desparramado, distribuido, y también cuando se transforma en algo alienante”.

Luego, Saborido habló del podcast que realiza en Radio Nacional bajo el nombre “Fue mundial”, diciendo: “Encontré toda esa parte alrededor del fútbol que me identifica más que el mismo deporte, y me divierte”.

LRA 1 Buenos Aires

Walter Romero nació en Buenos Aires, en 1967. Es poeta, traductor, docente, crítico literario y gran intérprete de tango. Hace 25 años que forma parte de la cátedra de Literatura Francesa de la UBA, es profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, Dr. Gerardo H. Pagés. Dicta Literatura del siglo XX en el Profesorado Universitario de Letras de la UNSAM, es jefe del Departamento de Lengua del Colegio Northlands. Fue becario en diversos países y es conocido por sus artículos y prólogos a propósito de la obra de grandes autores, desde Racine y Sade a Ranciere y Copi. Es autor de Panorama de la literatura francesa contemporánea y La poética teatral de Alain Badiou.

LRA 25 Tartagal

La médica infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires se refirió al acceso a la salud en el país, manifestando que es “necesario replantear un sistema que llegue a todas las personas”.

LRA 21 Santiago del Estero

El 19 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso a las Infancias y Adolescencias y, en ese marco, se llevarán a cabo diferentes actividades en Santiago del Estero capital y en el interior de la provincia.

LT 12 Paso de los Libres

El subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación Juan Castelli, brindó detalles del anunció y la resolución firmada por la ministra de Salud Carla Vizzotti, y después habló sobre la extensión de la campaña de vacunación contra el Sarampión, al manejar una taza baja de cobertura, recordando que hay riesgo de una reintroducción del virus en el país.

LRA 52 Chos Malal

La Comisión de Medio Ambiente sesionó en Manzano Amargo, Neuquén, para tratar el proyecto que declara a la cascada La Fragua como Patrimonio Natural de la provincia y propone políticas de protección y resguardo del bosque Llao.

LRA 57 El Bolsón

Operación Milagro es un programa dirigido a solucionar en forma gratuita los problemas de visión de las personas que padecen Cataratas o Pterigium, y no pueden acceder a los respectivos tratamientos debido a los altos costos de los mismos.

LRA 29 San Luis

La organización desarrolla acciones de prevención, detección, diagnóstico, intervención y seguimiento de los alumnos que presentan dificultades en sus aprendizajes. Desde el Centro Técnico de Apoyo al Aprendizaje (CETAAP) brindaron detalles de la convocatoria en San Luis.

LRA 14 Santa Fe

Desde el INADI Santa Fe participarán en el panel “Reconocimiento Histórico: género y afroargentinidad en los contenidos culturales y educativos”, que se realizará este miércoles 16. Tras esto, Paula Sini afirmó: “Este encuentro abordará la temática afrodescendiente en clave de género”.

LRA 24 Río Grande

La invasión de una maleza conocida como pilosela y su rápida expansión atenta contra los pastizales de la estepa fueguina, y podría generar falta de alimento para el ganado. El tema se desarrolló en un encuentro realizado en Estancia Cullen, Tierra del Fuego.

LRA 53 San Martín de los Andes

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense y referentes de organizaciones de Derechos Humanos participaron de una jornada sobre la puesta en valor del sitio y de los hallazgos de los restos óseos donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, de Neuquén.

LRA 1 Buenos Aires

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, avisó hoy que no tomará "ningún riesgo" en el amistoso de mañana contra Emiratos Arabes y adelantó que pondrá a los jugadores que estén en buena condición física.

"No vamos a tomar ningún riesgo, no tiene sentido", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso de mañana en Abu Dhabi, a una semana del debut mundialista contra Arabia Saudita.

El entrenador no confirmó la formación pero adelantó que solo utilizará a los jugadores que están en buena condición física.

Además, el DT santafesino desmintió la versión de que pidió hacer más de los cinco cambios oficiales que permite la FIFA.

LRA 1 Buenos Aires

El listado de los 26 futbolistas elegidos por el "Tata" Martino para representar al "Tri" en Qatar fue publicado hoy en las redes sociales oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol.

Martino, ex técnico de los seleccionados de fútbol de Argentina y Paraguay, eligió a Funes Mori, actualmente en el Monterrey y surgido de las divisiones juveniles de River Plate, y a otros cuatro delanteros: Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega.

El futbolista argentino -nacionalizado mexicano desde el 19 de junio de 2021- lleva anotados seis tantos en el "Tri", en 16 encuentros disputados.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Fabbri narra detalles olvidados junto a hechos confusos que antecedieron a las clasificaciones para Rusia en 2018. Recorre choques de rendimiento en los amistosos, dudas que aplacó Messi, sensaciones de decepción hasta molestias en el plantel por la variedad de decisiones que en definitiva gestaron la capacidad ofensiva que sólo funcionó hasta octavos de final. Conclusiones y análisis, cuatro años después, tras la victoria indiscutida de Francia que hoy lo dejan como el mayor candidato para el próximo mundial. ¿Podrá repetir?