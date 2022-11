Myriam Martínez: “Pino es un atrevido y me falta el respeto como mujer”

Ante las declaraciones del concejal y presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino donde afirma que la vicepresidencia del PJ era un cargo “medio agarrado de los pelos”, Myriam Martínez salió al cruce. Aseguró que Pino “nos está faltando el respeto a todos los peronistas de Río Grande, a todos en su conjunto”, y remarcó “es un gran fabulador, es un gran inventador de situaciones”.

La legisladora y vicepresidenta del PJ, Myriam Martínez fue directa en sus declaraciones “me sorprendió porque nos está faltando el respeto a todos los peronistas de Río Grande".

“Pino es un atrevido, que me falta el respeto como mujer, me falta el respeto como militante política y le falta el respeto a todos los compañeros de Río Grande y a todos los compañeros que integramos la lista, porque fue de la misma manera que charlamos para que Daniel Harrington sea vicepresidente segundo, para que Walter Vuoto sea el presidente del partido y para que Martín Pérez sea el presidente del congreso y así sucesivamente todas las autoridades que componen el partido justicialista”, afirmó Martínez.

La vicepresidenta del PJ contó que Pino pretendía quedarse con todas las autoridades de la departamental de Ushuaia y que habría sido Walter Vuoto quién se opuso a ese pedido y "al no llegar a ningún tipo de acuerdo, porque quería todo el departamento de integración para su sector, decidió no participar y no estar dentro como autoridad partidaria del partido justicialista”, agregó.

En relación a la candidatura de Carolina Yutrovic en las elecciones de 2021, la parlamentaria aseguró que “nunca fue ratificada ni por el congreso partidario, ni por el consejo provincial”, a pesar de que Pino, había afirmado lo contrario.

Además, Martínez expresó que el concejal “también le está faltando el respeto a Walter, porque la verdad fue quien tomó la decisión de que lo acompañe”.

La legisladora Martínez, remarcó que el presidente del Concejo Deliberante “tendría que tener mucho cuidado con lo que habla, porque la verdad es que siempre he mantenido muchísimos códigos en la política”, agregó que “ahora hay cuestiones de esas reuniones que he participado en el pasado que voy a tratar de no decirlas y espero que nunca me obligue el concejal a decir las cosas que yo he escuchado de su boca".

Por último, Martínez no descartó, ni confirmó una posible fórmula de cara a las elecciones de 2023, con el actual gobernador, Gustavo Melella: "Lo único que puedo decir es que uno no puede evitar que los compañeros hablen y manifiesten diferentes tipos de sueños, de esperanzas para el futuro”.