Se cumplen 5 años del hundimiento del submarino ARA SAN JUAN

Alberto Espinosa, padre de Franco Javier Espinosa, expresó que "Respecto a la justicia va todo lento, tenemos tres abogados trabajando en ese aspecto pero los padres no tenemos novedades del avance de la causa. El recuerdo es siempre como si el tiempo no hubiese pasado para nosotros, es como si hubiese salido de viaje a navegar y lo estamos esperando, en la familia y en los jujeños siempre está presente, 9 tripulantes fueron jujeños y esperamos que la justicia llegue pronto, pero hoy no tenemos nada, nos da pena, hoy es un día para reflexionar y se ha organizado diferentes actividades formales, misa, acto protocolar y palabras de familiares, después hacemos algún banderazo, y nos juntamos con todas las familias".

DESCARGAR