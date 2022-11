Las necesarias políticas conjuntas para un sector muy golpeado

“La gente del agro no está bien, entendemos lo que significa perder la cosecha y en el marco de una situación de problemas que no tienen solución, lo que lleva a que muchos dejen de trabajar, explicó Gabriela Lizana durante una entrevista en Muchas Gracias, quien agregó que es entendible la reacción. “Es un sector que está empobrecido, y esto lo convierte en una catástrofe”, sostuvo.

“La importancia de poder instrumentar las políticas, que apuntan no a dar una solución definitiva, sino que lo que se intenta es poder mantenerse, con recursos para que se generen excepciones de pagos”, que acompañen la situación, dijo la funcionaria Bice Fideicomiso SA.

Aca no cuentan las especulaciones, porque mientras las demoren las acciones propias y que vengan de la nación, perjudican más a los productores, expresó Lizana quien se manifestó en que siempre acompaño a los productores y sabe lo que se ha hecho y lo que no. Además pidió valorar la actitud, de que en 6 días el ministro Massa ya estaba en Mendoza anunciando medidas, dijo. “Si hay más medidas a nivel provincial, en buena hora” que se sumen acciones, dijo la también productora quien expresó los efectos que provoca que un productor deje de hacerlo.

Sobre la falta de incentivo a pequeños productores y los horticultores, Lizana sostuvo que “si uno quiere hacer una denuncia por competencia desleal, no hay muchas maneras por no poder corroborar el hecho, y por ahí en la ley de gondolas venimos trabajando ya que no tiene en cuenta la situación del sector productivo”, explicó, y agregó que “hay que bajar al territorio”, a la política le cuesta hacerlo dijo a modo de crítica constructiva, por lo que “si ponemos obstáculos entre provincia y nación, los únicos perjudicados con las personas”, concluyó.

