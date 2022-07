Diario de Radio Nacional 14/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Alberto Fernández recorrió la planta de Honda Argentina en Campana

LRA 1 Buenos Aires - Batakis superó el primer test de deuda Recaudó 113.800 millones de pesos extra

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI, conferencia de prensa "No hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento"

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC El índice de precios al consumidor subió 5,3% en junio

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT, análisis La disposición de AFIP sobre gastos con tarjetas en dólares en el exterior

LRA 1 Buenos Aires - A 28 AÑOS DEL ATENTADO La AMIA reunió a familiares de músicos para homenajear a las víctimas

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN TROSSERO, Sociedad Rural de Córdoba El lockout de las patronales del agro "tuvo un fuerte componente político"

LRA 1 Buenos Aires - La Justicia federal investiga El caso de los peones wichis esclavizados

LRA 7 Córdoba - DANIEL ARROYO, diputado nacional "Un plan anti inflacionario dará las certezas necesarias para estas horas"

LRA 7 Córdoba - RAUL FERRO, secretario General de La Bancaria provincial "El hambre está en el pueblo, no en el Fondo Monetario Internacional"

LT 14 Paraná - Piden frenar las obras de la Hidrovía El amparo argumenta un cambio de traza realizado frente a Ramallo

LRA 42 Gualeguaychú - Subsidios a la energía Segmentarán la tarifa eléctrica según los ingresos de los usuarios

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - Esquema de vacunación Completar el esquema de vacunación

LRA 7 Córdoba - MARCELO CAULA, representante de los industriales panaderos "El hecho de no tener precio es un claro movimiento especulativo"

LT 12 Paso de los Libres - Gremios estatales correntinos Reclamaron al gobernador el llamado de paritarias

LRA 1 Buenos Aires

El Primer Mandatario recorrió este mediodía la planta de Honda Argentina, empresa que llegó a la producción de unas 1.200.000 motos de industria nacional, se informó oficialmente.

Fernández se acercó a la fábrica radicada en la localidad bonaerense de Campana y, a través de sus redes sociales, mostró cómo fue recibido por los representantes de la firma y trabajadores del lugar.

Además, a través de su cuenta de Instagram, se pudo ver cómo el Presidente se interiorizó respecto de la cantidad de componentes nacionales e importados que tiene cada moto producida y de otros detalles técnicos como la cilindrada de los rodados.

"Estas motos se producen en la Argentina con componentes nacionales y se exportan a diferentes partes del mundo", agrega la publicación realizada por el jefe de Estado.

LRA 1 Buenos Aires

Durante la primera licitación bajo su gestión, la ministra de Economía recaudó 122.607 millones de pesos para superar con creces los vencimientos semanales por 8.851 millones de pesos, por lo que obtuvo un financiamiento neto de 113.800 millones, para embolsar para futuras obligaciones.

LRA 1 Buenos Aires

Ante la espera del nuevo índice de inflación que se conocerá hoy por la tarde, la portavoz de Presidencia habló de las medidas económicas, la respuesta del mercado como consecuencia de las mismas, aclaró cuestiones vinculadas con la segmentación de tarifas y en cuanto a quienes remarcan precios “por especulación por una devaluación que el Gobierno aseguró que no iba a realizar, están jugando con la mesa de los argentinos”.

“Aquello que la ministra Silvina Batakis dijo fue algo que el mercado creyó, que es habrá tasas positivas y no una devaluación. Hubo una licitación importante. Fue mucho más de lo que esperaba”, declaró la funcionaria y agregó: “El dólar blue es un mercado marginal y chico. No representa al mercado ni a la economía”.

“El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento de ningún producto de primera necesidad. Puede haber faltantes puntuales en alguna góndola o supermercado, pero no hay faltantes masivas en ningún lado. No hay que llevar ese temor a la población”, dijo Gabriela Cerruti.

LRA 1 Buenos Aires

El economista hizo un análisis sobre la disposición de la AFIP que se conoció anoche, la que dispuso una suba de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones destinadas al consumo en dólares para viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. Los objetivos de la decisión y hacia dónde apunta la medida.

"Para traducirlo hoy el dólar turista, también llamado dólar solidario, estaba en 223 $ y ahora pasaría a 238 $. Es una señal más que la posibilidad de que vaya a desalentar el consumo en el exterior. En todo caso si hay consumo en el extranjero, que salga más caro y por consiguiente se incremente un poco la recaudación impositiva", advirtió. Y agregó que "se trata de desalentar los viajes al exterior".

"Cuando sea el momento está la posibilidad del reintegro, haciendo el trámite ante la AFIP", culminó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa-CCC aseguró que "hay un camino por recorrer y los ministerios nos deberían escuchar más. La justicia macrista nos quieren meter preso, por suerte se solidarizó el Presidente con todos los compañeros de Jujuy que fueron allanados".

Juan Carlos Alderete dijo que "lamentablemente la economía informal vino para quedarse. Luchamos por nuestros derechos en el barrio".

Sobre el proyecto del Salario Básico Universal sostuvo que "hay diferentes posiciones dentro de las organizaciones. No somos los responsables de habernos quedado sin trabajo" .

"El Presidente nos escucha y le plantemos que hay muchos ministros que no nos dan respuestas. Nosotros sabemos del crecimiento económico que hay pero la inflación devora los salarios y las changas. Nosotros pedimos trabajo, queremos reformar los planes sociales", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 5,3% mensual en junio de 2022, y acumuló, en los primeros seis meses del año, una variación de 36,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). En la comparación interanual registró un incremento de 64,0%.

Asimismo, informó que la división con mayor incremento en el mes fue Salud (7,4%), le siguieron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,8%) y bebidas alcohólicas y tabaco (6,7%).

Por otra parte, el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 4,6%, en comunicación 0,4% y en educación 2,0%.

LRA 1 Buenos Aires

La AMIA presentó "De generación en generación", un proyecto artístico que reúne a 23 músicos con sus familias que interpretan de forma coral la canción "No tiene olvido el amor", una obra del cantautor Víctor Heredia, compuesta para homenajear a las 85 víctimas del atentado que la mutual judía sufrió el 18 de julio de 1994.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Epstein, analista económico del Centro de Economía Política, compartió detalles de un estudio realizado por la entidad que busca dilucidar las razones del lock out o cese de comercialización que realizaron las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace e identifica cuatro aspectos contradictorios en las mismas. “Es un sector que tiene condiciones para aguantar y al mismo tiempo presionar sobre el tipo de cambio”.

Uno de los ejes evaluados refiere al reclamo sobre el faltante del gasoil, ya normalizado, y el rol “central y activo” de YPF.

Al respecto, consideró clave recordar “el contexto internacional” en el cual se dio ese faltante, explicó que “en la Argentina no se ve de manera tan significativa el aumento de precios del gasoil" y advirtió que “quien está invirtiendo y apuntado a la soberanía energética es YPF”.

Otro de los aspectos hace hincapié en cómo el agro se benefició de créditos de la banca pública y, sobre ello, Epstein señaló que el interés promedio al agro que le cobra el Banco Nación “descendió” y, a su vez, “creció la cantidad de préstamos un 8 % para los integrantes del campo”.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba cuestionó el paro de las patronales agropecuarias convocadas por la Mesa de Enlace y fogoneado por la oposición, que tuvo su epicentro en la provincia de Ente Ríos, y señaló: "En la protesta hubo un fuerte componente político".

Sebastián Trossero expresó que "la Mesa de Enlace viene desde hace un mes fogoneando con hacer un paro", pero aclaró que "desde el mes de julio se fue subsanado, todo se fue resolviendo con diálogo y decidimos no adherir".

Tras señalar que "hay un diálogo permanente con el Gobierno", aseguró que "el campo no paró, se siguió produciendo".

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de trabajadores formoseños de la comunidad wichi que vivían hacinados, mal alimentados y haciendo trabajo a destajo en una finca del sur provincial cosechando limones y, en esas condiciones, fueron encontrados en una serie de allanamientos dispuestos por la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía salteña. Desde LRA 4 Nacional Salta, la periodista Lizi Quintar hizo un recuento de cómo surgió el caso, aportó detalles de la investigación que tiene un detenido y en la cual interviene la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del Dr. Eduardo Villalba.

LRA 30 Bariloche

Ayer se realizó el viaje inaugural en el que participaron autoridades provinciales, periodistas y agentes de traslado. El viaje se realizará todos los miércoles y jueves, a partir del 20 de julio, desde Estación Ferrocarril Bariloche hasta la Estación Perito Moreno.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich suscribió con el ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk, el convenio marco para la implementación de la jornada ampliada en las escuelas primarias de gestión estatal, social y bilingüe intercultural de la provincia. De esta manera, Chaco es una de las cuatro provincias que adhieren a la propuesta impulsada por Nación. Al respecto, el Ministro de Educación de Chaco, Aldo Lineras, precisó que gracias a la medida, que se hará efectiva a partir del 1 de agosto, las escuelas chaqueñas “pasarán a tener cinco horas de clases”.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) cuestionó la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que los tribunales no pueden calificar como genocidio lo sucedido durante la última dictadura y señaló que "tiene un gusto no tan amargo", al destacar que el juez Alejandro Slokar en su voto alertó acerca de que la negación de crímenes como el genocidio merece la condena de la comunidad internacional.

Tras manifestar que "es un fallo más técnico jurídico", Guadalupe Godoy expresó: "El año 2015 fue un excelente momento de los juicios, había logrado varias veces el reconocimiento de la existencia del genocidio en tanto discurso de memoria".

Los jueces de la Sala II del tribunal de Casación confirmaron parcialmente las condenas dictadas por el TOF1 de la Plata respecto de Jorge Alberto Errecaborde, Roberto Eduardo Fernando Guitián, Juan Carlos Herzberg, Luis Rocca y Carlos José Ramón Schaller, quienes habían recibido penas de prisión perpetua, en los primeros dos casos, y de 25 años de cárcel, en los tres restantes.

LRA 26 Resistencia

Se cumplieron 17 años de la ley que creó la Comisión Provincial por la Memoria, tras lo cual Mauricio Amarilla, titular del organismo, dijo: “Estamos contentos de poder recordar esa fecha tan simbólica para la provincia y para el país, donde se estableció la actividad como política de Estado para llevar adelante la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo el territorio chaqueño”.

LRA 26 Resistencia

“La propuesta de eliminar el impuesto a los bienes personales realizada por Javier Milei y Martín Tetaz es la expresión de las ideas más liberales. El tema es la oportunidad política que están aprovechando, porque cuando la ministra Batakis anuncia la medida de revalúo fiscal estos diputados proponen la eliminación de uno de los pocos impuestos que gravan el patrimonio”, dijo Pérez Barreda, licenciada en Economía e integrante del Mirador del Trabajo y la Economía (MATE).

LRA 6 Mendoza Quino

Difonso celebró la recuperación del tren de pasajeros que une a Buenos Aires con San Luis, y luego sostuvo que con ello también se recupera "un pedazo de historia".

LT 11 Concepción del Uruguay

En relación al tema, Amichetti, expresó: “Esta situación de pobreza viene de arrastre del gobierno anterior y, a su vez, hay muchos sectores que quieren que le vaya mal al gobierno. Hay sectores financieros que con algunas acciones quieren desestabilizar, y eso golpea fuerte en el bolsillo de la gente”.

LRA 9 Esquel

Héctor Ingram, intendente de Trevelin, se refirió al encuentro que mantuvo con Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, señalando: "Nos juntamos para hablar sobre el proyecto de renta hídrica, que es unos de los temas que más ocupa a la región".

LT 11 Concepción del Uruguay

Mabel Creolani, directora de Educación Primaria del Consejo General de Educación, informó que serán 184 las escuelas que sumarán una hora más de clases tras el receso invernal.

Tras esto, la funcionaria destacó que en esta primera etapa se abarcará el segundo semestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, agregando que la selección de los establecimientos “fue muy cuidadosa”.

LRA 3 Santa Rosa

López, secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, cuestionó la posibilidad de la extensión horaria que impulsa el Gobierno nacional, y planteó la necesidad de realizar una "inversión real" acorde a cada situación.

"Hay muchas cosas que hacen ruido y no están muy claras. Hoy tenemos un contexto complejo en las escuelas, luego de la pandemia y del desfinanciamiento generado durante el Gobierno de Mauricio Macri”, dijo la referente de UTELPA.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, el legislador señaló: "El principal problema en los barrios es el precio de los alimentos, por eso necesitamos ir a un plan de estabilización y generar mecanismos para que un conjunto de alimentos sean accesibles. Un plan anti inflacionario dará las certezas necesarias para estas horas".

LRA 7 Córdoba

Ferro señaló que más allá de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, el país se encuentra en medio de la “puja distributiva”.

"El salario está bajo, la inflación está alta. El hambre está en el pueblo, no en el FMI, y falta una respuesta más contundente de parte del Gobierno nacional", aseguró el gremialista.

LT 14 Paraná

El Juzgado Federal 1 de San Nicolás dio por iniciado una solicitud de acción de amparo ambiental contra el Estado nacional para suspender las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En tanto, Jorge Daneri, abogado paranaense e integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, explicó que el amparo ambiental fue presentado especialmente para la protección del denominado Paso “Las Hermanas” y Paso “Abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires.

LRA 6 Mendoza Quino

Maldonado se refirió a los niveles de desocupación que atraviesa Mendoza, diciendo: "Tenemos la tasa de desocupación más alta de Cuyo".

En San Luis, San Juan y La Rioja las tazas son de entre el 3 y el 4 %, mientras que en Mendoza superan al 7 %. A estos números, se le suma a la pérdida del empleo privado en un 4 %, registrado desde finales de 2015.

LV 8 Libertador

Respecto de las ayudas que el Estado brinda a las empresas, Janet Maldonado, directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo, explicó la diferencia entre los REPRO y los IFE señalando: “Hay empresas que informan a su personal que están recibiendo ayuda del Estado y otras no. Muchas veces escucho a gente que dice ´¿por qué el Estado no ayuda a las empresas?´, y en los últimos meses el Estado nacional ha destinado 550 millones de pesos en ayuda para distintas compañías de Mendoza”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló sobre las protestas en las calles que "son un recurso del sistema democrático y en la Argentina las movilizaciones generalmente son masivas y convocan gente".

"Ayer se hizo una marcha de la Mesa de Enlace, que convocó a poca personas y tuvo más impacto simbólico que real", destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 14 Santa Fe

Rosemberg visitó los estudios de la radio pública de Santa Fe en la previa de la presentación de su libro “Eva y Las Mujeres. Historia de una irreverencia" que realizó en la sede del Partido Justicialista el martes 12 de julio.

Brindando detalles acerca de la historia sobre Eva Perón que enmarca su libro, Rosemberg expresó al aire de Nacionalmente que “En 1947 cuando se sanciona la ley de los derechos políticos de las mujeres pasan a ser un sujeto político y se les da la posibilidad no sólo de elegir a sus representantes sino también de ser elegidas; por lo que Eva Perón tiene mucho que ver con esa ley ya que creó las condiciones y herramientas para que los derechos se conviertan en una transformación real de mujeres argentinas”. En este mismo sentido recordó que en 1949, la creación del Partido Peronista Femenino fue una herramienta muy importante para garantizar que todas las mujeres puedan votar y que se incorporen mujeres representantes en el Congreso Nacional.

LRA 42 Gualeguaychú

La ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció que se abrirá el registro de declaraciones juradas para mantener los subsidios en la boleta de electricidad y del gas.

Tras esto, Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, indicó que se está a la espera de la reglamentación para que los usuarios puedan registrarse y mantener la energía subsidiada.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Eleisegui señaló: “La distribución del litio actualmente está extranjerizada. En Argentina se está extrayendo el litio en un nivel crudo, y eso se lleva a los puertos de Asia, ya que le resulta más barato a las mineras hacer este proceso fuera del país".

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una suba de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%.

La Resolución General 5232 de AFIP, que entra en vigencia hoy con su publicación en el Boletín Oficial, busca "robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos", y excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que continuará con una alícuota del 35%.

Puntualmente, quedarán comprendidas en la nueva alícuota todas las operaciones de pago con tarjeta en dólares, incluidas las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior.

LRA 7 Córdoba

Córdoba registró hoy un aumento del precio del pan de alrededor del 15 %, lo que llevó el alimento a 340 pesos el kilo.

En tanto, Marcelo Caula, presidente del Centro Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, sostuvo: "El no tener precio es un movimiento especulativo. Hay monopolio en la venta, en el cual el Gobierno nacional debe intervenir".

LRA 43 Neuquén

Mañana realizarán un encuentro en Neuquén para analizar la situación de las PyMES y generar propuestas para el sector y el Gobierno nacional. "La idea es debatir un poco cual es el rol de las PyMES en la economía, en la política y en las provincias", dijo Bilanski.

LRA 30 Bariloche

Sebastián Hernández, Presidente de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén conversó con Radio Nacional Bariloche sobre la distribución de módulos de frutas y hortalizas.

Río Negro se convirtió en la primera provincia del país en distribuir módulos de frutas y hortalizas frescas para las familias, tras un convenio que hoy la Provincia firmó con la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, en un acto presidido por la Gobernadora, Arabela Carreras.

La inversión provincial será de $112.000.000.

LT 12 Paso de los Libres

Fernando Ramírez, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), habló de la movilización llevada a cabo frente a la gobernación, de la cual participó también la Coordinadora de Gremios de Trabajadores Estatales (CGTE), aseverando: “Estamos mostrando un marco de unidad importante entre todas las entidades sindicales y organizaciones sociales, las cuales venimos a plantearle al gobernador Gustavo Valdés que debe llamar a paritarias a todos los sectores”.

LRA 6 Mendoza Quino

Una nueva concentración y movilización realizaron los trabajadores estatales en Mendoza para reclamar mejoras salariales y laborales.

"Nos movilizamos porque no tenemos respuestas de parte del Ejecutivo, ya que no nos llaman a paritarias y no nos sientan a negociar. Hoy, 14 de julio, ya no tenemos para comprar nuestros alimentos", señaló Patricia Irrutia, secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).

LT 12 Paso de los Libres

Jaime Toledo, secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, delegación Paso de los Libres, comentó que la UATRE firmó un incremento salarial de emergencia e inmediato del 15 % para los trabajadores de la actividad en todo el país.

LV 4 San Rafael

Moreno hizo referencia al reclamo salarial que llevan adelante y que genera falta de prestación de servicios en el Registro Civil, en ATM, y en los hospitales, entre otros entes provinciales, diciendo: “El reclamo ya lleva un mes. En ese entonces, le planteamos al gobernador Suárez un petitorio con 18 puntos, y nunca recibimos una sola respuesta. Es una tomada de pelo, estamos en estado de huelga y así permaneceremos hasta que nuestros reclamos sean oídos”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Si bien Tucumán ha experimentado un alza en los contagios de Covid-19, con 600 casos diarios, las autoridades sanitarias señalan que las internaciones son bajas y que casi no hay muertes gracias a la campaña de vacunación que continúa. “Hay días en los que no tenemos fallecidos, otros días en los que tenemos uno o dos y en la mayoría de los casos se trata de mayores de 60 años que no tienen la cobertura apropiada de la vacunación y por eso se hace hincapié en eso. Si en este momento tenemos esa cantidad de casos, recordando la primera que con esta cantidad de casos estábamos bastante complicados con la internación, si hoy estamos en una situación favorable en la que las restricciones quedaron en el pasado gracias a la vacunación, volvemos a llamar a la comunidad para que completen sus esquemas con las dosis de refuerzos correspondientes. Los casos de bronquiolitis vienen en descenso en las últimas dos semanas, sin embargo sabemos que los días de frío están por venir, podemos pensar que quizás tengan un repunte. Esperemos que hayamos pasado el pico, la situación está controlada por el momento”, especificó el secretario Ejecutivo Médico del SIPROSA, Miguel Ferre Contreras.

LRA 1 Buenos Aires

El director adjunto de Zona Sanitaria I, Laureano Alimenti, dijo que “cuando lleguen las vacunas, lo informaremos para que puedan acercarse a los centros de vacunación” al hablar sobre la vacunación contra covid para chicos de más de 6 meses que anunció la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

El funcionario provincial también habló de otros puntos de la vacunación contra el covid.

En otro tramo de la charla, Alimeni explicó que Salud Digital Bonaerense tiene como objetivo “generar un Estado más eficiente. Integra el sistema de salud y permite un acceso a nuestra historia clínica por parte de personal de salud de cualquier lugar de la provincia”.