El Estado Nacional auxilia a Mendoza y al sector privado

Así lo explicó Janet Maldonado, Directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la Nación, durante el programa Muchas Gracias.

En diálogo con Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga aseguró que “desde una mirada regional, la provincia de Mendoza sigue manteniendo los índices de desempleo muy altos. En comparación con el año 2015 hay 11 mil puestos de empleo menos. Sigue siendo una tasa de desempleo muy superior, casi duplica los datos de San Juan y San Luis”, expresó.

“La diferencia está en definir cuál es la matriz productiva de su provincia”, aseguró Janet Maldonado, Directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la Nación.

La media salarial en Mendoza es muy baja, no sólo en el sector público, sino en el privado. Tiene que ver con las actividades adonde apuntamos la matriz productiva. Si apuntamos exclusivamente al turismo, es un sector que tiende a salarios bajos y a una alta informalidad. Lo mismo ocurre con el sector agrícola, aclaró Maldonado.

Respecto de las ayudas que el Estado brinda a las empresas, Maldonado explicó la diferencia entre los REPRO y los IFE. “Hay empresas que informan a su personal que están recibiendo ayuda del Estado y otras no. Muchas veces escucho a gente que dice: por qué el Estado no ayuda a las empresas y en los últimos meses el Estado Nacional ha destinado 550 millones de pesos en ayuda a empresas de Mendoza” puntualizó la funcionaria.

“Tenemos el convencimiento de que el rol del Estado tiene que ser protagónico para aquellos que quieren trabajar y producir'', precisó Janet Maldonado.

