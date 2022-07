Insisten en que es necesario completar el esquema de vacunación

Si bien Tucumán ha experimentado un alza en los contagios de Covid-19, con 600 casos diarios, las autoridades sanitarias señalan que las internaciones son bajas y que casi no hay muertes gracias a la campaña de vacunación que continúa. “Hay días en los que no tenemos fallecidos, otros días en los que tenemos uno o dos y en la mayoría de los casos se trata de mayores de 60 años que no tienen la cobertura apropiada de la vacunación y por eso se hace hincapié en eso. Si en este momento tenemos esa cantidad de casos, recordando la primera que con esta cantidad de casos estábamos bastante complicados con la internación, si hoy estamos en una situación favorable en la que las restricciones quedaron en el pasado gracias a la vacunación, volvemos a llamar a la comunidad para que completen sus esquemas con las dosis de refuerzos correspondientes. Los casos de bronquiolitis vienen en descenso en las últimas dos semanas, sin embargo sabemos que los días de frío están por venir, podemos pensar que quizás tengan un repunte. Esperemos que hayamos pasado el pico, la situación está controlada por el momento”, especificó el secretario Ejecutivo Médico del SIPROSA, Miguel Ferre Contreras.

DESCARGAR