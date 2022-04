Diario de Radio Nacional 13/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA KIRCHNER: “El que afirma que el Estado no es importante, es un necio o cínico”

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: La inflación de marzo fue 6,7% y acumuló en el primer trimestre 16%

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO LUNA: Más de 2,5 millones de personas viajarán este fin de semana largo en el país

LRA 1 Buenos Aires - BEATRIZ BUSANICHE: “El sistema biométrico está prohibido en otras ciudades”

LRA 52 Chos Malal - La concesión El Trapial Este: Será otorgada a la empresa Chevron

LRA 1 Buenos Aires - PAULA LITVACHKY, directora ejecutiva del CELS: "No se sabe por qué CABA pidió datos biométricos de 7,5 millones de personas"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS D' ELIA: "No hay que marchar a la plaza; hay que ir a Arcor, La Serenísima y Matarazzo"

LT 12 Paso de los Libres – ProCreAr: Se abrieron las inscripciones para los créditos Casa Propia

LRA 1 Buenos Aires - MARGARITA STOLBIZER: "La Ley de Alquileres debe contemplar a todas las provincias"

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: “Vamos a colmar las expectativas para este fin de semana”

LRA 6 Mendoza Quino - EDGARDO ESTEBAN: "Más allá de una efemérides, Malvinas debe ser una causa en construcción"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE FELIPE PIGNA: A 150 años de la obra "de sentencias memorables": el Martín Fierro

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Lecciones de la pandemia, apuntes sobre los Estados”

LT 12 Paso de los Libres - JORGE GOMEZ: Primer centro de producción

LRA 42 Gualeguaychú - Ocupación completa: Altas expectativas del sector turístico para el fin de semana

LRA 42 Gualeguaychú - Legislatura provincial: Intentan regular la violencia digital en Entre Ríos

LRA 9 Esquel - Fin de Semana Santa: Estiman un 80 % de ocupación turística para Esquel

LRA 7 Córdoba - ESTEBAN AVILES: "Vamos a tener un fin de semana XXL casi a pleno en Córdoba"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Las medidas anunciadas por Axel Kicillof

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CHAMORRO: “El número de la inflación desnudará el impacto de alimentos y bebidas”

LRA 13 Bahía Blanca - JAVIER RODRIGUEZ: Con la idea de evitar intermediarios y acercar productores a consumidores

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación participó de la apertura de la decimocuarta sesión plenaria de EuroLat 2022 en Centro Cultural Kirchner. Habló sobre el rol del Estado, la concentración del poder económico, el partido judicial, la guerra, y la desigualdad. "Es necesario que nos replanteemos seriamente el mundo en el que queremos vivir", sostuvo.

“El que afirma que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o cínico”, sostuvo y agregó: “Alguien se preguntó qué hubiera sido de la vida de todos nosotros si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales o creando vacunas”.

Asimismo se refirió a la falta de poder real del que cuentan las instituciones de la democracia.

“Cuánto representan del poder nuestros parlamentos, nuestros Ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptado por factores económicos", dijo y agregó: “Que te den una banda y te den un bastón un poquito es, pero creánme, y lo digo por experiencia, y ni te cuento cuando, además, no se hacen las cosas que hay que hacer”.

LRA 1 Buenos Aires

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 6,7% en el mes de marzo de 2022 respecto de febrero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Según los datos del organismo, el incremento representa una suba del 55,1% interanual, y acumula un 16,1% en el 1° trimestre del año.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 2,5 millones de personas se movilizarán hacia distintos puntos turísticos del país durante el próximo fin de semana largo con motivo de los feriados de Semana Santa, en donde según las reservas en los lugares de hospedaje superan el 90 por ciento en muchas localidades argentinas, alcanzando el 91 en la ciudad de Buenos Aires.

El ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna, describió la propuesta turística y destacó que esperan que en estas fechas unas 60 mil personas visiten El Señor de la Peña, en el departamento Arauco.

En ese marco, el funcionario resaltó que "La Rioja es un destino de jerarquía para el turismo".

Por otro lado, en Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, al igual que la localidad de Tafí del Valle y la ciudad de Salta el nivel de “ocupación es casi plena”, aseguró el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a través de un comunicado.

LRA 1 Buenos Aires

La presidencia de la Fundación Vía Libre explicó lo que implica el uso, por parte del gobierno porteño, de datos biométricos de 7,5 millones de personas. Señaló que el sistema “tiene un alto margen de fallos que redundan en casos de abuso institucional”.

“Además, suponiendo que funcionan perfectamente, generarían un sistema de vigilancia publico inadmisible para una democracia”, alertó Beatriz Busaniche quien informó que se presentaron para solicitar la prohibición de esta modalidad.

En ese sentido, destacó que la Legislatura porteña “hizo muy mal su trabajo” con respecto a esta causa.

La Justicia ordenó suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en la Ciudad de Buenos Aires y el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, ordenó el allanamiento en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de CABA y la sede del ministerio de Seguridad porteño que conduce Marcelo D’Alessandro.

LRA 52 Chos Malal

La provincia otorgó la concesión hidrocarburífera el Trapial Este a la empresa Chevron, que tiene una superficie de 282,80 kilómetros cuadrados. Con este nuevo proyecto, la Provincia suma un total de 43 proyectos no convencionales de shale y tight.

Cristian Navazo periodista especializado en Energía renovables e hidrocarburos, y columnista de Radio Nacional, mencionó que el Trapial opera Chevron y ha sido uno de los principales yacimientos de petróleo de la provincia de Neuquén, más específicamente de de la zona de Rincón de los Sauces. "El Trapial siempre fue un yacimiento convencional de petróleo y ahora lo que hizo el gobierno, fue otorgar la concesión no convencional de esa área para que tenga un horizonte de 35 años para explotar la formación Vaca Muerta", expresó. Luego agregó que en este acuerdo hay un compromiso de inversión de 78 millones de dólares para el proyecto inicial de perforación de 5 pozos para extraer petróleo y gas.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva del CELS destacó que la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Paula Litvachky señaló que se desconoce "por qué y para qué la Ciudad pidió datos biométricos de 7,5 millones de personas" y dijo que "está en juego la privacidad de la ciudadanía".

En ese sentido, advirtió que "no hubo ningún control" sobre la implementación del sistema aprobado por la Legislatura porteña.

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca And Roll hablamos con Luis D' Elía, dirigente de MILES, sobre la pelea contra la inflación. Apuntó contra los formadores de precios y grupos económicos: "No hay que marchar a la plaza; hay que ir a Arcor, La Serenísima y Matarazzo".

En relación a las medidas que debería tomar el gobierno, hizo referencia a Perón para declarar que se debería aplicar la ley de abastecimiento, pero advirtió: "Después de eso viene la carnicería. En todos los medios hegemónicos hay una dura campaña golpista contra el gobierno". Dejó en claro que se necesitaba un acuerdo social para avanzar, pero declaró: "El problema es que acá tenemos una burguesía muy ladrona".

Habló sobre las internas dentro del Frente de Todos y aconsejó calmarse: "Hay que unificarnos detrás de las buenas propuestas y fortalecer a Alberto. Si a Alberto le va mal, nos va mal a todos". Por último, se refirió al Consejo de la Magistratura: "Probablemente el consejo no se reconstituya y es posible que, a partir de mayo, no tengamos más organismo de control".

LT 12 Paso de los Libres

La referente de la Dirección de Viviendas y Hábitat del municipio de Libres, Sara Alegre, comentó que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió nuevamente la inscripción para los créditos Casa Propia Línea ProCreAr, con el objetivo de que más familias puedan acceder a la vivienda.

Esta línea posibilita la llegada al crédito para la construcción de casas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten sobre un lote propio.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, inició el debate de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres, inquilinos, propietarios y de inmobiliarias.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, dijo que "la Ley de Alquileres debe contemplar a todas las provincias porque es nacional".

"La ley que se sancionó trató de beneficiar al inquilino y el efecto fue todo el contrario. Creo que es bueno que sea un mínimo de dos años el contrato de alquiler", aseguró. "El alquiler no tiene que ir por encima de los ingresos".

LT 14 Paraná

Bordet, gobernador de Entre Ríos, señaló que firmó el decreto para la designación de la nueva secretaria de Turismo de la provincia, María Laura Saad, quien ya está en funciones.

En ese marco, el mandatario provincial indicó que Entre Ríos tiene un alto nivel de reservas hoteleras para este fin de semana largo, mientras las cifras llegan al 90 % en algunas ciudades. En otro sentido, Bordet informó que se trabaja conjuntamente con el gobierno para garantizar la provisión de gasoil sin afectar la estructura de costos.

LRA 6 Mendoza Quino

Esteban, quien es periodista, ex combatiente de Malvinas y director del Museo de Malvinas, realizó un análisis de los avances en el trabajo de rescate colectivo de Malvinas, tras 40 años de silencio, afirmando: "Más allá de una efemérides, Malvinas debe ser una causa en construcción".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador recordó que en el 2022 se cumplen 150 años de la primera edición de El gaucho Martín Fierro, del escritor José Hernández, quien estuvo "vinculado a la familia Pueyrredón".

"Hernández fue un chico criado por su abuela, Isabel Pueyrredón, y de más grande tuvo una activa participación en el periodismo. Fue un notable periodista y taquígrafo en Senado del Estado de la Confederación. Combatió en los ejércitos de la Confederación, y escribió libros sobre El Chacho Peñaloza, después de su asesinato en 1862. Defendió al Paraguay, durante la guerra a ese país. Fue uno de los pocos que se opuso a esa guerra junto a Juan Bautista Alberdi y Guido Spano", describió.

LRA 17 Zapala

Se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Teresa Rodríguez, símbolo de la lucha piquetera y fogonera de la pueblada de Plaza Huíncul y Cutral Có en la provincia de Neuquén.

LRA 4 Salta

Lo confirmó en conferencia de prensa junto a la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse. Además, informaron que hay 21 personas involucradas en la causa, de las cuales 11 están detenidas y acusadas de asociación ilícita.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre el rol del Estado y cómo ha cambiado a lo largo de la historia. "Es el espacio donde se realizan política públicas para las personas comunes", expresó el conductor de Gente de a pie. "Durante la pandemia quien tomó las mayores decisiones fue el Estado y fue muy importante en materia sanitaria. En la Argentina le pedimos mucho al Estado y eso está bien", destacó Wainfeld.

Economía | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Ciencia y Tecnología de Corrientes, Jorge Gómez, se refirió al Proyecto Federal de Innovación Tecnológica con la creación del primer Centro Tecnoindustrial Ecoeducativo de producción y venta de alimentos frutihortícolas deshidratados, el cual estará ubicado en la ciudad de Goya.

LRA 5 Rosario

La integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), analizó en detalle los resultados del relevamiento que realizó la entidad sobre la variación mensual de los precios de los alimentos. El rubro panificación, entre los que más aumentaron.

LRA 42 Gualeguaychú

Con anuncios de buen clima, las expectativas son muy altas para el fin de semana largo en Gualeguaychú.

Tras eso, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad, Agustín Rosado, hizo referencia a las propuestas que tiene Gualeguaychú para ofrecerle al turismo.

LRA 42 Gualeguaychú

Diputadas provinciales presentaron un proyecto para penar los delitos de violencia digital, con el objetivo que el mismo sea tratado en la legislatura de Entre Ríos.

La autora de la iniciativa, Mariana Farfán, dijo: “Es necesario concientizar, educar y penar la violencia sobre la mujer y los menores que se ejerce en las plataformas y en las redes sociales”.

LRA 9 Esquel

El secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, se refirió al feriado de Semana Santa expresando que tiene expectativas muy altas, ya que hay gran cantidad de reservas realizadas en la ciudad. Luego, el funcionario habló de la red federal de vuelos que anunciara Aerolíneas Argentinas, hecho que dejó sin vuelos federales a Esquel.

LRA 7 Córdoba

Con una amplia agenda de propuestas, actividades y espectáculos, Córdoba se prepara para una Semana Santa con más del 90 % de ocupación turística.

"Vamos a tener un fin de semana XXL casi a pleno en la provincia. Tenemos un 35 % de turistas de Santa Fe, un número similar de la provincia de Buenos Aires y de CABA, más un 24 % de cordobeses. El disfrute del cordobés de su territorio se está consolidando", señaló el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos habló sobre los anuncios del gobernador bonaerense para contener los precios en la provincia de Buenos Aires. Con el paquete de medidas que comunicó el funcionario se apunta a que la población pueda acceder a más y mejores precios de la canasta alimentaria a partir de potenciar los mercados bonaerenses en los municipios. El gobernador anunció el fortalecimiento de la infraestructura de los mercados bonaerenses y la incorporación de más productores; el lanzamiento de ferias minoristas en los mercados mayoristas, la creación de nuevos mercados fijos, la ampliación de los mercados de productores familiares itinerantes y el impulso de los mercados de cercanía con productos de la economía social. También se adelantó el lanzamiento de la aplicación "Mercados Bonaerenses" con calendario, geolocalización de ferias y contactos; transporte gratuito desde el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) al Mercado Central; beneficios para consumidores en mercados bonaerenses con la Cuenta DNI del Banco Provincia y un programa de relevamiento y fiscalización de precios.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó en una entrevista que la inflación de marzo se ubicará por encima del 6%. Los datos los brindará hoy el INDEC a las 16 horas. El periodista especializado en el tema, Jorge Chamorro, amplió la información: “Algunos dicen que el índice estará entre el 5% y 6%, otros hablan de 6% o 7%”. En ese sentido, expresó: “Es un número que desnudará el impacto de alimentos y bebidas. El deseo del gobierno es que sea el último más alto y que luego comience a bajar”.

LRA 13 Bahía Blanca

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, informó cuáles son los beneficios del Programa Mercados Bonaerenses.

El funcionario provincial mencionó el fortalecimiento de esos mercados, la mejora en el acceso y los beneficios que llegarán a los consumidores.

“Venimos trabajando con más de 1.200 productos, con más productores, financiamiento, una app con toda la información”, amplió Rodríguez. Agregó que “estas ferias van a complementarse con lugares fijos. La relación directa entre consumidores y productores significa un 25 % de ahorro para los compradores”.

Política | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

El ministro de Gobierno de Santa Cruz hizo referencia al encuentro que mantuvieron las autoridades provinciales junto al intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, en el marco de la solicitud del jefe comunal. “El municipio tiene garantizados sus recursos”, señaló Zuliani.

LRA 21 Santiago del Estero

El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, expresó el apoyo al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en temas vinculados a investigación. El mandatario se refirió a los estudios que se están realizando en el departamento Río Hondo.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Jaldo se reunió con los delegados de las comunas más habitadas para interiorizarse de las necesidades locales. “Le transmitimos la tranquilidad a los diez delegados comunales que los vamos a seguir acompañando”, remarcó Jaldo.

LRA 52 Chos Malal

Con el objetivo de tratar una nueva Ley de Alquileres a principios de mayo, la Cámara de Diputados de la Nación inició este martes el debate en comisión con la exposición de 40 representantes de los inquilinos, propietarios e inmobiliarias. "Nosotros desde la Federación de Inquilinos Nacional defendemos la normativa actual", expresó Prior.

LRA 43 Neuquén

El referente nacional de Inquilinos se refirió a la reunión virtual mantenidas en la comisión de Legislación en la Cámara de Diputados de la Nación. “El escenario es que ayer se empezó a cristalizar el objetivo real por el cual la ley de alquileres viene sufriendo una campaña feroz”, explicó Muñoz.

LRA 2 Viedma

La comunidad mapuche del paraje Las Aguadas, Bahía Creek, manifestó preocupación y rechazo a la realización de una travesía 4x4 en la zona de médanos este fin de semana largo. “Nos oponemos porque en otra oportunidad le tiraron abajo un corral y golpearon a un animal”, señaló Fernández.

LRA 53 San Martín de los Andes

La presentación estuvo a cargo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazini. Indicaron que el inmueble fortalecerá el ámbito de actuación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en la zona.

LRA 30 Bariloche

El legislador de Río Negro se refirió al apoyo parlamentario que impulsa para la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. “Este es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica”, señaló Mango.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La legisladora se refirió a la puesta en marcha del proyecto Ley Yolanda en Río Negro. Explicó que los objetivos están vinculados a la Educación Ambiental para todos los agentes del Estado. “Ya se firmó el acuerdo interinstitucional”, señaló Herrero.

LRA 57 El Bolsón

La Agencia de Recaudación Tributaria, a través de su área de Fiscalización y Defensa del Consumidor, realizará los controles de cumplimiento de los programas Precios Cuidados y Canasta Comercios de Proximidad lanzado recientemente.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Día Internacional de los Niños de la Calle se recuerda cada 12 de abril como una manera de denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo, donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.

En este sentido, la presidenta de la Organización No Gubernamental ´Suma de Voluntades´ de Paraná, Anabella Albornoz, dijo: “Si ven a alguien en situación de calle, acérquense para por lo menos decirles ‘aquí estoy’”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

La funcionaria destacó la importancia que tiene este espacio en Salta, la provincia que tiene uno de los índices más altos de femicidios a nivel nacional. Además, comentó cuáles serán las líneas de trabajo a seguir y las metas a conseguir.

LRA 29 San Luis

Se presentó en Villa Mercedes el Plan Estratégico de Mujeres y Disidencias en la Construcción. Es una iniciativa que abarca dos objetivos principales: incursionar laboralmente en obras edilicias y brindar un desempeño profesional en los diversos rubros de ese ámbito.

LT 12 Paso de los Libres

La coordinadora del Hogar Divino Niño, Luz Aguirre, junto a la psicóloga Ruth Ifrán, visitaron los estudios LT 12 y comentaron el trabajo que realizan en el lugar recibiendo a mujeres, adolescentes y chicos en situación de vulnerabilidad, a quienes le brindan acompañamiento integral, alojamiento, cuidado y contención.

Laborales | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Docentes intensificaron las jornadas de protestas en las rutas misioneras, disconformes con las paritarias y la mesa técnica de discusión salarial. “Convocamos a un nuevo paro de actividades y nos enfrentamos a la Policía de Misiones para bloquear las rutas”, señaló Ramírez.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Estoy muy emocionada por el homenaje que se le brindó al gran maestro Agustín Alezzo. Se emitió un video y habló Carlos Rotemberg, quien emocionó a los presentes. Fue un gran homenaje y Alezzo recibió el tributo de toda la comunidad artística. Respecto a la situación en el INCAA y el alejamiento de Luis Puenzo tengo que decir que es producto de que la oposición no votó el Presupuesto nacional, y también de la serie de reclamos que despertó su gestión”.

LRA 1 Buenos Aires

Con motivo de un nuevo aniversario de la muerte del periodista y escritor uruguayo, compartimos un programa especial de Un siglo de radio que repasa fragmentos de entrevistas que el uruguayo brindara en diversos ciclos de Radio Nacional.

“En algo nos parecemos” del año 2009, con Mario Wainfeld y Nora Veiras; “Decime quién sos vos” del 2010, conducido por Eduardo Aliverti y en el Auditorio de Radio Nacional, ya en 2012, con quienes en ese momento conducían Radio Nacional, María Seoane y Vicente Muleiro.