Conflicto docente: denuncia penal por cortes de ruta y represión policial

Docentes intensificaron las jornadas de protestas en las rutas misioneras, disconformes con las paritarias y la mesa técnica de discusión salarial. Para la jornada de hoy miércoles estaban previstas cinco concentraciones y bloqueos de circulación por la Ruta 12 y 14.

El docente Aníbal Ramírez comentó la situación del sector que ha convocado a un nuevo paro de actividades y se enfrentó a la Policía de Misiones para bloquear las rutas.

Por otra parte, Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, confirmó que presentaron una denuncia penal contra los que cortan rutas en Misiones. "La justicia penal tiene que actuar y despejar la vía de acceso, y quienes estén cometiendo un delito tiene que ir preso. Yo no me voy a poner en defensa del interés salarial de alguien si a esa persona no le interesa el nivel salarial de todo el sistema que afecta cortando una ruta", señaló.

