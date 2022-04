Zuliani:“Hay que ser responsables en la utilización de recursos financieros”

El ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, hizo referencia al encuentro que mantuvieron las autoridades provinciales junto al intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, en el marco de la solicitud del jefe comunal. Zuliani reiteró que, a raíz del análisis de intercambio de información financiera, el municipio tiene garantizados sus recursos.

En la jornada de ayer, los ministros de Gobierno, Leandro Zuliani y de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli recibieron al intendente Fernando Españon y trabajadores municipales para presentar el análisis de la documentación presentada por el Municipio de 28 de Noviembre y las proyecciones de posibles incrementos salariales en función de los ingresos y egresos comunales.

El equipo económico provincial realizó un análisis minucioso a partir del intercambio de información financiera y económica de enero, febrero y marzo 2021 y los mismos meses del presente año junto a la nómina salarial del Municipio.

Zuliani, respecto al encuentro mencionó que “hace dos semanas recibimos el petitorio a través del intendente en el cual nos solicitaban aportes, lo que hicimos durante la semana pasada fue requerirle información de la Secretaría de Hacienda para constatar el déficit al cual hacía referencia y ver la posibilidad de aportarlo para poder ayudarlo en un posible aumento de sueldo”.

Asimismo resaltó, la semana pasada, viajaron a la localidad de 28 de Noviembre y “la información que nos brindó no fue la requerida totalmente. El jueves a la noche recibimos la otra parte que también estaba incompleta, a través de todos esos datos pudimos relevar los ingresos de su localidad”.

Por otra parte el ministro de Gobierno sostuvo que, en base a este intercambio de información financiera, “en lo que recibe por coparticipación y aportes no reintegrables nuestros, pudimos hacer el ejercicio con el intendente, de sus ingreso y egresos, y le pudimos demostrar que en realidad no necesita aportes con los ingresos que tiene y la coparticipación y de aportes no reintegrables por déficit” y sostuvo que “tiene la posibilidad de dar un aumento a lo largo del año muy similar al de la provincia”.

Además detalló que, “a su vez, le pusimos a disposición es una herramienta el Plan de Asistencia Financiera que lo firmamos con todos los municipios en pandemia, por lo cual le dimos, por un lado, la información y montos que podía tener durante el año para llegar a un aumento similar al 64 % y pusimos a su disposición este Plan”.

Expresó que “fue una reunión buena, pero es una decisión del intendente administrar ingresos y egresos de la localidad, cada intendente tiene la obligación y el derecho de administrar recursos como él quiera, porque los municipios son autónomos por constitución así que esperamos que pueda volcar los recursos que tiene a los trabajadores y trabajadoras municipales”.

Agregó, también: “Creemos lo más importante hoy en día es solucionar los problemas a los vecinos y vecinas y tratar de que los trabajadores de 28 de Noviembre tengan un aumento con las posibilidades que tiene hoy en día ese municipio”.

Recordó, además, que “los recursos, si son requeridos, tiene que existir el déficit, no podemos hacerlo si no existe, dar por dar no está bien”.

Zuliani, para finalizar remarcó: “Hemos logrado mesas de diálogo importantísimas que nos han llevado a cerrar paritarias durante seis años, así que el diálogo siempre existió. Hay que ser responsables de la utilización de los recursos y fue lo que le mostramos a Españon, que tiene esa posibilidad de dar aumentos y si la tiene debería usarla, si no llegase pusimos a disposición el Plan de Asistencia Financiera”.

